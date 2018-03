Dieta anti-emorroidi: cosa mangiare e alcuni consigli

Le emorroidi sono dei cuscinetti morbidi molto vascolarizzata e situati nella porzione finale del retto, servono al mantenimento della continenza gonfiandosi e sgonfiandosi a seconda della situazione. Quando le vene emorroidali si dilatano e compaiono varici, si parla impropriamente di emorroidi. Il disturbo emorroidale è un disturbo molto frequente e fastidioso, spesso doloroso, e crea disagio in chi ne è colpito.Chi non ha sofferto di problematiche dovuta alle emorroidi? È una patologia molto diffusa, circa il 50% della popolazione sperimentano evento di questo genere, mentre 10% della popolazione ne soffre costantemente. Soffrire di emorroidi può essere un fattore di genetica, uno stile di vita e di alimentazione scorretto, o disturbi intestinali come la sipsi. Durante disturbo emorroidale, è importante essere attenti all’alimentazione, introdurre acqua ed utilizzare alimenti che siano ricchi di fibre, come sono la frutta, la verdura o gli alimenti integrali. Bisogna eliminare una serie di cibi come alimenti piccanti, speziati, fritti oppure the, cioccolato e caffè perché sono molto calorosi ed irritanti.

Oltre a una mirata alimentazione per emorroidi esterne, per prevenire o porre rimedio al disagio del disturbo emorroidario sarà opportuno adottare alcuni accorgimenti per migliorare lo stile di vita e aumentare la tonificazione vascolare: una leggera attività fisica quotidiana e la cura della propria igiene intima sono buone pratiche da eseguire per scongiurare il rischio di emorroidi esterne. Non dimentichiamo, inoltre, di utilizzare cuscini ortopedici per emorroidi esterne per distribuire il peso del corpo su una superficie più ampia, alleggerendo la pressione sulla zona rettale. Una pomata per emorroidi esterne ad uso locale potrà contribuire a ridurre la fastidiosa sintomatologia del disturbo.

Alimentazione per emorroidi esterne: cibi amici e cibi no. Prestare attenzione a ciò che mangiamo è un’importante abitudine che tutti dovremmo condividere. Purtroppo però seguire una dieta consapevole, corretta ed equilibrata non sempre si allinea con la propria routine quotidiana: ritmi lavorativi frenetici, sovrapposizione di impegni, lasciano poco tempo da dedicare a una sana nutrizione. Spesso un panino al volo è una soluzione adottata da molti, ma abbiamo mai pensato che, se siamo soggetti a malattia emorroidaria, possa esserci correlazione tra la patologia e le nostre abitudini alimentari?

Una giusta alimentazione per emorroidi esterne ci aiuterà sia a prevenire il disturbo, sia a limitarne la fastidiosa sintomatologia. Anzitutto sappiamo che una corretta alimentazione per emorroidi esterne dev’essere sostanzialmente finalizzata a regolarizzare il transito intestinale, contrastando il rischio di stitichezza: sforzi eccessivi durante l’evacuazione potrebbero provocare la fuoriuscita dei cuscinetti emorroidari dal canale anale, con possibile sanguinamento. Anche la diarrea può provocare l’insorgenza di emorroidi esterne, a causa dell’acidità delle feci liquide e delle frequenti evacuazioni, con conseguente irritazione della zona ano-rettale e possibile scivolamento delle emorroidi dal canale anale. Una alimentazione indicata per emorroidi esterne favorirà la riduzione delle secrezioni acide a beneficio della mucosa emorroidaria.

Le emorroidi sono dilatazioni varicose delle vene dell’ano e del retto. A seconda che siano interessate le vene del plesso emorroidario superiore e medio o quelle del plesso emorroidario inferiore, si distinguono emorroidi interne ed emorroidi esterne. La congestione delle vene che circondano il retto e l’ano è un disturbo abbastanza frequente, che interessa soprattutto gli uomini in età matura. Le emorroidi sono dovute a fattori di natura costituzionale (debolezza e ridotta elasticità delle pareti venose, problemi circolatori) ed ambientale (alimentazione eccessiva e disordinata, dieta povera di fibre, stitichezza, gravidanza e lavori o sport particolarmente pesanti).

Le emorroidi si accompagnano generalmente a sintomi come: prurito, eczemi, proctiti, ragadi, sanguinamento e dolore durante l’evacuazione. Per questo motivo è necessario cercare di contenerle con gli stessi accorgimenti con cui si combatte la stitichezza: dieta sana e movimento. Dieta ed emorroidi Gli sforzi compiuti per eliminare feci dure, secche e di dimensioni modeste, aumentano enormemente la pressione intraddominale e l’afflusso di sangue nei vasi anali, favorendone la rottura. E’ stata avanzata anche l’ipotesi che lo sfintere anale esterno, non essendo abitualmente dilatato da feci voluminose, vada progressivamente incontro ad un restringimento che impedisce un’adeguata circolazione sanguigna nella zona. La terapia delle emorroidi dovrà quindi avvalersi, in primo luogo, delle misure igienico-dietetiche mirate alla regolarizzazione dell’alvo.

A tale scopo è consigliata una dieta priva di cibi irritanti e bevande alcoliche, nonché ricca di liquidi e fibre vegetali. I residui non digeribili degli alimenti tendono infatti ad assorbire acqua distendendo le pareti del colon e impedendo la loro contrazione nervosa. Proprio per questa loro capacità di legare acqua, gli alimenti vegetali devono essere associati ad una dieta ricca di liquidi (almeno un paio di litri di acqua al giorno) che ammorbidiscono il contenuto fecale facilitando l’evacuazione e la riduzione di dolore e gas. Bisogna comunque considerare che una dieta troppo ricca di fibre vegetali causa, in alcuni soggetti, un aggravamento della stitichezza, mentre in altri causa attacchi di diarrea.

Oltre alla stitichezza anche una situazione di diarrea con episodi ripetuti tende a peggiorare le emorroidi, irritando chimicamente l’ano e provocandone l’infiammazione. L’influenza di particolari alimenti come alcol e spezie (pepe, peperoni, paprica) è invece variabile da soggetto a soggetto. Questi cibi possono comunque favorire la riacutizzazione dei sintomi. Nelle forme lievi sono utili numerosi rimedi fitoterapici che proprio nella cura delle emorroidi trovano terreno fertile. Tra questi ricordiamo gli estratti o i decotti a base di achillea,ananas, cipresso, ippocastano, malva, verbasco e tormentilla. Per stimolare la naturale evacuazione possono essere utili uno o due bicchieri di acqua tiepida da assumere al termine dei pasti.

La stipsi può migliorare notevolmente anche se un’alimentazione regolare viene affiancata da un integratore di glucomannano. In caso di emorroidi sono utili anche unzioni locali con un oleito a base di scrophularia, morella, linaria e linaiolo. La pomata a base oleosa costituita da tintura di cipresso, cinquefoglio, crespino e ippocastano, è invece indicata per le sue proprietà analgesiche. Nella cura delle emorroidi sono utilizzate anche diverse pomate a base di olio di fegato di pescecane, lievito, ippocastano e amamelide. Non bisogna dimenticare, comunque, che le emorroidi possono guarire spontaneamente e che in molti casi il nesso tra guarigione ed alimenti, dieta e medicinali, è puramente casuale.