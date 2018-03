Dieta antinfiammatoria: ideale per ridurre il gonfiore intestinale e disintossicarsi

Quando si parla di salute e benessere c’è sempre di mezzo lei, la dieta mediterranea. Invocata quasi come un mantra ogni volta che c’è da spiegare come si dovrebbe mangiare per restare sani e in forma, è sinonimo di stile di vita corretto.

Eppure, da tempo ormai, neppure chi vive nel Paese che l’ha eletta a suo simbolo – ovvero, il nostro – la segue davvero: quel che la maggioranza degli italiani mangia oggi, nella migliore delle ipotesi, è solo un pallido tentativo di imitazione della vera dieta mediterranea.

Ma per scoprire in che cosa consiste questo regime alimentare dobbiamo fare un passo indietro. A identificarne i principi e gli alimenti chiave fu infatti, nel secolo scorso, il fisiologo americano Ancel Keys, lo stesso che aveva inventato la celeberrima razione K (dall’iniziale del suo cognome) per fornire alle truppe americane un rancio equilibrato. Nel 1951, Keys fu invitato in Italia a un convegno Fao e conobbe Gino Bergami, un fisiologo napoletano: discutendo con lui il cruccio dei medici al di là dell’oceano, ovvero gli infarti e ictus che parevano in crescita continua e inarrestabile, Keys rimase a dir poco sorpreso nello scoprire che a Napo li e dintorni di malattie cardiovascolari non si moriva quasi mai, fatta eccezione per le classi sociali più agiate. Volle quindi vederci chiaro, e si stabilì a Pollica, nel Parco del Cilento, per studiare le abitudini degli abitanti e capire quale fosse il segreto che li rendeva così sani, convinto che alimentazione e stili di vita avessero buona parte del merito. Si accorse così che l’infarto aveva a che fare con i livelli di colesterolo, ma soprattutto che la dieta dei locali era ben diversa da quella degli americani. «Il grosso dell’alimentazione è costituito da pane, pasta e verdure locali», scriveva Keys nel suo primo lavoro sugli abitanti di Pollica. «Carne, pesce, latte, formaggio e uova sono un lusso per questi uomini, che mangiano zucchero e patate in minime quantità e non usano mai il burro. Regolarmente consumano piccole quantità di formaggio e frutta».

Come ben sappiamo la corsa è una attività molto allenante, i benefici dal punto di vista fisico e mentale si nota in poco tempo con un costante allenamento e corretta alimentazione, ma al tempo come ogni attività sportiva ha in sé aspetti positivi (tanti) e qualche aspetto negativo. Uno di questi è sicuramente la componente traumatica e infiammatoria della corsa sui nostri muscoli, tendini, articolazioni. Allora in questo articolo proverò a evidenziare del consigli sull’alimentazione e sull’integrazione che possa far migliorare quel’aspetto infiammatorio che tanto condiziona la nostra corsa .

ALIMENTAZIONE ANTINFIAMMATORIA • Pesce e omega3: sono indiscutibili gli effetti sulla salute mediante un alimentazione a base prevalente di pesce, e soprattutto quel pesce che abbia una alta quantità di omega3 , acidi grassi polinsaturi, come (EPA) eiconsapentaenico e (DHA) docosaesaenoico , due acidi grassi che compongono gli Omega3. Essi hanno notevoli proprietà di contrastare i fenomeni infiammatori del nostro organismo, e la corsa è una attività che crea notevoli infiammazioni. Inoltre come abbiamo visto in diverse occasioni permettono anche di “spazzare via” la parte dannoso dei nostri LDL (colesterolo cattivo), con notevoli benefici per il nostro organismo. Consiglio: alimentarsi almeno per 4-5 giorni alla settimana con del pesce contenente notevoli quantità di Omega3, come Salmone, Tonno, Sgombro, Sardine, Crostacei. Preferibile cuocere il pesce al vapore per mantenere tutte le proprietà organolettiche e nutritive, altrimenti anche in padella facendo cuocere il pesce il giusto per non rovinare sapore e distruggere le sostanze importanti per la nostra salute. Preferire pesce fresco al pesce in scatola, in quanto ci potrebbe essere qualcuno di voi con intolleranza al nickel. Di seguito alcune quantità di Omega3 nei diversi pesci a nostra disposizione: Contenuti di Omega-3 in pesce e crostacei (la quantità è in grammi rispetto ad una porzione da 100 grammi) Salmone dell’A tlantico, di allevamento, cotto al forno/alla piastra 1.8 Acciuga europea, sott’olio, sgocciolata 1.7 Sardina del Pacifico, in salsa di pomodoro, sgocciolata, con lische 1.4 Aringa dell’Atlantico, in salamoia 1.2 Sgombro dell’Atlantico, cotto al forno/alla piastra 1.0 Trota arcobaleno, di allevamento, cotta al forno/alla piastra 1.0 Pescespada, cotto a secco 0.7 Tonno bianco, conservato in acqua, sgocciolato 0.7 Ippoglosso nero dell’Atlantico, cottO al forno/alla piastra 0.5 Pesci piatti (tipo sogliola, platessa), cotti al forno/alla piastra 0.4 Halibut del Pacifico e dell’A tlantico, cotto al forno/alla piastra 0.4 Aglefino, cotto al forno/alla piastra 0.2 Merluzzo dell’Atlantico, cotto al forno/alla piastra 0.1 Cozza blu, cotta al vapore 0.7 Ostrica orientale, selvatica, cotta al forno/alla piastra 0.5 Capasanta, di varie specie, cotta al forno/alla piastra 0.3 V ongole, di varie specie, cotte a vapore 0.2 Gamberetti, di varie specie, cotti a vapore 0.3

Noci o frutta secca: sappiamo quanto siano importanti le proprietà salutistiche e antinfiammatorie della noci e frutta oleosa in genere. E’ vero che le Kcal apportate rispetto a una fonte carboidrati è maggiore, in quanto 1gr di apportano 9Kcal rispetto alle 4Kcal dei carboidrati, ma questa quota lipidica della frutta secca, di tipo oleoso, è ricca di grassi insaturi preziosi per il nostro organismo. Ad esempio c’è la presenza dell’acido alfalinoleico della famiglia degli acidi grassi omega-3 che abbiamo menzionato pocanzi a riguardo del pesce, in grado di svolgere un’importante azione di controllo dei livelli dei trigliceridi, di prevenzione delle irregolarità del battito cardiaco, di miglioramento del tono dell’umore. Le proteine della frutta secca contengono un composto importante ai fini della prevenzione delle nostre arterie, l ’arginina. Inoltre nelle Noci e frutta secca in genere non bisogna dimenticare la presenza delle fibre alimentari e delle vitamine e Sali minerali. In primis la vitamina E con grande potete antiossidante in grado di contrastare l’effetto dei radicali liberi che vengono prodotti in eccesso durante attività fisica e per chi ha una vita iperattiva e stressante. Inoltre, c’è anche la presenza dell’Acido Folico che controlla la concentrazione nel sangue di fattori di rischio per la nostra salute.

Il magnesio, fondamentale per molti processi metabolici , come trasmissione degli impulsi nervosi e muscolari per attivare la contrazione muscolare e quindi movimento. Consigli o: Quindi un utilizzo giornaliero di frutta oleosa (noci, anacardi, mandorle) possa migliorare la nostra condizione fisica e quindi essere un potente alleato per la nostra corsa contro l’infiammazione, è possibile introdurla nella colazione insieme all0 yogurt , oppure con frutta fresca , o essere utilizzata nei primi piatti o anche nelle insalate miste. E’ preferibile prendere sempre quella con guscio e pulirle al momento. • Semi oleosi : sono indubbi anche le proprietà di numerose tipologie di semi presenti nella nostra alimentazione, da annoverare soprattutto i semi di lino, fonte eccezionale di Lignani (sostanze naturali indispensabili al nostro organismo per mantenere il cuore sano e migliorare il sistema immunitario, potenti anticancerogeni), e di acido alfa-linolenico, un acido grasso essenziale della famiglia degli omega-3 di cui ne abbiamo già parlato. Ma per farsi che questi Omega3 possano apportare le giuste dosi di salute al nostro organismo è anche opportuno limitare o eliminare assunzione di oli vegetali ricchi di omega6 (oli di semi di girasole e di mais) o grassi insaturi idrogenati (biscotti, crackers , torte ). I semi di lino possono essere assunsi anche come infuso per calmare le infiammazioni anche dell’apparato digerente e della pelle, oppure proprio sotto forma di olio di lino. Consigli o: utilizzare questo alimenti nelle sue varianti per apportare le giusta dose di sostanze indispensabili alla nostra salute fisica e mentale, è possibile come abbiamo visto utilizzarlo in differenti modi, sotto forma di semi con assunzione di abbondante acqua, sotto forma di infu so per le vie interne , e sotto forma di olio come condimento.

INTEGRAZION E ANTIFIAMMATORIA Come per l’alimentazione vale la stessa cosa per l’integrazione, possiamo fare in modo di apportare quelle sostanze antinfiammatorie che servono per farci recuperare prima dopo allenamenti impegnativi. Come ho sempre affermato, l’integrazione è utile solo quando la normale alimentazione non permette di coprire il fabbisogno de l nostro organismo, vuoi per aumentata attività sportiva (fase di preparazione maratona), vuoi per delle carenze nutrizionali e periodi di stress eccessivo. Dopo questa doverosa premessa vediamo quali possono essere i prodotti e sostanze utili al nostro organismo per tale scopo : antinfiammatorio . • Olio di fegato di merluzzo: è risaputa la storia della nonna che dava da mangiare olio di fegato di merluzzo, e tutto sommato dalle nuove ricerche possiamo affermare che aveva ragione. Si è visto che l’assunzione di olio di fegato di merluzzo migliora diversi aspetti per la nostra salute , come l’artrite e malattie dei tessuti. Ma al tempo stesso è opportuno non esagerare in quanto la presenza di Vitamina A può creare un sovradosaggio e quindi una intossicazione nel nostro organismo. • Omega3 liquido e capsule: ne abbiamo già parlato in altre occasione delle innumerevoli funzioni dell’olio omega3 che è possibile trovare in capsule molto più pratiche , oppure sotto forma di olio come condimento degli alimenti. Oramai molte aziende hanno messo in commercio integratore di omega3, ma è necessario che tale prodotto abbia determinate caratteristiche per essere utilizzato al meglio delle proprie potenzialità .

Il prodotto è preferibile che sia a distillazione mole colare per eliminare agenti inquinanti. Che sia concentrato, cioè abbia le giuste dose e proporzioni , e all’incirca di 75% di omega3 (EPA + DHA ) . Sia puro, come abbiamo visto senza agenti inquinanti. Sia integro, è opportuno che si mantengano tutte le qualità del prodotto, in quanto facilmente deperibile. Consiglio: integrare nei momenti di maggior stress durante la preparazione con 2,5/3gr di omega3, è possibile come visto con capsule che potrebbero corrispondere a 6/8 capsule divise nell’arco dei diversi pasti (colazione, pranzo , cena) , oppure mediante omega3 liquido con un’unica soluzione di un cucchiaino di olio come condimento nelle insalate, pasta,o come desiderate. Questi accorgimenti, consigli sull’alimentazione soprattutto e anche sulla corretta integrazione sportiva, sono convinto che se messi in pratica in maniera costante e regolare nell’arco della vostra preparazione, vi permetteranno di allenarvi con maggior frequenza e ottenendo notevoli risultati dal punto di vista del recupero, della reattività e della vostra saluta in generale. Come ogni cambiamento e abitudine che si rispetti per ottenere dei risultati è opportuno che ci sia una certa regolarità e frequenza nel consumare alimenti contenenti omega3 e non solo, periodi di sana alimentazione e corretta integrazioni, alternati a periodi di alimentazione scorretta e integrazione non appropriata, non vi permetterà di ottenere benefici. Provare per credere giorno dopo giorno .

Parola d’ordine… disintossicarsi!

Voler disintossicare l’organismo è spesso desiderio di cambiamento e, in genere, ci si focalizza quasi esclusivamente sul modificare solo il proprio regime alimentare.

Tuttavia l’inquinamento può manifestarsi in varie forme e, a differenza dei periodi di breve durata durante i quali solitamente ci si vuole disintossicare, le fonti di inquinamento che ci circondano sono molto più numerose di quanto possiamo immaginare e considerare.

Si parla infatti di inquinamento atmosferico, ambientale, domestico, acustico, sensoriale e, non meno importante, inquinamento mentale. Viviamo ad esempio in luoghi spesso chiusi dove ristagna un’aria poco salubre perché non siamo abituati ad arieggiare gli ambienti, oppure siamo circondati da rumori forti e assordanti, luci intense, abbiamo una vita troppo sedentaria, assumiamo elevate quantità di farmaci, “mangiamo” emozioni negative e conviviamo con uno stress eccessivo o altre fonti di inquinamento delle quali, per quanto possibile, dovremmo contenerne i danni.

La nostra salute è quindi anche il risultato di un equilibrio tra le tossine introdotte e quelle eliminate ed un accumulo di queste sostanze può predisporci a diversi disturbi e patologie, influenzando negativamente anche il nostro umore.

I segnali possono essere inizialmente percepiti anche come malessere generale, qualcuno avverte una continua sensazione di stanchezza (spesso dovuta a periodi troppo intensi di lavoro psicofisico e mancanza di riposo!), mal di testa, alitosi, mal di stomaco, stipsi, diarrea, gonfiore, dispepsia e diventa sempre più impellente il bisogno di ridare all’organismo una nuova sferzata di energia, a volte anche limitata da una vita eccessivamente sedentaria, abuso di alcolici e fumo.

C’è chi, iniziando un programma disintossicante, non nasconde il desiderio anche di perdere un accumulo di chili in eccesso. Quindi un periodo di “pulizia” ogni tanto ci vuole anche per consentire ai nostri emuntori primari (come fegato, cistifellea ma anche intestino, pelle, reni e polmoni) di essere drenati e ripuliti. Solitamente i periodi durante i quali viene più spesso intrapreso un processo di depurazione sono i cambi di stagione (soprattutto in primavera), dopo periodi di eccessi alimentari o, semplicemente, quando sentiamo la necessità o il desiderio di recuperare il benessere perso.

A tal fine un punto di partenza vincente è senza dubbio l’alimentazione ed è, sicuramente, uno degli aspetti che più facilmente possiamo modificare, aumentando la salute del nostro organismo attraverso un regime corretto.

Sono infatti numerose le malattie correlate ad abitudini alimentari sbagliate, alcune delle quali riportate sotto:

■ Sovrappeso e obesità

■ Arteriosclerosi

■ Infarto del miocardio

■ Ipertensione

■ Ictus cerebrale

■ Aumento dell’uricemia (gotta)

■ Diabete

■ Carie dentarie

■ Osteoporosi

■ Cirrosi epatica

■ Stipsi, colon irritabile, calcolosi della colecisti

■ Cancro (stomaco, colon, mammella, ecc.)

■ Anemia

Cosa fare e non fare durante una dieta disintossicante

Per accelerare l’eliminazione delle tossine si consiglia di favorire i seguenti punti elencati.

• Consumare regolarmente frutta e verdure fresche. Questi vegetali sono i nostri migliori alleati, sono ricchi di preziosi principi nutritivi come vitamine e sali minerali (soprattutto se consumati crudi). Contengono inoltre le fibre alimentari che aiutano il nostro organismo a depurarsi favorendo il transito intestinale, la sua pulizia e inoltre procurano un elevato senso di sazietà che ci consentirà di non introdurre troppe calorie. Tra i vegetali con potere disintossicante abbiamo ad esempio: carciofo, carota, sedano, porro, aglio, finocchio, ravanello, cicoria, crucifere (famiglia dei cavoli), pesca, pompelmo, uva, prugna, ciliegia, mirtillo.

• Favorire soprattutto le centrifughe ed estratti di frutta e verdure fresche, perché contengono elevate quantità di antiossidanti in forma facilmente assimilabile e combattono i radicali liberi, principali responsabili dell’invecchiamento delle nostre cellule.

• Germogli. Questi vegetali sono una vera e propria miniera di principi nutritivi. Soprattutto in quest’epoca in cui consumiamo prevalentemente cibi raffinati, i germogli costituiscono un importante fattore di prevenzione e di difesa per l’organismo. Sono inoltre considerati un complemento alimentare alla stregua di un integratore e sono in grado di potenziare l’organismo anche in condizioni particolari come nel caso di basse difese immunitarie, durante la crescita, la gravidanza, l’allattamento o periodi di stress.

Erbe aromatiche. Tra quelle da favorire abbiamo il rosmarino che protegge le vie biliari ed il fegato, il timo favorisce la funzionalità intestinale, l’origano potente antibatterico e antiparassitario, l’alloro digestivo e protettivo per stomaco e mucose gastriche e lo zenzero con proprietà antinausea, oltre a ridurre gonfiore e meteorismo. Raccomandate sono anche la curcuma, la cannella ed il cumino. La curcuma ha proprietà antitumorali, antiinfiammatorie e depurative, la cannella favorisce la digestione, è un antisettico e disinfettante naturale, mentre il cumino oltre a favorire la digestione, stimola la produzione di enzimi nel pancreas e il metabolismo. Per quanto riguarda le spezie attenzione tuttavia ad un consumo eccessivo per possibili effetti irritanti.

Semi oleosi (semi di sesamo, di lino, di girasole, di zucca, ecc.). Contengono acidi grassi mono e polinsaturi amici del cuore e della circolazione. Oltre all’elevate proprietà dei grassi, sono presenti anche proteine di buona qualità, sostanze antiossidanti e antitumorali. I semi di lino, in particolare, favoriscono i processi depurativi e favoriscono la regolarità intestinale.

Altra categoria di alimenti che non deve mai mancare sono i cereali integrali e loro derivati (preferibilmente da agricoltura biologica) ricchi anche di oligoelementi, vitamine e fibre, mentre va limitato il consumo di cibi raffinati. Tra quelli con una maggiore azione depurativa abbiamo il riso, il miglio, il grano saraceno (tutti privi di glutine adatti quindi anche per i celiaci), l’orzo, il farro e la segale.

Fermenti lattici (soprattutto probiotici). Questi batteri proteggono il nostro intestino, aiutano le digestioni difficili ed apportano componenti essenziali come la vitamina K e molte vitamine del gruppo B. In particolare è soprattutto la flora batterica intestinale che trae notevoli giovamenti dall’utilizzo dei fermenti lattici, aumentando così le nostre difese immunitarie.

Succo di limone. La cura disintossicante con il succo di limone (il succo di mezzo o un limone) diluito in acqua e assunto la mattina a digiuno è praticata e conosciuta dai tempi antichi e, tra le caratteristiche elogiate, aiuta il drenaggio del fegato e reni. A volte il succo di limone viene assunto in quantità concentrate aumentando progressivamente il numero di limoni (addirittura a 7) e diminuendo gradualmente la concentrazione sino nuovamente ad uno.

• Alghe (verdure di mare). Questi vegetali sono ricchi di molti sali minerali, vitamine, clorofilla e aiutano l’organismo a prevenire disturbi circolatori, cellulite, arteriosclerosi ed ipertensione, oltre a favorire il ricambio e l’attività ghiandolare.

• Corretta masticazione. Ricordiamo che la prima digestione avviene in bocca. Imparare a masticare correttamente apporta molti benefici alla nostra salute; rende i cibi più digeribili, aumenta il nostro senso di sazietà e inoltre, grazie ad alcuni componenti presenti nella saliva, il cibo risulta essere più sicuro dal punto di vista microbiologico.

• Oil pulling: olio monoseme (sesamo, girasole, ecc.). Il modo più efficace per praticare l’oil pulling consiste nel mettere in bocca circa un cucchiaio di olio biologico spremuto a freddo, sciacquare la bocca energicamente per 10-15 minuti e poi eliminarlo. Gli antichi maestri della medicina ayurvedica credevano che l’oil pulling andasse oltre la semplice prevenzione delle malattie della bocca e della gola e, grazie a questa prospettiva olistica, è stato utilizzato come misura preventiva per molti disturbi.

• Argilla. Da sempre conosciuta e praticata nell’antichità, viene usata anche in tempi moderni sia per uso interno che esterno, soprattutto attraverso maschere, impacchi e cataplasmi. L’argilla è ricca di oligoelementi e minerali e, grazie alle sue proprietà riequilibranti e depurative, può essere utile per alleviare molti disturbi.

• Il the verde è ricco di catechine, sostanze antitumorali ed antiossidanti che stimolano la funzione epatica e riducono il deposito di grasso nel fegato.

• Per depurare il nostro organismo, e favorire una fase depurativa, possiamo assumere tisane ed infusi privilegiando ad esempio il carciofo, il finocchio, il tarassaco, il cardo mariano, la bardana, l’ortica, l’erica.

• Acqua naturale. Si consiglia di assecondare sempre il senso di sete e di assumere acqua anche per favorire la diuresi. Soprattutto durante un periodo disintossicante, è fondamentale bere molti liquidi (almeno 2 litri), in aggiunta a quelli già contenuti nei vari alimenti.

• Digiuni. Questa pratica, che prevede l’assenza totale di cibo, è da secoli applicata da molte culture. Tuttavia per alcune persone il digiuno viene temuto ed ha una valenza negativa, mentre in realtà è un’occasione per il corpo di un periodo di riposo. Si raccomanda di garantire adeguate assunzioni d’acqua e di non fare lunghi periodi di digiuno da autodidatta (in questo caso è sconsigliato oltre il 3 giorno), soprattutto se non si è seguiti da personale medico specializzato. Coloro che non se la sentissero di praticare il digiuno totale, possono seguire un piano alimentare che includa una ridotta quantità di alimenti (vedi ad esempio programma disintossicante di una settimana).

• Aria aperta e attività fisica. É importante areare frequentemente gli spazi chiusi. La ventilazione degli ambienti e le frequenti passeggiate aiutano anche a prevenire le malattie stagionali. Praticare inoltre quotidianamente dell’attività fisica permette più facilmente l’eliminazione delle tossine accumulate, soprattutto attraverso la sudorazione.

• Riposo. Interrompere le attività per recuperare le energie è importante, ma spesso non si concilia con i ritmi intensi di oggi. Tuttavia, per riconquistare il proprio benessere psicofisico, è fondamentale consentire all’organismo di riposare.

• Adottare un atteggiamento mentale positivo durante una cura disintossicante (e non solo!) aiuterà a sentirsi meglio.

• Respiro profondo. Il respiro è vita e una scarsa ossigenazione a livello cellulare genera affaticamento. Risulta quindi di estrema importanza favorire, anche con una corretta postura, il naturale e sano flusso respiratorio.

Inoltre, durante una dieta depurativa, dovremmo individuare alcuni comportamenti o categorie di alimenti e sostanze, da ridurre o eliminare almeno per un breve periodo, al fine di favorire e non

ostacolare il processo disintossicante.