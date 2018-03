Dieta: Cibi che fanno ingrassare, 31 consigli per dimagrire

Negli USA sono state effettuate analisi combinate sugli effetti dell’introduzione di carne in oltre 130 mila Avventisti del 7° Giorno 1 (quasi metà vegetariani, gli altri onnivori) e in popolazioni vegetariane in Europa confrontate con consumatori abituali di carni. Tutte mostrano che i vegetariani hanno vantaggi nel controllo del peso nel tempo. Ciò è ampiamente ignorato dalla popolazione e dai sanitari, tra cui è diffusa la convinzione che un forte consumo di carni consenta di perdere peso velocemente (e per diete “dimagranti” a breve termine può essere vero), e che consenta di mantenere il risultato nel corso degli anni. Questa seconda convinzione non è supportata dalla ricerca: sembra piuttosto vero il contrario.

La grande ricerca EPIC-PANACEA . Varie ricerche sperimentali in soggetti obesi o in sovrappeso sottoposti a restrizioni caloriche hanno dimostrato perdite di peso maggiori con diete ricche di proteine rispetto a diete ricche di carboidrati (per altro le proteine impiegate provenivano da varie fonti animali e vegetali, non solo dalle carni 1). Al contrario ricerche con osservazioni prolungate nel tempo mostrano un’associazione tra maggior consumo di carni e acquisto di peso; inoltre lo stile alimentare occidentale, che ha consumi alti di carni, grassi saturi e carboidrati raffinati, e bassi consumi di vegetali e fibra, è stato associato con l’aumento di peso.

La ricerca EPIC cui partecipa l’OMS ha studiato la relazione tra consumo di carni e peso controllando bene per tutti gli altri fattori dietetici e altri possibili fattori interferenti. Popolazione e obiettivo. Oltre 100.000 uomini e 270.000 donne sono stati reclutati in 10 Paesi europei, Italia inclusa (a Varese: oltre 12.000 soggetti, seguiti per 11 anni), per valutare i cambiamenti di peso negli anni in rapporto ai consumi alimentari. Questionari validati hanno rilevato i consumi, compresi quelli di carni rosse, bianche (soprattutto pollame, oltre a tacchino e coniglio) e trasformate (prosciutti, pancetta, salsicce e altri prodotti di derivazione bovina e suina). Risultati. Il consumo medio giornaliero di carni è stato di quasi 3 etti per gli uomini (40 g meno a Varese) e quasi 2 per le donne. L’aumento medio annuo di peso è stato di 454 e 416 g nei due sessi (a Varese poco più di 3 etti/anno).

Aumento corretto di peso e consumo di carni 2 grammi/anno di aumento di peso, ogni 200 calorie al dì ingerite come carne Totale (rossa, trasformata, bianca) 130 g la correzione tiene conto dei seguenti possibili fattori di interferenza: differenze in età, sesso, scolarità, attività fisica, fumo di tabacco, indice iniziale di massa corporea, durata follow-up, consumi totali di calorie, calorie da alcol e modello di alimentazione prevalente in ogni Paese. Ciò consente di “isolare” lo specifico contributo del fattore di rischio che si vuole valutare: in questo caso i consumi di carne, totali e per sottotipo. Il consumo di carni era associato con aumento di peso in tutti i Paesi, di più in quelli con modelli alimentari un po’ meno “occidentali”, come Francia, Italia, Grecia e Spagna, oltre che in Norvegia e Danimarca.

Discussione. I ricercatori hanno calcolato che l’ingestione quotidiana di 450 kcal sotto forma di carne (es. una bistecca di maiale da 250 g al crudo, o 2 etti di pollo arrosto, o 1 etto di carne bovina in scatola e 80 g di salame), anziché sotto forma di altro cibo, porterebbe a un aumento di peso annuo di 422 g, cioè di oltre 2 kg ogni 5 anni. Ciò può avere conseguenze importanti per una popolazione. L’effetto è relativamente maggiore in Paesi “mediterranei”, in cui chi mangia meno carne ha più probabilità di sostituirla con cibi più salutari.

Inoltre i risultati non supportano la diffusa convinzione che una dieta ricca di proteine prevenga l’obesità o promuova la perdita di peso a lungo termine. La grande ricerca. I ricercatori hanno seguito ogni 4 anni per 21 anni 120.000 donne e uomini adulti USA, sani e non obesi, per stabilire le relazioni tra cambiamenti di stile di vita e cambiamenti di pesoa. Risultati. In ciascun periodo di 4 anni i partecipanti sono aumentati in media di 1,1 kg, il che significa +5,5 kg in 20 anni. L’aumento di ogni porzione al giorno dei cibi elencati in Tabella 2 era associato con il cambiamento di peso ogni 4 anni indicato sulla stessa riga; lo stesso vale con i cambiamenti di stile di vita.

Quasi tutti i cibi considerati si associano in modo indipendente con dei cambiamenti di peso, con risultati simili per uomini e donne. Molti cambiamenti di peso possono sembrare modesti, ma sono indipendenti l’uno dall’altro e insieme possono dare variazioni di peso importanti in tempi piuttosto brevi. L’aumento del consumo di alcuni cibi (noci, frutta, cereali integrali, verdura) si associa a perdite di peso: l’apparente paradosso si spiega con il fatto che la loro introduzione sostituisce altri cibi meno favorevoli, il cui consumo in parallelo si riduce. L’effetto dello yogurt è una piacevole sorpresa, forse legata a utili modificazioni della flora batterica intestinale.

I cibi meno “trattati” pare proteggano dall’aumento di peso, al contrario dei più trattati: fritture industriali, grassi trans, bibite zuccherate/succhi, cereali raffinati, dolci. Questi risultati sfidano molte comuni convinzioni: che la frutta secca in guscio faccia ingrassare, che il latte scremato faccia ingrassare meno di quello intero…, e assesta un nuovo colpo al mito della carne, così radicato che neppure i ricercatori osano commentare il dato inequivocabile: mangiare più carne si associa ad aumento di peso. Commento conclusivo. Se si confrontano certe banali raccomandazioni per perder peso (“mangiare meno, fare più moto, cibi magri, bistecca e insalata…”) con le indicazioni innovative e molto specifiche di queste grandi ricerche, utilizzabili in interventi di comunità e in programmi individuali, si comprende che siamo a una svolta: c’è ancora molto da capire e ancor più da fare, ma in fondo al tunnel dell’epidemia mondiale di obesità si comincia a vedere la luce.