Dieta crash pericolosa, non è per tutti si può morire d’infarto

Quando si affronta l’argomento dieta , le opinioni sono sempre discordanti. Ci sono moltissime persone che pensano di essere in piena salute e quindi si spingono verso diete fai da te trovate qua e là su Internet, un metodo questo che noi sconsigliamo, e come consueto ricordiamo a tutti che prima di cambiare drasticamente il proprio regime alimentare è necessario recarsi da un dietologo. Infatti, anche se una persona è in piena salute, alcune diete sono in grado di innescare delle vere e proprie patologie.

Va detto che molte persone prendono alla leggera gli effetti collaterali dovuti a questo regime alimentare per poi trovarsi a fare i conti con gravi conseguenze dovute ad una alimentazione inadeguata.

Quindi è consigliabile recarsi dal proprio nutrizionista o dietologo che sarà certamente in grado di trovare il giusto equilibrio per il proprio organismo.

Il funzionamento della dieta Crash

Nelle ultime settimane è diventata virale su Internet una nuova dieta che per molte persone può essere addirittura letale. Questo tipo di alimentazione, come indica già il suo nome ‘dieta schianto’, non è per tutti. L’intero programma da seguire è facilissimo, basta sostituire i soliti pasti con barrette e cibi energizzanti. Seguire questo regime alimentare può essere molto rischioso per tutte quelle persone che soffrono di cuore. A mettere in guardia la popolazione sulla gravità di questa dieta è stata l’Università di Oxford.

Un team di scienziati ha messo sotto stretta osservazione 21 persone in #sovrappeso.

Successivamente è stata data una dieta a basso contenuto calorico di circa 600-800 #Calorie da assumere quotidianamente. I pazienti si sono sottoposti a risonanza magnetica sia all’inizio che alla fine del test.

Gli esiti del test

È stato evidenziata una notevole riduzione del grasso viscerale ed epatico. Approfondendo le analisi, è stato dimostrato come la dieta abbia avuto un impatto positivo su colesterolo e pressione sanguigna, entrambi migliorati rispetto ai dati di partenza. Purtroppo, va detto che fra tutti gli ottimi risultati è stata riscontrata anche una problematica non di poco conto.

La diminuzione del grasso che si trovava intorno al cuore ha ridotto il funzionamento di pompaggio del sangue verso l’arterie. Fortunatamente, dopo aver concluso le otto settimane di sperimentazione e la dieta crash i valori del cuore si sono ristabiliti, anche se non sono tornati gli stessi registrati in partenza. Alla fine, si può affermare che questo tipo di dieta è effettivamente efficace, ma altamente sconsigliata, soprattutto per quelle persone che hanno problemi cardiaci. Quindi ribadiamo il concetto che prima di prendere una decisione modificando il nostro regime alimentare è bene rivolgersi ad un medico.