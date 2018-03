Dieta dei 17 giorni, smaltire 9 chili rapidamente e mantenere i risultati

IN America è un vero e proprio fenomeno che ha coinvolto più di 1 milione di persone: stiamo parlando della dieta dei 17 giorni, ideata da Mike Moreno, medico di base di San Diego.Secondo lui, bastano davvero solo 17 giorni per tornare in forma.

Quasi tutti almeno per una volta a provato a mettersi a dieta per cercare di dimagrire anche solo qualche chiletto di troppo. Quando si inizia una dieta, i primi giorni sembra molto semplice:infatti, i primi due chili vanno via come nulla fosse, e senza un grande sforzo. Purtroppo pochi giorni dopo, l’ago della bilancia sembra rimanere sempre nello stesso punto e ci scoraggiamo di conseguenza. Ci scoraggiamo, ci arrabbiamo, ma soprattutto siamo stanchi di mangiare sempre le stesse cose: cibi insipidi, monotoni e tristi…

Con La dieta dei 17 giorni il dottor Moreno ha trovato la soluzione che da tempo stavamo cercando: ha messo a punto un programma suddiviso in 4 cicli per far sì che il nostro metabolismo possa restare in costante attività.

Il programma prevede un ciclo di Accelerazione, che favorisce una veloce perdita di peso, uno di Attivazione, che resetta il metabolismo alternando pasti più o meno calorici, uno di Arrivo, che reintroduce i carboidrati e insegna a sviluppare sane abitudini alimentari e infine uno di Mantenimento, che combina i tre cicli precedenti e ci lascia liberi nel weekend di scegliere i nostri cibi preferiti. Ogni ciclo ha la durata di 17 giorni: la «scadenza» è dovuta al fatto che proprio dopo 17 giorni il fisico inizia a interpretare il nuovo regime alimentare come standard, rallentando la risposta metabolica. Quando ciò avviene è il segnale che è ora di cambiare: nuove combinazioni di carboidrati, proteine, frutta e verdura (e apporto calorico complessivo). Così facendo, il nostro organismo non si abituerà a una routine, continuerà a bruciare grassi, e noi ogni giorno saremo sempre più in forma, sazi e appagati.

La dieta dei 17 giorni nasce in America nel 2010, anno in cui il dott. Mike Moreno ha pubblicato per la prima volta il suo libro The 17 Day Diet e milioni di persone hanno perso peso usando il suo piano veloce, sicuro ed estremamente efficace. La dieta dei 17 giorni, è il frutto del lavoro di anni del Dott. Mike: ascoltando attentamente i suoi pazienti il dott. Mike è stato in grado di proporre un suo proprio modello alimentare, frutto di una profonda conoscenza delle problematiche legate all’obesità. Il dott. Mike Moreno ha ideato infatti uno speciale programma che ha chiamato “Walk With Your Doc”, ovvero “Cammina con il tuo dottore”, che prevede, due volte alla settimana, una passeggiata con i suoi pazienti; scopo del programma è soprattutto quello di motivare i suoi clienti a fare esercizio fisico in modo da rendere maggiormente efficace il programma alimentare che propone.

Ed eccoci nuovamente a proporvi l’ennesima dieta. Esperti (e non solo) di tutto il mondo si prodigano a cercare la dieta ideale, quella che vi permetterà di ottenere un fisico perfetto in poco tempo. Inutile dire che nella maggior parte dei casi, nessun regime alimentare è in grado di mantenere le promesse fatte. Le variabili sono molte: dallo stile di vita alla propria costituzione.

La dieta è strutturata in 4 momenti, ognuno dei quali ha una durata di 17 giorni. Le fasi sono:

fase di accelerazione, in cui si eliminano quasi completamente i carboidrati a favore delle proteine; fase di attivazione, durante la quale si accelera il metabolismo, si reintroducono alcuni tipi di carboidrati e si incrementa l’apporto calorico giornaliero; fase di arrivo, in cui si raggiunge l’equilibrio alimentare; mantenimento.

Ogni fase propone lo schema per i primi 3 giorni, mentre per le altre due settimane i menù possono essere composti a piacere scegliendo tra gli alimenti indicati che si possono mangiare. Tre sono i pasti principali e due gli spuntini, uno a metà mattina e uno a metà pomeriggio.

Indipendentemente dalla fase inoltre è necessario bere almeno 2 litri di acqua al giorno, bere una tazza di acqua calda con del succo di limone al risveglio, bere una tazza di tè verde dopo i pasti per bruciare i grassi; usare olio extra vergine di oliva o di semi di lino.

PRIMA FASE

Primo giorno

Colazione: una tazza di tè verde, 2 albumi strapazzati, mezzo pompelmo;

Spuntino: mela, pera o frutti di bosco al naturale;

Pranzo: insalata verde con tonno, 1 cucchiaio di olio e.v.o. e 2 cucchiai di aceto balsamico, una tazza di tè verde;

Merenda: 150 g di yogurt bianco magro;

Cena: pollo alla griglia, verdure a piacere tra quelle consentite, crude o cotte, una tazza di tè verde;

Secondo giorno

Colazione:150 g di yogurt bianco magro, una tazza di frutti di bosco o altra frutta a pezzi, una tazza di tè verde;

Spuntino: un frutto di stagione;

Pranzo: insalata mista con lattuga, pomodori, cetrioli, sedano, cipolle, 2 uova sode a pezzetti, 2 cucchiai di olio, 4 cucchiai di aceto, una tazza di tè verde;

Merenda: 150 g di yogurt alla frutta o magro;

Cena: salmone alla griglia, verdure cotte o crude, una tazza di tè verde;

Terzo giorno

Colazione: 2 uova sode o in camicia, un frutto, mezzo pompelmo, una tazza di tè verde;

Spuntino: frullato con una tazza di yogurt, una tazza di frutti di bosco e mezzo cucchiaio di olio di semi;

Pranzo: pollo, verdure cotte o crude, una tazza di tè verde;

Merenda: 150 g di yogurt greco;

Cena: filetto di tacchino arrosto, broccoli, carote o altre verdure a vapore, una tazza di tè verde.

Per gli altri giorni i menù potranno essere composti scegliendo tra:

salmone, tonno, sogliola, platessa, pollo, tacchino, asparagi, carciofi, broccoli, cavolo, cavoletti, carote, cetrioli, crescione, verza, melanzane, peperoni, fagiolini, funghi, cipolle, porri, scalogno, aglio, prezzemolo, insalate a foglia verde, pomodori, spinaci.Tutti questi alimenti possono essere assunti in quantità libera;

mele, per, prugne, arance, pompelmi, susine e frutti di bosco, crauti. Tutti questi alimenti possono essere consumati nella dose di due porzioni al giorno, dove una porzione corrisponde a mezza tazza;

uova, non più di 4 tuorli a settimana, mentre non c’è alcuna restrizione per gli albumi;

yogurt magro, 170 g al giorno;

latte scremato ad alta digeribilità, massimo una tazza al giorno;

fiocchi di latte, mezza tazza al giorno.

SECONDA FASE

Primo giorno

Colazione: mezza tazza di crema di cereali integrali, 150 ml di latte ad alta digeribilità, una pera, una tazza di tè verde;

Spuntino: una mela;

Pranzo: petto di pollo alla griglia, mezza tazza di fagioli borlotti, mezza tazza di mais, una tazza di tè verde;

Merenda: 150 g di yogurt bianco magro;

Cena: salmone alla griglia, broccoli al vapore, pomodori con un cucchiaio di olio, aceto e aromi, una tazza di tè verde;

Secondo giorno

Colazione:mezza tazza di ricotta, una pera, una tazza di tè verde;

Spuntino: una porzione di alimenti probiotici a scelta;

Pranzo: 4 carciofi al forno con aceto balsamico, una mela, una tazza di tè verde;

Merenda: verdure crude a pezzi;

Cena: petto di pollo, insalata con un cucchiaio di olio e due di aceto balsamico, una tazza di tè verde;

Terzo giorno

Colazione: frullato con una tazza di yogurt, una tazza di frutti di bosco, una tazza di tè verde;

Spuntino: un arancio;

Pranzo: hamburger alla griglia, una tazza di piselli, cavolfiore al vapore;

Merenda: 150 g di yogurt greco;

Cena: petto di tacchino arrosto, asparagi o altre verdure al vapore, insalata con un cucchiaio di olio e due di aceto balsamico.

Per gli altri giorni i menù potranno essere composti scegliendo tra:

120 g di pesce tra quelli consigliati nell’altra fase;

120 g di carne tra quelle previste nella prima fase;

60 g di pancetta, salsiccia o salame di tacchino a basso contenuto di grassi;

una fetta di pane senza glutine;

mezza tazza di pasta integrale;

ravanelli, rabarbaro, cavolo, rpe, zucca, zucchine, fagioli gialli, finocchi, in quantità libera;

frutta, due porzioni al giorno ad eccezione della banana, una volta a settimana.

TERZA FASE

Primo giorno

Colazione: una fetta di pane integrale tostato, un uovo sodo o in camicia, mezzo pompelmo, una tazza di tè verde;

Pranzo: insalata con petto di pollo alla griglia, 2 tazze di lattuga, verdure a piacere e due cucchiai di maionese light, una fetta di pane integrale tostato, 1 frutto, una tazza di tè verde;

Cena: filetto di maiale arrosto, insalata mista, una tazza di tè verde;

Secondo giorno

Colazione: una tazza di cereali ad alto contenuto di fibre, 250 ml di latte parz. scremato;

Pranzo: sandwich con pane integrale, lattuga, pomodori, 2 cucchiai di formaggio magro tipo feta e un cucchiaio di olio, 10 carotine, una tazza di tè verde;

Cena: petto di pollo alla griglia con salsa barbeque, verdure a vapore come broccoli o cavolfiori, una tazza di tè verde;

Terzo giorno

Colazione: yogurt al naturale, una banana, una fetta di pane integrale tostato, una tazza di tè verde;

Pranzo: gamberetti sgusciati al vapore, mezza tazza di insalata riccia con maionese light, una patata dolce, una tazza di tè verde;

Cena: salmone al forno o alla griglia, fagiolini al vapore,una tazza di tè verde.

Nella terza fase i due spuntini sono facoltativi.

Nella fase di mantenimento dalla colazione del lunedì al pranzo del venerdì, si devono seguire i pasti di una delle tre fasi; dalla cena del venerdì a quella di domenica si possono lasciare liberi 3 pasti, mentre gli altri 3 vanno ripresi da quelli di uno dei cicli precedenti.