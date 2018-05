Dieta dei Frutti di Bosco per dire addio alla pancia

Ricchi di antiossidanti e nutrienti

Gli antiossidanti sono sostanze che proteggono dal danno cellulare provocato dai radicali liberi, molecole coinvolte nei processi di malattia e invecchiamento.

La maggior parte dei frutti di bosco e dei piccoli frutti è più ricca di antiossidanti rispetto ad altri tipi di frutta e verdura.

Contiene anche una maggior quantità di fito-nutrienti, componenti naturali delle piante che contribuiscono a prevenire molti disturbi e si sono dimostrate positive per la salute.

I piccoli frutti sono inoltre molto ricchi di vitamina C. Ad esempio, una tazza di fragole contiene la stessa quantità di vitamina C che ha un bicchiere di succo d’arancia.

Viva la varietà

I nostri preferiti sono lamponi e more… quali sono i tuoi?

Una delle cose più belle di questi frutti è la loro grande varietà! Fragole, lamponi, mirtilli, more, ribes… la lista è lunga. Ogni varietà ha le sue particolari caratteristiche e proprietà benefiche, ed è sempre un’esperienza molto piacevole scoprirle.

Durante l’estate è possibile trovarli abbastanza facilmente, facendo una piccola gita in collina o lungo sentieri fuori città: more, lamponi, fragoline di bosco, mirtilli selvatici, c’è un’ampia scelta di delizie naturali e spesso gratuite.

Cogliamo l’occasione per fare il pieno di piacere… e salute!

Qualche idea per utilizzarli

I piccoli frutti sono un ottimo antipasto e si combinano molto bene con un’insalata, dato che contengono pochi zuccheri rispetto ad altri tipi di frutta.

Costituiscono infatti anche un ottimo ingrediente per preparare una salsa o condimento per insalata: una deliziosa ricetta povera di grassi consiste nel frullare assieme lamponi e gambi di sedano… il risultato è sorprendente! (Per spezzare la fibra del sedano occorre un frullatore potente).

Con questi frutti puoi realizzare inoltre ottimi frullati. Ecco un esempio: 2/3 di mango + 1/3 di lamponi, da frullare assieme con eventuale poca acqua. Prova varianti con altri frutti, le possibilità sono davvero infinite e i risultati quasi sempre eccellenti!

Ecco infine una ricetta per una “zuppa” ai frutti di bosco, tratta dal libro Instant raw sensations:

Zuppa estiva ai frutti di bosco

4 porzioni

1 litro di succo d’arancia appena spremuto

2 tazze di lamponi freschi

1 tazza di more fresche

1 tazza di mirtilli o fragole fresche

Procedimento:

Mescola assieme gli ingredienti e lasciali riposare per un po’, per amalgamarne i sapori.

Note:

Questa è un’ottima zuppa da gustare il più spesso possibile, quando i frutti di bosco sono disponibili. Si può servire come antipasto prima di cena.

Congelare i frutti di bosco

Se ne hai a disposizione in grande quantità, e/o desideri poterli utilizzare anche in altri periodi dell’anno, puoi congelare i frutti di bosco.

Scongelati ancora mantengono in buona parte le loro proprietà nutrizionali e possono rappresentare una valida alternativa per variare un po’ le ricette durante l’inverno. Ottimi, ad esempio, in aggiunta ai frullati e alle insalate (di frutta e non) invernali.

Meglio evitare, comunque, di consumarli freddi (questo vale anche per altri frutti), dato l’impatto negativo che questo può avere sulla nostra digestione e sulla salute della nostra flora intestinale. Consigliamo quindi di farli scongelare prima di utilizzarli (oppure si può usarne in piccole quantità all’interno di un frullato o altra preparazione a base di alimenti non freddi).

Accade sistematicamente all’arrivo dell’autunno, quando bisogna fare il cambio del guardaroba. Improvvisamente ci si accorge che le cerniere non si chiudono, i pantaloni e le gonne “tirano” in vita. Succede a chi non ha l’abitudine di pesarsi regolarmente e si rende effettivamente conto di quanto è ingrassato solo con la prova degli abiti dell’anno prima. Eppure, per stare in forma, basterebbe andare sulla bilancia almeno una volta al mese, per monitorare la situazione, e, se necessario, seguire un piccolo periodo di dieta. Un anno può cambiare di molto la nostra vita e il nostro girovita: basta assumere 50 calorie in più (rispetto al nostro fabbisogno) ogni giorno, per accumulare 3 chili in un anno, senza accorgersene. Il segreto, quindi, è perdere subito il peso appena acquistato con una settimana di dieta, piuttosto che aspettare che i chili si accumulino come in un pallottoliere. Se, però, ormai i giochi sono fatti, non resta che mettersi a dieta. Ma non sempre si tratta di una dieta dimagrante. Già, perché può non essere solo un problema di chili di troppo. A far lievitare il punto vita contribuiscono anche la cattiva digestione, la stipsi, la ritenzione idrica, le fermentazioni intestinali. La strategia “ventre piatto” incomincia, quindi, con un’attenta analisi del problema. Perché c’è pancia e pancia…

LA PANCIA «GRASSA» Quando pizzicando la pelle del ventre rimane un rotolino consistente è segno che c’è del grasso di troppo. Si tratta di una sorta di grembiule di adipe sottocutanea che, purtroppo, non si può eliminare facendo esercizi addominali, ma deve essere smaltita riducendo le calorie. La ginnastica addominale, infatti, a differenza di quello che tutti pensano, migliora la tonicità dell’addome ma – da sola – non ha alcun effetto sul grasso sovrastante.

MENO GRASSO ADDOMINALE, CON I FERMENTI PROBIOTICI Prima di iniziare una dieta ipocalorica, può essere utile prendersi un giorno di “riposo digestivo”, in cui l’unica fonte proteica è rappresentata dal latte fermentato con probiotici. I probiotici dovrebbero essere inseriti sia nella dieta dimagrante sia nell’alimentazione abituale, perché migliorano l’ecosistema intestinale con effetti positivi sulla forma fisica. L’intestino infatti ha un ruolo centrale nella regolazione dei segnali infiammatori e degli stimoli metabolici che possono orientare l’organismo verso il dimagrimento o verso l’ingrassamento. Un gruppo di scienziati del Duke University Medical Center di Durham, in collaborazione con la Washington University School of Medicine di St. Louis, ha scoperto che una flora intestinale squilibrata può ostacolare la perdita di peso. Nello specifico, i ricercatori hanno constatato che gli individui abituati ad una dieta ipercalorica, poco sana e ricca di grassi, possiedono un microbioma intestinale alterato, in grado di rallentare la perdita di peso quando si inizia a seguire una dieta ipocalorica e più sana. Dallo studio delle comunità batteriche presenti nell’intestino, sono stati individuati specifici ceppi che, più di altri, promuovono gli effetti benefici di una dieta equilibrata. Uno studio randomizzato in doppio cieco e placebo controllato, pubblicato sull’European Journal of Clinical Nutrition, ha dimostrato che il Lactobacillus Gasseri promuove la perdita di peso e grasso addominale. I ricercatori nipponici hanno osservato che un consumo giornaliero, per dodici settimane, di latte fermentato con questo probiotico ha portato una riduzione del 3,3% del grasso sottocutaneo e del 4,6% di quello addominale.

LA DIETA PER DIRE ADDIO ALLA PANCIA: LATTICINI, NELLE GIUSTE QUANTITÀ, TUTTI I GIORNI A questo punto, come si è anticipato, occorre una dieta ipocalorica, varia, equilibrata e adatta alle singole esigenze. In genere, per le donne si consigliano 1200 calorie giornaliere, mentre per gli uomini 1500: con queste modalità, a seconda del metabolismo individuale, si perde circa 1 kg alla settimana, ovvero il ritmo ideale che evita stress all’organismo. A differenza di quello che, purtroppo, ancora molte persone pensano, i latticini non sono nemici del peso forma. Anzi. I latticini sono ottime fonti di proteine ad alto indice di sazietà, importanti sia durante la perdita di peso sia nella fase di mantenimento (7). Inoltre, consumare regolarmente latte e derivati (nelle quantità previste dai dettami della piramide alimentare *vedi box) diminuisce il rischio di obesità, sia intesa come indice di massa corporea, sia come grasso addominale, come dimostrato da uno studio condotto in Lussemburgo su 1350 persone e pubblicato su “Nutrition Rese arch”. Questa ricerca ha evidenziato come i maggiori consumatori di latticini possano contare su un rischio dimezzato di diventare obesi rispetto a chi che ne consuma meno o non li consuma mai. Il risultato è ancora più favorevole per chi sceglie abitualmente latte e yogurt interi: in questo caso il rischio di obesità cala del 55% e quello di obesità addominale del 65%.

TRE REGOLE DIETETICHE FONDAMENTALI PER UNA PANCIA PIATTA Dare un taglio ai dolci e agli zuccheri semplici. Non tanto per il loro apporto calorico (in effetti gli zuccheri sono i nutrienti meno calorici: un grammo apporta solo 3,75 calorie contro le 9 della stessa quantità di grassi e le 4 delle proteine), ma perché aumentano le oscillazioni dell’insulina, il responsabile numero uno dello stoccaggio dei grassi nelle zone ‘critiche’. Per zittire un’improvvisa voglia di dolce, va bene una fetta di pane azimo (non lievitato) con un velo di burro e marmellata senza zucchero o una barretta di semi di sesamo (o frutta secca tipo nocciole) e miele. Evitare di fare una dieta dissociata del tipo pasta a pranzo e carne a cena, che, in realtà, serve solo per ottimizzare la digestione. Per mantenere stabile la glicemia, evitando picchi di insulina co-responsabili dei chili di troppo, i due pasti principali devono essere sempre composti da una piccola porzione di carboidrati (preferibilmente integrali) come riso, pasta e cereali, seguita da una porzione moderata di proteine come carne, pesce, uova o formaggi, affiancata sempre da verdure. Bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno. Ideale, un’acqua ricca di bicarbonato (basta verificare in etichetta che i carbonati superino i 600 mg/l): a digiuno, diminuisce l’acidità gastrica, riducendo la sensazione di buco allo stomaco che induce a ricercare cibo fuori orario, mentre, durante i pasti, stimola la digestione.

LA PANCIA «GONFIA» Questa è la tipica pancia che si può definire “gassosa”. Quella, per intenderci, che al mattino non si vede nemmeno, e poi, durante la giornata lievita fino a rendere obbligatorio slacciare il bottone. Ovviamente non può trattarsi di grasso, perché l’adipe non si forma e non si distrugge così rapidamente. Questo problema può essere causato dalla scelta di cibi sbagliati che, fermentando, producono aria, ma anche dalla cattiva digestione o da una scorretta e insufficiente masticazione. In alcuni casi si tratta di sindrome del colon irritabile.

MENO GONFIORE, CON LA DIETA GIUSTA… E LA CALMA A TAVOLA Chi non ricorda il vecchio ammonimento «non si parla con la bocca piena»? Chi soffre di gonfiore addominale dovrebbe tenerlo a mente: mangiare e parlare allo stesso tempo è, infatti, uno dei modi migliori per ingurgitare aria! Detti a parte, il gonfiore addominale è, spesso, la semplice conseguenza di un’alimentazione ricca di cibi che creano fermentazione (legumi in testa) o che sono mal tollerati come, per esempio, i latticini in presenza di una accertata (e diagnosticata) intolleranza al lattosio. In altri casi, il gas intestinale, associato ad altri sintomi tipici, è riconducibile alla sindrome del colon irritabile. Ma andando nell’ordine: La prima regola per avere la pancia sgonfia è mangiare lentamente, masticando molto bene ogni boccone. Sembra un consiglio banale, ma non lo è affatto: nella saliva è presente un enzima chiamato ptialina che, durante la masticazione, incomincia a pre-digerire gli amidi per farli arrivare allo stomaco parzialmente scissi nei loro componenti. Se questo enzima non ha il tempo di agire, gli amidi arrivano intatti nello stomaco, dando origine a fermentazione, pesantezza e gonfiore. Da limitare o evitare, almeno finché non si risolve il problema, gli alimenti che creano fermentazione come la frutta ai pasti, i legumi e, purtroppo, anche alcuni vegetali preziosi come broccoli, cavoli, cipolle e mele. Attenzione anche a un’alimentazione troppo “condita”: i grassi rallentano notevolmente la digestione e rallentano lo svuotamento gastrico, favorendo fermentazione e gonfiore. Molto utili sono le piante aromatiche dall’azione carminativa come l’aneto, i semi di finocchio, il cumino, il cardamomo e la menta che possono essere usate per insaporire i piatti: stimolano la digestione e riducono le fermentazioni intestinali. Molto utile è anche lo zenzero: antinfiammatorio naturale, può essere utilizzato anche per regolare il gonfiore addominale, aggiungendo qualche fettina fresca alle pietanze.

PANCIA GONFIA PER COLPA DEL LATTOSIO? CI SONO I LATTICINI DELATTOSATI Tra le condizioni associate al gonfiore addominale c’è sicuramente l’intolleranza al lattosio. In questo caso, spesso basta una tazza di latte o una fetta di formaggio fresco per creare gonfiore e crampi addominali. La colpa è del lattosio, lo zucchero che l’organismo non riesce a digerire a causa del deficit di lattasi e che, pertanto, fermenta e richiama acqua nell’intestino. Se l’intolleranza al lattosio è stata diagnosticata correttamente, l’alternativa più semplice è utilizzare latte e latticini senza lattosio. Si tratta di alimenti con le stesse proprietà nutritive delle versioni con lattosio, fra cui il contenuto di calcio, vitamina D e grassi, con il lattosio già scisso nei due zuccheri semplici: galattosio e glucosio, liberi di essere assorbiti senza creare problemi intestinali. Nell’universo lattiero-caseario ci sono, però, anche prodotti naturalmente a basso contenuto di lattosio come yogurt e latti fermentati in cui i batteri lattici hanno un’azione pre-digestiva, così come formaggi a lunga stagionatura come Grana Padano e Parmigiano Reggiano in cui il processo di stagionatura porta il lattosio a livelli prossimi allo zero, come analogamente accade per il Gorgonzola, grazie alla triplice fermentazione necessaria per la sua produzione. Nelle situazioni iniziali o borderline di intolleranza, la maggior parte dei nutrizionisti consiglia però di non smettere completamente di consumare latte e latticini, ma assumerne piccole quantità quotidianamente per cercare di stimolare la produzione di lattasi da parte dell’intestino. Anche il ricorso ai latticini con fermenti probiotici è una via percorribile poiché i fermenti lattici facilitano la digestione del lattosio e parallelamente stimolano l’intestino a produrre la lattasi.

LA PANCIA «RILASSATA» Questo è l’addome tipico delle persone meno giovani, delle donne che hanno avuto da poco una gravidanza, e, in generale, di chi non ama lo sport. La sedentarietà è però la causa più comune: passare ore al computer, spostarsi solo in macchina, prendere solo ascensori e scale mobili non coinvolge per nulla i muscoli dell’addome, che, ovviamente, perde via via tonicità. In tutti questi casi, la pancia rilassata è la conseguenza dell’indebolimento dei muscoli addominali e obliqui. I muscoli addominali funzionano come una guaina contenitiva che tiene a posto le viscere. Lo stesso principio delle guaine contenitive che, una volta indossate, promettono di togliere una taglia! In presenza di un soggetto in perfetto peso forma, il ricorso all’attività fisica e agli esercizi addominali è indispensabile. Se non si interviene con esercizi addominali specifici, il problema, infatti, è destinato a peggiorare.

CON IL MOVIMENTO, È IMPORTANTE ANCHE L’ALIMENTAZIONE GIUSTA Per migliorare la tonicità dell’addome (e di tutte le fasce muscolari) è importante assicurarsi tutti i giorni adeguate quantità di proteine, ovvero i costituenti fondamentali dei muscoli. Questo monito è importante soprattutto per i vegani e per chi sta seguendo una dieta per perdere peso. Una dieta dimagrante, purtroppo, non fa perdere solo grasso ma anche una piccola parte di muscoli che, in alcuni casi (in particolare, a seguito di ingrassamenti e dimagrimenti ripetuti) lascia il posto a tessuti più flaccidi. L’organismo ha bisogno, ogni giorno, di 1,2 grammi di proteine per chilo di peso corporeo. Per fare un esempio: una donna di 65 kg ne dovrà assumere circa 78 grammi, meglio se suddivise equamente nei tre pasti giornalieri. Si arriva a questa quantità con 70 grammi di pasta e piselli, un etto di pesce o carne, 1 bicchiere di latte, 30 grammi di formaggio duro e 1 panino. Tra le proteine è preferibile privilegiare quelle ‘nobili’ di carne, uova, pesce e latticini che apportano tutti gli amminoacidi essenziali che l’organismo non è in grado di fabbricarsi da sé. Molto importanti sono anche quelle di origine vegetale (fagioli, ceci, piselli, soia, lenticchie…), che, però, andrebbero sempre associate ai cereali che ne completano il patrimonio proteico. Ideali pasta e fagioli, pasta e ceci, risotto con piselli. Per chi vuole perdere qualche chilo, conservando una buona tonicità muscolare, sono utili le sieroproteine del latte che apportano una maggiore concentrazione di amminoacidi ramificati, soprattutto L-leucina che contribuisce a preservare i muscoli favorendo la sintesi proteica, anche in condizioni di ridotta stimolazione insulinica come avviene durante ogni dieta ipocalorica. In palestra, quindi, ottimo un bicchiere di latte o uno yogurt bianco come spuntino.