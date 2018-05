Dieta dei Frutti di Bosco per dire addio alla pancia: ecco come

Ricchi di antiossidanti e nutrienti

Gli antiossidanti sono sostanze che proteggono dal danno cellulare provocato dai radicali liberi, molecole coinvolte nei processi di malattia e invecchiamento.

La maggior parte dei frutti di bosco e dei piccoli frutti è più ricca di antiossidanti rispetto ad altri tipi di frutta e verdura.

Contiene anche una maggior quantità di fito-nutrienti, componenti naturali delle piante che contribuiscono a prevenire molti disturbi e si sono dimostrate positive per la salute.

I piccoli frutti sono inoltre molto ricchi di vitamina C. Ad esempio, una tazza di fragole contiene la stessa quantità di vitamina C che ha un bicchiere di succo d’arancia.

Viva la varietà

I nostri preferiti sono lamponi e more… quali sono i tuoi?

Una delle cose più belle di questi frutti è la loro grande varietà! Fragole, lamponi, mirtilli, more, ribes… la lista è lunga. Ogni varietà ha le sue particolari caratteristiche e proprietà benefiche, ed è sempre un’esperienza molto piacevole scoprirle.

Durante l’estate è possibile trovarli abbastanza facilmente, facendo una piccola gita in collina o lungo sentieri fuori città: more, lamponi, fragoline di bosco, mirtilli selvatici, c’è un’ampia scelta di delizie naturali e spesso gratuite.

Cogliamo l’occasione per fare il pieno di piacere… e salute!

Qualche idea per utilizzarli

I piccoli frutti sono un ottimo antipasto e si combinano molto bene con un’insalata, dato che contengono pochi zuccheri rispetto ad altri tipi di frutta.

Costituiscono infatti anche un ottimo ingrediente per preparare una salsa o condimento per insalata: una deliziosa ricetta povera di grassi consiste nel frullare assieme lamponi e gambi di sedano… il risultato è sorprendente! (Per spezzare la fibra del sedano occorre un frullatore potente).

Con questi frutti puoi realizzare inoltre ottimi frullati. Ecco un esempio: 2/3 di mango + 1/3 di lamponi, da frullare assieme con eventuale poca acqua. Prova varianti con altri frutti, le possibilità sono davvero infinite e i risultati quasi sempre eccellenti!

Ecco infine una ricetta per una “zuppa” ai frutti di bosco, tratta dal libro Instant raw sensations:

Zuppa estiva ai frutti di bosco

4 porzioni

1 litro di succo d’arancia appena spremuto

2 tazze di lamponi freschi

1 tazza di more fresche

1 tazza di mirtilli o fragole fresche

Procedimento:

Mescola assieme gli ingredienti e lasciali riposare per un po’, per amalgamarne i sapori.

Note:

Questa è un’ottima zuppa da gustare il più spesso possibile, quando i frutti di bosco sono disponibili. Si può servire come antipasto prima di cena.

Congelare i frutti di bosco

Se ne hai a disposizione in grande quantità, e/o desideri poterli utilizzare anche in altri periodi dell’anno, puoi congelare i frutti di bosco.

Scongelati ancora mantengono in buona parte le loro proprietà nutrizionali e possono rappresentare una valida alternativa per variare un po’ le ricette durante l’inverno. Ottimi, ad esempio, in aggiunta ai frullati e alle insalate (di frutta e non) invernali.

Meglio evitare, comunque, di consumarli freddi (questo vale anche per altri frutti), dato l’impatto negativo che questo può avere sulla nostra digestione e sulla salute della nostra flora intestinale. Consigliamo quindi di farli scongelare prima di utilizzarli (oppure si può usarne in piccole quantità all’interno di un frullato o altra preparazione a base di alimenti non freddi).

Accade sistematicamente all’arrivo dell’autunno, quando bisogna fare il cambio del guardaroba. Improvvisamente ci si accorge che le cerniere non si chiudono, i pantaloni e le gonne “tirano” in vita. Succede a chi non ha l’abitudine di pesarsi regolarmente e si rende effettivamente conto di quanto è ingrassato solo con la prova degli abiti dell’anno prima. Eppure, per stare in forma, basterebbe andare sulla bilancia almeno una volta al mese, per monitorare la situazione, e, se necessario, seguire un piccolo periodo di dieta. Un anno può cambiare di molto la nostra vita e il nostro girovita: basta assumere 50 calorie in più (rispetto al nostro fabbisogno) ogni giorno, per accumulare 3 chili in un anno, senza accorgersene. Il segreto, quindi, è perdere subito il peso appena acquistato con una settimana di dieta, piuttosto che aspettare che i chili si accumulino come in un pallottoliere. Se, però, ormai i giochi sono fatti, non resta che mettersi a dieta. Ma non sempre si tratta di una dieta dimagrante. Già, perché può non essere solo un problema di chili di troppo. A far lievitare il punto vita contribuiscono anche la cattiva digestione, la stipsi, la ritenzione idrica, le fermentazioni intestinali. La strategia “ventre piatto” incomincia, quindi, con un’attenta analisi del problema. Perché c’è pancia e pancia…

LA PANCIA «GRASSA» Quando pizzicando la pelle del ventre rimane un rotolino consistente è segno che c’è del grasso di troppo. Si tratta di una sorta di grembiule di adipe sottocutanea che, purtroppo, non si può eliminare facendo esercizi addominali, ma deve essere smaltita riducendo le calorie. La ginnastica addominale, infatti, a differenza di quello che tutti pensano, migliora la tonicità dell’addome ma – da sola – non ha alcun effetto sul grasso sovrastante.

MENO GRASSO ADDOMINALE, CON I FERMENTI PROBIOTICI Prima di iniziare una dieta ipocalorica, può essere utile prendersi un giorno di “riposo digestivo”, in cui l’unica fonte proteica è rappresentata dal latte fermentato con probiotici. I probiotici dovrebbero essere inseriti sia nella dieta dimagrante sia nell’alimentazione abituale, perché migliorano l’ecosistema intestinale con effetti positivi sulla forma fisica. L’intestino infatti ha un ruolo centrale nella regolazione dei segnali infiammatori e degli stimoli metabolici che possono orientare l’organismo verso il dimagrimento o verso l’ingrassamento. Un gruppo di scienziati del Duke University Medical Center di Durham, in collaborazione con la Washington University School of Medicine di St. Louis, ha scoperto che una flora intestinale squilibrata può ostacolare la perdita di peso. Nello specifico, i ricercatori hanno constatato che gli individui abituati ad una dieta ipercalorica, poco sana e ricca di grassi, possiedono un microbioma intestinale alterato, in grado di rallentare la perdita di peso quando si inizia a seguire una dieta ipocalorica e più sana. Dallo studio delle comunità batteriche presenti nell’intestino, sono stati individuati specifici ceppi che, più di altri, promuovono gli effetti benefici di una dieta equilibrata. Uno studio randomizzato in doppio cieco e placebo controllato, pubblicato sull’European Journal of Clinical Nutrition, ha dimostrato che il Lactobacillus Gasseri promuove la perdita di peso e grasso addominale. I ricercatori nipponici hanno osservato che un consumo giornaliero, per dodici settimane, di latte fermentato con questo probiotico ha portato una riduzione del 3,3% del grasso sottocutaneo e del 4,6% di quello addominale.

LA DIETA PER DIRE ADDIO ALLA PANCIA: LATTICINI, NELLE GIUSTE QUANTITÀ, TUTTI I GIORNI A questo punto, come si è anticipato, occorre una dieta ipocalorica, varia, equilibrata e adatta alle singole esigenze. In genere, per le donne si consigliano 1200 calorie giornaliere, mentre per gli uomini 1500: con queste modalità, a seconda del metabolismo individuale, si perde circa 1 kg alla settimana, ovvero il ritmo ideale che evita stress all’organismo. A differenza di quello che, purtroppo, ancora molte persone pensano, i latticini non sono nemici del peso forma. Anzi. I latticini sono ottime fonti di proteine ad alto indice di sazietà, importanti sia durante la perdita di peso sia nella fase di mantenimento (7). Inoltre, consumare regolarmente latte e derivati (nelle quantità previste dai dettami della piramide alimentare *vedi box) diminuisce il rischio di obesità, sia intesa come indice di massa corporea, sia come grasso addominale, come dimostrato da uno studio condotto in Lussemburgo su 1350 persone e pubblicato su “Nutrition Rese arch”. Questa ricerca ha evidenziato come i maggiori consumatori di latticini possano contare su un rischio dimezzato di diventare obesi rispetto a chi che ne consuma meno o non li consuma mai. Il risultato è ancora più favorevole per chi sceglie abitualmente latte e yogurt interi: in questo caso il rischio di obesità cala del 55% e quello di obesità addominale del 65%.

TRE REGOLE DIETETICHE FONDAMENTALI PER UNA PANCIA PIATTA Dare un taglio ai dolci e agli zuccheri semplici. Non tanto per il loro apporto calorico (in effetti gli zuccheri sono i nutrienti meno calorici: un grammo apporta solo 3,75 calorie contro le 9 della stessa quantità di grassi e le 4 delle proteine), ma perché aumentano le oscillazioni dell’insulina, il responsabile numero uno dello stoccaggio dei grassi nelle zone ‘critiche’. Per zittire un’improvvisa voglia di dolce, va bene una fetta di pane azimo (non lievitato) con un velo di burro e marmellata senza zucchero o una barretta di semi di sesamo (o frutta secca tipo nocciole) e miele. Evitare di fare una dieta dissociata del tipo pasta a pranzo e carne a cena, che, in realtà, serve solo per ottimizzare la digestione. Per mantenere stabile la glicemia, evitando picchi di insulina co-responsabili dei chili di troppo, i due pasti principali devono essere sempre composti da una piccola porzione di carboidrati (preferibilmente integrali) come riso, pasta e cereali, seguita da una porzione moderata di proteine come carne, pesce, uova o formaggi, affiancata sempre da verdure. Bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno. Ideale, un’acqua ricca di bicarbonato (basta verificare in etichetta che i carbonati superino i 600 mg/l): a digiuno, diminuisce l’acidità gastrica, riducendo la sensazione di buco allo stomaco che induce a ricercare cibo fuori orario, mentre, durante i pasti, stimola la digestione.

LA PANCIA «GONFIA» Questa è la tipica pancia che si può definire “gassosa”. Quella, per intenderci, che al mattino non si vede nemmeno, e poi, durante la giornata lievita fino a rendere obbligatorio slacciare il bottone. Ovviamente non può trattarsi di grasso, perché l’adipe non si forma e non si distrugge così rapidamente. Questo problema può essere causato dalla scelta di cibi sbagliati che, fermentando, producono aria, ma anche dalla cattiva digestione o da una scorretta e insufficiente masticazione. In alcuni casi si tratta di sindrome del colon irritabile.

MENO GONFIORE, CON LA DIETA GIUSTA… E LA CALMA A TAVOLA Chi non ricorda il vecchio ammonimento «non si parla con la bocca piena»? Chi soffre di gonfiore addominale dovrebbe tenerlo a mente: mangiare e parlare allo stesso tempo è, infatti, uno dei modi migliori per ingurgitare aria! Detti a parte, il gonfiore addominale è, spesso, la semplice conseguenza di un’alimentazione ricca di cibi che creano fermentazione (legumi in testa) o che sono mal tollerati come, per esempio, i latticini in presenza di una accertata (e diagnosticata) intolleranza al lattosio. In altri casi, il gas intestinale, associato ad altri sintomi tipici, è riconducibile alla sindrome del colon irritabile. Ma andando nell’ordine: La prima regola per avere la pancia sgonfia è mangiare lentamente, masticando molto bene ogni boccone. Sembra un consiglio banale, ma non lo è affatto: nella saliva è presente un enzima chiamato ptialina che, durante la masticazione, incomincia a pre-digerire gli amidi per farli arrivare allo stomaco parzialmente scissi nei loro componenti. Se questo enzima non ha il tempo di agire, gli amidi arrivano intatti nello stomaco, dando origine a fermentazione, pesantezza e gonfiore. Da limitare o evitare, almeno finché non si risolve il problema, gli alimenti che creano fermentazione come la frutta ai pasti, i legumi e, purtroppo, anche alcuni vegetali preziosi come broccoli, cavoli, cipolle e mele. Attenzione anche a un’alimentazione troppo “condita”: i grassi rallentano notevolmente la digestione e rallentano lo svuotamento gastrico, favorendo fermentazione e gonfiore. Molto utili sono le piante aromatiche dall’azione carminativa come l’aneto, i semi di finocchio, il cumino, il cardamomo e la menta che possono essere usate per insaporire i piatti: stimolano la digestione e riducono le fermentazioni intestinali. Molto utile è anche lo zenzero: antinfiammatorio naturale, può essere utilizzato anche per regolare il gonfiore addominale, aggiungendo qualche fettina fresca alle pietanze.

PANCIA GONFIA PER COLPA DEL LATTOSIO? CI SONO I LATTICINI DELATTOSATI Tra le condizioni associate al gonfiore addominale c’è sicuramente l’intolleranza al lattosio. In questo caso, spesso basta una tazza di latte o una fetta di formaggio fresco per creare gonfiore e crampi addominali. La colpa è del lattosio, lo zucchero che l’organismo non riesce a digerire a causa del deficit di lattasi e che, pertanto, fermenta e richiama acqua nell’intestino. Se l’intolleranza al lattosio è stata diagnosticata correttamente, l’alternativa più semplice è utilizzare latte e latticini senza lattosio. Si tratta di alimenti con le stesse proprietà nutritive delle versioni con lattosio, fra cui il contenuto di calcio, vitamina D e grassi, con il lattosio già scisso nei due zuccheri semplici: galattosio e glucosio, liberi di essere assorbiti senza creare problemi intestinali. Nell’universo lattiero-caseario ci sono, però, anche prodotti naturalmente a basso contenuto di lattosio come yogurt e latti fermentati in cui i batteri lattici hanno un’azione pre-digestiva, così come formaggi a lunga stagionatura come Grana Padano e Parmigiano Reggiano in cui il processo di stagionatura porta il lattosio a livelli prossimi allo zero, come analogamente accade per il Gorgonzola, grazie alla triplice fermentazione necessaria per la sua produzione. Nelle situazioni iniziali o borderline di intolleranza, la maggior parte dei nutrizionisti consiglia però di non smettere completamente di consumare latte e latticini, ma assumerne piccole quantità quotidianamente per cercare di stimolare la produzione di lattasi da parte dell’intestino. Anche il ricorso ai latticini con fermenti probiotici è una via percorribile poiché i fermenti lattici facilitano la digestione del lattosio e parallelamente stimolano l’intestino a produrre la lattasi.

LA PANCIA «RILASSATA» Questo è l’addome tipico delle persone meno giovani, delle donne che hanno avuto da poco una gravidanza, e, in generale, di chi non ama lo sport. La sedentarietà è però la causa più comune: passare ore al computer, spostarsi solo in macchina, prendere solo ascensori e scale mobili non coinvolge per nulla i muscoli dell’addome, che, ovviamente, perde via via tonicità. In tutti questi casi, la pancia rilassata è la conseguenza dell’indebolimento dei muscoli addominali e obliqui. I muscoli addominali funzionano come una guaina contenitiva che tiene a posto le viscere. Lo stesso principio delle guaine contenitive che, una volta indossate, promettono di togliere una taglia! In presenza di un soggetto in perfetto peso forma, il ricorso all’attività fisica e agli esercizi addominali è indispensabile. Se non si interviene con esercizi addominali specifici, il problema, infatti, è destinato a peggiorare.

CON IL MOVIMENTO, È IMPORTANTE ANCHE L’ALIMENTAZIONE GIUSTA Per migliorare la tonicità dell’addome (e di tutte le fasce muscolari) è importante assicurarsi tutti i giorni adeguate quantità di proteine, ovvero i costituenti fondamentali dei muscoli. Questo monito è importante soprattutto per i vegani e per chi sta seguendo una dieta per perdere peso. Una dieta dimagrante, purtroppo, non fa perdere solo grasso ma anche una piccola parte di muscoli che, in alcuni casi (in particolare, a seguito di ingrassamenti e dimagrimenti ripetuti) lascia il posto a tessuti più flaccidi. L’organismo ha bisogno, ogni giorno, di 1,2 grammi di proteine per chilo di peso corporeo. Per fare un esempio: una donna di 65 kg ne dovrà assumere circa 78 grammi, meglio se suddivise equamente nei tre pasti giornalieri. Si arriva a questa quantità con 70 grammi di pasta e piselli, un etto di pesce o carne, 1 bicchiere di latte, 30 grammi di formaggio duro e 1 panino. Tra le proteine è preferibile privilegiare quelle ‘nobili’ di carne, uova, pesce e latticini che apportano tutti gli amminoacidi essenziali che l’organismo non è in grado di fabbricarsi da sé. Molto importanti sono anche quelle di origine vegetale (fagioli, ceci, piselli, soia, lenticchie…), che, però, andrebbero sempre associate ai cereali che ne completano il patrimonio proteico. Ideali pasta e fagioli, pasta e ceci, risotto con piselli. Per chi vuole perdere qualche chilo, conservando una buona tonicità muscolare, sono utili le sieroproteine del latte che apportano una maggiore concentrazione di amminoacidi ramificati, soprattutto L-leucina che contribuisce a preservare i muscoli favorendo la sintesi proteica, anche in condizioni di ridotta stimolazione insulinica come avviene durante ogni dieta ipocalorica. In palestra, quindi, ottimo un bicchiere di latte o uno yogurt bianco come spuntino.

Dieta mediterranea e pasti frugali, il grande segreto della longevità: ecco spiegato il perchè

Al giorno d’oggi la ritualità di essere a tavola insieme alla famiglia parlando del più e del meno sta quasi scomparendo. Al giorno d’oggi si mangia sempre più in maniera sbagliata e frettolosa, assumendo cibi a volte anche di scarsa qualità dando poca importanza ha ciò che si sta assumendo. Infatti, numerose aziende di prodotti alimentari forniscono in continuazione cibi già confezionati e cotti per offrire un pasto veloce a chi ha perso la sacralità di essere a tavola, nulla di strano in tutto questo, solamente che questi alimenti sono pieni di additivi e di conservanti e di certo non spingono il nostro organismo verso la longevità.

L’aspettativa della vita è fortemente influenzata dai fattori ambientali. Solo circa il 25% della longevità dipende da fattori genetici, mentre il 75% è da ricercare nei fattori ambientali e quindi soprattutto nello stile di vita e nelle abitudini alimentari. Una alimentazione corretta e sana è il primo passo per vivere a lungo e in salute. Un crescente numero di evidenze, accumulatesi negli ultimi decenni, conferma che la promozione di una dieta equilibrata abbinata a uno stile di vita sano è la ricetta più efficace che il medico è in grado di formulare per promuovere l’invecchiamento di successo. I benefici dell’alimentazione conforme alla tradizione millenaria dei paesi del bacino mediterraneo, ricca di verdura e frutta fresca, olio di oliva, legumi, cereali, noci e pesce, con un alto contenuto di alimenti ricchi di composti antiossidanti e vitamine, sono stati riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale dalla fine degli anni ’60 come modello di nutrizione ideale, sulla base di numerosi studi epidemiologici. Le evidenze scientifiche hanno stimolato l’interesse dei nutrizionisti di tutto il mondo. Numerosi studi hanno dimostrato che questa dieta equilibrata, basata sull’antica alimentazione dei paesi mediterranei, è in grado di ridurre la mortalità totale, le malattie cardiovascolari e il cancro. Purtroppo, oggi le popolazioni dei paesi del Mediterraneo seguono molto meno questo modello alimentare, in quanto spesso considerato a torto una “dieta da poveri”, e tendono sempre più ad assumere alimenti con alto contenuto di grassi animali con un apprezzabile incremento nell’apporto calorico.

Cosa è la “dieta mediterranea”? La definizione della dieta mediterranea come entità unica non è semplice, perché questa definizione dovrebbe comprendere le abitudini di paesi e regioni con un’ampia diversità culturale, etnica, religiosa ed economica. Tuttavia, il modello generale è simile e l’uso di olio d’oliva come principale fonte di grassi nella dieta è universale nel bacino, anche se varia in base alle caratteristiche socioeconomiche e demografiche in alcuni paesi. L’uso di carboidrati complessi derivati dal grano (pane, pasta, couscous), insieme a una minima percentuale di zuccheri semplici, costituiscono il 60-65% del totale calorico nella dieta mediterranea. Il consumo di grassi (basato quasi esclusivamente nell’olio d’oliva) rappresenta il 25-30%, e l’assunzione di proteine (soprattutto legumi e limitate quantità di pesce e carne), il restante 10% dell’apporto calorico totale. Le ricette della tradizione mediterranea, in cui vengono utilizzati i prodotti locali “poveri”, sono esempi di una sana alimentazione, che non fornisce un eccesso di calorie, è facile da digerire, e assicura una piacevole sensazione di sazietà. Inoltre, la grande varietà di erbe aromatiche utilizzate nei piatti tradizionali crea una alimentazione molto appetibile e riduce la necessità di utilizzo del grasso. Un altro elemento che fa parte del modello alimentare mediterraneo e che è stato tradizionalmente utilizzato per millenni è il vino rosso, consumato in quantità moderata e accompagnando i pasti. Ci sono evidenze sempre maggiori e robuste degli effetti benefici del consumo moderato di vino rosso per motivi di salute.

Il termine “dieta mediterranea” è stato coniato da Ancel Keys – un ricercatore dell’Università del Minnesota arrivato in Italia con i suoi collaboratori dopo la fine della seconda guerra mondiale – che lo ha usato per la prima volta negli anni ’60. Keys e i suoi collaboratori hanno studiato per circa 20 anni gli effetti della dieta sulla incidenza di diverse malattie in sette paesi ed esattamente in alcune regioni del sud dell’Italia e in Grecia in confronto alla incidenza delle stesse malattie negli Stati Uniti, Finlandia, Giappone, Paesi Bassi, ed ex-Jugoslavia. Lo studio che è passato alla storia come il “Seven Countries Study”, ha raccolto dati in circa 12.000 partecipanti di età compresa tra 40 e 59 anni, ed ha dimostrato che più ci si allontanava dal modello alimentare dalla dieta mediterranea, maggiore era l’incidenza delle malattie della “abbondanza”, vale a dire le malattie cardiovascolari e i tumori. Allora, le popolazioni mediterranee consumavano prodotti freschi della terra e del mare, in gran parte di origine vegetale, senza maggiore trasformazione industriale.

I ritmi delle loro coltivazioni, della raccolta e della pesca erano quelli delle stagioni. Mangiavano di solito con le loro famiglie durante sei giorni lavorativi della settimana (lavoro che in genere comportava un’attività fisica cospicua) mentre il settimo giorno si riunivano le famiglie allargate, i vicini e, durante le feste religiose, con l’intero villaggio. Evidenze dei benefici del modello alimentare mediterraneo Numerosi studi successivi hanno confermato questi risultati. Trichopoulos e collaboratori hanno dimostrato gli effetti positivi di una dieta a basso contenuto di grassi saturi e ricca di frutta, verdura, olio d’oliva e cereali sulla riduzione della mortalità in una popolazione greca. Lo studio ha incluso una popolazione di 22.043 adulti che hanno completato un questionario di frequenza alimentare al basale e sono stati seguiti per 44 mesi in media. L’aderenza alla dieta mediterranea è stata valutata con un punteggio basato sull’uso dei componenti principali di questo modello alimentare.

Tanto più i partecipanti avevano una alimentazione con un grado di aderenza maggiore alla tradizionale dieta mediterranea tanto maggiore era la riduzione della mortalità totale: ogni incremento di due punti nel punteggio di aderenza corrispondeva a una riduzione del 25% della mortalità totale. È stata anche riscontrata un›associazione inversa tra il punteggio di aderenza e la mortalità per malattia coronarica (riduzione del 33% in quelli con la maggior aderenza), così come con la mortalità correlata al cancro (riduzione del 24%). L’entità della riduzione della mortalità associata a una maggiore aderenza alla dieta mediterranea era in larga misura in grado di spiegare la maggiore longevità delle popolazioni mediterranee rispetto alle popolazioni del nord Europa e del nord America. Un altro studio classico che ha confermato i benefici della dieta mediterranea sul rischio cardiovascolare è il cosiddetto Lyon Diet Heart Study. Si è trattato di uno studio osservazionale finalizzato a verificare l’efficacia della dieta mediterranea nella riduzione degli eventi coronarici dopo un primo episodio di infarto miocardico. I soggetti nel gruppo di intervento hanno partecipato a una sessione di educazione sulla dieta, mentre i controlli non hanno ricevuto alcuna informazione specifica. L’uso di olio d’oliva è stato raccomandato per insalate e preparazione dei cibi. I partecipanti del gruppo di controllo assumevano una dieta paragonabile a quella consumata negli Stati Uniti.

Dopo 46 mesi di follow-up, lo studio è stato interrotto precocemente perché i ricercatori hanno osservato una significativa riduzione della mortalità totale nel gruppo di intervento. Anche se i profili di rischio cardiovascolare per i partecipanti in entrambi i gruppi erano simili all’inizio dello studio, i soggetti che hanno seguito la dieta di stile mediterraneo presentavano un rischio inferiore del 50-70% di eventi cardiaci ricorrenti inclusi morte cardiaca, attacchi di cuore non fatali, ictus, insufficienza cardiaca, trombosi o embolia venosa polmonare. Nonostante alcune limitazioni metodologiche i risultati ottenuti con la dieta mediterranea sono stati impressionanti e confermavano la importanza della dieta in stile mediterraneo come una opportunità per ridurre drasticamente l’impatto del rischio cardiovascolare.

Questi risultati sono stati recentemente confermati in paziente ad alto rischio cardiovascolare dallo studio spagnolo PREDIMED (Prevención con Dieta Mediterranea) che e stato pubblicato nel prestigioso New England Journal of Medicine nel 2013. Anche studi effettuati in paesi non mediterranei hanno dimostrato che gli effetti positivi della dieta mediterranea non sono legati alla regione dove questo modello è nativo, ma possono essere riprodotti in altre popolazioni. In una popolazione di anziani danesi, Osler e collaboratori hanno dimostrato che la maggiore aderenza alla dieta mediterranea era significativamente associata a una riduzione della mortalità totale. Analogamente, Kouris-Blazos e collaboratori hanno riportato una riduzione del 17% della mortalità complessiva per ogni unità di aumento del punteggio di aderenza alla dieta mediterranea in australiani di entrambi i sessi di oltre 70 anni di età. Studi più recenti hanno fornito una forte evidenza degli effetti benefici della dieta mediterranea sulla mortalità per tutte le cause, tra morti a causa di malattie cardiovascolari e di cancro, nella popolazione degli Stati Uniti. Questo modello alimentare ha anche dimostrato di essere protettivo per lo sviluppo di altre malattie legate all’età, come il diabete di tipo 2, la depressione, la malattia di Alzheimer, e il morbo di Parkinson. Un interessante risultato è stato segnalato dallo studio HALE (Healthy Aging a Longitudinal Study in Europe). Questa indagine ha valutato un totale di 3496 persone provenienti da 10 paesi Europei, nate tra il 1900 e il 1920, esaminate tra il 1988 e il 1991 e poi riesaminate dopo 5 e 10 anni. L’analisi dei dati ha dimostrato che gli individui di età compresa tra 70 e 90 anni che avevano seguito una dieta con le caratteristiche della dieta mediterranea hanno avuto una riduzione della mortalità per tutte le cause e di mortalità cardiovascolare e correlata al cancro del 50%. Inoltre le analisi di follow-up hanno evidenziato una tendenza chiara a una riduzione della disabilità nelle popolazioni Europee, con la maggior riduzione osservata nelle popolazioni dell’Europa meridionale vs. i paesi nordeuropei a conferma della importanza degli stili di vita nel raggiungimento di un invecchiamento di successo.

Loading...

Radicali liberi, lo stress ossidativo, infiammazione e invecchiamento L’invecchiamento è un processo multifattoriale e progressivo, universale e irreversibile, che si svolge a diversi livelli e che interessa praticamente tutti gli organismi viventi. I fattori modificabili, come la dieta, l’attività fisica e l’attività mentale, possono contribuire al processo d’invecchiamento di per sé, e alla longevità. Esistono oltre 300 ipotesi che cercano di spiegare il fenomeno di invecchiamento, tuttavia è accettato il ruolo chiave dei radicali liberi che vengono prodotti durante i processi metabolici. Un accumulo di radicali liberi può provocare danni a livello dei componenti fondamentali delle cellule, tra cui i lipidi, le proteine e il DNA e contribuire ad accelerare il processo d’invecchiamento. Un eccesso di stress ossidativo (legato o a un aumento della produzione di radicali liberi o a una riduzione dei meccanismi di difesa antiossidanti) è stato implicato nella patogenesi di numerose malattie croniche legate all’invecchiamento, tra le quali ipertensione e malattie vascolari, diabete mellito di tipo 2, aterosclerosi, malattie di Alzheimer, e il cancro. Un’elevata concentrazione di radicali liberi favorisce la ossidazione delle lipoproteine di bassa densità, e la conseguente formazione di placche aterosclerotiche; i radicali liberi sono anche associati ad un aumento dell’espressione di mediatori pro-infiammatori chiamate citochine (i.e. fattore di necrosi tumorale-a, l’inibitore dell’attivatore plasmatico-1 e l’interleuchina-6). La presenza di uno stato infiammatorio cronico di basso grado è stata associata nell’anziano a un ampio spettro di patologie degenerative dell›invecchiamento, compresa la malattia di Alzheimer, il morbo di Parkinson, la sclerosi laterale amiotrofica e la degenerazione maculare legata all›età, ed è stato proposto come una delle principali cause di fragilità nelle persone anziane. La dieta mediterranea comprende una quantità significativamente elevata di alimenti ricchi di composti antiossidanti, che possono aiutare a spiegare i suoi molteplici benefici. L’olio extravergine di oliva, le verdure e la frutta fresche, le noci, il vino e il pesce, contengono molecole con proprietà anti-ossidanti e anti-infiammatorie, come gli acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi omega 3, i polifenoli, flavonoidi, fitosteroli, vitamine antiossidanti, minerali e micronutrienti. Gli effetti combinati di questi composti possono contribuire a spiegare l’evidenza indiscutibile dei molteplici vantaggi di questo modello alimentare sulla longevità e contro lo sviluppo di malattie croniche associate all’età.

Conclusioni Vi sono attualmente evidenze che confermano gli effetti benefici dello stile di vita mediterraneo. L’aumentata e progressiva incidenza delle malattie cronico-degenerative e gli studi che dimostrano che queste patologie aumentano notevolmente nelle popolazioni migranti nelle nazioni con uno stile di vita occidentalizzato, suggeriscono che essi non possono essere attribuibili solo a differenze genetiche, ma a diversi stili di vita. L’aumento delle malattie croniche, dovute in parte all’invecchiamento delle popolazioni mondiali, comporta costi molto elevati per i sistemi sanitari. Di conseguenza, oggi più che mai, le malattie croniche che possono associarsi all’invecchiamento devono essere prevenute. La dieta mediterranea associata a uno stile di vita sano rappresenta oggi la migliore opzione disponibile in grado di consentire la prevenzione di diverse malattie e di contribuire a ottenere una longevità di successo, cioè, invecchiare in salute con una buona qualità della vita.

L’INVECCHIAMENTO DELLA POPOLAZIONE È UN TEMA CHI AV E PER I L PRESENTE E I L FUTURO – Negli ultimi 100 anni, l’aspettativa di vita alla nascita nei Paesi occidentali è quasi raddoppiata, passando dai 45 anni della fine dell’Ottocento ai circa 80 anni del 2010. Anche la percentuale di persone anziane (con età superiore ai 65 anni) è aumentata in modo significativo: in Italia è passata, ad esempio, dal 4% del Nove – cento al 20,6% del 2010 e nel 2050 tale percentuale dovrebbe raggiungere il 34%. Lo stesso trend di crescita della percentuale di persone anziane si sta verificando a livello mondiale. Si stima che nel 2050 la popolazione over-65, a livello globale, sarà costituita da 1,9 miliardi di persone . – Circa l’80% delle persone over-65 è oggi affetto da almeno una malattia cronica, mentre circa il 50% è affetto da due o più patologie croniche (patologie cardiovascolari e cerebrovascolari, tumori, diabete mellito, ipertensione arteriosa, patologie polmonari croniche). Inoltre, l’epidemia di sovrappeso e obesità (in particolare quella addominale) attualmente in corso, anche nelle fasce più giovani della popolazione, si associa a un aumento significativo del rischio di sviluppare patologie cardiovascolari, diabete e patologie tumorali. – Alla luce dello scenario attuale, è fondamentale studiare e implementare interventi finalizzati alla riduzione del “gap” tra durata della vita (lifespan) e durata della vita in salute (healthspan). Se ciò non fosse fatto, si potrebbe sperimentare, mediamente, una vecchiaia caratterizzata da una qualità della vita fortemente ridotta, per un tempo significativamente più lungo. Tutto questo rischia di avere, inoltre, conseguenze significative sulla sostenibilità dei sistemi sanitari nazionali. L’aumento della popolazione anziana comporta infatti una forte espansione della spesa sanitaria, sia pubblica sia privata, a livello mondiale.

INTERVENIRE PER RALLENTARE I PRO CESSI DI I NVECCHIAMENTO È POSSIBILE – L’invecchiamento è un processo causato dal progressivo accumulo nel corso del tempo di danni a carico del DNA, delle cellule, degli organi e dei tessuti di tutto l’organismo, dovuto al fallimento dei meccanismi di riparazione dei danni stessi. L’accumulo di questi danni causa un progressivo declino di molte funzioni fisiologiche e delle strutture vitali dell’organismo. – Il potenziale di longevità di ogni individuo è strettamente legato al corretto funziona – mento delle cellule che svolgono ruoli protettivi e di riparazione continua all’interno dell’organismo. Queste cellule possono tuttavia esaurire la loro capacità di replica – zione – e quindi il loro potenziale riparativo – più o meno velocemente nel corso della vita, a seconda di alcuni fattori. – Due delle aree maggiormente trasversali e innovative all’interno della ricerca in merito alle determinanti di una longevità in salute sono: L’area di ricerca riguardante lo stato di infiammazione delle cellule dell’organismo, che, secondo moderne teorie, sembra essere alla base di molte patologie croniche. Stati di infiammazione cellulare progressivi e costanti nel tempo sfociano in patologie conclamate, incidendo negativamente sul processo di invecchiamento, accelerandolo. Il modello alimentare e lo stile di vita adottati possono notevolmente influenzare lo stato infiammatorio dell’organismo e quindi influire sullo stato di salute dell’individuo nelle varie fasi della vita. L’area di ricerca riguardante l’analisi di come un approccio alimentare caratterizzato da una riduzione dell’intake calorico – con la corretta assunzione di tutti i nutrienti qualitativamente e quantitativamente necessari – possa avere effetti sui parametri fisiologici e sui processi biochimici dell’organismo e influire positivamente sull’allungamento dell’aspettativa di vita in salute. – Dalla review delle evidenze emerse dai principali studi internazionali sui legami fra stati infiammatori, scelte alimentari e invecchiamento, è evidente come: Emerge il ruolo del modello alimentare, positivo o negativo, sulle risposte infiammato – rie dell’organismo, con impatti sull’insorgenza delle malattie croniche e di conseguenza sulla longevità e sulla qualità della vita. La dieta alimentare adottata può quindi diventare un fattore determinante nella riduzione o nel rallentamento degli stati infiammatori prodotti da situazioni di obesità, diabete e presenza di malattie cardiovascolari . La restrizione calorica, con un corretto apporto di nutrienti, sembra in grado di produrre effetti positivi e aggiuntivi nel rallentare i processi d’invecchiamento, come dimostrato in numerosi studi condotti sugli animali. Non esistono ancora, tuttavia, dati scientifici che dimostrino chiaramente un effetto della restrizione calorica nell’allungare la durata della vita massima nell’uomo. In ottica di longevità, per le persone che hanno un peso normale, è consigliabile mantenere un peso ideale ed evitare l’accumulo di grasso a livello addominale, mediante una dieta moderatamente ipocalorica e completa di tutti i nutrienti e un regime di attività fisica regolare

L’ALIMENTAZ IONE GI O C A UN RUOLO CENTRALE NEI PRO CESSI DI INVECCHIAMENTO – Esiste un significativo nesso tra alimentazione e contrasto dei processi di invecchiamento. Le alterazioni molecolari, metaboliche e ormonali causate da un eccessivo e cronico intake calorico, da un modello alimentare e da uno stile di vita non corretti giocano un ruolo centrale nei processi di invecchiamento. – Può essere identificato un “puzzle” di aspetti sui quali agire per instaurare un insieme integrato di comportamenti alimentari e stili di vita per una longevità in buona salute: corretto intake calorico, corretto intake di macronutrienti (carboidrati, grassi e proteine) e micronutrienti (ad esempio, i fitocomposti), regolare esercizio fisico. – Il modello alimentare mediterraneo rappresenta uno dei regimi alimentari più equi – librati, consentendo – nell’ambito di un intake complessivo di circa 2000 calorie al giorno – di assumere tutti i macro e micro nutrienti essenziali. Fornisce, quindi, un significativo contributo alla prevenzione delle patologie croniche, influenzando gli stati di infiammazione cellulare dovuti all’alimentazione e aumentando l’aspettativa di vita in buona salute.

Nel 2025, secondo le stime delle Nazioni Unite, il mondo avrà più di 8 miliardi di abitanti, a causa dell’aumento generale dell’aspettativa media di vita. Infatti, l’aspettativa di vita alla nascita è quasi raddoppiata negli ultimi 100 anni, passando da 45 anni alla fine dell’Ottocento a circa 80 anni nel 2010. Anche la percentuale di persone anziane è aumentata in modo impressionante, passando – in Italia – dal 4% nel Novecento al 20,6% nel 2010. Nel 2050, in Italia, le persone con un’età maggiore di 65 anni dovrebbero rappresentare il 34% della popolazione: una persona su tre sarà anziana. Lo stesso trend di crescita della percentuale di persone anziane sta avvenendo a livello mondiale. Nel periodo 1950-2010 la popolazione anziana è cresciuta a livello mondiale con un tasso medio annuo del 13%, evidenziando un trend di crescita che non accenna a fermarsi: si stima che nel 2050 la popolazione over-65 sarà costituita da 1,9 miliardi di persone. Questi cambiamenti demografici sono molto preoccupanti e potrebbero mettere in crisi i sistemi sanitari di molti Paesi, sia industrializzati sia in via di sviluppo: circa l’80% delle persone anziane (età maggiore di 65 anni) è affetto da almeno una malattia cronica e circa il 50% è affetto da due o più patologie croniche (quali, ad esempio, patologie cardiovascolari e cerebrovascolari, tumori, diabete mellito, ipertensione arteriosa, patologie polmonari croniche)1 . Questi numeri sono destinati ad aumentare alla luce dell’epidemia di obesità e di diabete mellito attualmente in corso, anche nelle fasce più giovani della popolazione. Il sovrappeso e l’obesità (in particolare quella addominale) si associano a un aumento del rischio di sviluppare patologie cardiovascolari e tumorali: tali patologie sono responsabili, insieme, di circa il 70% delle cause di morte in molti Paesi industrializzati e in via di sviluppo. Inoltre, l’obesità addominale rappresenta un potente fattore di rischio per lo sviluppo del diabete mellito di tipo 2, che a sua volta è un fattore di rischio per lo sviluppo di diverse patologie come quelle cardiovascolari, la nefropatia diabetica e la retinopatia diabetica (principali cause di cecità nei Paesi industrializzati). Dopo 20 anni di diabete mellito, circa il 40 % dei pazienti sviluppa nefropatia diabetica, che con il passare degli anni causa insufficienza renale, la cui unica terapia è la dialisi, seguita dal trapianto renale. Alla luce di questi cambiamenti demografici, dell’epidemia di obesità e del deterioramento degli stili di vita (vita sedentaria, alimentazione ipercalorica e aterogena, fumo di sigaretta ecc.), diviene quindi fondamentale studiare e implementare degli interventi finalizzati alla prevenzione delle patologie croniche associate all’invecchiamento e al miglioramento della qualità della vita, ossia alla riduzione del “gap” tra durata della vita (lifespan) e durata della vita in salute (healthspan). È quanto mai necessario individuare e adottare stili di vita in grado di promuovere un invecchiamento in salute (healthy aging o successful aging), facendo sì che gli individui possano rimanere fisicamente e mentalmente sani, felici, attivi, forti, indipendenti e socialmente utili per il più lungo tempo possibile, idealmente per tutta la durata della loro vita. Senza interventi correttivi sugli stili di vita, l’allungamento della vita potrebbe non implicare più l’ottenimento di una vita migliore. Potremmo sperimentare, mediamente, una vecchiaia caratterizzata da una qualità della vita fortemente ridotta, per un tempo significativamente più lungo. Come ricordato anche dal Professore Gabriele Riccardi – in occasione del Secondo Forum Internazionale sull’Alimentazione e la Nutrizione, organizzato dal BCFN nel 2010 – «È assolutamente necessario progredire verso uno stile di vita in grado di assicurare un miglioramento della qualità della vita e soprattutto di allungare la durata di vita senza malattie: infatti, non conta tanto vivere più a lungo quanto, invece, guadagnarsi una longevità senza malattie invalidanti, riuscendo così a vivere pienamente anche gli ultimi anni della propria vita». Per poter raggiungere questo obiettivo ambizioso, è necessario affrontare il problema dell’invecchiamento e delle patologie associate all’invecchiamento con un approccio preventivo e integrato. La strategia di combattere la singola malattia solo quando si presenta all’attenzione del medico è concettualmente sbagliata e non affronta adeguatamente la sfida della riduzione del divario tra lifespan e healthspan.

L’invecchiamento, infatti, è un processo causato dal progressivo accumulo nel corso del tempo di danni a carico del DNA, delle cellule e degli organi di tutto l’organismo, dovuto al fallimento dei meccanismi di riparazione del danno. L’accumulo di questi danni causa un progressivo declino di molte funzioni fisiologiche e delle strutture vitali dell’organismo. Studi recenti hanno dimostrato come gli stili di vita (nutrizione, attività fisica, esposizione a fumo di sigaretta, sostanze tossiche, radioattive, inquinanti ecc.) influenzino pesantemente i processi d’invecchiamento. Per esempio, una dieta ipercalorica, ricca di grassi animali e povera di nutrienti (vitamine, sali minerali, fitocomposti) e una vita sedentaria promuovono l’insorgenza di obesità, diabete mellito, ipertensione arteriosa, patologie cardiovascolari e tumorali oltre a un’accelerazione dei processi d’invecchiamento. Al contrario, svariate evidenze scientifiche hanno dimostrato come una dieta moderatamente ipocalorica e ricca in nutrienti sia in grado di rallentare i processi d’invecchiamento e prevenire la maggior parte delle patologie croniche associate all’invecchiamento. Tuttavia, se anche non possiamo evitare l’invecchiamento naturale, possiamo però agire in modo incisivo sull’invecchiamento ambientale (o secondario) e influenzare i processi legati all’invecchiamento intrinseco (o primario). È possibile, infatti, rallentare i naturali processi di invecchia – mento e, soprattutto, intervenire sulle malattie croniche associate agli stessi (obesità, diabete, sindrome metabolica, cancro, malattie cardiovascolari, ipertensione, processi infiammatori). In tale contesto, quindi, emerge chiaramente il ruolo centrale dell’alimentazione e dello stile di vita nel prevenire l’insorgenza di tali patologie, nel mitigarne gli effetti e quindi, in ultima analisi, nel promuovere una longevità qualitativamente migliore. In particolare, è possibile ritenere che differenti interventi e approcci concorrano effettivamente a “rallentare i processi di invecchiamento” qualora risultino in grado – contemporaneamente – di estendere la vita media e massima di un organismo e – parimenti – di decelerare numerosi cambiamenti fisiologici e strutturali (dipendenti dall’età) in organi e tessuti. Alla luce di ciò, autorevoli studi hanno dimostrato come l’adozione di un corretto stile di vita complessivo e, in particolare, di un adeguato regime alimentare possa costituire, in ulti – ma analisi, un significativo intervento a favore della longevità in salute, a conferma del fatto che è possibile fare davvero molto per prevenire e mitigare gli effetti negativi che numerosi fattori, a partire dalle malattie croniche, hanno e avranno sulla longevità e sulla sua qualità. In particolare, un recente studio condotto da un gruppo di ricercatori australiani 2 su un campione di 7989 partecipanti uomini finalizzato a misurare l’impatto dei loro comportamenti sull’aumento del rischio di mortalità, ha verificato come l’adozione di uno “stile di vita sano” – dal punto di vista del regime alimentare, del consumo di alcol, del fumo e dell’attività fisica – sia un importante fattore per prevenire la mortalità, in quanto consente un allungamento dell’aspettativa media di vita di quasi 5 anni. Come mostrato, infatti, i partecipanti allo studio che hanno adottato uno stile di vita il più possibile sano – e ai quali è stato attribuito un punteggio pari o superiore a 5 – registrano anche un’aspettativa di vita media più elevata rispetto a coloro ai quali, per il proprio stile di vita, è stato attribuito un punteggio inferiore a 4. Tale evidenza è stata confermata anche da numerosi altri studi 3 , che hanno individuato proprio nei quattro comportamenti citati i fattori chiave per un invecchiamento in salute, con particolare attenzione ai comportamenti alimentari e all’adozione di una dieta a moderato contenuto calorico 4 e caratterizzata da un significativo contenuto di frutta e verdura. Tra le analisi condotte, appaiono di particolare rilevanza uno studio realizzato nel Regno Unito – su un campione di 20.244 uomini e donne di età compresa tra i 45 e i 79 anni 5 – che ha evidenziato come l’adozione di tali comportamenti possa condurre a un aumento di 14 anni dell’aspettativa di vita, nonché un recente studio del 2009 che sottolinea come il mantenimento degli attuali trend di incremento dell’obesità (+0,5%/anno) e di decremento dell’abitudine al fumo (-1,5%/anno) possa incidere sull’aspettativa media di vita.

L e malattie non trasmissibili – soprattutto quelle cardiovascolari, il cancro e il diabete – rappresentano oggi il principale rischio per la salute dell’uomo a livello globale, nonché un enorme peso socio-economico per la collettività. Si stima che l’80% delle manifestazioni di queste malattie potrebbe essere prevenuto eliminando alcuni fattori di rischio come il consumo di tabacco, i modelli e i costumi alimentari (le diete) poco salutari, l’inattività fisica e il consumo eccessivo di alcol. Al contrario, senza un’adeguata prevenzione, il peso di queste malattie sulla salute globale potrebbe aumentare del 17% 9 nei prossimi anni, a livello globale. Con l’evolvere dell’età, la prevalenza di queste patologie, spesso accompagnate da malattie neurodegenerative e da osteoporosi, diventa progressivamente più elevata. Nel seguente capitolo si presentano i dati più recenti disponibili in letteratura relativamente alla diffusione, alla mortalità e all’impatto socio-economico delle patologie in oggetto la cui insorgenza appare legata, con intensità variabile, all’alimentazione. Si parlerà quindi di: diabete e sindrome metabolica, malattie cardiovascolari, tumori, osteoporosi, malattie neurodegenerative. Prima di descrivere nel dettaglio lo scenario di tali malattie, si fornisce qui di seguito una panoramica del fenomeno dell’aumento dell’obesità e del sovrappeso, che rappre – senta un grave fattore di rischio per la loro insorgenza, aggravato dalla crescente diffusione nell’età giovanile.

Obesità e sovrappeso Quasi tutti i Paesi, a livello mondiale, stanno sperimentando una crescita esponenziale del fenomeno dell’obesità e del sovrappeso. La European Association for the Study of Diabetes ha addirittura riconosciuto il trattamento dell’obesità quale “il più importante problema di salute pubblica in tutto il mondo”.

Circa il 34% della popolazione adulta (ossia più di 60 milioni di persone) appare rientrare nei criteri individuati per definire situazioni di obesità. Nei Paesi asiatici si assiste a un fenomeno in espansione, ma con tassi decisamente più contenuti (3% della popolazione adulta in Giappone e 4% in Corea del Sud) grazie soprattutto alla composizione ipocalorica della dieta. Il trend della Cina è, invece, preoccupante per la sua rapida crescita: nel 2004 i cinesi obesi erano 60 milioni e 200 milioni quelli in sovrappeso; nel 2009 si è passati a 100 milioni di obesi e 310 milioni in sovrappeso È ormai assodato che se il tasso di obesità cresce al crescere del reddito pro capite, tuttavia è possibile sottolineare come, anche nei Paesi ricchi le fasce più povere hanno registrato una maggiore prevalenza della patologia a causa degli elevati costi di una dieta sana e diversificata. Inoltre nei Paesi ad alto reddito l’obesità e il sovrappeso non sembrano più essere fenomeni diffusi prevalentemente negli individui adulti e nei soggetti di mezz’età, bensì patologie riscontrate con sempre maggiore frequenza in giovani e bambini, delineando un quadro grave e in peggioramento. Il livello di sovrappeso in età giovanile risulta avere un’importanza fondamentale per la probabilità dello svilupparsi anche in età adulta di patologie e disagi gravi. In particolare il diabete di tipo 2 – un tempo ritenuta una patologia degli adulti in età avanzata – risulta essere registrato ora, e anche in modo crescente, fra bambini e giovani.

Diabete e sindrome metabolica Il diabete risulta essere una delle patologie croniche a più larga diffusione nel mondo, in particolare nei Paesi altamente industrializzati, e costituisce una delle più rilevanti e costose malattie sociali della nostra epoca, soprattutto per il suo carattere di malattia cronica, per la tendenza a determinare complicanze nel lungo periodo e per il progressivo spostamento dell’insorgenza verso età giovanili. Le cause del manifestarsi di quella che viene definita come una vera e propria epidemia sono da ricercarsi in quattro fattori fondamentali: – il proliferare di abitudini alimentari scorrette; – la crescita del numero di persone obese/sovrappeso; – l’affermarsi di stili di vita sempre più sedentari; – l’invecchiamento della popolazione. Con riferimento al 2009, fra le persone di età compresa tra 20-79 anni, si stima una prevalenza mondiale della malattia del 5,9%, pari a 302 milioni di pazienti, con un incremento del 34% rispetto al 2003. Ogni anno nel mondo si registrano più di 7 milioni di nuovi casi di diabete (uno ogni 5 secondi). La prevalenza del diabete crescerà sia nei Paesi industrializzati sia in quelli in via di sviluppo. In Cina, ad esempio, si stima che nel 2007 le persone affette da diabete fossero circa 39,8 milioni, pari al 4,3% della popolazione; nel 2025 questo numero dovrebbe crescere fino a raggiungere poco meno di 60 milioni (il 5,6% della popolazione) con un incremento del 50% del numero dei casi. Un trend di crescita ancora più preoccupante è atteso in India dove dagli attuali 40,8 milioni di malati (il 6,2% della popolazione) ci si aspetta di arrivare nel 2025 a 69,8 milioni (il 7,6% della popolazione). La prevalenza e la mortalità legate a questa patologia crescono drasticamente con l’aumento dell’età.

Impatti economici e sociali I numerosi studi compiuti a livello internazionale per stimare i costi economici associati al diabete mostrano impatti molto elevati. Ad esempio, secondo la Federazione Internazionale del Diabete, nel 2007 sono stati spesi 232 miliardi di dollari a livello mondiale nella cura e nella prevenzione del diabete e delle sue complicanze. Questa spesa crescerà fino a raggiungere i 302 miliardi di dollari nel 2025. Un recente studio realizzato dall’American Diabetes Association ha valutato che nel 2007 negli Stati Uniti si sono spesi 174 miliardi di dollari per le cure contro il diabete, valore che include 116 miliardi per le spese mediche dirette e 58 miliardi calcolati come perdita di produttività dei pazienti e dei familiari coinvolti nella loro presa in carico. I pazienti diabetici americani sostengono, in media, costi pari a oltre 11.400 dollari all’anno, di cui 6650 dollari attribuibili direttamente al diabete. Per quanto riguarda il nostro Paese è stato stimato che la gestione del diabete e di tutte le complicanze a esso associate (insufficienza renale, insufficienza cardiorespiratoria, lesioni neuropatiche e vascolari delle estremità inferiori) incide sul 7% della spesa sanitaria pubblica nazionale, corrispondendo a circa 7,7 miliardi di euro all’anno. Il costo medio pro capite annuo di un paziente diabetico si attesta intorno ai 2600 euro, dei quali le spese ospedaliere rappresentano oltre la metà (54%) dei costi complessivi, mentre i farmaci prescritti ai pazienti diabetici circa il 16%. In Italia i ricoveri riconducibili al diabete e alle sue complicanze (ictus, infarto miocardico, insufficienza renale, amputazione degli arti inferiori) sono stimati in più di 75 mila. Inoltre, il costo dell’assistenza sanitaria erogata a un paziente diabetico aumenta da 3 a 4 volte se sussistono complicanze.

I tumori, seconda causa di morte sia nel mondo che in Europa e in Italia, sono patologie in costante crescita, anche se si osserva un’inversione di tendenza a partire dal 2005, nel caso degli uomini, e un leggero rallentamento della crescita nelle donne. Poiché si tratta di malattie che colpiscono per la maggior parte in età avanzata, l’allungamento della vita media degli individui sta giocando un ruolo importante nella loro crescente diffusione. In aggiunta al fattore demografico, la frequenza della malattia è generalmente più elevata nei Paesi sviluppati; ma è solo nelle società più avanzate e più ricche, dove si investono importanti risorse per la salute della popolazione, che si individua la possibilità di ridurne il rischio e di prolungare l’aspettativa di vita delle persone che vengono colpite da questa malattia. Negli ultimi anni si sia verificata una riduzione del numero di morti causate da tumore. Oggi, infatti, nei Paesi economicamente più avanzati, oltre il 50% delle persone a cui è stato diagnosticato un tumore può riprendere la propria vita dopo la guarigione o la stabilizzazione del quadro clinico. Al contrario, nei Paesi a reddito medio-basso il rischio di decesso per tumori è più elevato. Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO, World Health Organization), nel 2007 si sono verificati 7,9 milioni di decessi nel mondo riconducibili a forme tumorali13: di questi, tre quarti sono localizzati in Paesi a reddito medio-basso. Un caso di decesso ogni 8 nel mondo è dovuto al cancro, che provoca più morti dell’AIDS, della tubercolosi e della malaria messe insieme.

Si stima che in Italia, alla fine di questo decennio, saranno quasi 2 milioni le persone che avranno avuto una diagnosi di cancro nella loro vita; tra questi circa 400 mila saranno pazienti diagnosticati da meno di due anni, su cui si concentra la domanda più intensa di cure mediche, e 700 mila quelli ammalatisi da oltre 10 anni, potenzialmente guariti o che soffrono per conseguenze fisiche, psicologiche o sociali dei trattamenti. Questi numeri sono destinati ad aumentare nel corso dei prossimi decenni.

Impatti economici e sociali L’impatto economico del cancro è molto elevato e può essere misurato attraverso una valutazione dei costi sanitari diretti (trattamenti, ricoveri, riabilitazione ecc.) e dei costi indiretti, legati alla minore produttività per giorni lavorativi persi a causa della malattia (costi indiretti di morbilità). Il costo sociale, invece, consiste nella perdita del posto di lavoro e nella morte prematura (costi indiretti di mortalità). L’indisponibilità di dati omogenei non consente di stimare l’impatto economico globale del cancro. Tuttavia, gli studi e le statistiche raccolte in alcuni Paesi permettono di comprendere l’enorme portata dell’impatto economico di questa patologia. Negli Stati Uniti, ad esempio, il National Institutes of Health stima che l’impatto economico del cancro per il 2008 ammonti a oltre 228,1 miliardi di dollari l’anno, includendo sia le spese sanitarie che la perdita di produttività degli ammalati16. In particolare, i costi sanitari diretti ammonterebbero a 93,2 miliardi di dollari, i costi indiretti di morbilità a 18,8 miliardi e i costi indiretti di mortalità a 116,1 miliardi. Come si può osservare, negli ultimi anni i costi economici totali sono cresciuti costantemente, in particolare quelli relativi ai costi sanitari diretti (nel 1963 il valore di questa voce raggiungeva 1,3 miliardi di dollari, nel 1980 saliva a 13 miliardi di dollari, nel 1990 a 27,5 miliardi di dollari, nel 2000 era di 55 miliardi, per raggiungere infine i 93 miliardi nel 2008). Per quanto riguarda l’Italia si stima una spesa relativa ai costi sanitari diretti di 6,7 miliardi di euro nel 2004, pari al 6,6% della spesa sanitaria totale.