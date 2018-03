Dieta dell’ananas e della carota, scendi di peso depurando l’intestino

Assumendo abitualmente una quantità di succo d’ananas si può scendere di peso in modo del tutto sano. Il succo di questo formidabile frutto esotico riesci ad eliminare i liquidi in eccesso bruciando i grassi accumulati, in questo modo il nostro corpo riesci a liberare tutte quelle bustine dannosi per la nostra salute. Tuttavia come sempre invitiamo tutti i nostri lettori a consultare il proprio medico di fiducia o un medico nutrizionista prima di affrontare una dieta se non si vuole incorrere ha qualche problema di salute.

Il segreto del peso forma è un intestino sano. Il colon, infatti, può essere “abitato” da microrganismi buoni, che favoriscono il dimagrimento, o cattivi, che ci fanno assimilare più calorie e grasso. Insieme formano la flora batterica intestinale. Quando i batteri cattivi prevalgono, l’intestino non è in salute e non funziona bene: per questo ingrassiamo. La buona notizia è che questo equilibrio può essere ribaltato in breve tempo, e che per farlo basta correggere la dieta.

Un gruppo di ricercatori dell’Università di Harvard (Stati Uniti) ha monitorato l’intestino di volontari a cui è stato chiesto di seguire per cinque giorni una dieta vegetariana, per sei giorni il proprio abituale regime alimentare e per cinque giorni una dieta ricca di proteine animali (carne, uova e formaggi). Nel passaggio alla dieta vegetariana o “carnivora”, erano sufficienti 24 ore affinché il colon cambiasse in modo radicale la propria composizione, lasciando proliferare alcuni batteri e frenandone altri. Un’altra conferma della rapidità di questo cambiamento arriva da uno studio dell’Institute of Nutritional Sciences di Vienna (Austria), che ha analizzato l’intestino di soggetti in sovrappeso poi sottoposti a una dieta a basso contenuto di grassi. Poche settimane dopo il cambio di alimentazione, di pari passo con la perdita di peso, si assisteva a un aumento della popolazione batterica, a una crescita dei batteri buoni e a una diminuzione di quelli cattivi.

Che cosa evitare. Attenzione: zuccheri e grassi lo danneggiano Zuccheri e grassi. Sono questi i due principali nemici dell’intestino sano. Come hanno dimostrato gli studi, una dieta ricca di alimenti che li contengono (e povera invece di fibre, vegetali e proteine “light”) stermina la flora batterica buona. Sono soprattutto i cibi molto grassi a eliminare quasi del tutto Bifidus e Akkermansia, due batteri dimagranti e benefici che, se scompaiono, lasciano campo libero ai microrganismi che favoriscono il sovrappeso. Nella tua dieta riattiva- intestino, quindi, dovresti evitare lo zucchero e tutto ciò che lo contiene; pane, pasta e prodotti da forno raffinati; dolci, creme e bibite. Sono off limits i cibi molto grassi, come quelli dei fast food, la carne lavorata, burro, margarina o alimenti che ne contengono in quantità. Da limitare anche formaggi grassi, affettati,carne rossa.

La dieta dell’ananas è una delle più gettonate nell’ultimo periodo in quanto promette di perdere velocemente qualche chilo in eccesso. In particolare sarebbe possibile dimagrire 4 chili pochi giorni. Ed in effetti questo frutto ha delle proprietà che lo rendono indicato per una dieta dimagrante. In ogni caso prima di intraprendere qualsiasi percorso dietetico vi consigliamo sempre di rivolgervi al vostro medico curante o a uno specialista, ad esempio un dietologo.

Detto ciò, tra le proprietà molto interessanti di questo frutto esotico c’è quella di prevenire la cellulite. In particolare contiene la Bromelina, una sostanza che ha un potere antinfiammatorio che favorisce il drenaggio dei liquidi in caso di cellulite ed avrebbe anche degli effetti anti-tumorali. Oltre a ciò si tratta di un frutto poco calorico in grado di contrastare anche la ritenzione idrica. Grazie all’apporto di magnesio, che rinforza le ossa e il potassio utile a favorire il recupero muscolare dopo gli allenamenti degli sportivi, si tratta di un alimento utile non soltanto per dimagrire. Contiene inoltre anche un buon quantitativo di vitamina C.

Si chiama dieta lampo proprio perché bastano pochi giorni per ottenere dei risultati. In particolare l’ananas durante questi giorni di dieta sarà l’alimento principe che accompagnerà i vostri pasti. Vi diamo il menù di una giornata tipo a base di questa dieta lampo all’ananas. Colazione: iniziate con un bicchiere di succo d’ananas senza zucchero accompagnato da un frutto e una tazza di the. A metà giornata fate uno spuntino con un bicchiere di succo d’ananas senza zucchero. A pranzo prendete due fette di ananas fresco, una fetta di pane, 50 grammi di ricotta di mucca.

Nel pomeriggio fate merenda con un bicchiere di succo d’ananas senza zucchero più una mela.

Pochi lo sanno, ma si usa proprio…tutto!

Oggi se ne conosce e coltiva un numero strepitoso di varietà e dell’Ananas non si getta niente, nemmeno le foglie, che vengono usate per la produzione di fibra impiegata nella fabbricazione di cordami e tessuti. Grazie al suo ricco contenuto di vitamine e sali minerali è indispensabile a ottobre per rinforzare il sistema immunitario in vista dell’inverno. Mangiamone due fette al giorno, per tutto il mese.

Una sferzata di energia per il sistema immunitario

Oltre ad essere un frutto gustoso, digeribile e nutriente, l’ananas ha anche sorprendenti effetti salutari. La sua polpa, composta da acqua, proteine e carboidrati, è ricca di potassio, vitamine C e A e carotenolo, particolarmente utili in questa stagione per rinforzare il sistema immunitario. Dai gambi dei frutti freschi, poi, si ricava la bromelina, un enzima sulfidrilico con azione proteolitica che si è dimostrato capace di controllare i fenomeni infiammatori, gli edemi post traumatici e il riassorbimento degli stravasi emorragici.

Come sceglierlo: il profumo è la garanzia

Per prima cosa, annusate: si deve sentire il profumo caratteristico dell’ananas. Poi controllate la buccia: quella di un frutto fresco e maturo è verde cangiante in giallo-oro. Evitate gli ananas con la buccia di colore verde-grigiastro (troppo acerbi), o marrone (troppo maturi). In un sacchetto o in una pellicola trasparente l’ananas si conserva in frigorifero per 3 o 4 giorni.

Eliminando queste tossine coinvolte, riusciamo ad avere dei grandi benefici su questo problema. Ci sono due aspetti fondamentali che devi sapere, tutte queste sostanze benefiche dell’ananas, sono contenute nel gambo, cioè, sulla parte più legnosa quella più dura, ovvero in quella parte che andiamo sempre a buttare. Detto ciò, è consigliabile di mangiare l’anans a fette e cercare di conservare una parte di quella porzione più dura. Il secondo consiglio, è quello di non conoscere mai l’ananas, ossia per fare torte, o delle marmellate, perché tutti gli effetti benefici si annullano.

Si tratta di una dieta ipocalorica «lampo», perché aiuta a perdere peso in fretta, per essere pronti in vista della prova costume o per preparare l’organismo a un regime alimentare più sano e leggero. «Si tratta di una dieta molto efficace, a patto che ci si alimenti in modo equilibrato – spiega Maria Vittoria Ristori, nutrizionista dell’ospedale Bambin Gesù di Roma -. Si può portare avanti per quattro o cinque giorni, poi va interrotta e ripresa dopo un mese. Questo perché ha un contenuto elevato di fibre e proteine, ma è quasi del tutto priva di carboidrati. Permette di perdere fino a quattro chili nell’arco di una settimana.