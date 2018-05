Dieta dell’astronauta: perdere peso eliminando pasta e pane

Alimento viene considerata qualsiasi sostanza che, introdotta nell’organismo, è in grado di fornire elementi energetici, nutritivi e plastici, indispensabili alla crescita e allo svolgimento delle funzioni vitali dell’individuo. Il termine deriva dalla radice indoeuropea al, alzare, da cui hanno preso origine il greco aldeo, “cresco”, il verbo latino alere, “nutrire”, il celtico alt, “nutrimento”, e il gotico alare, “crescere”. Anche le parole adolescente, alunno, altezza riconoscono la medesima origine.

Alimenti e nutrizione Anche se nel linguaggio comune utilizziamo i termini alimentazione e nutrizione come sinonimi, da un punto di vista della correttezza scientifica è preferibile considerarli come complementari. Infatti, per alimentazione s’intende l’insieme di processi e momenti che assicurano la disponibilità di alimenti che forniscono energia e nutrienti per la crescita e il mantenimento degli organismi viventi. La parola nutrizione comprende i fenomeni di trasformazione del cibo all’interno dell’organismo, i bisogni di energia e nutrienti nelle varie fasi di vita e nelle diverse condizioni patologiche.

Alimenti e salute Nella società moderna si sta modificando sempre più lo stile di vita e, di conseguenza, anche il modo di alimentarsi. A influenzare le scelte alimentari e le conseguenti offerte di mercato sono soprattutto alcune idee che si sono andate affermando negli ultimi anni. In primo luogo, è aumentata la consapevolezza della stretta relazione esistente tra alimentazione e salute con la possibilità di poter incidere sulla comparsa e l’evoluzione di malattie degenerative, come le malattie cardiovascolari, il diabete e i tumori. Da parte del mondo scientifico, è stata data particolare enfasi al ruolo del sovrappeso e dell’obesità come importante fattore di rischio favorente le affezioni di natura degenerativa. Ciò ha contribuito, oltre all’influenza di modelli estetici imposti dalla moda, a considerare come prioritario l’ideale del peso forma o della magrezza. Alimenti e qualità Il recente successo degli alimenti biologici e l’aumento di richiesta dei cibi naturali e freschi, assecondati da una produzione industriale che esalta la naturalità dei prodotti alimentari, confermano la percezione largamente diffusa del valore irrinunciabile rappresentato dalla qualità del cibo. Il consumatore manifesta nelle sue scelte consapevoli un ruolo sempre più attivo dimostrandosi particolarmente esigente nei confronti della genuinità delle materie prime, dei processi non aggressivi di raccolta, trasformazione e conservazione dei prodotti alimentari che consuma.

La dieta dell’astronauta è uno strumento terapeutico, accanto alla terapia biologica e a quelle tradizionali, efficace nel trattamento del morbo di Crohn, grave malattia dell’intestino la cui origine è ancora sconosciuta, anche se ne è certa la familiarità, che colpisce negli Stati Uniti e in Europa oltre 200 persone su 100mila. Lo ha reso noto il direttore della Medicina Interna dell’Ospedale di Cento, Prof. Giorgio Zoli, durante il Congresso sulle malattie infiammatorie croniche dell’intestino i cui lavori si sono aperti il 26 giugno a Pieve di Cento in provincia di Bologna al Museo Bargellini. La dieta dell’astronauta è una dieta liquida che contiene tutte le sostanze nutritive necessarie per lo sviluppo e la crescita degli adolescenti e la sopravvivenza degli anziani, tranne fibre o scorie. La prima confezione è stata esposta 20 anni fa a Washington al Museo della Scienza e della Tecnica. Nei paesi anglosassoni queste diete vengono somministrate a tutte le età. In Italia è molto usata in campo pediatrico per trattare il nanismo nutrizionale.

La dieta dell’astronauta: vediamo come funziona e il menù da seguire. A differenza di quanto il nome potrebbe far sembrare, questo regime alimentare non ha niente a che vedere con lo spazio e gli astronauti. Nel caso degli equipaggi spaziali, l’alimentazione fino a qualche anno fa si basava su pillole con vitamine e alimenti liofilizzati. Oggi invece vengono studiati i cibi più adatti da preparare in anticipo prima di una missione. Tutto questo non c’entra con la dieta dell’astronauta, chiamata anche dieta a punti, perché ad ogni alimento viene assegnato un punteggio in base alle sue proprietà nutrizionali. Vediamo in che cosa consiste questa dieta, cosa mangiare e un esempio di menù.

In cosa consiste

Possiamo chiederci se la dieta dell’astronauta sia una dieta proteica. Bisogna considerare innanzitutto che si tratta di un regime alimentare a basso contenuto di carboidrati. Si privilegiano le proteine e i grassi, ai quali viene assegnato un punteggio molto basso. La dieta prevede una ripartizione tra il 25% di proteine, il 30% di carboidrati e il 45% di lipidi. Tutto questo implica l’eliminazione dalla dieta di pane, pasta e cereali e la limitazione della frutta. Allo stesso tempo la dieta prevede che si possano mangiare carne e prosciutto. Si tratta quindi di una dieta iperproteica e iperlipidica, che promette un calo del peso corporeo per la mancanza di zuccheri, una condizione che impedirebbe all’organismo di non accumulare il surplus di calorie sotto forma di grassi.

Funziona?

Sono diversi i dubbi degli esperti su questa dieta dimagrante. Alcuni nutrizionisti fanno notare che esisterebbero degli aspetti negativi di questo regime alimentare, a partire dalla ripartizione dei macronutrienti. E’ stato fatto notare, infatti, che la percentuale dei grassi è molto elevata e che consumare pochi carboidrati non può essere una regola da seguire se si svolge una regolare attività fisica. Inoltre la dieta penalizza alcuni alimenti, come la frutta e i cereali, e non trasmette un messaggio molto positivo, basandosi sull’eliminazione completa degli zuccheri. Tra gli aspetti positivi di questa dieta troviamo invece l’esclusione del sale e delle bevande dolcificate.

Menù

Vediamo un esempio di menù di questa dieta, suddiviso nei tre pasti principali della giornata. Ricordiamoci che questa dieta non va seguita per periodi lunghi e teniamo presente che è sempre opportuno, prima di iniziare a seguire un regime alimentare di questo tipo, rivolgersi al medico di fiducia o ad un nutrizionista, per sentire il parere di un esperto in base alle nostre condizioni di salute.

Colazione: un caffè senza zucchero e un panino piccolo (60 grammi).

Pranzo: 2 uova sode con spinaci oppure una bistecca con insalata e 2 cucchiaini di olio. In alternativa del formaggio (anche 250 grammi), un uovo sodo e delle carote, con 2 cucchiaini di olio. Oppure pesce e pomodori.

Cena: Prosciutto cotto (300 grammi) e insalata con 2 cucchiaini di olio oppure 2 hamburger con insalata. In alternativa 2 uova sode con carote.