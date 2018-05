Dieta dell’astronauta: perdere peso togliendo del tutto pasta e pane

Alimento viene considerata qualsiasi sostanza che, introdotta nell’organismo, è in grado di fornire elementi energetici, nutritivi e plastici, indispensabili alla crescita e allo svolgimento delle funzioni vitali dell’individuo. Il termine deriva dalla radice indoeuropea al, alzare, da cui hanno preso origine il greco aldeo, “cresco”, il verbo latino alere, “nutrire”, il celtico alt, “nutrimento”, e il gotico alare, “crescere”. Anche le parole adolescente, alunno, altezza riconoscono la medesima origine.

Alimenti e nutrizione Anche se nel linguaggio comune utilizziamo i termini alimentazione e nutrizione come sinonimi, da un punto di vista della correttezza scientifica è preferibile considerarli come complementari. Infatti, per alimentazione s’intende l’insieme di processi e momenti che assicurano la disponibilità di alimenti che forniscono energia e nutrienti per la crescita e il mantenimento degli organismi viventi. La parola nutrizione comprende i fenomeni di trasformazione del cibo all’interno dell’organismo, i bisogni di energia e nutrienti nelle varie fasi di vita e nelle diverse condizioni patologiche.

Alimenti e salute Nella società moderna si sta modificando sempre più lo stile di vita e, di conseguenza, anche il modo di alimentarsi. A influenzare le scelte alimentari e le conseguenti offerte di mercato sono soprattutto alcune idee che si sono andate affermando negli ultimi anni. In primo luogo, è aumentata la consapevolezza della stretta relazione esistente tra alimentazione e salute con la possibilità di poter incidere sulla comparsa e l’evoluzione di malattie degenerative, come le malattie cardiovascolari, il diabete e i tumori. Da parte del mondo scientifico, è stata data particolare enfasi al ruolo del sovrappeso e dell’obesità come importante fattore di rischio favorente le affezioni di natura degenerativa. Ciò ha contribuito, oltre all’influenza di modelli estetici imposti dalla moda, a considerare come prioritario l’ideale del peso forma o della magrezza. Alimenti e qualità Il recente successo degli alimenti biologici e l’aumento di richiesta dei cibi naturali e freschi, assecondati da una produzione industriale che esalta la naturalità dei prodotti alimentari, confermano la percezione largamente diffusa del valore irrinunciabile rappresentato dalla qualità del cibo. Il consumatore manifesta nelle sue scelte consapevoli un ruolo sempre più attivo dimostrandosi particolarmente esigente nei confronti della genuinità delle materie prime, dei processi non aggressivi di raccolta, trasformazione e conservazione dei prodotti alimentari che consuma.

La dieta dell’astronauta è uno strumento terapeutico, accanto alla terapia biologica e a quelle tradizionali, efficace nel trattamento del morbo di Crohn, grave malattia dell’intestino la cui origine è ancora sconosciuta, anche se ne è certa la familiarità, che colpisce negli Stati Uniti e in Europa oltre 200 persone su 100mila. Lo ha reso noto il direttore della Medicina Interna dell’Ospedale di Cento, Prof. Giorgio Zoli, durante il Congresso sulle malattie infiammatorie croniche dell’intestino i cui lavori si sono aperti il 26 giugno a Pieve di Cento in provincia di Bologna al Museo Bargellini. La dieta dell’astronauta è una dieta liquida che contiene tutte le sostanze nutritive necessarie per lo sviluppo e la crescita degli adolescenti e la sopravvivenza degli anziani, tranne fibre o scorie. La prima confezione è stata esposta 20 anni fa a Washington al Museo della Scienza e della Tecnica. Nei paesi anglosassoni queste diete vengono somministrate a tutte le età. In Italia è molto usata in campo pediatrico per trattare il nanismo nutrizionale.

La dieta dell’astronauta: vediamo come funziona e il menù da seguire. A differenza di quanto il nome potrebbe far sembrare, questo regime alimentare non ha niente a che vedere con lo spazio e gli astronauti. Nel caso degli equipaggi spaziali, l’alimentazione fino a qualche anno fa si basava su pillole con vitamine e alimenti liofilizzati. Oggi invece vengono studiati i cibi più adatti da preparare in anticipo prima di una missione. Tutto questo non c’entra con la dieta dell’astronauta, chiamata anche dieta a punti, perché ad ogni alimento viene assegnato un punteggio in base alle sue proprietà nutrizionali. Vediamo in che cosa consiste questa dieta, cosa mangiare e un esempio di menù.

In cosa consiste

Possiamo chiederci se la dieta dell’astronauta sia una dieta proteica. Bisogna considerare innanzitutto che si tratta di un regime alimentare a basso contenuto di carboidrati. Si privilegiano le proteine e i grassi, ai quali viene assegnato un punteggio molto basso. La dieta prevede una ripartizione tra il 25% di proteine, il 30% di carboidrati e il 45% di lipidi. Tutto questo implica l’eliminazione dalla dieta di pane, pasta e cereali e la limitazione della frutta. Allo stesso tempo la dieta prevede che si possano mangiare carne e prosciutto. Si tratta quindi di una dieta iperproteica e iperlipidica, che promette un calo del peso corporeo per la mancanza di zuccheri, una condizione che impedirebbe all’organismo di non accumulare il surplus di calorie sotto forma di grassi.

Funziona?

Sono diversi i dubbi degli esperti su questa dieta dimagrante. Alcuni nutrizionisti fanno notare che esisterebbero degli aspetti negativi di questo regime alimentare, a partire dalla ripartizione dei macronutrienti. E’ stato fatto notare, infatti, che la percentuale dei grassi è molto elevata e che consumare pochi carboidrati non può essere una regola da seguire se si svolge una regolare attività fisica. Inoltre la dieta penalizza alcuni alimenti, come la frutta e i cereali, e non trasmette un messaggio molto positivo, basandosi sull’eliminazione completa degli zuccheri. Tra gli aspetti positivi di questa dieta troviamo invece l’esclusione del sale e delle bevande dolcificate.

Menù

Vediamo un esempio di menù di questa dieta, suddiviso nei tre pasti principali della giornata. Ricordiamoci che questa dieta non va seguita per periodi lunghi e teniamo presente che è sempre opportuno, prima di iniziare a seguire un regime alimentare di questo tipo, rivolgersi al medico di fiducia o ad un nutrizionista, per sentire il parere di un esperto in base alle nostre condizioni di salute.

Colazione: un caffè senza zucchero e un panino piccolo (60 grammi).

Pranzo: 2 uova sode con spinaci oppure una bistecca con insalata e 2 cucchiaini di olio. In alternativa del formaggio (anche 250 grammi), un uovo sodo e delle carote, con 2 cucchiaini di olio. Oppure pesce e pomodori.

Cena: Prosciutto cotto (300 grammi) e insalata con 2 cucchiaini di olio oppure 2 hamburger con insalata. In alternativa 2 uova sode con carote.

IL DECALOGO PER UNA DIETA MEDITERRANEA SANA E LEGGERA

1 Scegliere

preferibilmente prodotti a base di cereali integrali e cercare di variarli durante la settimana. Allo stesso tempo, provare a ridurre gli alimenti a base di zuccheri semplici, quali i dolci.

2 Cercare

di consumare le famose cinque porzioni al giorno di frutta e verdura. Saziano e nutrono l’organismo di tutte quelle sostanze che lo aiutano a mantenersi in salute (vitamine, antiossidanti, minerali ecc.).

3 Preferire

tra gli alimenti animali, quelli più magri (carni bianche, pesce, latticini freschi, legumi). Cercare di consumare 2-3 volte a settimana il pesce: fonte dei famosi acidi grassi omega 3. Oltre al pesce, alternare gli alimenti proteici con queste frequenze settimanali: carne (possibilmente bianca e magra) 1-2 volte; uova 1- 2 volte; legumi 2 – 4 volte; formaggi 2 volte.

Via libera, anche tutti i giorni, a latte, yogurt, latticini magri come la ricotta e al parmigiano come condimento.

4 Arricchire

sempre i pasti con le fibre: le contengono cereali integrali, legumi, verdure, semi.

Sono sazianti, aiutano il metabolismo a non prendere peso e hanno un benefico effetto sulla funzionalità intestinale.

5 Abituarsi

a utilizzare «integratori» naturali di minerali e vitamine come i semi oleosi. Noci, mandorle, pistacchi e così via. Tritati o interi, nel muesli del mattino oppure aggiunti su insalate, zuppe, contorni di verdure, dessert.

6 Preferire come condimento principe l’olio extravergine di oliva. Alternandolo, eventualmente, con altri oli di semi solo se di origine biologica e ottenuti tramite spremitura a freddo.

Tre cucchiai di olio al giorno (sia per cucinare che per condire) è la dose consigliata per una dieta bilanciata.

7 Cucinare

utilizzando cotture leggere: a vapore, alla piastra, al forno, al cartoccio. Limitare i fritti. Durante la cottura, ricordarsi che è possibile ridurre moltissimo l’uso dei grassi allungando con brodo vegetale preparato in casa, salsa di pomodoro, limone, vino. Utilizzare padelle dal fondo spesso, che mantengono di più il calore e necessitano di zero o pochi grassi.

8 Ridurre

il consumo del sale e limitare il consumo di cibi molto salati (cibi in salamoia patatine, salumi, cracker e così via) sostituendolo con erbe aromatiche e spezie.

9 Insaporire

e arricchire di sostanze salutari le pietanze di tutti i giorni con gli aromi (come aglio, cipolla), le erbe aromatiche e le spezie.

10 Bere

almeno 1 litro e mezzo-2 di acqua al giorno. Limitare il vino, preferibilmente rosso,

più ricco di antiossidanti, a 1 calice a pasto per le donne, o a 2 per gli uomini.

Un’alimentazione ricca della giusta quantità di fibre oggi è possibile anche per il paziente celiaco che segue una dieta senza glutine

Una delle problematiche più frequenti nella dieta del celiaco è l’apporto insufficiente di fibre dovuto alla sostituzione delle farine di cereali integrali con amidi o con farine molto raffinate come quella di riso, ad

esempio. A causa della raffinazione, infatti, si eliminano la parte esterna del chicco (chiamata comunemente crusca) ricca di fibra, minerali e vitamine del gruppo B. Tuttavia, oltre all’apporto di sostanze nutritive, le fibre nella dieta del celiaco rivestono un’importanza specifica poiché svolgono un ruolo determinante nel mantenere l’intestino in condizioni ottimali (sempre che, ovviamente, il celiaco sia diagnosticato e segua una dieta aglutinata).

Perché sono importanti?

Non apportano calorie perché il nostro organismo non riesce a digerirle, eppure sono fondamentali per la salute della pancia (e non solo): le fibre alimentari oltre che nei cereali, sono presenti

anche in legumi, frutta e verdura. Quelle che noi chiamiamo fibre sono in realtà un insieme di sostanze (cellulosa, pectine, lignine, gomme, mucillaggini, frutto oligosaccaridi) che svolgono azioni diverse all’interno del nostro apparato gastrointestinale a seconda delle loro caratteristiche. In linea generale le fibre sono state divise in due grandi gruppi: le solubili e le insolubili.

Le prime – più abbondanti in legumi, frutta e avena – possono assorbire acqua fino a 15 volte il loro peso, formando già nel tratto gastrico una massa vischiosa e morbida che rallenta l’assorbimento di grassi e zuccheri, con benefici a livello metabolico. Le insolubili – ne sono ricchi le verdure e ancora di più i cereali integrali – invece di assorbire inglobano acqua al loro interno, ingrandendo così il “contenuto” dell’intestino. Il conseguente aumento di peso e di volume produce il benefico effetto di stimolare la peristalsi regolarizzando le funzioni intestinali.

In più, la diminuzione del tempo di contatto tra le pareti intestinali e la massa fecale esercita un’azione protettiva nei confronti dei tumori del colon e del retto. Ma c’è dell’altro: le fibre una volta raggiunto il colon vengono fermentate dalla flora batterica, formando delle sostanze di nutrimento (come l’acido butirrico) per le cellule intestinali, che possono così svolgere al meglio i loro compiti, tra cui quello di difesa immunitaria. Inoltre, le fibre sono anche indispensabili per l’equilibrio della flora intestinale, in quanto aumentano la popolazione dei batteri utili come i lattobacilli acidofili a sfavore di quelli patogeni che producono tossine e infezioni.

Novità per il consumatore

Negli anni passati, l’esigenza principale da parte dei consumatori celiaci è stata quella di reperire dei prodotti soddisfacenti dal punto di vista organolettico, ossia buoni di sapore e con una consistenza piacevole. In parole povere, che riuscissero a reggere il paragone con i prodotti analoghi (pane, pasta, dolci) a base di frumento o di altri cereali con glutine. Una volta che questi obiettivi sono stati per la maggior parte centrati – in effetti oggi l’offerta del senza glutine è veramente ampia – l’esigenza che questi prodotti oltre che buoni fossero anche più equilibrati e ricchi di sostanze salutari si è fatta più forte.

E in effetti, ora è possibile acquistare dei dietoterapici con mediamente 6-8 g di fibre per 100 g: un quantitativo che permette ai celiaci di raggiungere il fabbisogno necessario di fibre (vedi box). Ad esempio, da qualche tempo è possibile trovare delle paste monofarina non dei soliti riso e mais, ma con due pseudocereali (e quindi privi di glutine) come la quinoa e il grano saraceno. La prima è considerata il grano dei paesi andini, grazie all’elevato valore nutrizionale. Oltre alle fibre (12 g/100 g), è una buona fonte di carboidrati, proteine di valore biologico piuttosto alto, minerali come calcio, manganese, fosforo, zinco, ferro e vitamine del gruppo B. Il grano saraceno (6 g di fibre per 100 g) contiene sostanze antiossidanti e utili oligolementi come magnesio e manganese.

Le farine di quinoa e di grano saraceno superano il contenuto di fibra delle farine normalmente usate per la panificazione. Al contrario delle più note farine di riso e mais, che risultano più povere di minerali e vitamine rispetto al frumento. In un numero limitato di prodotti da forno è possibile trovare farine di altri cereali cosiddetti minori, come il sorgo o l’amaranto. Quest’ultimo, in realtà uno pseudocerale tipico del Centro America, è entrato nelle ricette di pani gluten free. Dai chicchi del sorgo si possono ottenere sia il grano mondato, che la farina (miscelata ad altre si può trovare in qualche formulazione di biscotti o muffin) e l’amido. Adatta per la panificazione, la farina del sorgo ha un contenuto di amido, grassi e proteine che ha suscitato un particolare interesse dal punto di vista nutrizionale.

Pani scuri anche senza glutine

In sintonia con quanto accade nel mercato convenzionale, anche i pani e le farine per i celiaci stanno lentamente cambiando colore, scurendosi, anche se per ragioni tecnologiche la farina non può essere ottenuta dal cereale integrale. Quello che viene macinato è il chicco cosiddetto nudo.

Per questo, le farine o i pani scuri non vengono mai chiamati integrali, ma si utilizzano altri termini che ricordano la vita contadina come “rustico” o “casereccio”. Per arricchire questi pani di fibre, sostanze nutritive e gusto, vengono aggiunti delle fibre della frutta o dei legumi, oppure dei semi come quelli di girasole o di lino. Questi ultimi sono un’importante fonte di lignani, sostanze che appartengono alla famiglia dei fitoestrogeni e fanno parte della componente fibrosa della pianta. Di conseguenza a quanto detto, per aumentare in modo semplice l’introito di fibra può essere senz’altro consigliabile orientarsi verso gli alimenti più ricchi di fibre, come quelli di cui si è accennato sopra. Controllando se tra la lista degli ingredienti sono presenti elementi “fibrosi”, come la crusca o il grano saraceno, ad esempio. Se, infine, su una confezione c’è scritto: “fonte di fibre” significa che il prodotto contiene almeno 3 g di fibre su 100 g oppure 1,5 g su 100 calorie; se invece troviamo scritto “ad alto contenuto di fibre“ il quantitativo di fibre non deve essere inferiore ai 6 g su 100 g o ai 3 g su 100 calorie.

Il nuovo modello di Dieta sostiene la convivialità e le tradizioni culinarie, promuovendo la qualità dei prodotti alimentari locali, nonché il loro consumo consapevole e sostenibile legato al mutare delle stagioni e al rispetto del territorio.

Una proposta alternativa quindi alla “globalizzazione alimentare”, responsabile dell’omologazione dei sapori e una valida opportunità per contrastare il rischio di omogeneizzare culture e comportamenti sociali appartenenti al patrimonio culturale dei singoli Paesi.

Migliorare la salute mangiando

Nella relazione del Ministero della Salute sullo Stato Sanitario pubblicata nel 2011, il nostro Paese si colloca tra i primi in Europa per incremento della speranza di vita: 78,8 anni per gli uomini e 84,1 per le donne. Le malattie del sistema cardiocircolatorio e i tumori si confermano le principali cause di morbilità e mortalità, ma dal 1980 si è ridotta del 60% la mortalità per patologie cardiocircolatorie e dagli anni ’90 si osserva una riduzione dal 10 al 20% della mortalità per tumori. Modificando stili di vita e abitudini alimentari è possibile migliorare il nostro stato di salute.

Di fatto possiamo ridurre l’incidenza di patologie cardiovascolari e tumorali, mantenendo uno stile di vita più attivo, riducendo l’eventuale sovrappeso, aumentando il consumo di pesce, frutta, verdure, legumi, semi e olio extra vergine d’oliva. Dobbiamo tuttavia limitare il consumo di carne rossa, insaccati e salumi, cibi conservati sotto sale o affumicati ed evitare l’assunzione di alimenti e bevande molto calde nonché cibi, tra cui cereali e frutta secca, contaminati da aflatossine. Basterebbe, in definitiva, assecondare parte dei suggerimenti dietetici della Dieta Mediterranea.

I risultati di una meta-analisi hanno infatti dimostrato come una stretta aderenza al profilo dietetico mediterraneo, misurabile tramite punteggio da 0 a 9 (massima aderenza), sia correlata a una minore incidenza di mortalità. Dall’analisi globale degli studi effettuati è emerso che un aumento di 2 punti nel punteggio di aderenza alla suddetta dieta determinava una riduzione del 9% della mortalità totale, del 9% della mortalità per malattie cardiovascolari, del 6% di incidenza e/o mortalità per malattie tumorali e del 13% di incidenza del morbo di Alzheimer e sindrome di Parkinson. Una conferma quindi dell’efficacia della Dieta Mediterranea nella prevenzione delle principali malattie cronicodegenerative.

I colori della salute

La nuova Dieta Mediterranea raccoglie importanti proposte salutistiche. Ai pasti principali, ad esempio, ci propone un consumo di frutta e verdura diversificato nella scelta dei colori. Ricerche scientifiche hanno dimostrato che alcune delle proprietà dei vegetali sono legate ai loro 5 colori noti come i “colori della salute”: il bianco, il blu-viola, il giallo-arancio, il rosso e il verde. A ogni colore si attribuiscono attività curative e protettive diverse, dovute alla presenza di nutrienti o di altri composti noti come “fitochimici”. Questi ultimi svolgono soprattutto un’azione protettiva antiossidante, ossia contrastano l’azione dei radicali liberi ritardando l’invecchiamento e l’insorgenza di malattie cardiocircolatorie e degenerative.

I principali antiossidanti presenti nei vegetali sono la vit.C (particolarmente presente nei kiwi), i carotenoidi (composti di colore giallo-arancione), il licopene (che conferisce il colore rosso a vegetali maturi quali pomodori, fragole, peperoni, angurie), i flavonoidi (composti di colore giallo), la vit.E e la clorofilla (presenti nei vegetali di colore verde).

I fitochimici, oltre alle attività anti-aging, sono in grado di sollecitare alcune attività fisiologiche. Le antocianine che colorano di blu e violetto frutti di bosco, prugne, uva nera e melanzane, migliorano la vista e rafforzano i capillari sanguigni. I carotenoidi, presenti nelle carote, albicocche, meloni, zucche ecc. potenziano il sistema immunitario, il meccanismo della visione, l’accrescimento corporeo e la salute della pelle. I composti solforati (isotiocianati) contenuti nei vegetali di colore bianco (aglio, cipolla, cavolo) facilitano l’eliminazione di sostanze cancerogene a livello cellulare.

Bere molta acqua

In accordo con le Linee Guida per una Sana Alimentazione Italiana, la Dieta Mediterranea Moderna consiglia di bere acqua in abbondanza. L’acqua è un nutriente essenziale per il

mantenimento della vita. La sua assunzione giornaliera di almeno 1 litro e mezzo facilita nel nostro organismo i processi digestivi e l’utilizzazione dei nutrienti, attiva i processi depurativi eliminando le scorie metaboliche, mantiene elastiche e compatte pelle e mucose, assicura la giusta consistenza del contenuto intestinale riducendo la stipsi.

In conformità ancora con le Linee Guida, la Dieta Mediterranea suggerisce di ridurre progressivamente l’uso del sale sia a tavola che in cucina, sostituendolo con erbe aromatiche (basilico, prezzemolo, rosmarino, salvia, menta, origano ecc.), aglio, cipolla e spezie. D’altronde, una riduzione di soli 3 g di sale al giorno (1 cucchiaino da tè raso) fa diminuire del 22% l’incidenza di ictus e del 16% l’incidenza di malattie coronariche. Una saggia condivisione quindi per prevenire ipertensione arteriosa, malattie cardiovascolari, osteoporosi, potenziando nello stesso tempo, grazie ai principi attivi delle erbe aromatiche, le proprietà digestive, diuretiche, antinfiammatorie e spasmolitiche.

La Dieta Mediterranea quando propone un insolito consumo giornaliero di 1-2 porzioni di frutta a guscio (noci, mandorle) o semi (lino, sesamo, girasole, zucca) ci fa tornare in mente alcuni degli ingredienti della “crema Budwig” presenti nella prima colazione Kousminiana. La dr.ssa Kousmine, nata agli inizi del 20° secolo, dedicò la sua vita alla ricerca di uno stile alimentare in grado di ridurre l’incidenza delle malattie degenerative.

La scienza rende oggi omaggio alla ricercatrice quando sostiene che i semi di lino, per il loro contenuto in omega 3 e lignani (fitoestrogeni) possono risultare utili nella prevenzione e terapia di alcune forme di tumore al seno, alla prostata e al colon.

Nello specifico, un recente studio tedesco confermerebbe che i semi di lino, grazie alle loro proprietà protettive e immunostimolanti sono in grado di contrastare lo sviluppo del tumore al seno migliorando le aspettative di vita. Un motivo in più quindi per arricchire la nostra dieta con nuove ricette mediterranee, associando, a seconda dei gusti, semi di lino con insalate, noci, legumi, minestre di verdura, torte, yogurt o cereali integrali per la prima colazione.

Dipende tutto da te

Se tieni duro e supererai le prime sei settimane, il resto della tua vita sarà sempre e solo in discesa, te lo posso confermare personalmente.

Ma…… devi essere tu e non io a convincerti ad iniziare questo cammino, io non posso e non voglio convincere nessuno, tutto quello che posso fare è condividere con te la mia esperienza, i miei risultati e le informazioni che in tutti questi ultimi anni ho raccolto. Oltre quattro anni passati a cercare informazioni scientifiche che hanno confermato e certificato quello che solo in teoria avevo scoperto, i benefici della dieta naturale.

Tutte le diete che puntano al solo risultato di perdere qualche chilo, sono inutili e pericolose. Non è solo il mio punto di vista, è un dato di fatto che sicuramente anche tu avrai già sperimentato.

Cosa fare dunque?

Eliminare o diminuire gradualmente i seguenti “alimenti”:

A. Fumo

B. Alcolici

C. Caffè e stimolanti

D. Integratori

E. Cibi spazzatura

F. Prodotti animali, carne e pesce

G. Dolci, zucchero

H. Latte

I. Formaggi

J. Uova

K. Farine bianche raffinate come pasta e pane

L. Sale

M. Prodotti contenente glutine

Contemporaneamente aumentare la quantità di:

s Frutta (l’alimento più importante) s Verdura e ortaggi

s Frutta essiccata come datteri, fichi, ecc, (possibilmente bio e senza sostanze chimiche aggiunte) s Semi e noci s Legumi s Germogli s Cereali integrali

Dopo sei settimane di transizione verso un’alimentazione fisiologicamente adatta all’uomo, noterai man mano che procederai, un

miglioramento fisico e mentale sempre più profondi.

Attenzione alla frutta

La frutta è l’alimento principe, l’unico veramente indispensabile al nostro organismo, ma va mangiata sempre prima o lontano dai pasti.

Questo è importante per evitare gonfiori o fermentazioni, almeno finché non avrai eliminato tutti i cibi dannosi.

Non preoccuparti del grasso di troppo perché il tuo fisico si assesterà sul tuo peso fisiologico, non avere fretta, ricordati che questa non è una semplice dieta dimagrante, è la naturale alimentazione dell’essere umano.

La conoscenza ci rende liberi e sani

In questo mini ebook non ho lo spazio sufficiente per esporre tutto quello che vorrei. Comunque il contenuto di questo ebook dovrebbe essere sufficiente per aiutarti ad iniziare a migliorare la tua alimentazione, a farti perdere peso in modo sano e naturale, o almeno ad averti incuriosito.

Adesso sai che le centinaia di diete dimagranti, magari ben confezionate oggi in vendita, non servono a nulla, anzi spesso sono pericolose.

La verità è sempre solo una, che piaccia o no

Esiste solo un’alimentazione che può mantenerci in salute e quindi con il giusto peso.

Questa alimentazione fisiologica che io definisco Dieta Naturale non è in vendita, nessuno ci può guadagnare e per questo pochi hanno la volontà di diffonderla.