Dieta di latte e mele: scendi di 2 chili in pochi giorni: ecco come

Importata dal Portogallo, la dieta del latte è un regime alimentare che ha come protagonista principale il latte, a cui si affiancano pochi altri ingredienti. Si tratta di una dieta ipocalorica che può essere seguita per non più di 8 giorni dal momento che è fortemente sbilanciata. Può essere seguita da chi non è intollerante al lattosio, da chi ama questa bevanda e da chi è in salute. Prima di adottare questo regime alimentare è bene sentire il parere del proprio medico di fiducia.

Cleopatra faceva il bagno nel latte, noi ci limitiamo a berlo. In ogni caso non c’è dubbio che il latte faccia bene alla nostra salute e anche alla pelle, anche se negli ultimi anni tantissimi studi hanno tentato di confutarlo. In compenso ci sono anche diverse ricerche che invece tendono a confermarne le proprietà benefiche del latte e secondo un team di nutrizionisti portoghesi il latte potrebbe rivelarsi un ottimo alimento contro i chili in eccesso.

Se avete qualche chilo di troppo e vi piacciono i latticini, allora dovete provare la dieta del latte. Ma davvero funziona? Ed è sicuro che non ci siano controindicazioni? Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo regime alimentare ipocalorico che punta sui benefici del latte.

Dieta del latte, come funziona

A quanto pare la dieta del latte funziona, ma soltanto se siete disposte a fare qualche sacrificio e se vi piace il latte, viceversa sarà meglio puntare su un regime alimentare differente. Chiaramente, bisogna pur dirlo, non si tratta di un piano alimentare equilibrato, tuttavia può rivelarsi una dieta lampo efficace, ma per sicurezza è consigliabile consultare un medico di fiducia. Per questo motivo la dieta del latte si può seguire per non più di otto giorni, arrivando a perdere fino a cinque chili.

Menu tipo della dieta del latte

Primo giorno: 6 bicchieri di latte;

Secondo giorno: 4 bicchieri di latte e due frutti

Terzo giorno: 2 bicchieri di latte, 2 frutti e 150 grammi di formaggio light;

Quarto giorno: 4 bicchieri di latte, due frutti, 150 grammi di carne magra ai ferri;

Quinto giorno: 2 bicchieri di latte, 2 frutti, 1 uovo sodo, 150 grammi di carne ai ferri

Sesto giorno: 2 bicchieri di latte, 2 frutti, 1 uovo sodo, 150 grammi di carne ai ferri e 100 grammi di formaggio light;

Settimo giorno: 3 bicchieri di latte e 3 frutti;

Ottavo giorno: 2 bicchieri di latte, 1 frutto, 150 grammi di carne magra e 150 grammi di formaggio light.

Evitate le mele e prediligete frutti ricchi d’acqua come le arance. Durante la giornata potete bere qualche tazza di thè verde e, se il latte vi stanca, potete anche frullare la frutta e bere un frappè. Niente zucchero, quindi al limite potete zuccherare il latte con un dolcificante. E infine, se preferite, potete alternare la carne bianca a quella rossa.

Ricche di fibre, vitamina C, minerali, la mela è non a caso il frutto prediletto da dietologi e nutrizionisti. Oltre ad essere ricco di preziose sostanze nutritive, è infatti in grado di regalare un senso di sazietà immediato, apportando solo 45-60 calorie ogni 100 grammi.

Che sia gialla, verde o rossa, la mela ha inoltre un’importante funzione depurativa e aiuta a combattere la ritenzione idrica. Per questo motivo è spesso inserita nelle diete dimagranti. La buccia, in particolare, contiene due preziose sostanze: la pectina, che serve smaltire sali, zuccheri e grassi, e la cellulosa, che aiuta a disintossicare il corpo e stimola la digestione.

Se desiderate perdere peso (circa un kg) in breve tempo senza lunghe rinunce provate quindi “la dieta della mela“, dura solo 3 giorni ed è ottima per depurare l’organismo.

Come funziona

Tutto quello che dovete fare è mangiare solo mele per tre giorni (circa 3 kg di mele al giorno). Non soltanto mele crude, vanno bene anche le mele cotte o i succhi di mela naturali (senza additivi o conservanti).

Una corretta idratazione durante la dieta è fondamentale: via libera quindi, non solo all’acqua, ma anche a tè e tisane. Il caffè, invece, va consumato con moderazione, per evitare problemi digestivi.

Una giornata tipo

Colazione: una tisana (o un tè) e due mele gialle (che danno più energia per affrontare la giornata)

Spuntino: una bella mela rossa (ideale per recuperare energia)

Pranzo: 3 mele (una rossa, una gialla e una verde) e una tisana

Merenda: un bicchiere di succo di mela

Cena: 3 mele cotte (la varietà delle mele Renette è la più adatta alla cottura)

Raccomandazioni

Durante la dieta, rinunciando in maniera così drastica a proteine e carboidrati, può capitare che si abbassino le funzionalità digestive. Per questi motivi, subito dopo aver concluso la dieta, bisogna evitare di mangiare cibi troppo grassi o di difficile digestione, fino a quando lo stomaco non avrà recuperato il 100% della funzionalità.

Prima di iniziare la dieta, inoltre, è consigliabile consultare il proprio medico di fiducia.

La mela in cucina

Le mele in cucina sono usate per tantissime preparazioni: le ritroviamo in dolci tipici come lo Strudel, le frittelle, nelle torte e nelle marmellate. Ma anche nelle insalate, nelle zuppe o nei secondi piatti. In verità con questo frutto è possibile preparare un pranzo completo, dall’antipasto al dolce!