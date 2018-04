Dieta e pasta non fa ingrassare, inseriamola in una sana dieta

Anche se la primavera è latitante e l’aria ancora fresca non invita a scoprirsi più di tanto, alzi la mano chi, dopo le ultime abbuffate di Pasqua, non ha pensato a come smaltire i chili di troppo accumulati in inverno.

Per la prova costume c’è ancora un po’ di tempo, ma meglio non aspettare troppo se volete farvi trovare pronti e in forma per la prima tintarella. Allora cosa mettere nel piatto? Se vi piace la pasta, abbiamo una buona notizia per voi.

Dieta e carboidrati

Generalmente i carboidrati vengono esclusi, o comunque fortemente limitati nelle diete di chi vuole perdere peso. La pasta, contrariamente a quanto si pensa, è stata in parte riabilitata e può essere considerata parte integrante di un regime alimentare sano.

Eliminando la pasta i carboidrati da una dieta non fa dimagrire, in realtà eliminandoli si creerà un disequilibrio a livello energetico, sicuramente l’eliminazione di carboidrati vuol dire togliere un prodotto con alto contenuto di calorie, ma questo dimagrimento che ne consegue realtà eliminerebbe solamente l’acqua che è legata alle molecole dei carboidrati. In questo modo la dieta poi sarebbe improntata solo su alimenti ricchi di proteine e questo a lungo andare potrebbe essere un danno alla salute perché, fa caricare la funzionalità di alcuni organi come fegato e reni. Inoltre, le proteine utilizzati allo scopo energetico al posto dei carboidrati non potrebbero più essere utilizzate per le loro mansioni di ricostruzione del tessuto plastico.

In realtà non bisogna Eliminare i carboidrati, ma bisogna inserirli momenti adatti e nelle giuste quantità con gli adeguati condimenti e la qualità più opportuna. Una delle qualità su cui ci si può basare per utilizzare i carboidrati e il loro valore di indice glicemico, indice glicemico serve per misurare il rilascio di quantità di zuccheri nel sangue, la cosiddetta glicemia. Utilizzare degli alimenti a basso indice glicemico può essere solo utile nella dieta, perché sia un lento rilascio gli zuccheri nel sangue questo aumenta la capacità saziante dell’alimento stesso. Ci sono alimenti che hanno un indice glicemico più elevato come i dolci, le torte, le bevande zuccherate, e ci sono alimenti con gli indici glicemici più bassi come: La frutta, le verdure, i legumi e latticini. Utilizzo di questi alimenti porteranno sicuramente a buon fine la parte saziante del pasto stesso. Le proteine inoltre, se vengono utilizzati per costruire gli zuccheri mancanti dal non inserimento dei carboidrati stessi potrebbero poi essere mancanti nella costruzione di una massa muscolare, e questo andrà Di conseguenza a discapito del metabolismo, se si utilizzano invece, i grassi per produrre gli zuccheri mancanti, questo non farà altro che instaurare una situazione patologica chiamata acidosi.

Sono in arrivo delle ottime notizie per tutti gli amanti della pasta. Da sempre si è detto che la pasta faccia ingrassare, ma qualcosa potrebbe non essere proprio così. Secondo uno studio del St. Michael’s Hospital in Canada, i carboidrati che sono contenuti nella pasta non fanno ingrassare ma addirittura potrebbero essere considerati parte essenziale di una dieta sana ed equilibrata. Generalmente i carboidrati sono eliminati o comunque ridotti di tanto nelle diete, Ma questo potrebbe essere del tutto sbagliato. Infatti la pasta sarebbe considerato un alimento importante per il nostro organismo e per far sì che la nostra alimentazione sia sana ed equilibrata. A differenza della stragrande maggioranza dei carboidrati raffinati che sono assorbiti in modo piuttosto rapido nel flusso sanguigno la pasta, questo alimento pare abbia un basso indice glicemico e questo vuol dire che provoca dei minori aumenti dei livelli di zucchero nel nostro sangue rispetto a quelli che sono causati dal consumo di cibi che hanno Purtroppo un alto livello di questo indice.

Ciò significa Dunque che la pasta non fa ingrassare ed a rivelarlo come già abbiamo detto è uno studio del St. Michael’s Hospital in Canada e pubblicato su bmj Open e la cui prima autrice è una ricercatrice di origine italiana Laura Chiavaroli. “Lo studio ha rilevato che la pasta non ha contribuito all’aumento di peso o all’aumento del grasso corporeo”, è questo sostanzialmente quanto evidenziato da John Sievenpiper, ovvero l’autore principale dello studio. Lo stesso ha aggiunto che in realtà è questa analisi ha mostrato una leggera perdita di peso e quindi Contrariamente alle preoccupazioni la pasta può essere parte di una dieta sana come quella basso indice glicemico.

Lo studio in questione ha visto coinvolte delle persone che hanno mangiato in media 3,3 porzioni di pasta alla settimana piuttosto che altri carboidrati e dai controlli effettuati è emerso che avevano perso all’incirca mezzo chilo in 12 settimane. Gli autori Dunque hanno sottolineato che questi risultati sono generalizzabili alla pasta che viene consumata insieme ad altri alimenti che ovviamente sono a basso indice glicemico e avvertono che comunque saranno necessarie altre ricerche al fine di poter Determinare se la perdita di peso si applica alla posta oppure come parte di altre diete salutari.

“Dopo aver valutato le prove, ora possiamo dire con una certa sicurezza che la pasta non ha un effetto negativo sul peso corporeo quando viene consumata come parte di un regime alimentare sano”, prosegue il dottor Sievenpiper. In realtà non si tratta del primo studio di questo tipo perché in passato un’altra ricetta condotta dal dipartimento di epidemiologia dell’IRCCS Neuromed di Pozzilli Molise aveva svelato come un consumo più o meno regolare e più o meno moderato della pasta non fosse dannoso per la linea. Quindi concludendo La pasta non fa ingrassare Basta semplicemente non esagerare con la quantità che deve mediamente aggirarsi sui 50 grammi al giorno.

Ammettiamolo: la prima cosa che facciamo quando decidiamo di metterci a dieta è ridurredrasticamente o eliminare del tutto pasta e pane dalla nostra alimentazione, con grande sforzo e sacrificio (e una discreta voglia di trasgressione!). Tuttavia, bandire pane e pasta non solo è sbagliato ma può essere addirittura nocivo, perché questi nutrienti, se consumati nella giusta quantità, sono indispensabili per mantenere un buono stato di salute così come una buona forma fisica. Al contrario di quanto si creda, mangiare solo proteine con frutta e verdura rinunciando totalmente a pasta e affini non è la ricetta giusta per perdere peso.

Lo dice la scienza: uno studio condotto da un gruppo di ricercatori statunitensi, pubblicato su Annals of Internal Medicine, ha evidenziato che chi sceglie una alimentazione priva di pane e pasta rischia di ammalarsi più facilmente di tumore o di avere problemi cardiaci. Dalla ricerca è emerso che la percentuale di decessi fra le persone che consumano pochi carboidrati, preferendo proteine animali, sale del 12%: chi abbandona la pasta per la carne, in particolare, ha il 14% di possibilità in più di morire di infarto e il 28% in più di ammalarsi di tumore. Per la serie: mai più senza! Energia al top: i carboidrati non devono mai mancare nella nostra alimentazione quotidiana perché questi nutrienti, chiamati anche zuccheri o glucidi, insieme a proteine e lipidi (o grassi), ci forniscono l’energia necessaria per far funzionare correttamente l’organismo e svolgono importanti funzioni biologiche. Il contenuto di amido che si deposita sotto forma di glicogeno nei muscoli e nel fegato infatti costituisce la nostra riserva energetica nelle ore notturne o fra un pasto e l’altro. Facciamo scorta, non si sa mai… Non sono tutti uguali: bisogna distinguere tra carboidrati semplici e complessi. I carboidrati semplici (zucchero, fruttosio, galattosio) vengono assorbiti in maniera rapida dall’organismo e non richiedono attività metaboliche, cioè forniscono energia pronta. I carboidrati complessi, invece, richiedono una digestione più lunga e impegnativa per essere trasformati in glucosio ed è per questo che vengono assorbiti più lentamente. Allo stesso tempo costituiscono il vero e proprio carburante del nostro organismo, poiché forniscono energia in modo graduale. Ovvero: chi la dura, la vince. Gli indispensabili: dei carboidrati complessi fanno parte l’amido, presente soprattutto nei cereali, nei legumi secchi e nelle patate, e le fibre alimentari, che si trovano in ortaggi, frutta e legumi freschi e che hanno la funzione di facilitare il transito intestinale. Se ancora non bastasse, ricordiamoci che l’amido regola l’assorbimento di alcuni nutrienti, contribuendo al controllo della glicemia. È chiaro perciò che se si vuole dimagrire adottando un regime alimentare equilibrato e salutare, non si può fare di certo fare a meno dei carboidrati, soprattutto di quelli complessi. Rinunciare a un bel piatto di spaghetti non ha senso, ricordiamocelo. Le 10 regole della dieta mediterranea 1.Suddividere i pasti in 4-5 appuntamenti. Nei due pasti principali, rivalutare la tavola come punto di incontro e come momento distensivo: è intorno alla tavola che si trasmette la cultura di una famiglia, e quindi della società. 2.Utilizzare la pasta come primo piatto. La pasta va cotta al dente, dando la preferenza, nel condirla, al sugo di pomodoro e all’olio di oliva. 3.Utilizzare la pasta per la preparazione di “piatti unici” (pasta e legumi, pasta e verdure, ecc.) ad elevato valore nutritivo e grande economicità. 4.Dare la preferenza al pane preparato con i soli ingredienti fondamentali (pane casereccio, rosette, sfilatini, ecc.), preferibilmente integrale, evitando il pane preparato con l’aggiunta di grassi. 5.Tra i grassi di condimento dare la preferenza all’olio di oliva: è estremamente digeribile, con un sapore pieno capace di dare gusto in piccole quantità, ed è anche il più sicuro per le fritture. 6.Gli alimenti del mondo animale, come la carne, il latte e i latticini, le uova, non vanno esclusi, ma ridimensionati. Per ciò che riguarda la carne, dare la preferenza non alla carne bovina, ma a quelle “alternative”, come pollo, coniglio, tacchino, ecc. 7.Consumare pesce con regolarità, in particolare pesce azzurro (sarde, alici, sgombri, tonno), tipico del Mediterraneo, che allo spiccato gusto unisce un elevato potere nutritivo. 8.Limitare l’uso del sale da cucina, utilizzando gli aromi e le spezie tipiche della tradizione mediterranea per insaporire i cibi. 9.Fare largo consumo dei prodotti ortofrutticoli, alternando quelli ricchi di vitamina A (carote, zucche, radicchio verde, meloni, albicocche) con quelli ricchi di vitamina C (agrumi, fragole, pomodori, peperoni, broccoletti), che forniscono un adeguato apporto di fibre e un buon senso di sazietà. 10.Se lo si desidera, si possono accompagnare i pasti con modiche quantità di vino che, oltre ad aumentare il piacere del pasto, può favorire la digestione.

CONSIGLIO Ogni giorno sostituisci il 50% dei cereali raffinati che mangi abitualmente con quelli integrali. Ridurrai l’assorbimento di grassi e zuccheri semplici, terrai sotto controllo la glicemia e il colesterolo, avrai meno fame e ridurrai il rischio d’ingrassare. Sentiamo dire molto spesso che mangiare alimenti integrali fa bene alla salute per via della fibra in essi contenuta che migliora il transito intestinale. In realtà essi posseggono qualità molto importanti che vanno ben oltre i benefici della fibra che comunque rimane un elemento fondamentale dell’equilibrata alimentazione. Cereali integrali e raffinati I cereali come orzo, riso, mais, frumento duro e tenero, avena, farro, miglio ecc. sono un gruppo alimentare ampiamente presente nella dieta mediterranea e costituiscono la materia prima per la produzione di una vasta gamma di prodotti sempre presenti sulla tavola degli italiani quali pasta, pane, fette biscottate, crackers, biscotti ecc., ma in Italia solo il 5% dei cereali consumati è integrale, molto poco se confrontato con i Paesi scandinavi che mediamente ne consumano il 50%. La procedura di raffinazione dei cereali però sottrae elementi importanti al prodotto originale.

I semi dei cereali oltre al guscio, sono circondati da un tegumento esterno, generalmente chiamato crusca, che ha una funzione di scudo protettivo che difende il chicco da aggressioni esterne derivanti da batteri o altri agenti ambientali. Se durante la lavorazione del chicco viene mantenuta la crusca il prodotto finale sarà un alimento integrale; se la crusca viene eliminata, verrà prodotto un alimento raffinato. Il chicco intero è ricco di molecole il 90% delle quali se ne va con la raffinazione. La gamma dei nutrienti presenti nell’integrale è molto vasta: Minerali come ferro, zinco, magnesio, selenio, ecc.. Vitamine come quelle del gruppo B, la E, la A e i folati. La quantità di micronutrienti varia secondo il tipo di cereale, però tutti hanno un effetto positivo sulla salute. Dallo studio EPIC (European Prospective Investigation into Cancer Nutrition) emerge una costante che indica un migliore controllo del rischio cardiometabolico, obesità, colesterolemia, glicemia e, nel lungo periodo, anche del diabete di tipo 2. Vale quindi la pena acquistare e consumare cereali integrali classici come grano e mais, compresa la farina per fare la polenta, perché in essi l’apporto di micronutrienti è sempre maggiore. Nella prevenzione del sovrappeso e trattamento dell’obesità i cereali integrali ricoprono un ruolo importante per l’apporto di fibra; nel frumento integrale ne troviamo 13g su 100 di prodotto.

La fibra alimentare È un non nutriente, nel senso che non ha praticamente un valore energetico in termini di calorie, ma è un elemento importante del metabolismo. È costituita per la maggior parte da carboidrati complessi non digeribili e si trova nei cereali come pane, pasta e derivati, nei legumi, nella frutta e nella verdura. La fibra si divide in solubile e insolubile. Fibra solubile: si può sciogliere in acqua dove si trasforma in gel che aiuta a regolare l’assorbimento di alcuni nutrienti. Un esempio di fibra solubile è costituito dalle pectine che si trovano soprattutto nei legumi e nella frutta, in particolare in agrumi, mele, pere, prugne e uva, mentre la presenza nei cereali integrali è poco significativa. Fibra insolubile: non si scioglie in acqua ma è in grado di assorbirne molta, e agisce prevalentemente sul funzionamento del tratto gastrointestinale. Un esempio di fibra insolubile è la cellulosa, abbondante negli ortaggi e nelle verdure, nella frutta secca e nei cereali integrali che apportano oltre il 40% di fibra, quantità elevata considerando che il fabbisogno giornaliero medio di una persona adulta si aggira intorno ai 25g.

Cibi integrali e benessere fisico Numerosi sono gli effetti benefici dei cereali integrali: favoriscono la funzionalità intestinale grazie al contenuto di fibra che, se associata ad un corretto consumo di acqua, può essere utile nei soggetti che soffrono di stipsi. Aumentano la sensazione di sazietà, pertanto possono essere d’aiuto alle persone che hanno problemi di eccesso ponderale o faticano nel controllare il peso. Riducono l’assorbimento di grassi e zuccheri semplici, perciò può essere d’aiuto nel controllare meglio i valori glicemici. Prevengono lo sviluppo di malattie dell’intestino, come dimostrato da diversi studi scientifici svolti nella popolazione generale. Contribuiscono al raggiungimento della quantità giornaliera consigliata di fibra che secondo i LARN

(Livelli di Assunzione Raccomandata di Nutrienti per la Popolazione Italiana) deve essere circa 20-30 g/die, quantità molto difficile da raggiungere col solo consumo di frutta e verdura. Come tutti gli alimenti, anche i cereali integrali devono essere assunti con moderazione e senza eccessi per evitare effetti negativi quali: gonfiore addominale con flatulenza, che possono comparire in soggetti particolarmente sensibili quando assumono troppa crusca, soprattutto se non associata ad una corretta idratazione. Riduzione dell’assorbimento di alcuni minerali importanti, come il calcio e lo zinco a causa del contenuto di alcune sostanze, chiamate fitati, capaci di “intrappolare” i minerali se assunti in dosi massicce. L’indicazione migliore? Secondo le linee guida per una sana e corretta alimentazione, i cereali integrali dovrebbero essere consumati regolarmente, alternandoli a quelli raffinati, con un rapporto di circa 50 e 50.

Quando e come utilizzare i prodotti integrali Esistono alcuni validi suggerimenti tra cui: associarli sempre ad una corretta idratazione. Infatti, bere almeno 1,5 litri di acqua al dì, permette alla fibra di far funzionare correttamente il transito intestinale. Consumarli in diversi momenti della giornata. Per esempio, a colazione si possono assumere circa 30 g di cereali o fette biscottate integrali insieme ad una porzione di latte o yogurt. Oppure, a metà mattina come spuntino. Le farine integrali possono essere utilizzate come alternativa alle farine raffinate per la preparazione di tutti i piatti della tradizione mediterranea. Consumare pasta, riso o altri cereali integrali, con condimenti semplici composti da verdura e un goccio d’olio d’oliva. Se scegliamo preparazioni più elaborate, come sughi di carne o pesce o formaggi o legumi, consideriamoli come un piatto unico. Leggere bene le etichette I prodotti integrali non sono tutti uguali, compresi alcuni tipi di pasta e pane. Nella composizione delle farine utilizzate (anche multi cereali) la quantità di farina raffinata può essere superiore a quella integrale. Secondo la FDA ( Food and Drug Administration – ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici ) un prodotto può considerarsi integrale solo se il 50% della farina utilizzata lo è; un parametro non distante dal parere di tanti nutrizionisti. I biscotti, le fette biscottate e gli altri prodotti da forno integrali non sono da considerarsi alimenti ipocalorici o alimenti light e, per apportare i benefici elencati fino ad ora, devono essere preparati con ingredienti semplici: farina integrale, acqua, lievito e sale. Se i preparati contengono grassi come olio d’oliva, girasole, soia, oppure strutto o burro, dobbiamo considerarli come prodotti conditi ed elaborati, con valore calorico più alto e consumarli con moderazione. Occhio quindi alle etichette e ricordiamo che un alimento non è integrale solo perché al prodotto raffinato è stata aggiunta la crusca! I soggetti affetti da alcune patologie dell’apparato digerente (es.: colon irritabile o meteorismo) spesso non tollerano gli alimenti integrali ma, in assenza di particolari patologie che richiedano una dieta speciale redatta dal medico, è possibile abituarsi gradualmente al loro consumo, iniziando con piccole quantità, sempre associate ad una corretta idratazione come consigliano le schede preparate dai nostri esperti.

Tutti sanno che la dieta mediterranea è un’ottima alleata della nostra salute, questa dieta molto equilibrata riesce a prevenire ed in alcuni casi curare moltissime patologie che subisce il nostro organismo.Da una formidabile ricerca condotta dall’università olandese Maastricht è stato scoperto gli effetti benefici della dieta mediterranea nelle forme più aggressive di cancro al seno.Si è trattato di una ricerca immensa nella quale sono stati studiate per oltre vent’anni 62.000 donne, questa ricerca ha evidenziato che seguire una corretta alimentazione fa calare del 40% la possibilità di imbattersi ad una forma grave di cancro al seno.

MANGIARE BENE PREVIENE L’uomo, in quanto essere vivente, è portato a ricercare il cibo come fonte di sostentamento, ma a differenza degli altri animali l’uomo ha imparato a cucinare, inventando le pietanze. Non solo, ma ha saputo tramandare quest’arte, come si tramanda una lingua o un dialetto. L’alimentazione oggi non è più legata al solo bisogno di nutrirsi, ma è diventata parte integrante del nostro stile di vita. La tavola, più che un mezzo, si è trasformata nel fine stesso delle relazioni sociali. Intorno ad un tavolo si parla, si discute e si litiga, si festeggia la nascita e si commemora la morte, si stabiliscono dei rapporti. Oggi però, le conseguenze di un’alimentazione errata si sono rovesciate rispetto al passato. Infatti le malattie da eccesso alimentare hanno sostituito quelle da carenza. In tutto il mondo, ed anche in Italia, si evidenzia una maggior incidenza di obesità in età infantile, e sono aumentate malattie come l’aterosclerosi, il diabete e l’ipertensione, ma soprattutto il cancro. Una nutrizione equilibrata e sicura rappresenta uno degli strumenti più importanti ed efficaci nel raggiungimento della salute. Gli scienziati consigliano, come modello dietetico ideale, quello tipico delle abitudini alimentari del nostro Paese all’inizio degli anni Cinquanta, proprio perché un’alimentazione parca aveva un maggior effetto protettivo sulla salute. Questa piccola guida vuole educare ad un’alimentazione povera di calorie ma ricca dei nutrienti essenziali per difenderci dalle malattie tipiche della nostra epoca, con particolare attenzione ai tumori. Inoltre, vuole suggerire alcune ricette locali che associano al gusto e alla buona cucina gli ingredienti ricchi di sostanze anti-tumorali, e quindi preventivi.

La piramide alimentare La piramide alimentare è la rappresentazione grafica della dieta mediterranea. Si presenta suddivisa in settori orizzontali, nei quali sono inseriti i vari gruppi di alimenti. Il quantitativo dei vari alimenti che si consiglia di consumare è inversamente proporzionale alla posizione occupata, riducendosi gradualmente man mano che si passa dalla base (acqua, frutta e verdura da consumare spesso durante la giornata) alla punta della piramide, dove ci sono gli alimenti da consumare di rado. In questo modo, seguendo le indicazioni consigliate dagli esperti nutrizionisti, si possono fare scelte alimentari qualitativamente e quantitativamente più corrette.

Le rappresentazioni grafiche della piramide alimentare che si sono avvicendate negli anni sono state numerose, e molte versioni più recenti mettono alla base, cioè alle fondamenta della salute, oltre ad una corretta idratazione (il nostro organismo è composto per il 60% di acqua, e deve esserci un continuo ricambio tra i liquidi che vengono eliminati e quelli vengono introdotti), l’attività fisica quotidiana ed il controllo del peso corporeo. Lo svolgimento di una regolare attività fisica (passeggiata a passo svelto, cyclette…), quantificata in circa 20 minuti al giorno o 150 minuti alla settimana, risulta fondamentale per il controllo del peso corporeo, fattore importantissimo nel mantenimento dello stato di salute.

Il consumo di frutta e verdura è il fondamento della prevenzione alimentare dei tumori, infatti frutta e verdura forniscono meno calorie, determinano senso di sazietà ed apportano discrete quantità di micronutrienti essenziali (sali minerali e vitamine), fibre (importanti per la prevenzione soprattutto di alcuni tipi di neoplasie come quelle del colon-retto, della mammella e del pancreas), e composti fitochimici ad azione protettiva. La frutta e la verdura dai colori più vivaci (rosso, giallo, viola) sono importanti perché apportano notevoli quantità di polifenoli ad azione antiossidante. Naturalmente, è molto importante che nella scelta della frutta e della verdura vi sia il rispetto della stagionalità e la preferenza verso prodotti provenienti da agricoltura biologica, coltivata il più vicino possibile al proprio paese per mantenerne maggiormente intatte le proprietà.

1° regola: il valore della fibra e degli alimenti integrali La fibra alimentare. Rappresenta quella parte degli alimenti vegetali che non viene digerita dagli enzimi digestivi e che, pertanto, non è disponibile dal punto di vista energetico. Infatti, la fibra non viene attaccata dai succhi gastrici, passa inalterata per tutto il tratto intestinale e arriva al colon, dove i batteri normalmente presenti forniscono una cellulasi che scinde la cellulosa e le emicellulose in acqua, anidride carbonica, metano e acidi grassi a catena corta, che possono essere assorbiti.

La fibra alimentare è composta da numerose componenti, che potremmo schematicamente suddividere in: Fibra insolubile. È rappresentata da cellulosa, lignina e numerose

emicellulose. Ha la capacità di legarsi all’acqua, aumentando eregolarizzando la consistenza della massa fecale. Ne risulta un sensibile miglioramento dello svuotamento intestinale, con una riduzione della stipsi ed un’azione preventiva verso alcune malattie (diverticolosi, emorroidi, colon irritabile, cancro del colon). Inoltre, la capacità di assorbire notevoli quantità di acqua porta ad una distensione gastrica con uno spiccato senso di sazietà, facilitando il rispetto della dieta. Fibra solubile. È composta da pectine, mucillagini, gomme ed emicellulose. Ha la funzione di modulare l’assorbimento di grassi e zuccheri, rallentando e riducendo l’assorbimento soprattutto di colesterolo e glucosio. Sono importanti quindi nella prevenzione e terapia delle malattie metaboliche (dislipidemie e diabete).

Gli alimenti integrali. Il cibo integrale è caratterizzato dalla conservazione di tutte le sue componenti, ed in particolare le cosiddette sostanze vitali o vitalie, come le vitamine naturali, gli oligoelementi, gli acidi grassi essenziali insaturi precursori delle prostaglandine, le biostimoline e i fattori di crescita, che rappresentano i “fattori probiotici” naturali, essenziali per il mantenimento della salute. I cibi integrali, oltre a non aver subito processi di raffinazione, sterilizzazione ed integrazione con additivi chimici per lo più correlati a 22 determinate tecniche di conservazione, dovrebbero provenire da colture quanto più possibile biodinamiche, cioè caratterizzate dall’impiego prevalente di concimi organici e minerali naturali, escludendo l’uso indiscriminato di concimi chimici solubili, diserbanti ed anticrittogamici tossici. Un altro fattore che caratterizza i cibi integrali è dato dalla presenza della carica enzimatica e batterica, che riequilibrando la flora batterica intestinale, contribuisce a favorire un normale processo digestivo. Infatti, uno dei princìpi fondamentali dell’eubiotica è che le cosiddette “malattie del benessere” non insorgerebbero soltanto per un danno diretto al nostro organismo, ma soprattutto per un danno mediato dalla flora intestinale (microbionte), cui segue un alterato equilibrio di questa flora con il nostro corpo ed un danno alla salute dell’organismo (macrobionte). Lo sviluppo di una flora batterica patogena può portare infatti all’insorgenza non solo di una patologia dell’apparato digerente, ma può favorire l’impianto di una patologia a distanza, sotto forma di fatti infiammatori, quali ad esempio faringite, tonsillite, bronchite, otite, cistite, ecc. Un miglioramento dell’alimentazione può portare ad un miglioramento della sintomatologia infiammatoria.

Sulla pasta noi italiani siamo irremovibili. Anche se non la mangiamo più spesso come un tempo, continuiamo a mantenere il primato mondiale dei consumi pro capite: 26 chili ogni anno, poco più di 70 grammi ogni giorno. Sopra la tavola apparecchiata, quindi, l’icona del cibo italiano è ancora lei. Poco importa se viene sempre più demonizzata da chi ci vuole iperproteici, magrissimi e senza glutine, la nostra passione non si spegne. A patto che sia perfetta: compatta, tenace ed elastica. E soprattutto rigorosamente di grano duro. E così, pensando al fatto che non ci possiamo accontentare di una pasta mediocre, anche perché ne va della reputazione di un importante comparto alimentare italiano, abbiamo voluto verificare tutti i dettagli di questo prodotto a partire da quello fondamentale: che nella pasta ci sia soltanto grano duro.

Dopo il sequestro nel porto di Genova di spaghetti di grano tenero prodotti in Turchia dal gruppo Garofalo ma destinati, spiega l’azienda, al mercato africano, fugare questo dubbio era d’obbligo. In tutto, sono finite sotto la nostra lente 24 confezioni di pasta secca (penne rigate), comprate nella grande distribuzione organizzata e nei discount. Un furgone carico di prodotti è partito alla volta delle tre realtà professionali che ci hanno affiancato in questa operazione: un laboratorio accreditato in analisi agroalimentari, per le prove chimiche e microbiologiche; un’importante scuola di cucina, in cui uno chef specializzato in primi piatti, esperto di farine e semole, ha condotto la prova pratica di cottura e assaggiato i nostri campioni; infine un laboratorio specializzato in analisi sensoriali che ha sottoposto i prodotti al giudizio di un gruppo di consumatori. I prodotti davvero convincenti al palato sono stati molti, non soltanto dei marchi più rinomati, cosa che rivela un “savoire faire” di alto livello anche tra i produttori più piccoli e più economici (tra cui sicuramente ci sono i marchi delle grandi catene di distribuzione). Purtroppo, però, le nostre analisi hanno confermato un problema assai noto negli ambienti “tecnici”, cioè il fatto che la pasta, al pari di tutti i prodotti a base di grano, può contenere micotossine, sostanze contaminanti di origine naturale pericolose per la salute.

In particolare, abbiamo trovato spesso il Don, o deossinivalenolo, una micotossina per fortuna non cancerogena ma tuttavia tossica se si superano i limiti giornalieri raccomandati. Tutti i campioni rispettano i limiti di legge, sebbene alcuni di loro contengano una quantità di Don tale che li rende non adatti ai bambini. Abbiamo deciso di essere molto severi nella nostra scala di giudizi, per poter premiare non soltanto i pacchi di pasta più convincenti al palato, ma anche quelli che danno un valore in più: la totale assenza di micotossine. Sono tre i prodotti che hanno conquistato le nostre menzioni d’onore: le penne dello storico marchio abruzzese De Cecco, impeccabili praticamente da tutti i punti di vista, dalla pulizia e qualità del grano utilizzato, alla qualità in cottura (Migliore del Test); quelle Coop, che hanno un imbattibile rapporto tra buona qualità complessiva e prezzo (Miglior Acquisto) e le penne Combino, del discount Lidl, il Miglior Prezzo per chi vuole spendere davvero poco senza rinunciare alle caratteristiche fondamentali di questo primo piatto.

Terrà la cottura? Lo dicono le proteine La pasta è un cibo molto semplice, che ha due soli ingredienti: l’acqua e la semola di grano duro, un cereale ricco di glutine, componente proteica che dà forza all’impasto. Per questo, le proteine sono un indicatore importante della qualità della pasta. Più è alto il contenuto proteico, infatti, maggiore sarà la capacità della struttura della pasta di formare una maglia stretta, in grado di intrappolare l’amido, quindi di tenere la cottura. La pasta di grano duro, per legge, deve contenere almeno 10,5 grammi di proteine per 100 grammi di prodotto secco. Nessun campione è risultato fuori regola, anche se c’è chi si ferma sul limite minimo come Il Giusto del Grano (10,5%) e chi invece lo supera abbondantemente, come Voiello (14,3%). Un dato, quello delle proteine, che ha trovato riscontro anche nella prova di degustazione: i prodotti più apprezzati sono stati quelli che ne contenevano la quantità più alta. Il segreto della lenta essiccazione Per tradizione la pasta deve asciugare lentamente.

L’essiccazione lenta (oltre 20 ore) a bassa temperatura (inferiore a 60 C°), permette di mantenere integra la struttura del glutine e consente che la pasta si asciughi in maniera più uniforme, cosa che ne garantisce meglio l’integrità nutrizionale e il sapore. Non tutti i produttori però si affidano a questo lungo processo, preferendo velocizzare questa fase aumentando la temperatura. In questo modo la pasta rischia di seccarsi troppo in superficie e meno al cuore, formando una sorta di camicia dura e impermeabile. Alla cottura, potrebbe così risultare troppo dura all’esterno e di consistenza non uniforme. Per verificare il procedimento di essiccazione usato nei prodotti abbiamo cercato la “furosina”, una sostanza che si sviluppa con il calore. Maggiore è la sua presenza, più spinto è il trattamento termico che è stato utilizzato. Quattro i prodotti ottimi che confermano il rispetto del metodo tradizionale: De Cecco, Delverde, Granoro e Garofalo. Trattamenti un po’ più spinti, ma sempre nell’ordine dell’accettabile, invece per Pam, Buitoni e Conad. La prova del nove si fa in pentola Lasciati gli alambicchi, i computer e le provette del laboratorio di analisi siamo partiti alla volta della scuola di cucina, dove ci aspettava uno chef con pentole e fornelli accesi, pronto per la prova regina: la cottura e l’assaggio. Tutto è avvenuto in maniera precisa e organizzata: lo chef ha controllato che nel pacchetto non ci fossero troppe penne frantumate e che fossero tutte simili e senza difetti. Ne ha sentito la rugosità con i polpastrelli e ne ha commentato l’aspetto complessivo. In seguito ha buttato la pasta nell’acqua bollente e l’ha lasciata cuocere per il tempo esatto indicato in etichetta, verificando che corrispondesse davvero al giusto grado di cottura. Lo scarto è al massimo di un minuto tra i marchi che stanno stretti con i tempi, risultando ancora un po’ troppo al dente (De Cecco, Granoro, Pasta Reggia) e quelli che esagerano, risultando leggermente scotti (Rummo e Il Giusto del Grano). Una volta scolate, le penne sono state assaggiate in due versioni: in bianco, condite con olio di semi dal sapore neutro, e con sugo di pomodoro, il loro complemento principe. I prodotti che hanno assorbito meno il sugo sono Delverde, Divella, Granoro, Pasta Reggia, Carrefour Bio. Nel complesso, non sono emersi problemi particolari: lo chef ha confermato la buona qualità dei prodotti, con punte di vera eccellenza non solo per i marchi da cui ci si aspetta una performance al top, ma anche per alcuni prodotti firmati dalla grande distribuzione, premiati anch’essi con il massimo dei voti: cinque stelle. Non contenti delle impressioni di uno chef, abbiamo fatto assaggiare anonimamente i campioni anche a un gruppo di 240 persone, che hanno compilato una scheda di valutazione preparata ad hoc.

Anche questi ultimi nel complesso hanno apprezzato la qualità della pasta proposta, sebbene i loro giudizi siano un po’ più tiepidi e abbiano bocciato due marche: Il Giusto del Grano e Tre Mulini Eurospin. Micotossine: attenzione ai bambini Nei nostri campioni abbiamo cercato le micotossine che più frequentemente possono trovarsi nella pasta: ocratossina A, alcune aflatossine e deossinivalenolo (Don). Nessun riscontro per le prime due, che tra l’altro sono più nocive, mentre il Don è stato trovato in più della metà dei prodotti. Sebbene tutti i campioni siano nei limiti di legge (750 microgrammi/ kg), un prodotto che si avvicina troppo a questo valore può non essere indicato per i bambini più piccoli o i ragazzi. Abbiamo assegnato cinque stelle, il voto più alto, ai campioni puliti, tre stelle a Conad, che ne contiene pochissimo (92 microgrammi/kg), e due stelle a tutti gli altri. Il valore più alto è di Esselunga: proprio 750 microgrammi/ kg. Seguono Granoro (656), Pasta Reggia (501), Carrefour (426), Divella (394), Barilla (376), Tre Mulini (346). Questi prodotti, secondo i nostri calcoli, non andrebbero dati ai bambini di tre anni e chi si avvicina al limite, in particolare Esselunga, non dovrebbe essere proposto neppure ai più grandi, fino ai 9 anni di età, per non rischiare di superare la dose massima giornaliera tollerabile di assunzione di Don. Per gli adulti, invece, questi valori non sono un problema, ma vogliamo mettere l’accento sul fatto che c’è un’ampia fascia di popolazione, in particolare bambini e ragazzi, che rischia di assumere ogni giorno un quantitativo di deossinivalenolo superiore alla soglia tollerabile, anche mangiando prodotti perfettamente in regola con le normative. Anche perché il Don si trova in tanti alimenti a base di grano, come il pane e i biscotti: ce lo ricorda il direttore del reparto micotossine dell’Istituto superiore di sanità intervistato in questa pagina. Eliminarlo completamente, è impossibile, poiché si tratta di un contaminante naturale da sempre presente nella nostra alimentazione, ma si può fare meglio. Il legislatore europeo deve rivedere al ribasso i limiti attuali e i produttori tenere più in considerazione questo aspetto, cercando materie prime il più possibile pulite. Si può, come dimostrano De Cecco, Voiello, Libera Terra, Alce Nero, Coop, Carrefour Bio, Esselunga Bio, Combino (Lidl), in cui questo contaminante è assente.

Almeno un terzo della semola con cui si fa la pasta è d’importazione. D’altronde non potrebbe essere altrimenti, visto che in Italia la produzione di grano duro, pari a circa 4 milioni di tonnellate ogni anno, non è sufficiente per garantire l’approvigionamento alle aziende. Si ricorre quindi alle importazioni, acquistando in base all’andamento del mercato mondiale e alla qualità. L’origine della materia prima, così come l’attenzione all’ambiente e alle condizioni di lavoro nei campi, fase della filiera che presenta più rischi, sono state al centro della nostra indagine sull’etica della produzione di pasta. Nello stesso periodo in cui i campioni andavano in laboratorio, abbiamo contattato aziende, supermercati e discount e abbiamo chiesto loro di rispondere a un questionario con domande che spaziavano dall’approvigionamento della materia prima alla trasparenza in etichetta. Un terzo delle aziende contattate dichiara di imporre un proprio sistema di tracciabilità ai fornitori di grano, un buon punto di partenza per parlare di responsabilità sociale: si tratta di Barilla-Voiello, La Molisana, Carrefour-Carrefour bio, Coop, Esselunga-Esselunga bio, Libera Terra, Combino (Lidl) e Granoro. Il 60% adotta misure per il controllo della qualità della materia prima: sono Agnesi, BarillaVoiello, Delverde, Divella, La Molisana, Carrefour-Carrefour bio, Simply, Coop, Esselunga-Esselunga bio, Libera Terra, Lidl, Granoro, De Cecco, Garofalo. L’impatto ambientale è anch’esso un aspetto che viene preso in considerazione seriamente dalla maggior parte delle aziende, grazie all’analisi del ciclo di vita del prodotto. Per quanto riguarda gli aspetti sociali del lavoro (lavoro forzato, lavoro minorile, discriminazioni…) non ci sono particolari problemi nella produzione di grano, sebbene siano pochissime le aziende che hanno un vero e proprio codice etico. Abbiamo valutato positivamente chi ha relazioni di lungo periodo con i piccoli produttori di grano: Coop, Libera Terra e La Molisana dimostrano maggiore impegno. Infine, uno sguardo alla trasparenza in etichetta: solo il 42% dei marchi rende pubbliche le informazioni sull’etica della filiera.