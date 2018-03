Dieta, frullato di ananas e sedano: eccezionale per dimagrire rapidamente

Un bel frullato di ananas e di sedano per dimagrire velocemente – se siete alla ricerca di una dieta veloce semplice è molto depurativa per l’organismo, questa è quella che fa per voi. Infatti, con il succo di ananas e di sedano si possono ottenere ottimi risultati rinforzando l’organismo con una dieta semplice ed equilibrata. Per tutti voi che vi sentite gonfi, con qualche chilo di troppo, o sei semplicemente avete mangiato un po’ troppo in vacanza, e volete immediatamente di ottenere il peso ideale mi basterà bere ogni giorno un frullato a base di sedano e ananas.

Quel che però può incidere maggiormente su un aumento di peso, meno salutare rispetto a quello delle vacanze, è il ritorno al lavoro e ai ritmi frenetici e ossessivi di sempre. Il cambio repentino dei ritmi di vita, il riemergere di nuove preoccupazioni e di stress può portare a mangiare male, rapidamente e in modo non equilibrato e questo potrebbe altresì comportare un aumento di peso.

Se vi sentite gonfi, non in forma o se, più semplicemente, siete consci di avere un po’ esagerato in vacanza, volete tornare subito nei ranghi, ecco un rimedio piacevole ed efficace per perdere peso: bere ogni giorno un frullato a base di sedano e ananas.

Salutare e veloce da preparare, il frullato di sedano e ananas vanta numerose proprietà benefiche.

Nello specifico, l‘ananas:

– è leggera;

– è buona;

– ben si abbina a frutta e verdura e soddisfa la voglia di qualcosa di dolce;

– ha un forte potere anti-infiammatorio;

– è ricca di sali minerali, vitamina C, anti-ossidanti e acqua.

Il sedano:

– ha il potere di facilitare la digestione;

– è ricco di anti-ossidanti e vitamine;

– favorisce l’assorbimento dei principi attivi;

– è rinfrescante;

– aiuta a depurare l’organismo.

Ecco come preparare il frullato:

Ingredienti

2 bicchieri d’acqua;

Un gambo di sedano;

Il succo di mezzo limone;

350 gr di ananas;

1 cucchiaio di miele.

Preparazione

Dopo aver pulito, lavato e tagliato a pezzetti ananas e sedano, tutti gli ingredienti vanno messi nel frullatore e frullati assieme fino ad ottenere una bevanda omogenea. Con le quantità indicate si otterranno due bicchieri di frullato: il primo va bevuto la mattina a digiuno perchè è proprio a stomaco vuoto che gli effetti positivi di ananas e sedano si fanno sentire. Il secondo bicchiere invece va bevuto a metà pomeriggio, per merenda.

E’ importate sottolineare che di per sè questo frullato è ricco di benefici e di proprietà salutari ma non ha il potere di far dimagrire. La sua assunzione abituale però aiuta ad attivare il metabolismo, bruciare più rapidamente i grassi e velocizzare l’assorbimento dei nutrienti necessari all’organismo. Per vedere risultati concreti l’assunzione del frullato va abbinata ad una dieta sana e a del movimento. Inoltre è bene tenere presente che ogni organismo reagisce in modo diverso: c’è chi vedrà i risultati prima e chi invece dovrà attendere un po’ di più.