Dieta help, mangi spesso e perdi peso: alcuni metodi sconsigliati da adottare

Molti dovrebbero perdere peso senza rinunciare a molti alimenti, in questo caso arriva a darci una mano la dieta help. Questa dieta si basa sul mangiare poco ma spesso, con l’obiettivo di non arrivare con troppa fame ai pasti. Se questa dieta viene fatta costantemente si può arrivare a perdere addirittura fino a 4 kg in un solo mese. Ovviamente come ogni dieta consigliamo di consultarsi con un dietista o con un nutrizionista veramente per tutte quelle persone che soffrono di qualche intolleranza patologie. In seguito vi forniamo alcuni consigli adattabili a tutte le diete:

Ci sono momenti che inducono ai buoni propositi. I motivi possono essere tanti: il nostro corpo non ci piace più di tanto, abbiamo trascorso un periodo di bagordi, ci rendiamo conto di non avere uno stile di vita salutare, in questi casi ci si può mettere in riga, ma nonostante la buona volontà, si possono commettere degli errori che possono inficiare la fatica e non farci raggiungere l’obiettivo previsto.

Molti di coloro che vogliono perdere peso, migliorare la propria forma fisica e guadagnare salute evitando d’invecchiare prima del previsto, commettono almeno 3 degli errori elencati di seguito, ovviamente lo fanno inconsciamente, per questo è bene sapere quali sono gli errori più comuni e perché è bene evitarli.

1- Saltare i pasti

Risparmiare calorie saltando i pasti principali non è un buon metodo per dimagrire. Niente colazione un caffè e via, un’insalatina a pranzo, mangiare solo a cena: questi comportamenti riducono le calorie ingerite, si perde peso ma l’effetto dimagrante dura poco perché il metabolismo si adatta alle “ristrettezze” a cui è stato sottoposto e riduce la sua attività, cosicché anche assumendo solo 1.000 calorie al giorno si perderà poco grasso e si avrà molta fame. Per dimagrire bene, cioè perdere massa grassa, occorre mangiare poco ma spesso (5 volte al giorno), seguendo il proprio bilancio energetico e adottando un’alimentazione a basso tenore calorico ma equilibrata in macro e micronutrienti. Questo significa: niente diete dissociate di sole proteine o soli carboidrati a pranzo o cena o viceversa. Tutti i giorni frutta e verdura in abbondanza e alimenti integrali. Niente diete iperproteiche o che escludono pane e pasta, niente giorno di digiuno.

2- Non bere acqua

Molte persone non ritengono importante bere 8/10 bicchieri d’acqua al giorno.

Sottovalutare l’importanza dell’acqua può creare molti problemi. Durante una dieta dimagrante ci si concentra sul cibo cercando di evitare quello che fa ingrassare, ma difficilmente nel regime alimentare s’inserisce una quantità specifica di acqua, mentre i dietisti la prescrivono sempre per ogni tipo di dieta. Ogni individuo, maschio o femmina, dovrebbe bere da 1,5 a 2 litri d’acqua al giorno per mantenere idratato il corpo, permettere di smaltire le scorie alimentari del metabolismo, mantenere la giusta temperatura e favorire il metabolismo. La disidratazione provoca stitichezza, per dimagrire invece è importante avere un’evacuazione regolare, inoltre un bicchiere prima dei pasti aiuta a ridurre il senso di fame e l’acqua riduce la ritenzione idrica, un fattore importante per le donne che vogliono combattere la cellulite; l’assenza di acqua provoca anche squilibri minerali che possono dare stanchezza, mal di testa, ecc..

Chi fa fatica a bere 1,5 o 2 litri di acqua al giorno potrebbe provare ad aggiungere del succo di limone, chinotto, tamarindo o altre sostanze che rendono l’acqua più gustosa. L’importante è non aggiungere zucchero e, ovviamente, sono bandite le bevande zuccherate. È una buona idea bere anche tisane, in questo modo si uniscono i benefici delle erbe a quelli dell’acqua.

Ricordate che l’acqua non solo ha effetti positivi sulla salute e il benessere dell’organismo, ma ha anche risvolti da un punto di vista estetico: rende la pelle più liscia e conferisce forma e rigidità ai tessuti.

3- Dieta vegana

I vegani sono tutti magri? No, non proprio. Da qualche anno molti ritengono che una dieta di soli vegetali, vegana, faccia perdere peso e associano gli alimenti di origine animale all’aumento di peso. Non esistono alimenti che fanno dimagrire o ingrassare e anche tra i vegani vi sono soggetti sovrappeso. La dieta vegana può far ingrassare o meno, dipende dalle calorie che s’introducono, 1 gr di burro apporta 9 calorie come 1 gr di olio extra vergine d’oliva, se ne mangi troppo ingrassi, così come se mangi troppo miele, pasta o riso; anche se sono integrali i carboidrati apportano comunque 4 Kcal per grammo. Il metabolismo funziona di più se la proporzione tra massa grassa e magra è a favore di quest’ultima. Una buona massa muscolare aiuta il metabolismo, le proteine di origine animale ad alto valore biologico sono composte da aminoacidi essenziali, indispensabili alla formazione e al mantenimento di una buona muscolatura. È vero che alcuni rari vegetali forniscono basse quantità di questi aminoacidi come la quinoa, grano saraceno, spirulina, canapa, ecc., ma è difficile mangiarne una quantità tale da supplire la mancanza di proteine animali senza ingrassare, altrettanto difficile è abbandonare le proprie tradizioni alimentari. Una dieta strettamente vegana può portare ad una carenza, anche preoccupante per la salute, di aminoacidi essenziali e di vitamina B12 fondamentale per il buon funzionamento del sistema nervoso. Una buona dieta dimagrante deve prevedere una certa quantità di proteine animali ogni giorno, proteine che possono essere assunte anche senza che vengano uccisi degli animali, basti pensare a latte e uova. Tra i derivati del latte vi sono formaggi come il Grana Padano DOP che ne è un concentrato, ne occorrono 15 litri per farne un chilo e contiene aminoacidi essenziali oltre ad apportare tanti minerali come il calcio e vitamine come la A e la B12, questo formaggio è meno grasso del latte intero perché viene decremato durante la lavorazione.

4- Niente zuccheri e grassi.

Eliminare i grassi e gli zuccheri fa dimagrire? Non proprio.

I grassi d’origine animale e vegetale consumati nella giusta quantità sono indispensabili anche in una dieta dimagrante perché sono parte fondamentale delle membrane cellulari di tutti i tessuti, incidono sul benessere del sistema cardiovascolare e del sistema immunitario. Una dieta variata apporta già negli alimenti una quantità di grassi sufficiente all’organismo; quasi sempre i grassi in eccesso derivano dal consumo elevato di condimenti cotti e crudi (per condire o cucinare) che influiscono molto nell’apporto calorico complessivo. Una dieta povera di grassi porta il metabolismo ad utilizzare le proteine come energia impoverendo la massa magra, come i muscoli, così, invece di dimagrire, s’ingrassa.

Per dimagrire o restare snelli occorre mangiare la giusta quantità di grassi saturi e insaturi, tra questi ultimi i grassi del pesce, dell’olio d’oliva e della frutta secca vanno privilegiati perché ricchi di acidi grassi essenziali Omega 3 e Omega 6 benefici per l’organismo. Gli zuccheri o carboidrati debbono essere anch’essi assunti nella giusta quantità e meglio se con gli alimenti: cereali e frutta. Sì, agli zuccheri complessi della pasta, del pane e dei cereali in genere, sì agli zuccheri della frutta, da evitare o assumere con moderazione lo zucchero aggiunto (bianco, di canna, miele, fruttosio, ecc.) sia nelle bevande che nelle preparazioni. Una dieta povera di zuccheri diminuisce l’apporto di energia e in particolare quella utilizzata dal cervello con conseguente difficoltà di concentrazione, ma anche mal di testa, stanchezza, sbalzi d’umore, costipazione e nausea.

5-Dormire poco

Stare svegli la notte fa bruciare più calorie? No, non quanto spesso si crede

Purtroppo l’insonnia è un fenomeno sempre più diffuso, dormire meno delle salutari 8 ore a notte pare non essere considerato un problema per la salute dai più. Sia che si soffra d’insonnia (una vera malattia) sia che si dorma volutamente poco per qualsiasi ragione, la mancanza di sonno causa molti problemi alla salute. Anche il metabolismo ne risente: diversi studi associano l’aumento di peso alla mancanza di sonno.

Molti però ritengono che non dormire la notte faccia consumare più energie e quindi faccia dimagrire, ma i vantaggi si riducono o si annullano con il ridotto funzionamento del metabolismo che, fisiologicamente, si riduce durante le ore notturne. Infatti, chi dorme 8 ore ha una riduzione del metabolismo inferiore a chi ne dorme 5 perché l’organismo riduce drasticamente il consumo di energia nelle 3 ore di veglia notturna. La mancanza di sonno abbassa la produzione di leptina che riduce l’appetito e alza quello di grelina che lo stimola, quindi nelle ore di veglia si avrà più fame e si tenderà a mangiare di più, perciò si farà più fatica a seguire una dieta ipocalorica. Occorre quindi prendersi cura del proprio sonno in mancanza del quale aumentano lo stress, la depressione, l’ansia e l’obesità.

6- Esercizi faticosi

Sudare come i pazzi fa “bruciare” tanto grasso? Dipende.

L’attività fisica è indispensabile per perdere peso con regolarità e guadagnare salute. Però occorre sempre tenere presente che quello che si deve cercare di ridurre / “consumare” è il grasso in eccesso. Si vedono molte persone obese correre con grande fatica, spesso ricoperti di tute che non traspirano o addirittura avvolti nella plastica e che, a fine esercizio, dicono di aver perso anche 2 chili. In realtà hanno senz’altro affaticato il cuore e perso solo acqua che riprenderanno in poche ore. Nelle palestre si sollevano pesi con grande sforzo convinti che sia la “vera fatica” che faccia dimagrire; ma fatica e sforzi non sono ricompensati dalla perdita di massa grassa. L’attività fisica che fa dimagrire è fatta soprattutto di allenamenti a bassa intensità e lunga durata (esercizio aerobico), associata ad alcuni esercizi di rinforzo muscolare a media intensità e breve durata (esercizio anaerobico). Troppo esercizio fa male, aumenta la produzione di radicali liberi e induce l’invecchiamento precoce. Notate le rughe in faccia delle ventenni atlete professioniste. Quindi sì alle attività continuative e

frequenti, come 30/60 minuti di cammino o bicicletta al giorno, no agli sforzi settimanali come la partita a

pallone, o tennis la domenica e/o il sollevamento pesi una o due volte a settimana.

Per restare in forma sono sufficienti 4/5 allenamenti di aerobica settimanali e 2 di esercizi per rinforzare i

muscoli, la durata e l’intensità deve essere proporzionata al livello di allenamento e stato fisico di ciascuno.

Le linee guida per una sana alimentazione

L’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione ha emanato direttive per una sana alimentazione, aggiornate sulla base dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e del cambiamento delle abitudini di vita. Le linee guida hanno anche lo scopo di sfatare false convinzioni e di correggere errate “mode alimentari” che hanno preso piede negli ultimi anni. Quali sono dunque le regole per alimentarsi senza commettere errori?

Controlla il peso …. e mantieniti sempre attivo, è la regola numero uno. E’ opportuno pesarsi almeno una volta al mese controllando il proprio indice di massa corporea.

Se si è sovrappeso, ridurre, con il consiglio del medico, la quantità di calorie assunte giornalmente (includendo comunque tutti gli alimenti in modo equilibrato) e aumentare nel contempo il consumo di energia attraverso il movimento. Sono assolutamente da evitare le diete drastiche e sbilanciate, che non includono tutti gli alimenti. Se si è sottopeso consultare il medico e mantenere un giusto livello di attività, accompagnata da un’alimentazione varia ed equilibrata, consumando tutti i pasti agli orari abituali.

Cereali, legumi … ortaggi e frutta. Incrementare l’assunzione quotidiana di ortaggi, frutta fresca e legumi. Consumare regolarmente anche pane, pasta, riso e altri cereali, meglio se integrali, limitando grassi e oli.

Grassi di qualità … limitando la quantità. Condire preferibilmente con grassi di origine vegetale, soprattutto olio extravergine di oliva e oli di semi, a crudo, e sempre in quantità controllate. Non eccedere nel consumo di alimenti fritti, evitando di riutilizzare grassi e oli già cotti. Mangiare il pesce due o tre volte la settimana e, fra le carni, preferire quelle magre, eliminando l’eventuale grasso visibile. Non andrebbero consumate più di quattro uova alla settimana, distribuite nei vari giorni. Preferire il latte scremato o parzialmente scremato a quello intero e, per quanto riguarda i formaggi, scegliere quelli più magri oppure ridurne le porzioni. Abituarsi a controllare le etichette per conoscere il contenuto in grassi dei vari cibi.

Zuccheri, dolci … e bevande zuccherate, nel giusti limiti. Tra i dolci meglio scegliere i prodotti da forno della tradizione italiana, come biscotti, torte, ecc, che contengono meno grassi e zuccheri rispetto alle merendine pre-confezionate, Oltre ai prodotti con molto saccarosio, attenzione anche alla quota di zuccheri fornita da marmellate, miele, creme.

Lavarsi sempre i denti dopo il loro consumo.

Acqua …. in abbondanza. Assecondare sempre il senso di sete tentando anzi di anticiparlo, bevendo 1,5-2 litri di acqua al giorno: meglio bere frequentemente, piccole quantità a piccoli sorsi, soprattutto se l’acqua è fredda. Bambini e anziani, più esposti al rischio di disidratazione, dovrebbero bere frequentemente nell’arco della giornata, anche se non hanno sete. Durante l’attività fisica e in determinate condizioni patologiche (es. stati febbrili, diarrea) che determinano un aumento della perdita di acqua, reintegrare tempestivamente e in quantità adeguata l’acqua perduta. E’ sbagliato evitare di bere per il timore di sudare eccessivamente o di ingrassare: sudare è infatti indispensabile per regolare la temperatura corporea e l’acqua non fa ingrassare.

Sale … meglio poco. Preferire il sale arricchito con iodio (sale iodato). Cercare di ridurre progressivamente il sale che si aggiunge ai cibi. Abituarsi a salare progressivamente meno i cibi, tenendo in considerazione inoltre il sale contenuto in dadi, ketchup, salsa di soia, senape, ecc.

Per esaltare il sapore dei cibi preferire succo di limone, aceto, spezie ed erbe aromatiche. Durante l’attività sportiva moderata è sufficiente reintegrare i liquidi persi attraverso la sudorazione con la semplice acqua; in caso di sudorazione intensa possono essere utili bevande arricchite di sali minerali.

Alcolici con moderazione. Se si desidera bere alcolici, è preferibile assumerli durante o vicino ai pasti, in quantità controllata, prediligendo quelli a basso tenore alcolico, come birra e vino (1-2 bicchieri al giorno). Evitare l’assunzione di alcol durante l’infanzia, l’adolescenza, la gravidanza, l’allattamento e se ci si deve mettere alla guida di veicoli o se si deve operare su macchinari che richiedono attenzione.

Ridurre o eliminare l’assunzione di bevande alcoliche se si è obesi o in sovrappeso, ma anche se si presenta una familiarità per diabete, obesità, ipertrigliceridemia, ecc o se si stanno assumendo farmaci che potrebbero interagire.

In gravidanza … è bene evitare aumenti eccessivi di peso, facendo nel contempo attenzione a soddisfare gli aumentati fabbisogni nutritivi, in particolare di proteine, calcio, ferro e acido folico, integrando la dieta con prodotti specifici acquistabili in farmacia. Non assumere cibi crudi o poco cotti, e bevande alcoliche. Un’adeguata assunzione di acido folico, con gli alimenti o integratori, è consigliabile anche durante tutta l’età fertile della donna.

Durante l’allattamento…. le necessità nutritive sono addirittura superiori rispetto alla gravidanza. Un’alimentazione varia, ricca di vegetali freschi, pesce, latte è derivati aiuta a stare bene e a produrre un latte adatto alle esigenze del neonato. Evitare gli alimenti che possono conferire odori o sapori sgradevoli al latte. Assumere quantità moderate di alimenti che contengono sostanze eccitanti, come thé, caffè, cacao, coca cola. Evitare gli alcolici.

Bambini, ragazzi e adolescenti. Non saltare mai la prima colazione e suddividere opportunamente gli alimenti nel corso della giornata, aumentando l’assunzione di ortaggi e frutta. Non eccedere con dolci, bibite gassate e piatti dei fast food. Dedicare almeno un’ ora al giorno all’attività fisica e al movimento (camminare, giocare all’aperto, ecc.). Cercare di evitare schemi alimentari squilibrati e monotoni, solo perché di moda. Soprattutto per le ragazze, è impor-tante soddisfare i propri fabbisogni alimentari di ferro e di calcio. Non escludere dalla dieta cibi come carne o pesce, pane e pasta o latte e formaggi, così come impongono alcune “mode alimentari” attualmente molto seguite.

In menopausa … aumentare l’ attività motoria e curare di più l’alimentazione, senza eliminare indiscriminatamente alcun gruppo di alimenti a favore di altri. Non esagerare con latte e formaggi prediligendo comunque quelli magri e a basso contenuto di sale. Assumere frutta fresca e ortaggi in abbondanza; condire con olio extravergine di oliva. limitare o evitare condizioni quali sovrappeso o obesità, sedentarietà, stitichezza, fumo e abuso d’ alcol, che rappresentano importanti fattori di rischio per diverse malattie.

Anziani . Rendere la propria dieta varia e appetibile, evitando il più possibile i piatti freddi, precucinati e riscaldati, Scegliere gli alimenti in relazione allo stato di salute dell’apparato masticatorio e digerente: ad esempio tritare le carni, grattugiare la frutta, preferire le minestre, i purea ed i frullati. Evitare i pasti abbondanti, frazionando l’alimentazione in più occasioni durante la giornata. La prima colazione dovrebbe essere abbondante e comprendere latte o yogurt. Consumare spesso legumi, frutta e ortaggi freschi. Ridurre i grassi animali, scegliendo carni magre come pollo, coniglio, tacchino. Aumentare il consumo di pesce e ridurre quello di formaggi, di alcolici e del sale da. cucina.

Motivi per cui mangiamo oltre a nutrirci

La mia fortuna, o sfortuna dipende dai punti di vista, è che sono stato paziente di me stesso. Per anni (e purtroppo in parte ancora adesso), il cibo ha rivestito un ruolo psicologico fortissimo per me. Quando mi siedo a tavola dimentico chi sono e continuo a mangiare fino a che la pancia non mi scoppia. Ogni sera, pentito per aver esagerato, mi prometto di controllarmi dal giorno dopo, ma puntualmente ogni mattina (o pomeriggio a seconda di quando passa il gonfiore) me ne dimentico. In tutto questo c’è ben poco del fabbisogno fisiologico di nutrirmi. Per questo nel tempo mi sono analizzato e mi sono chiesto cosa mi portasse a mangiare.

1. Consolazione

Chi tornando a casa dopo una giornata storta al lavoro o con la ragazza non ha trovato nel frigorifero un amico fedele che non lo abbandona mai, sempre disposto ad aprirsi di fronte alle nostre richieste. Il cibo è una valvola di sfogo enorme nella nostra società. Milioni d’individui scaricano le loro angosce e frustrazioni, bagni nell’insulina lavano quasi tutti i dispiaceri, almeno finché la glicemia non cala, poi l’angoscia ritorna ed il ciclo riparte.

2. Noia

Provate a passare tutta la giornata a casa senza far niente. Vi ritroverete a spiluccare in continuazione; annoiati non saprete che fare se non mangiare. Spesso a cene noiose ho trovato compagnia in quello che degustavo. Quando non si sa cosa fare, mangiare, magari di fronte alla televisione, è sempre un bel passatempo, peccato solo che non sia proprio salutare.

3. Abitudine

La società ci inserisce fin da piccoli aH’interno di un ingranaggio a cui è quasi impossibile sottrarsi. Scuola, lavoro, le nostre abitudini sono scandite dal fatto che dobbiamo guadagnare per vivere. Ci svegliamo quando magari staremmo ancora a letto e mangiamo tra le pause in cui non lavoriamo.

Tre pasti al giorno: colazione, pranzo, cena, chi l’ha deciso? Gli uomini delle caverne avevano queste usanze o mangiavano quando avevano voglia o disponibilità? II senso di fame segue le nostre abitudini: provate ad abituarvi a non fare colazione e vi verrà soltanto a pranzo. Abituatevi a fare due spuntini tra i pasti e alle 11.00 avrete di nuovo fame. Andate in un convento e vi abituerete a cenare alle 18.00. Non c’è nessuna legge fisiologica che dice che dobbiamo mangiare tre volte al giorno, lo si fa solo per comodità.

Nello stesso modo ci si abitua alle porzioni. Lo stomaco si dilata o si restringe a seconda della quantità di cibo che abitualmente ingeriamo. Si è sazi grazie a diversi ormoni e fattori, uno di questi è la distensione delle pareti dello stomaco. Chi normalmente mangia tanto dovrà introdurre molto cibo prima d’essere soddisfatto. Ricordiamoci che alle porzioni ci si abitua.

4. Socializzare

11 cibo riveste una funzione sociale fortissima nel consolidare o creare nuovi legami. Mangiare e bere con gli amici è ancora più soddisfacente, lo quando ci sono gli altri mi abbuffo e bevo sempre di più. Le cene di lavoro sono la prova di come si cerchi di fare gruppo e di legare attraverso il cibo.

Ci sono studi che mostrano che più aumenta il numero di persone sedute a tavola più si tende a mangiare. Io, di sicuro, non mi faccio rubare il cibo dagli altri.

5. Dipendenza

Come mai siamo portati a ricercare quei cibi grassi o zuccherati tanto appetitosi piuttosto che un bel ravanello? Da una parte c’è un motivo recettoriale. Quando i recettori gustativi sono saturi abbiamo bisogno di sapori sempre più forti per avvertirli. Dall’altra si instaura una dipendenza, noi siamo drogati dal cibo senza saperlo.

Glutine e caseine sono due sostanze che rilasciano endorfine, così come la feniletilammina contenuta nel cacao. In generale tutto ciò che porta ad un aumento dell’insulina ha un effetto positivo sul sistema limbico, creando cosi un continuo feedback tra il nostro stato emotivo e quello che introduciamo. Molti cibi rilasciano sostanze psicoattive che stimolano la gratificazione creando così dipendenza.

6. Gola

Roberto Albanesi scrive: “per il dolce c’è sempre spazio Possiamo essere sazi, non avere fame ma quando c’è qualcosa che ci piace tirarci indietro è quasi impossibile. Tra le strategie dimagranti c’è quella d’introdurre i piatti in ordine di palatabilità. Dal meno gustoso al più buono. Sgarrare da pieni limita comunque le porzioni e l’introito calorico.

7. Curiosità

La curiosità per il cibo è tipica delle persone intelligenti. Quando si viaggia in paesi esotici e ci si trova di fronte a piatti mai assaggiati, la sazietà passa sempre in secondo piano. Il cervello ricerca esperienze gustative nuove per aumentare la sua mappatura sensoriale.

8. Riempire un vuoto

Chi dopo essere stato lasciato o licenziato non ha provato a colmare il vuoto con il cibo? E tipico degli uomini di mezza età, che appena smettono di trombare con le mogli si sfogano sul cibo. Meno si tromba e più si mangia. Lo stomaco pieno può forse sostituire un vuoto sentimentale?

9. Punirci

Odio e amore, alcune persone tendono a punirsi mangiando. Il loro fisico in sovrappeso li porta ad essere insoddisfatti. Quando mangiano sanno che si pentiranno, ma come un bambino che distrugge il giocattolo a cui è affezionato, per punirsi tendono ad eccedere a tavola.

10. Gratificazione

Questo è il motivo principale, già accennato nei punti precedenti, per cui non siamo tutti magri. Nella nostra esistenza siamo continuamente alla ricerca della gratificazione. Tutto quello che ci da piacere ci gratifica. Il cibo, senza impegno, a bassissimo costo, ci permette di premiarci.

Possiamo pensare alla dieta migliore del mondo, al rapporto tra carboidrati, proteine e grassi ottimale, ai particolari e alle finezze ma alla fine se questa dieta non ci appaga, la seguiremo per un lasso di tempo limitato, a meno che il miglior aspetto fisico non ci dia una gratificazione maggiore rispetto al mangiare.

Che Io desideriate oppure no, o siete magri e muscolosi di natura o per diventarlo dovrete lottare contro voi stessi. Noi scappiamo dal dolore e ricerchiamo il piacere. Per questo le diete falliscono nel tempo, perché per seguirle non basta un singolo atto eroico, ma la perseveranza e continue piccole rinunce quotidiane.

Perché molti atleti muscolosi sono grassi?

Continuamente veniamo bombardati dall’informazione che sostiene che aumentare il tessuto muscolare aiuti a dimagrire (vero). Ma allora perché molti atleti con masse muscolari importanti come i rugbisti, i powerlifìers, gli strongmen, ecc., rimangono grassi?

Qualcuno semplicemente risponderà perché mangiano più di quello che consumano. Questa è la causa principale, ma andiamo a scoprire tutte le ragioni.

Sappiamo già che il tessuto muscolare (oltre il set point) non aumenta il metabolismo se non di poche calorie non rilevanti; al contrario migliora la capacità recettoriale cellulare e l’antagonismo muscolo-adipocita, come abbiamo appena visto. Tuttavia non tutte le fibre muscolari sono uguali, quelle resistenti (rosse per l’alto contenuto di mioglobina) hanno un’alta capacità ossidativa (tanti mitocondri), quelle bianche al contrario funzionano bene col metabolismo anaerobico (pochi mitocondri).

Va ricordato che a riposo l’organismo umano funziona col sistema aerobico (tranne per quelle cellule prive degli organuli ossidativi) e questo vale anche per tutti i tipi di fibre. Le scorte lipidiche che si creano nelle fibre rosse (grassi intracellulari) non alterano la loro capacità di captare il glucosio; al contrario in quelle bianche (come avviene negli obesi o negli atleti di forza con bassa capacità ossidativa) creano insulino-resistenza.

L’accumulo di grasso può essere quindi sia fisiologico, come risposta ad una maggior richiesta ossidativa data dallo sport, sia “patologico “, come un eccesso cronico di trigliceridi ematici.

Se vi allenate coi pesi senza sviluppare una buona densità mitocondriale (grazie ad allenamenti su alte ripetizioni: >20) rischiate di diventare grossi, ma anche molto grassi (se non fate attenzione alla dieta).

La resistina è un’adipochina che interferisce con la sensibilità insulinica e la produzione di AMPK (fattori strettamente correlati). La sua azione si esplica a livello del fegato e delle cellule muscolari.

Atleti muscolosi ma grassi avranno miociti sguarniti di recettori GLUT-4 e alti livelli di resistina. Il tessuto muscolare rappresenterà così un debole vantaggio per la composizione corporea. Grassi intracellulari e resistina sono fattori determinanti per disattivare i recettori GLUT- 4.

Vi è anche un altro fattore. Allenamenti con sovraccarichi in cui la fase eccentrica causa molti danni, apportano nel breve periodo resistenza all’insulina. Il sarcolemma (membrana cellulare della fibra muscolare) danneggiato perde momentaneamente la capacità di captare adeguatamente il glucosio.

Per fortuna questo avviene con allenamenti estenuanti e pesanti. Al contrario una sessione coi sovraccarichi adeguata alla capacità di recupero sortisce l’effetto opposto. Per questo l’allenamento coi pesi viene in alcuni studi (la maggior parte) correlato con una miglior sensibilità insulinica, mentre in altri si evidenzia l’effetto opposto.

Per concludere, la morale della favola qual è?

1. Anche se vi allenate con i sovraccarichi non potete eccedere con le calorie.

2. Attività anaerobica e aerobica (intensa) devono alternarsi per migliorare tutti i metabolismi.

3. Il riposo e lo scarico aiutano il dimagrimento. Molti atleti alternano allenamenti intensi ad altri leggeri per aiutare il recupero attraverso uno scarico attivo. Si è visto che un’attività leggera aiuta a riprendersi prima rispetto allo stare completamente fermi.

4. Il carico di lavoro va modulato sulle capacità dell’organismo. Persone che si allenano quotidianamente in modo intenso si stupiscono di non dimagrire. In realtà, un’attività fisica quotidiana abbassa l’ormone tiroideo T3 e se lo stimolo è cronicamente eccessivo peggiora l’affinità cellulare dei recettori col glucosio. Se vi allenate per la forza o con sforzi anaerobici glicolitici quale carburante sarà più indicato? Se i grassi alimentari sono eccessivi (>30% delle calorie) peggiorano l’affinità col gluco mentre, al contrario, se sono limitati (15-25%) le fibre bianche migliorano la loro risposta ai glucidi.

Perché non dimagrisco

Una delle frustrazioni più grandi della società del benessere è quella di non capire perché, anche dopo tanti sforzi, si smette di dimagrire. Lo so ci sono cose peggiori, per esempio essere impotenti, ma se avete la fortuna di essere dei ciccioni impotenti questo paragrafo può fare per voi.

Perché ad un certo punto smettiamo di dimagrire? Perché ogni volta che perdiamo peso arriviamo a quel punto dove ci blocchiamo e non riusciamo a mettere in evidenza tutti i tasselli degli addominali. Cosa ci blocca?

Ovviamente non esiste una sola risposta a questa domanda. Tre sono i principali fattori.

1. Diete in cui il calo di peso è troppo rapido. In questo modo catabolizziamo anche la massa magra, diminuendo la capacità dell’organismo di dissipare le energie in eccesso in calore.

2. Diete con troppo pochi carboidrati a lento rilascio. I glucidi influenzano il metabolismo tenendolo alto. Zuccheri raffinati peggiorano la sensibilità insulinica, mentre carboidrati a lento rilascio (buon rapporto amilosio/amilopectina) la migliorano. Questo si traduce anche in una miglior salute mitocondriale ed in una maggior conversione degli ormoni tiroidei.

3. Diete ipocaloriche al momento sbagliato. Se ci mettiamo a regime ma il nostro metabolismo di base è già troppo basso, andiamo a peggiorare la situazione, andando incontro ad un crollo metabolico. Per questo prima di mettersi a dieta bisogna assicurarsi che il metabolismo si sia riattivato.