Dieta ipocalorica contro il diabete, un elisir per rallentare l’invecchiamento

Dobbiamo essere realisti: c’è solo un modo per vivere in salute e cercare quantomeno di vivere più a lungo, tutto questo dipende anche dalla velocità con cui invecchiamo, e cercare di avere una buona alimentazione evitando abbuffate può essere la soluzione. Dagli ultimi rumour che girano Web sembrerebbe che abituarsi a seguire una dieta ipocalorica possa essere la soluzione per un elisir di lunga vita.

Sappiamo ormai già da molto tempo che seguire una dieta ipocalorica influisca sul metabolismo rallentandolo, ma i risultati di un nuovo studio sollevano la speranza che possa mantenere le persone in buona salute anche in età avanzata e persino allungare la vita.

Lo studio in questione fa parte della serie di studi chiamati CALERIE, sponsorizzati dal National Institutes of Health degli Stati Uniti, e per ora sono stati condotti solo su animali come vermi, mosche e topi, dimostrando che le restrizioni caloriche rallentano il metabolismo e prolungano la durata della vita. Sono però animali con una vita breve, questi, pertanto esperimenti su esseri umani – che vivono più a lungo – e su altre specie sono più difficili da condurre dunque, in tal senso, ancora non si hanno delle conclusioni basate sulla scienza.

DIETA IPOCALORICA STANDARD

Colazione g 150 di latte parz. scremato (1,8%)

caffè a piacere

1 cucchiaino di zucchero (5 g)

2 fette biscottate

oppure 20 g di cereali

oppure 20 g di biscotti (es.4 bisc. Oro Saiwa)

Oppure al bar cappuccino

1 cucchiaino di zucchero

1 cornetto

Metà mattinata 1 mela/pera/kiwi

1 yogurt magro da 125 g

1 cappuccino

1 spremuta d’arancia

1 tè con due fette biscottate

Pranzo a casa

2° piatto 60 g di prosciutto crudo/cotto/speck/bresaola

80 g di tacchino arrosto

80 g di tonno al naturale

90 g di carne Simmenthal

2 uova (sode/coque/in camicia)

4-5 bastoncini di pesce surg. al forno

130 g di pesce (peso netto crudo)

120 g di carne alla piastra

100 g di hamburger

100 g di ricotta magra

100 g di Yocca

150 g di “fiocchi di latte”

60 g di mozzarella/formaggio light

contorno quantità a piacere di tutte le verdure

esclusi legumi, mais e patate

le verdure del contorno posson essere

utilizzate per un minestrone

condimento 1 cucchiaio di olio extravergine di d’oliva

aceto o succo di limone a piacere

pane 40 g di pane o 25 g di cracker

30 g di riso o di pasta nel minestrone

frutta 1 mela o una pera o un kiwi o un’arancia

150 g di fragole

fuori casa un toast o un tramezzino o un medaglione

130/150 g di pizza al taglio

80 g di pane/pizza bianca con 50 g di companatico

un’insalata di tonno e/o uova

condita con un cucchiaino di olio

40 g di pane o 25 g di cracker (un pacchetto)

un’insalata di tonno e/o uova, mais, patate

condita con un cucchiaino di olio

a mensa

2°piatto una porzione di arrosto/roast beef, oppure un petto di pollo,

oppure 1/4 di pollo arrosto, oppure un hamburger, oppure un

piatto di carne o di pesce; una volta alla settimana una porzione

di formaggio o di mozzarella; una volta alla settimana una porzione

di prosciutto crudo o cotto; non mangiare fritti e carni insaccate;

contorno verdure a piacere condite con un cucchiaio di olio

limone o aceto se graditi, non consumare legumi, patate e mais

pane

40 g (mezza rosetta o una fetta

piccola csereccio) una fetta piccola di pane casereccio)

oppure 25 g di cracker o grissini o una porzione di patate

frutta un frutto o una macedonia di frutta fresca di stagione

oppure una volta a settimana:

un primo piatto a piacere e un contorno come sopra oppure una

macedonia una macedonia di frutta frescadi stagione

Pomeriggio

una mela/pera/kiwi/arancia; oppure uno yogurt da 125g magro

oppure un cappuccino, oppure un succo di frutta, oppure un mandarancio

oppure una barretta di cioccolata da 20 g (tipo Kinder ai cereali)

oppure un cremino Algida, oppure un Fiordifragola, oppur un cappuccino

oppure un tè con due fette biscottate

Cena a casa

2° piatto una porzione a piacere di carne o di pesce cucinato a piacere

oppure una delle alternative del secondo piatto del pranzo

non mangiare fritti, carni insaccate e formaggi

contorno qualsiasi verdura compresi fagiolini e funghi; niente legumi, patate e mais

condimento un cucchiaio di olio extravergine d’oliva; limone o aceto a piacere

pane 1/2 rosetta o una porzione moderata di patate o legumi freschi (150 g)

furtta 1 mela/pera/kiwi oppure 200 g di ananas o di fragole oppure un mandarancio

Dopo cena 1 pacchetto di Pavesini/cracker da 25 g; oppure uno yogurt da 125 g magro

oppure un fiordifragola, oppure un piccolo cono gelato alla frutta

oppure una barretta di cioccolata da 20g tipo Kinder ai cereali

oppure un cioccolatino fondente, oppure tre noci

Una volta alla settimana tutta la cena può essere sostituita da:

primo piatto: una porzione a piacere di pasta al pesto, al ragù, alle vongole,

riso e piselli, pasta e fagioli………

pasta o riso 80 g, pomodori pelati a piacere, 20 g di tonno o di carne trita,

50 g di vongole, o un cucchiaio di pesto o due cucchiaini di formaggio,

contorno, condimento e frutta come quello previsto per la cena

Informazioni utili

Si può invertire il pranzo con la cena

Tra le carni preferire quelle bianche

E’ consigliabile che almeno quattro pasti alla settimana siano a base di pesce

Per i condimenti aceto e limone si possono usare liberamente

Aglio, cipolla, pomodori pelati, erbe aromatiche e spezie si possono consumare liberamente per rendere più

gustosi i cibe e, soprattutto, per limitare il consumo di sale

Bere almeno 2 l di acqua al giorno, 3 quando ti alleni

Evitare i superalcolici, tollerato un bicchiere di vino a cena

Caffè e tè non zuccherati si posso bere liberamente

Se si è “costretti” a partecipare ad un pranzo o una cena “importante” si può mangiare di tutto in porzioni

moderate avendo cura, nelle 24 ore successive, di ridurre di circa la metà i cibi previsti mentre la quantità di

frutta e verdura e di bevande deve rimanere costante o addirittura aumentare

Non pesarti tutti giorni, se fai attività motoria pesante inizialmente il peso potrebbe rimanere kost. ma poi

dovrebbe scendere.

Invece di vedere la bilancia controlla la cintura dei pantaloni! In bocca…al lupo

Dieta ipocalorica sconfigge il diabete

Diabete ko con una dieta mirata e drastica? I ricercatori dell'Università di Newcastle e l'Università Glasgow hanno scoperto che una dieta ipocalorica ha promosso una remissione del diabete di tipo 2 nel 90% dei pazienti partecipanti allo studio. Il risultato anche su quei pazienti che presentavano la patologia da 6 anni o più.

Diabete ko con una dieta mirata e drastica? I ricercatori dell’Università di Newcastle e l’Università Glasgow hanno scoperto che una dieta ipocalorica ha promosso una remissione del diabete di tipo 2 nel 90% dei pazienti partecipanti allo studio. Il risultato anche su quei pazienti che presentavano la patologia da 6 anni o più.

Lo studio e le calorie

Lo studio sulla dieta ipocalorica che sconfigge il diabete tipo 2 ha visto la partecipazione di un gruppo di 298 pazienti diabetici di età compresa tra i 20 e i 65 anni. Questi hanno seguito una dieta ipocalorica drastica, che ha fatto perdere loro diversi chili di peso. La dieta ipocalorica studiata per sconfiggere il diabete tipo 2 era una formula di 825-853 calorie al giorno per 3 a 5 mesi, seguita dalla reintroduzione graduale del cibo da due a otto settimane.

I chili persi e la remissione della malattia

Nove pazienti su dieci durante lo studio hanno perso fino a 15 chili e hanno avuto una remissione del diabete tipo 2 al punto da non dover più assumere farmaci – liberandosi anche dai sintomi e dai rischi correlati alla malattia.

Parlano i ricercatori

«Questi risultati sono molto eccitanti – ha commentato il professor Roy Taylor della Newcastle University – Potrebbero rivoluzionare il modo in cui viene trattato il diabete di tipo 2. Ciò si basa sul lavoro sulla causa alla base della condizione, in modo tale da poter indirizzare la gestione in modo efficace. Una sostanziale perdita di peso si traduce in una riduzione del grasso all’interno del fegato e del pancreas, consentendo a questi organi di tornare alla normale funzione. Quello che stiamo vedendo è che perdere peso non è solo legato a una migliore gestione del diabete di tipo 2: una significativa perdita di peso potrebbe effettivamente portare a una remissione duratura».

Remissione con taglio di calorie

I ricercatori che hanno messo a punto la dieta ipocalorica contro il diabete tipo 2 spiegano: «Piuttosto che affrontare la causa principale, le linee guida per la gestione per il diabete di tipo 2 si concentrano sulla riduzione dei livelli di zucchero nel sangue attraverso trattamenti farmacologici – sottolinea Taylor – Sono interessati la dieta e stile di vita, ma la remissione del diabete da taglio di calorie è raramente discussa».

Conclusioni

I risultati dello studio sulla dieta contro il diabete tipo 2, pubblicati su The Lancet e presentati al Congresso della Federazione Internazionale del Diabete ad Abu Dhabi, sono stati un grande successo. «Una differenza importante rispetto agli altri studi è che abbiamo consigliato un periodo di perdita di peso con la dieta senza alcun aumento dell’attività fisica, ma durante il follow-up a lungo termine è importante aumentare l’attività quotidiana. La chirurgia bariatrica può raggiungere la remissione del diabete in circa tre quarti delle persone, ma è più costosa e rischiosa, ed è disponibile solo per un piccolo numero di pazienti». Nei partecipanti allo studio, poi, si è osservato come dopo aver perso in media 10 kg dopo un anno, quasi la metà era tornata a uno stato non diabetico.