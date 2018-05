Dieta P, perdere peso spazzando via la cellulite

Riducete il consumo di sale, chiaro. Bevete il solito litro abbondante d’acqua al giorno, ovvio. Diminuite i grassi animali e abbondate in verdure. Ma, soprattutto, la parola chiave di una dieta contro la cellulite è una lettera, la “P”, intesa come “vitamine del gruppo P”. «Sono importanti alleate contro l’invecchiamento in generale e contro la cellulite in particolare. Per essere più tecnici e precisi, svolgono un’azione capillaro-protettiva e antiedematosa specie negli arti inferiori. Il che significa che in caso di fragilità nei capillari o di problemi venosi, spesso collegati all’insorgenza e all’aggravamento della cellulite, le vitamine del gruppo P rinforzano i capillari stessi, ne aumentano la resistenza alla pressione del sangue e prevengono la formazione di ristagni liquidi». Così parlò Nicola Sorrentino, specialista in Scienze dell’alimentazione e dietetica.

Già, ma dove si trovano le vitamine del gruppo P? «Nella frutta e nella verdura, ma soprattutto in agrumi, mele, uva, mirtilli, frutti di bosco, albicocche, prugne, ciliegie, more, melone, melograno, papaia, grano saraceno, pomodori, broccoli, aglio, cipolle, porri, peperoncino, sedano, prezzemolo, finocchi, carciofi, melanzane, cavolo rosso soia e derivati, noci, cioccolato fondente, olio extra vergine d’oliva, caffè, tè.

Un lungo elenco di alleati, anche se per sconfiggere la cellulite non basta, Va sempre ricordato che non è sufficiente eseguire una dieta appropriata, bisogna abbinare anche un’attività fisica mirata e trattamenti specifici localizzati».

In una donna, poi, la dieta anticellulite cambia in base al suo peso. Se non è in sovrappeso consiste solo in un lieve cambiamento delle proprie abitudini alimentari. «Una dieta troppo drastica, infatti, sottolineerebbe l’ipotonia cutanea e la famigerata buccia d’arancia», chiarisce ancora Sorrentino. «Invece, se alla cellulite è abbinato un certo sovrappeso, la dieta oltre che di tipo qualitativo dovrà essere ipocalorica. Per sconfiggere questo inestetismo è importante imparare ad alimentarsi in modo corretto e quindi ridurre il consumo di sale, sia quello da cucina sia quello occulto contenuto negli alimenti, responsabile della ritenzione idrica. Poi vanno ridotti i grassi animali, optando per l’olio d’oliva extravergine preferibilmente a crudo e non in grandi quantità. Meglio evitare gli zuccheri semplici e i dolciumi in generale, oltre che non abusare con il consumo di alcol. E poi occorre sempre preferire le cotture a vapore, alla griglia o bollite, aumentando il consumo di verdure, che possono garantire un corretto funzionamento dell’intestino grazie al loro contenuto di fibre. Senza naturalmente trascurare il… solito litro abbondante d’acqua al giorno, che favorisce, fra le mille cose, anche l’eliminazione delle tossine. Tutti i medici non smettono di ripeterlo, ma giova tenerlo a mente ogni giorno, perché è lo strumento numero uno per il benessere».

Consigli generali sempre utili, a cui aggiungere due indicazioni meno scontate: scegliere sempre cibi ricchi di potassio (tutti i legumi, le verdure e la frutta in generale, le patate, la trota, le sarde, il dentice, il maiale magro e il vitello), perché stimolano la diuresi e aiutano a eliminare i liquidi in eccesso. E poi, appunto, puntare sugli alimenti ricchi di bioflavonoidi, che è il nome tecnico delle vitamine P. Per affrontare l’estate e la prova costume, ormai imminente, nella forma migliore.

Primo giorno – PRANZO 1 piatto di insalata mista con 100 gr di tonno al naturale aceto balsamico e 1 cucchiaino d’olio, 1 panino integrale. CENA

PENNETTE CON I BROCCOLI

INGREDIENTI PER 2 PERSONE: 180 gr di pennette, 700 gr di broccoli, 2 acciughe dissalate, capperi, 1 spicchio d’aglio,

2 cucchiaini di olio, sale, peperoncino in polvere. ESECUZIONE: pulite i broccoli e fateli bollire in abbondante acqua salata. Scolate la verdura abbastanza soda e tenete da parte il liquido di cottura per cuocere la pasta. In una terrina ponete lo spicchio d’aglio tagliato in due, l’acciuga spezzettata, i capperi e i broccoli leggermente schiacciati con la forchetta, aggiungete l’olio, una spolverata di peperoncino e lasciate insaporire. Scolate la pasta al dente e aggiungetela nella terrina con la verdura. Togliete l’aglio, mescolate bene e servite caldo.

Secondo giorno – PRANZO 1 piatto di minestrone con legumi. CENA

DADOLATA DI TOFU ALLA PIZZAIOLA

INGREDIENTI X 2 PERSONE: 250 gr di tofu (a dadi), 1 spicchio d’aglio, 250 gr di pomodori pelati, una manciata di origano, 4 cucchiai di vino rosso, 2 cucchiaini d’olio extravergine d’oliva, sale, peperoncino in polvere. ESECUZIONE: in una padella antiaderente ponete l’olio, lo spicchio d’aglio, i pomodori pelati schiacciati con una forchetta, il vino, l’origano e un pizzico di sale. Quando la salsa è cotta unite il tofu e fate cuocere per 5-6 minuti circa. Aggiungete il peperoncino e servite caldo. Potete accompagnare il pasto con 1 panino integrale e 1 piatto d’insalata.

Terzo giorno – PRANZO 1 piatto verdure alla griglia, 1 panino integrale. CENA

ZUPPA DI CIPOLLE CON PANE ABBRUSTOLITO

INGREDIENTI PER 2 PERSONE: 400 gr di cipolle bianche,

4 cucchiai d’olio extravergine d’oliva, 20 gr di maizena, 40 gr di pancetta vegana, 4 fette di pane integrale, brodo vegetale, 300 gr di latte di soia, 2 cucchiaini di panna di soia, sale e pepe. ESECUZIONE: tagliate la pancetta a dadini, affettate sottilmente le cipolle e mettete in un tegame con l’olio facendo soffriggere a fiamma bassa, fino a ridursi in poltiglia; se necessario rifondete con poco brodo vegetale bollente. Incorporate la maizena e diluite con il latte caldo aggiunto poco per volta. Lasciate cuocere mescolando per mezz’ora. Aggiungete il cucchiaio di panna di soia e riportate a ebollizione. Ponete sul fondo di una terrina il pane abbrustolito, versatevi la zuppa di cipolle e pepate.

Quarto giorno – PRANZO 1 piatto di carciofi e 2 patate al vapore con 2 cucchiaini d’olio. CENA

DITALI CON FAGIOLI

INGREDIENTI PER 2 PERSONE: 140 gr di ditali, 120 gr di fagioli in scatola, 2 pomodori, 1 carota, cipolla, aglio, brodo di verdura, 2 cucchiaini di olio extravergine d’oliva, sale, peperoncino in polvere.

ESECUZIONE: lavate i pomodori e tagliateli a dadini, tritate la cipolla e la carota. Fate rosolare in una pentola antiaderente il battuto per un paio di minuti con qualche cucchiaio di brodo. Quando bolle, aggiungete i fagioli e lo spicchio di aglio. Salate e lasciate cuocere per una decina di minuti a fuoco basso. Scolate la pasta al dente, aggiungetela ai fagioli e conditela con olio e peperoncino.

Quinto giorno – PRANZO Una pizza marinara (pomodoro, origano, aglio con poco olio). CENA

INSALATA DI FINOCCHI, POMPELMO E MELOGRANO

INGREDIENTI PER 2 PERSONE:

1 kg di finocchi, 2 pompelmi rosa,

1 cipolla, una manciata di chicchi di melograno, 10 cucchiaini di aceto balsamico, 2 cucchiaini di olio extravergine d’oliva, pepe, sale. ESECUZIONE: pulite e affettate la cipolla e i finocchi, sbucciate il pompelmo e tagliatelo a dadini, lavate il melograno. Mettete la frutta e la verdura in una insalatiera, condite con olio, aceto balsamico, sale, pepe e la cipolla. Tenete in frigo per circa 30 minuti a insaporire prima di servire. Potete accompagnare il pasto con 1 panino integrale.

Sesto giorno – PRANZO Insalata di spinaci crudi e finocchi con aceto balsamico e 1 cucchiaino d’olio,

1 panino integrale.

CENA

SPAGHETTI DI SOIA ALLA TAGGIASCA

INGREDIENTI PER 2 PERSONE: 160 gr di spaghetti di soia,

400 gr di pomodorini, 1 spicchio di aglio, capperi, 20 olive taggiasche, basilico, peperoncino, 2 cucchiaini di olio extravergine d’oliva,

2 cucchiaini di pinoli, sale. ESECUZIONE: tritate grossolanamente i capperi, il basilico e le olive. Tagliate i pomodori a pezzetti, schiacciateli leggermente per privarli dell’acqua di vegetazione, metteteli in una ciotola con lo spicchio d’aglio intero schiacciato, unite il trito di capperi e olive, l’olio, il sale, il peperoncino e i pinoli. Lessate al dente gli spaghetti e uniteli al sugo, mescolando bene.

Settimo giorno – PRANZO

1 piatto di verdure cotte e crude condito con aceto balsamico e un cucchiaino d’olio, 1 panino integrale.

CENA

FARFALLE CON FAVE E PISELLI

INGREDIENTI PER 2 PERSONE: 160 gr di farfalle, 150 gr di fave fresche o surgelate, 150 gr di pisellini primavera, 1 porro, prezzemolo, / dado, 2 cucchiaini di olio extravergine d’oliva, sale e pepe.

ESECUZIONE: in una padella antiaderente mettete il porro affettato sottile e fate tostare, quindi aggiungete il dado e un mestolo d’acqua. Pulite le fave e i piselli o scongelateli se surgelati e metteteli nella padella, coprite e portate a cottura a fiamma bassa, aggiungendo acqua se necessario. Scolate la pasta al dente e versatela in una zuppiera.

Unite i legumi, l’olio a crudo e mescolate bene prima di servire.

Un’alimentazione ricca della giusta quantità di fibre oggi è possibile anche per il paziente celiaco che segue una dieta senza glutine

Una delle problematiche più frequenti nella dieta del celiaco è l’apporto insufficiente di fibre dovuto alla sostituzione delle farine di cereali integrali con amidi o con farine molto raffinate come quella di riso, ad

esempio. A causa della raffinazione, infatti, si eliminano la parte esterna del chicco (chiamata comunemente crusca) ricca di fibra, minerali e vitamine del gruppo B. Tuttavia, oltre all’apporto di sostanze nutritive, le fibre nella dieta del celiaco rivestono un’importanza specifica poiché svolgono un ruolo determinante nel mantenere l’intestino in condizioni ottimali (sempre che, ovviamente, il celiaco sia diagnosticato e segua una dieta aglutinata).

Perché sono importanti?

Non apportano calorie perché il nostro organismo non riesce a digerirle, eppure sono fondamentali per la salute della pancia (e non solo): le fibre alimentari oltre che nei cereali, sono presenti

anche in legumi, frutta e verdura. Quelle che noi chiamiamo fibre sono in realtà un insieme di sostanze (cellulosa, pectine, lignine, gomme, mucillaggini, frutto oligosaccaridi) che svolgono azioni diverse all’interno del nostro apparato gastrointestinale a seconda delle loro caratteristiche. In linea generale le fibre sono state divise in due grandi gruppi: le solubili e le insolubili.

Le prime – più abbondanti in legumi, frutta e avena – possono assorbire acqua fino a 15 volte il loro peso, formando già nel tratto gastrico una massa vischiosa e morbida che rallenta l’assorbimento di grassi e zuccheri, con benefici a livello metabolico. Le insolubili – ne sono ricchi le verdure e ancora di più i cereali integrali – invece di assorbire inglobano acqua al loro interno, ingrandendo così il “contenuto” dell’intestino. Il conseguente aumento di peso e di volume produce il benefico effetto di stimolare la peristalsi regolarizzando le funzioni intestinali.

In più, la diminuzione del tempo di contatto tra le pareti intestinali e la massa fecale esercita un’azione protettiva nei confronti dei tumori del colon e del retto. Ma c’è dell’altro: le fibre una volta raggiunto il colon vengono fermentate dalla flora batterica, formando delle sostanze di nutrimento (come l’acido butirrico) per le cellule intestinali, che possono così svolgere al meglio i loro compiti, tra cui quello di difesa immunitaria. Inoltre, le fibre sono anche indispensabili per l’equilibrio della flora intestinale, in quanto aumentano la popolazione dei batteri utili come i lattobacilli acidofili a sfavore di quelli patogeni che producono tossine e infezioni.

Novità per il consumatore

Negli anni passati, l’esigenza principale da parte dei consumatori celiaci è stata quella di reperire dei prodotti soddisfacenti dal punto di vista organolettico, ossia buoni di sapore e con una consistenza piacevole. In parole povere, che riuscissero a reggere il paragone con i prodotti analoghi (pane, pasta, dolci) a base di frumento o di altri cereali con glutine. Una volta che questi obiettivi sono stati per la maggior parte centrati – in effetti oggi l’offerta del senza glutine è veramente ampia – l’esigenza che questi prodotti oltre che buoni fossero anche più equilibrati e ricchi di sostanze salutari si è fatta più forte.

E in effetti, ora è possibile acquistare dei dietoterapici con mediamente 6-8 g di fibre per 100 g: un quantitativo che permette ai celiaci di raggiungere il fabbisogno necessario di fibre (vedi box). Ad esempio, da qualche tempo è possibile trovare delle paste monofarina non dei soliti riso e mais, ma con due pseudocereali (e quindi privi di glutine) come la quinoa e il grano saraceno. La prima è considerata il grano dei paesi andini, grazie all’elevato valore nutrizionale. Oltre alle fibre (12 g/100 g), è una buona fonte di carboidrati, proteine di valore biologico piuttosto alto, minerali come calcio, manganese, fosforo, zinco, ferro e vitamine del gruppo B. Il grano saraceno (6 g di fibre per 100 g) contiene sostanze antiossidanti e utili oligolementi come magnesio e manganese.

Le farine di quinoa e di grano saraceno superano il contenuto di fibra delle farine normalmente usate per la panificazione. Al contrario delle più note farine di riso e mais, che risultano più povere di minerali e vitamine rispetto al frumento. In un numero limitato di prodotti da forno è possibile trovare farine di altri cereali cosiddetti minori, come il sorgo o l’amaranto. Quest’ultimo, in realtà uno pseudocerale tipico del Centro America, è entrato nelle ricette di pani gluten free. Dai chicchi del sorgo si possono ottenere sia il grano mondato, che la farina (miscelata ad altre si può trovare in qualche formulazione di biscotti o muffin) e l’amido. Adatta per la panificazione, la farina del sorgo ha un contenuto di amido, grassi e proteine che ha suscitato un particolare interesse dal punto di vista nutrizionale.

Pani scuri anche senza glutine

In sintonia con quanto accade nel mercato convenzionale, anche i pani e le farine per i celiaci stanno lentamente cambiando colore, scurendosi, anche se per ragioni tecnologiche la farina non può essere ottenuta dal cereale integrale. Quello che viene macinato è il chicco cosiddetto nudo.

Per questo, le farine o i pani scuri non vengono mai chiamati integrali, ma si utilizzano altri termini che ricordano la vita contadina come “rustico” o “casereccio”. Per arricchire questi pani di fibre, sostanze nutritive e gusto, vengono aggiunti delle fibre della frutta o dei legumi, oppure dei semi come quelli di girasole o di lino. Questi ultimi sono un’importante fonte di lignani, sostanze che appartengono alla famiglia dei fitoestrogeni e fanno parte della componente fibrosa della pianta. Di conseguenza a quanto detto, per aumentare in modo semplice l’introito di fibra può essere senz’altro consigliabile orientarsi verso gli alimenti più ricchi di fibre, come quelli di cui si è accennato sopra. Controllando se tra la lista degli ingredienti sono presenti elementi “fibrosi”, come la crusca o il grano saraceno, ad esempio. Se, infine, su una confezione c’è scritto: “fonte di fibre” significa che il prodotto contiene almeno 3 g di fibre su 100 g oppure 1,5 g su 100 calorie; se invece troviamo scritto “ad alto contenuto di fibre“ il quantitativo di fibre non deve essere inferiore ai 6 g su 100 g o ai 3 g su 100 calorie.

Il nuovo modello di Dieta sostiene la convivialità e le tradizioni culinarie, promuovendo la qualità dei prodotti alimentari locali, nonché il loro consumo consapevole e sostenibile legato al mutare delle stagioni e al rispetto del territorio.

Una proposta alternativa quindi alla “globalizzazione alimentare”, responsabile dell’omologazione dei sapori e una valida opportunità per contrastare il rischio di omogeneizzare culture e comportamenti sociali appartenenti al patrimonio culturale dei singoli Paesi.

Migliorare la salute mangiando

Nella relazione del Ministero della Salute sullo Stato Sanitario pubblicata nel 2011, il nostro Paese si colloca tra i primi in Europa per incremento della speranza di vita: 78,8 anni per gli uomini e 84,1 per le donne. Le malattie del sistema cardiocircolatorio e i tumori si confermano le principali cause di morbilità e mortalità, ma dal 1980 si è ridotta del 60% la mortalità per patologie cardiocircolatorie e dagli anni ’90 si osserva una riduzione dal 10 al 20% della mortalità per tumori. Modificando stili di vita e abitudini alimentari è possibile migliorare il nostro stato di salute.

Di fatto possiamo ridurre l’incidenza di patologie cardiovascolari e tumorali, mantenendo uno stile di vita più attivo, riducendo l’eventuale sovrappeso, aumentando il consumo di pesce, frutta, verdure, legumi, semi e olio extra vergine d’oliva. Dobbiamo tuttavia limitare il consumo di carne rossa, insaccati e salumi, cibi conservati sotto sale o affumicati ed evitare l’assunzione di alimenti e bevande molto calde nonché cibi, tra cui cereali e frutta secca, contaminati da aflatossine. Basterebbe, in definitiva, assecondare parte dei suggerimenti dietetici della Dieta Mediterranea.

I risultati di una meta-analisi hanno infatti dimostrato come una stretta aderenza al profilo dietetico mediterraneo, misurabile tramite punteggio da 0 a 9 (massima aderenza), sia correlata a una minore incidenza di mortalità. Dall’analisi globale degli studi effettuati è emerso che un aumento di 2 punti nel punteggio di aderenza alla suddetta dieta determinava una riduzione del 9% della mortalità totale, del 9% della mortalità per malattie cardiovascolari, del 6% di incidenza e/o mortalità per malattie tumorali e del 13% di incidenza del morbo di Alzheimer e sindrome di Parkinson. Una conferma quindi dell’efficacia della Dieta Mediterranea nella prevenzione delle principali malattie cronicodegenerative.

I colori della salute

La nuova Dieta Mediterranea raccoglie importanti proposte salutistiche. Ai pasti principali, ad esempio, ci propone un consumo di frutta e verdura diversificato nella scelta dei colori. Ricerche scientifiche hanno dimostrato che alcune delle proprietà dei vegetali sono legate ai loro 5 colori noti come i “colori della salute”: il bianco, il blu-viola, il giallo-arancio, il rosso e il verde. A ogni colore si attribuiscono attività curative e protettive diverse, dovute alla presenza di nutrienti o di altri composti noti come “fitochimici”. Questi ultimi svolgono soprattutto un’azione protettiva antiossidante, ossia contrastano l’azione dei radicali liberi ritardando l’invecchiamento e l’insorgenza di malattie cardiocircolatorie e degenerative.

I principali antiossidanti presenti nei vegetali sono la vit.C (particolarmente presente nei kiwi), i carotenoidi (composti di colore giallo-arancione), il licopene (che conferisce il colore rosso a vegetali maturi quali pomodori, fragole, peperoni, angurie), i flavonoidi (composti di colore giallo), la vit.E e la clorofilla (presenti nei vegetali di colore verde).

I fitochimici, oltre alle attività anti-aging, sono in grado di sollecitare alcune attività fisiologiche. Le antocianine che colorano di blu e violetto frutti di bosco, prugne, uva nera e melanzane, migliorano la vista e rafforzano i capillari sanguigni. I carotenoidi, presenti nelle carote, albicocche, meloni, zucche ecc. potenziano il sistema immunitario, il meccanismo della visione, l’accrescimento corporeo e la salute della pelle. I composti solforati (isotiocianati) contenuti nei vegetali di colore bianco (aglio, cipolla, cavolo) facilitano l’eliminazione di sostanze cancerogene a livello cellulare.

Bere molta acqua

In accordo con le Linee Guida per una Sana Alimentazione Italiana, la Dieta Mediterranea Moderna consiglia di bere acqua in abbondanza. L’acqua è un nutriente essenziale per il

mantenimento della vita. La sua assunzione giornaliera di almeno 1 litro e mezzo facilita nel nostro organismo i processi digestivi e l’utilizzazione dei nutrienti, attiva i processi depurativi eliminando le scorie metaboliche, mantiene elastiche e compatte pelle e mucose, assicura la giusta consistenza del contenuto intestinale riducendo la stipsi.

In conformità ancora con le Linee Guida, la Dieta Mediterranea suggerisce di ridurre progressivamente l’uso del sale sia a tavola che in cucina, sostituendolo con erbe aromatiche (basilico, prezzemolo, rosmarino, salvia, menta, origano ecc.), aglio, cipolla e spezie. D’altronde, una riduzione di soli 3 g di sale al giorno (1 cucchiaino da tè raso) fa diminuire del 22% l’incidenza di ictus e del 16% l’incidenza di malattie coronariche. Una saggia condivisione quindi per prevenire ipertensione arteriosa, malattie cardiovascolari, osteoporosi, potenziando nello stesso tempo, grazie ai principi attivi delle erbe aromatiche, le proprietà digestive, diuretiche, antinfiammatorie e spasmolitiche.

La Dieta Mediterranea quando propone un insolito consumo giornaliero di 1-2 porzioni di frutta a guscio (noci, mandorle) o semi (lino, sesamo, girasole, zucca) ci fa tornare in mente alcuni degli ingredienti della “crema Budwig” presenti nella prima colazione Kousminiana. La dr.ssa Kousmine, nata agli inizi del 20° secolo, dedicò la sua vita alla ricerca di uno stile alimentare in grado di ridurre l’incidenza delle malattie degenerative.

La scienza rende oggi omaggio alla ricercatrice quando sostiene che i semi di lino, per il loro contenuto in omega 3 e lignani (fitoestrogeni) possono risultare utili nella prevenzione e terapia di alcune forme di tumore al seno, alla prostata e al colon.

Nello specifico, un recente studio tedesco confermerebbe che i semi di lino, grazie alle loro proprietà protettive e immunostimolanti sono in grado di contrastare lo sviluppo del tumore al seno migliorando le aspettative di vita. Un motivo in più quindi per arricchire la nostra dieta con nuove ricette mediterranee, associando, a seconda dei gusti, semi di lino con insalate, noci, legumi, minestre di verdura, torte, yogurt o cereali integrali per la prima colazione.

Dipende tutto da te

Se tieni duro e supererai le prime sei settimane, il resto della tua vita sarà sempre e solo in discesa, te lo posso confermare personalmente.

Ma…… devi essere tu e non io a convincerti ad iniziare questo cammino, io non posso e non voglio convincere nessuno, tutto quello che posso fare è condividere con te la mia esperienza, i miei risultati e le informazioni che in tutti questi ultimi anni ho raccolto. Oltre quattro anni passati a cercare informazioni scientifiche che hanno confermato e certificato quello che solo in teoria avevo scoperto, i benefici della dieta naturale.

Tutte le diete che puntano al solo risultato di perdere qualche chilo, sono inutili e pericolose. Non è solo il mio punto di vista, è un dato di fatto che sicuramente anche tu avrai già sperimentato.

Cosa fare dunque?

Eliminare o diminuire gradualmente i seguenti “alimenti”:

A. Fumo

B. Alcolici

C. Caffè e stimolanti

D. Integratori

E. Cibi spazzatura

F. Prodotti animali, carne e pesce

G. Dolci, zucchero

H. Latte

I. Formaggi

J. Uova

K. Farine bianche raffinate come pasta e pane

L. Sale

M. Prodotti contenente glutine

Contemporaneamente aumentare la quantità di:

s Frutta (l’alimento più importante) s Verdura e ortaggi

s Frutta essiccata come datteri, fichi, ecc, (possibilmente bio e senza sostanze chimiche aggiunte) s Semi e noci s Legumi s Germogli s Cereali integrali

Dopo sei settimane di transizione verso un’alimentazione fisiologicamente adatta all’uomo, noterai man mano che procederai, un

miglioramento fisico e mentale sempre più profondi.

Attenzione alla frutta

La frutta è l’alimento principe, l’unico veramente indispensabile al nostro organismo, ma va mangiata sempre prima o lontano dai pasti.

Questo è importante per evitare gonfiori o fermentazioni, almeno finché non avrai eliminato tutti i cibi dannosi.

Non preoccuparti del grasso di troppo perché il tuo fisico si assesterà sul tuo peso fisiologico, non avere fretta, ricordati che questa non è una semplice dieta dimagrante, è la naturale alimentazione dell’essere umano.

La conoscenza ci rende liberi e sani

In questo mini ebook non ho lo spazio sufficiente per esporre tutto quello che vorrei. Comunque il contenuto di questo ebook dovrebbe essere sufficiente per aiutarti ad iniziare a migliorare la tua alimentazione, a farti perdere peso in modo sano e naturale, o almeno ad averti incuriosito.

Adesso sai che le centinaia di diete dimagranti, magari ben confezionate oggi in vendita, non servono a nulla, anzi spesso sono pericolose.

La verità è sempre solo una, che piaccia o no

Esiste solo un’alimentazione che può mantenerci in salute e quindi con il giusto peso.

Questa alimentazione fisiologica che io definisco Dieta Naturale non è in vendita, nessuno ci può guadagnare e per questo pochi hanno la volo