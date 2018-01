Dieta per dimagrire e depurarsi dopo le feste: molti diventano “flexitariani”

Dopo le festività natalizie quasi sicuramente molti di noi sono aumentati di peso. Infatti, le feste nel nostro paese non rappresentano solamente una questione religiosa, ma coinvolge tutta la famiglia a riunirsi per condividere cibi e pietanze della nostra tradizione. Tuttavia, si può facilmente debellare il grasso d’abbiamo accumulato e depurare il nostro organismo facendo attenzione a ciò che si mangia dopo le festività. È opportuno, oltre ad alimentarsi con un contenuto calorico ristretto, effettuare uno stile di vita corretto cercando di non saltare i pasti e di affidarsi a fantomatiche diete che promettono miracoli, come ogni dieta, è consigliabile abbinare ad un regime alimentare sano almeno 30 minuti di attività fisica giornaliera.

Angelina Jolie, Bill Clinton, Chris Martin: cosa hanno in comune? Sono vegetariani o vegani pentiti. L’attrice e l’ex presidente Usa hanno fatto dietrofront per motivi di salute, il cantante dei Coldplay dopo anni senza hamburger per amore dell’ex moglie Gwyneth Paltrow di recente ha ceduto alla carne.

Negli Stati Uniti sembra una scelta diffusa. L’organizzazione no profit Human Research Council ha svolto una ricerca su oltre 11.000 persone e ha concluso che l’84% dei veg torna a essere onnivoro. E in Italia? Secondo i dati Eurispes, i vegani, puristi e convinti, sono triplicati, mentre i vegetariani diminuiscono. Cerchiamo di capire cosa c’è all’origine di questo “pentimento”. Rinunciare alla bistecca è considerato eroico. La spesa, le ricette, le cene con amici: essere vegetariani è una scelta che coinvolge, e spesso stravolge, l’intero stile di vita.

Per il 46% degli ex carnivori, dice Eurispes, la scelta veg è dettata da motivazioni di salute e benessere, per il 30% dalla sensibilità verso gli animali o la natura. «Chi rinuncia alla dieta onnivora compie una personale rivoluzione: si cambia il piatto per cambiare il mondo, perché quel piccolo gesto può impattare sull’ambiente, riducendo lo sfruttamento intensivo dei terreni e degli allevamenti» spiega Elisabetta Moro, docente di Antropologia culturale all’università di Napoli Suor Orsola Benincasa.

«In un’epoca di abbondanza dove il cibo è esibito ovunque, rinunciare alla carne è un atto eroico che richiama i sacrifici religiosi. Ma si rivela difficile. Alla lunga viene a mancare la convivialità: in una quotidianità in cui si è spesso soli e di fretta, torna il bisogno di ritrovarsi anche nel classico pranzo domenicale, che tradizionalmente include cibi sia vegetali sia animali. I vegetariani cedono per non isolarsi. E ritrovano la libertà della dieta onnivora, che caratterizza la storia umana». Mangiare green non basta a salvare il Pianeta. Essere vegetariani è inutile: è la tesi shock del libro di Lierre Keith Il mito vegetariano (Sonzogno).

La condivide Marina Berati, attivista e studiosa convinta che solo la dieta vegana salvaguarda davvero la Terra, perché carne, pesce, uova e latticini hanno un impatto ambientale 17 volte maggiore rispetto agli alimenti vegetali. Così chi ha tentato il cammino “cruelty free” senza escludere del tutto i derivati animali oggi si sta spostando sul regime reducetariano: ovvero la riduzione della quantità di carne, l’attenzione alla qualità e alla sostenibilità dei cibi. «Possiamo chiamarli anche flexitariani» dice Lucia Bacciottini, biologa nutrizionista, autrice d Flexitarian diet. La dieta flessibile (Giunti). «Sono le persone convinte che mangiare sia un gesto salutare e sociale.

Seguono la dieta mediterranea 2.0, senza estremismi: al centro ci sono i vegetali, intorno legumi, carni, pesce e cereali. È un’alimentazione equilibrata, mentre quella vegetariana può dare piccoli problemi di salute se non si integrano bene le proteine. L’uomo è onnivoro e diversi studi neurologici hanno dimostrato che davanti alla carne c’è una forte attivazione della corteccia cerebrale. Via libera all’istinto, dunque, ma con la ragione che modera le quantità». Chi torna alla fettina, però, non è immune dai sensi di colpa: è come se tradisse un principio che non ammette ricadute. «Vale soprattutto per i vegetariani» nota Stefano Momentè, fondatore di Vegan Italia. «Le persone contrarie allo sfruttamento degli animali per convinzione etica percorrono fino in fondo questa strada: la battaglia civile è gratificante e motiva. Chi elimina solo la carne per moda rischia di cedere, perché la scelta si riduce a mera rinuncia».

Il Natale, con le sue feste, i pranzi e le serate in compagnia sono sempre uno dei periodi più attesi dell’anno. Come ben sappiamo il Natale, oltre ai tanto attesi doni sotto l’albero, ci regala anche quegli odiati chili di troppo che tanto ci mandano in crisi prima e dopo le vacanze natalizie.

Resistere alle tentazioni in questo periodo è difficilissimo e oltretutto, a detta di molti dietologi, è anche inutile e sconsigliato sia per quelli che mantengono una buona forma fisica, e soprattutto per coloro che intendono intraprendere una dieta. Si consiglia infatti, di non privarsi di tante bontà proprio in questo periodo, perché non farebbe altro che far fallire i nostri obiettivi in termini di “linea”.

Quindi non disperate se il Natale ha portato sulla bilancia qualche chilo in più, ma armatevi di buone intenzioni ora che le feste sono finite, regolando l’alimentazione con l’aiuto di un po’ di movimento. La Coldiretti parla di un aumento di peso tra i due e i tre chili sulle bilance italiane, stima che arriva calcolando anche tutti i cibi che abbiamo consumato sulle nostre tavole; non sono mancati infatti panettoni, spumante, pasta, cotechino, frutta secca, pane, salumi, per un valore complessivo di circa sei miliardi di euro. Secondo la Coldiretti infatti, abbiamo assunto quasi il doppio delle calorie che invece immagazziniamo normalmente, anche a causa dei cibi altamente calorici abbinati all’alcol, che ci hanno fatto dimenticare l’importanza di frutta e verdura.

A questo si aggiunge il ritrovo perenne a casa di amici e familiari, che ci hanno “costretto” alla sedentarietà, a discapito del movimento favorendo l’accumulo di peso. È così che perdere peso e rimettersi a dieta diventano le nostre priorità dopo Natale. Ma come ci si depura dai cibi dei quali si è abusato? Innanzitutto è indispensabile togliere dalla dieta quotidiana proprio quegli alimenti che hanno caratterizzato l’alimentazione del periodo natalizio. Si dovrebbero, quindi, ridurre carni grasse, dolci e alcolici che non mancano mai durante le feste, e procedere con una dieta ricca di verdura, legumi e frutta.

Ovviamente non si tratta di eliminare completamente delle categorie di alimenti: una dieta sana dev’essere personalizzata sul proprio fabbisogno energetico giornaliero e sul proprio tipo di metabolismo. Disintossicare significa eliminare tossine, cioè tutte le sostanze nocive per il nostro corpo, che derivano dagli alimenti o che si producono nei processi digestivi. La salute del nostro organismo dipende fortemente dal rapporto tra la quantità di tossine introdotte e la quantità che riusciamo ad eliminare. Tutto va bene se la quantità introdotta è pari a quella espulsa, ma quando le tossine introdotte diventano maggiori (a causa di un’alimentazione scorretta o eccessiva) queste si depositano nei tessuti, intossicando l’organismo.

E’ consigliabile, quindi, una dieta disintossicante, ma ben equilibrata che ci aiuti anche a rendere la pelle più luminosa, un leggero dimagrimento, un aumento delle energie e della lucidità mentale. Il fegato e l’intestino funzioneranno in modo più efficiente e anche il sistema immunitario ne trarrà beneficio. Ecco di seguito alcuni semplici consigli per seguire una dieta che serve per “ripulire” l’organismo, certo non si darà qui indicazione di un regime alimentare restrittivo, per questo ci si deve rivolgere ad un dietologo o ad un nutrizionista che avranno cura di prescrivere una dieta personalizzata.

A colazione si può scegliere fra latte o yogurt, fette biscottate o cereali in fiocchi, spremute di arance siciliane o frutta fresca, miele o marmellata. A pranzo si può consumare un piatto di pasta al pomodoro o un minestrone. Sia a pranzo che a cena consumare abbondanti porzioni di verdura e frutta soprattutto quella ricca di vitamina C (agrumi, fragole, kiwi), che favorisce la formazione del collagene (dal quale dipende l’elasticità della pelle), migliora la circolazione, ossigena i tessuti e, soprattutto, combatte i radicali liberi.

Cibi come la frutta, la verdura, i legumi, il pane e la pasta, specialmente se integrali sono poi ricchi di fibre che aiutano l’organismo a depurarsi facilitando il lavoro dell’intestino. Il pomeriggio si può fare merenda consumando tisane, latte, yogurt (preziosa fonte di calcio, contiene i lactobacilli che si stabiliscono nell’intestino e lo proteggono dall’eventuale attacco di microrganismi dannosi), ancora frutta e perché no, una fetta di pane caldo con l’olio! A cena preferire carni magre o bianche; è bene consumare pesce di mare almeno tre volte alla settimana: oltre a essere ricco di acidi grassi insaturi che contrastano i danni dei radicali liberi, contiene iodio, che attiva il metabolismo e aiuta a “bruciare” di più. Piuttosto che grassi di origine animale (burro), è sempre consigliabile consumare olio extravergine d’oliva.

L’equilibrio degli acidi grassi che lo compongano lo rende particolarmente adatto alla prevenzione di disturbi come l’aumento del colesterolo e dei trigliceridi nel sangue. Bisogna bere ogni giorno 1,5-2 litri di acqua. Può essere bevuta sia a pasto sia fuori pasto anche consumando infusi e tisane. L’acqua è fondamentale se si vuole depurare e rigenerare l’organismo: bere abbondantemente permette di eliminare, attraverso i reni, le tossine accumulate ogni giorno dall’organismo. L’acqua più adatta a questo scopo è quella con pochi sali minerali disciolti (acqua oligominerale). Va ridotto il sale ed è comunque consigliato quello iodato. Tutti questi sono semplici consigli dettati soprattutto dal buon senso. Come si può vedere per disintossicare l’organismo stressato da un lungo periodo in cui si è mangiato troppo o male, la soluzione è semplice: basta seguire un regime alimentare basato sui dettami della nostra cara, vecchia dieta mediterranea. Via libera dunque a pasta, pane , legumi, frutta , verdura, olio d’oliva, pesce azzurro e tanta , tanta acqua!!

La mela è un frutto conosciuto da tutti e, pur con le sue varietà, è inconfondibile: per questo la sua immagine è usata anche come simbolo di città e grandi aziende. Rotonde, colorate, profumate. Le mele sono una festa per gli occhi e per il palato. Nel mondo, come In Italia, la mela è molto coltivata. Oggi sono decine le varietà di mele coltivate nelle diverse regioni italiane, anche se la produzione di questi frutti, amici della salute, è prevalentemente concentrata nelle regioni alpine montane e pedemontane, ma troviamo anche regioni con produzioni melicole di pianura.

La mela in un frutto ottimo per depurarsi e persino disintossicarsi, inoltre sembrerebbe possibile perdere quasi quattro chili nel giro di due settimane. Definito il frutto del peccato, ma un famoso proverbio dice, una mela al giorno toglie il medico di torno, in questo caso invece toglie qualche chilo dal nostro punto vita. Frutto prediletto dai nutrizionisti e dietologi, in quanto è prevista in in tutti i menù da quelli ospedalieri a quelli di mense scolastiche, mense Caritas, ossia la troviamo veramente ovunque.

La mela infatti è un frutto molto comune che lo si trova ovunque, infatti è composta da molte sostanze nutritive, inoltre è ottima come spuntino, in quanto è in grado di regolare il nostro senso di sazietà in maniera immediata. Una mela contiene solo dalle 35 alle 60 cal ogni 100 g, quindi se così la si può definire, la dieta della mela, ci permette di perdere peso in poche settimane, con esattezza si può scendere di quattro chili in due settimane, offrendo molteplici benefici per la nostra salute, come la riduzione della colesterolemia totale mantenendo il nostro organismo in sazietà. Le mele sono un alimento ricco di acqua, zuccheri semplici, e carboidrati hanno inoltre un alto contenuto di fibre, di conseguenza tengono basso il livello glicemico. Una mela dalle medie dimensioni a un apporto di 95 cal e contiene 4 g di fibre corrispondenti a circa 1/6 della dose giornaliera da assumere.

Inoltre è ricca di vitamine come ad esempio la vitamina C e il potassio, come già sappiamo la vitamina C è un componente antiossidante che contribuisce alla protezione delle cellule in maniera tale, che quest’ultime non subiscano lo stress ossidativo con formazione del collagene. Altro elemento, molto importante, contenuto in una mela, è il potassio questo minerale, si trova, appunto nelle mele, ed è molto importante per la funzione di vari processi fisiologici tra cui, è in grado di regolare le trasmissioni degli impulsi nervosi, e mantiene anche una giusta pressione arteriosa. Adesso facciamo più chiarezza vedendo come funziona la dieta della mela. Per dimagrire è consigliato, fin dalla prima colazione, assume un frullato di mela accompagnato con altri alimenti leggeri come cereali ad esempio. Per il pranzo invece, è consigliabile bere un succo di mela verde frullato con tutta la buccia, accompagnato da verdure con poco condimento e carni leggeri. Per la scena invece è previsto, mangiare pesce azzurro, verdura griglia, e per finire una mela cotta. Il termine mela deriva dal latino malum, indicato come falso frutto del melo, tale termine però potrebbe ricongiungersi, come mal- termine che ha radici di origine indo europeo, ed il suo significato è “dolce”.

La dieta della mela verde si basa sul principio di sostituire alternative più caloriche con il consumo di un frutto, in modo da ridurre l’apporto calorico giornaliero di 250/500 calorie. Nella variante più restrittiva, la dieta dura solo 3 giorni e promette di far perdere 2 kg grazie ad una depurazione completa dell’organismo.

Le mele sono in effetti un ottimo alimento per perdere peso: accelerano la fase di dimagrimento e hanno un alto contenuto di fibre, 4-5 gr per mela, che aiuta a bloccare la sensazione della fame. Il suo basso contenuto calorico ha inoltre permesso a questo frutto di rientrare nel piano alimentare di innumerevoli famose diete e il suo succo, rinfrescante e dissetante, rende la mela adatta ad ogni stagione.

Ne esistono moltissime varietà in tutto il mondo, distinguibili in base al colore (mele gialle, rosse o verdi). In particolare, la qualità di mela verde più comune è la Granny Smith, variante con un contenuto calorico nettamente inferiore rispetto alle altre (trentotto calorie per cento grammi di frutto), tanto da poter essere consumata, previo consulto medico, anche dai soggetti diabetici. Bisogna però fare sempre attenzione a non confondere le mele verdi, cioè quelle che per la loro varietà assumono questa colorazione, dalle mele acerbe.

Menu settimanale

Per evitare di sbilanciare l’apporto di nutrienti, è consigliabile seguire la versione meno restrittiva della dieta della mela verde. Essa ha una durata di 5 giorni e prevede:

Primo giorno

Colazione, pranzo e cena solo mele verdi, per un totale di 1,5 chilogrammi in una sola giornata.

Secondo giorno

Colazione: due mele verdi

Pranzo: una mela verde, un piatto di insalata verde con due carote e un quarto di cipolla.

Cena: solo mele verdi in quantità moderate.

Terzo giorno

Colazione: una mela verde, una fetta di pane integrale con una fetta di fesa di tacchino o di pollo

Pranzo: una mela, insalata verde con due carote e un quarto di cipolla.

Cena: solo mele verdi

Quarto giorno

Colazione: una grande mela verde, una fetta di pane integrale e una fetta di pollo ai ferri.

Pranzo: una mela, una insalata vegetariana, 200 grammi di arrosto di manzo (magro) o di pollo (senza grasso).

Cena: mele verdi in quantità moderate.

Quinto giorno

Colazione: una mela verde, un uovo sodo e una fetta di pane integrale.

Pranzo: una mela verde, insalata di verdure crude o bollite leggermente, condite con le spezie. 200 grammi di arrosto di manzo o di pollo senza grassi.

Cena: mele verdi in quantità moderate.

LA MELA PROTEGGE LA NOSTRA SALUTE

L’alimentazione umana si basa su macronutrienti (carboidrati, proteine e lipidi), e micronutrienti che comprendono sostanze biologicamente attive quali le vitamine, i minerali e i polifenoli presenti nella frutta e nella verdura.

I polifenoli sono una famiglia molto numerosa – circa 10.000 – e si dividono in flavonoidi (tra questi gli antociani, i flavonoli e i flavanoli, questi ultimi costituiti da monomeri “catechine” e da oligomeri, le “procianidine”) e in non flavonoidi (ad esempio l’acido gallico, gli acidi cinnamici e gli stilbeni: tra questi ultimi il resveratrolo presente nell’uva).

E’ difficile stabilire la loro importanza: nessuna dieta ne è totalmente priva..

E’ noto che i tumori sono determinati dall’interazione tra suscettibilità genetica, presente solo in piccola parte alla nascita (5-10%) e fattori ambientali. Questi fattori sono da soli responsabili del 70% di tutti i tumori (soprattutto dei più gravi come il cancro del polmone, dell’apparato digerente, del capo-collo e molti altri), ma anche di malattie cardiovascolari e dell’invecchiamento e sono legati agli stili di vita: l’abitudine al fumo di sigaretta, la dieta scorretta, l’alcool e la sedentarietà.

Tra i fattori ambientali importanti si annoverano anche l’occupazione (con esposizione ad amianto, vernici) ed i fattori geofisici come il gas radon, le infezioni e l’inquinamento atmosferico.

Le sostanze dannose determinate dagli stili di vita inducono infiammazione e produzione di radicali liberi, molecole instabili che aggrediscono con meccanismi di ossidazione le strutture cellulari ed in particolare il DNA, causando danni al patrimonio genetico I polifenoli hanno attività antiossidante: attaccano i radicali liberi rendendoli stabili, impedendo il danno alle membrane cellulari e al DNA e quindi ostacolando i processi tumorali.

E’ dimostrato inoltre che i polifenoli hanno una attività pro-apoptotica, cioè la capacità di bloccare i geni che impediscono la morte programmata (apoptosi) delle cellule tumorali che, essendo immortali, continuano a replicarsi. Questa attività è stata specificamente documentata su colture di cellule tumorali. I polifenoli sono contenuti in grande quantità nelle bacche selvatiche (mirtillo, fragola, mora, lampone) e in quelle coltivate (ribes nero, rosso e bianco, mora, mirtillo, lampone, fragola). Nella frutta coltivata il primo posto va alla prugna subito seguita dalla mela, quindi dalla pesca, dalla pera, dal kiwi, dalla papaia e infine dalla banana. Questi dati si riferiscono all’insieme dei polifenoli, ma ultimamente diversi lavori sperimentali hanno focalizzato l’attenzione su alcune classi di sostanze che hanno una pronunciata attività per la lotta al tumore.

La classe di polifenoli più attiva per la lotta al tumore , le procianidine, è quella presente alle maggiori concentrazioni nella mela. I polifenoli superano solo in parte la barriera della mucosa intestinale: la loro attività detossificante è quindi particolarmente evidente nei tumori dell’apparato digerente, dove esplicano un’ azione preventiva e curativa.E’ accertato che impediscono

l’insorgenza dei tumori, ne riducono lo sviluppo,ne inducono la regressione. Il tutto in esperimenti condotti a dosi compatibili con l’assunzione con la dieta. Di qui gli studi per utilizzare i polifenoli nella chemioprevenzione e nella terapia delle neoplasie.

LA MELA E I TUMORI: LA RICERCA CONTINUA

L’affermazione “una mela al giorno leva al medico di torno” che sembrava solo un adagio popolare racchiude invece una grande verità. Numerosi studi realizzati anche presso l’Istituto Agrario di S. Michele all’Adige in Trentino hanno dimostrato che le mele contengono grandi quantità di polifenoli, in particolare di procianidine, sostanze antiossidanti – antiradicali liberi con attività antinvecchiamento , antimalattie cardiovascolari e soprattutto anticancro.

Le ricerche più frequenti nella recente letteratura medica riguardano il comportamento delle cellule in coltura derivate da numerosi tumori umani quali l’adenoma ed il carcinoma del colon, il cancro del fegato, la leucemia, il melanoma, ed altri. Lo sviluppo delle cellule tumorali in coltura viene ridotto rispettivamente di circa il 40-60% aggiungendo la mela con la buccia, del 30-40% aggiungendo solo la polpa. Altre ricerche hanno interessato animali da esperimento in particolare topi e ratti in cui veniva indotto il cancro del colon: l’aggiunta di estratto di mela anche molto diluita inibiva notevolmente la crescita del tumore. Questo è stato evidenziato soprattutto per le procianidine, polifenoli presenti in grandi quantità nella mela.

In un articolo apparso sulla prestigiosa rivista Annals of Oncology gli autori, che fanno parte dei più importanti Istituti di ricerca come il “Mario Negri”, l’Istituto Tumori di Aviano, di Napoli, di Roma, di Genova e l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro di Lione, si chiedono nel titolo “Può una mela al giorno togliere l’oncologo di torno?” L’articolo riporta l’analisi degli studi multicentrici eseguiti in Italia dal 1991 al 2002 sul ruolo della mela nel ridurre il rischio di cancro. Nello studio sono stati analizzati 8209 pazienti affetti da tumori in varie localizzazioni confrontati con un gruppo di 6729 soggetti ricoverati in ospedale per patologie acute non neoplastiche. I soggetti che non consumavano mele sono stati confrontati con quelli che ne consumavano una e più al giorno. Il rischio di tumore nei consumatori di mele risulta diminuito del 21 % per il cancro del cavo orale, del 25 % per il cancro esofageo, del 20 % per il cancro del colon retto, del

18 % per il cancro della mammella, del 15 % per quello ovarico e del 9 % per quello della prostata. La ricerca quindi documenta scientificamente che il consumo di più di una mela al giorno riduce in maniera considerevole il rischio di numerosi tumori.

Per riuscire a dimagrire non è necessario ricorrere diete estreme, che se possono funzionare nel breve periodo a medio e a lungo termine non solo ci fanno riacquistare i chili perduti, ma possono rivelarsi anche deleterie per la salute. In realtà se seguiamo dei piccoli accorgimenti possiamo riuscire a dimagrire senza sforzi eccessivi ottenendo risultati nel giro di poco tempo. In questo senso risulta fondamentale andare a ridurre le calorie a ogni pasto. Insomma vanno ridotte le porzioni.

Le mele sono ricche di acqua e vitamine. Le sue caratteristiche variano notevolmente in rapporto alla varietà. Il suo valore nutritivo consiste in una grande abbondanza di sali minerali e di sostanze diverse. Contengono molte fibre e sostanze con attività anti-ossidante, che proteggono l’organismo dai danni riconducibili ai radicali liberi. Tonifica i bronchi e ha una azione drenante sulle vie polmonari.

Assorbe le tossine dell’intestino e le elimina. Il tannino contenuto nella mela esercita un’azione astringente e antinfiammatoria. La buccia della mela contiene la pectina, che viene usata come gelificante per preparare gelatine e marmellate. Esercita un’azione antiemorragica. L’azione della mela sugli intestini è benefica al punto che è prescritta anche nella cura del paratifo e della colibacillosi.

Contiene vitamine: è ricca di vitamina A, che favorisce la secrezione del muco intestinale, contenente un enzima in grado di uccidere i batteri infettivi dell’intestino. Quindi la mela è un notevole disinfettante intestinale, soprattutto nella versione essicata, nella quale la vitamina A è più concentrata.

Quando è molto matura, nella buccia si concentra la maggior parte della vitamina C. In media una mela contiene 12 mg di vitamina ogni 100 grammi, circa il 25% dell’apporto giornaliero raccomandato per un adulto.

Ricca di sali minerali. La mela è ricca di potassio, che ha un ruolo importante nella contrazione muscolare e contiene rame, un oligoelemento che contribuisce alla costituzione del sangue. Contiene anche bromo, calcio, arsenico, silice, magnesio, cloro, allumina. Una parte di queste sostanze, combinate tra loro, conferiscono alla mela proprietà terapeutiche innegabili.

E’ adatta alle diete. Come insegna il proverbio delle nonne, “una mela al giorno leva il medico di torno” è ottima per combattere la ritenzione idrica, nelle malattie renali e cardiache.

Dà sazietà. La fibra, che è un componente non digeribile ma svolge una serie di azioni benefiche per l’organismo, è contenuta sia nelle mele fresche che in quelle secche. In particolare, aiuta il raggiungimento del senso di sazietà, fornisce materiale nutritivo per la flora batterica “benefica” dell’intestino, con effetto prebiotico, e facilita il transito intestinale.

Aiuta a tenere sotto controllo il colesterolo. La fibra solubile contenuta nelle mele, come ad esempio la pectina, con la sua azione contribuisce al controllo del livello di glucosio e del colesterolo nel sangue. Perché esplichi questa funzione, bisogna ricordarsi di mangiare la buccia delle mele (dopo averle lavate bene). Tiene i denti puliti. Pulisce i denti per merito dell’azione della sua polpa granulosa e dei suoi componenti antiossidanti.

Un aiuto nei casi di diarrea. Un elevato consumo di mele, circa 2-3 al giorno, crude e grattugiate, guarisce dalla diarrea.Riduce il rischio di tumore. La mela sembra in grado di ridurre il rischio che compaiano alcune malattie dell’intestino come ad esempio la diverticolosi del colon, le varici, e altre patologie degenerative, come alcuni tipi di tumore. Chi consuma mele tutti i giorni riduce il rischio di tumore del cavo orale, di quello esofageo, del colon retto, della mammella, delle ovaie e della prostata. Questo è quanto è stato dimostrato in uno studio italiano pubblicato sulla rivista “Annals of oncology”. Si pensa che le mele svolgano questo effetto protettivo per merito dei polifenoli, antiossidanti naturali, di cui sono ricche. Per tutte queste ragioni è opportuno dare alle mele un posto di primo piano nell’alimentazione.

Stimola i reni. E’ un leggero stimolante dei reni e facilita le eliminazioni tramite questi organi. Ottime nelle manifestazioni di artriti e infiammazioni, come nella gotta, nel reumatismo cronico come pure nei calcoli renali e nei casi di oliguria, ovvero emissione insufficiente di urina. Attenua le crisi articolari della gotta.

La mela, dal latino malum, è il falso frutto del melo. Il melo ha origine in Asia centrale e l’evoluzione dei meli botanici risalirebbe al Neolitico. La specie è presente in Italia nominalmente con circa 2000 varietà, ma la definizione più precisa è difficile data la sovrapposizione storica delle denominazioni, e le specie estinte o irreperibili. Il termine “mela” deriva dal latino melum, o malum, e, a sua volta, dal greco antico mêlon; la radice del termine potrebbe ricongiungersi all’indoeuropeo Mal- dal significato di “essere molle”, “dolce” e avere così un legame con “malva” e “miele” non fanno maturare gli altri frutti. La mela ha un potere antiossidante (ORAC) con un indice di valore 4275 poiché contiene vitamine importanti come provitamina A, vitamine B1, B2, B6, E e C, acido citrico, acido malico, niacina e acido folico, insieme a flavonoidi e carotenoidi, dall’effetto antiossidante.

Le mele sono destinate prevalentemente al consumo casalingo, per quello immediato ma anche in cucina per la preparazione di primi, secondi e diversi dolci. Inoltre si presta anche ad essere utilizzata per preparare in casa maschere di bellezza. La mela è da sempre alleata della bellezza: ha un apporto calorico piuttosto basso e, grazie alla pectina, aiuta ad eliminare dal corpo le sostanze tossiche. Altre destinazioni per le mele in industria sono: produzione di succhi, sidro, olio di semi di mela (molto utilizzato nei paesi del nord Europa ed ottenuto come sottoprodotto dalla produzione del succo e del sidro), creme, fette di mela essiccate, produzione di alcol da distillazione da fermentati.

Gli obiettivi del miglioramento genetico riguardano l’ottenimento di piante resistenti agli insetti, in particolare ai rodilegno, difficilmente contrastabili, al colpo di fuoco batterico, alla ticchiolatura, oidio e afidi. Si punta anche all’ottenimento, per le varietà commerciali più note, di cloni autofertili.

Considerata talmente un modello nutrizionale valido e significativo che nel 2010 l’Unesco, ossia l’organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, ha iscritto la dieta mediterranea nella prestigiosa «Lista del patrimonio culturale immateriale dell’umanità». Come è noto, lo stile mediterraneo si caratterizza principalmente per l’utilizzo di cereali, olio di oliva, frutta fresca o secca, verdure, pesce, latticini e molti aromi e spezie, il tutto accompagnato da vino o infusi, sempre nel rispetto delle tradizioni di ogni comunità che si affaccia sul Mare nostrum, e non solo quella italiana.

Col passare del tempo, le nuove acquisizioni in scienza dell’alimentazione hanno evidenziato le valenze salutari degli alimenti più usati. Pensiamo al ruolo benefico degli acidi grassi del pesce e dell’olio di oliva, alle proprietà benefiche dei composti contenuti in frutta e

verdura; la scoperta dell’indice glicemico dei carboidrati, che ha evidenziato la maggior salubrità dei cereali integrali. In un certo senso, oggi si vive come «mediterraneo» ogni cibo che oltre a essere buono è anche salutare: dal pesce azzurro alle erbe aromatiche, dalle minestre di cereali e legumi all’olio extravergine di oliva.

I cereali, la qualità è importante

Forse perché sono la base della nostra alimentazione, abbiamo un rapporto controverso con i cereali e i prodotti derivati. Da una parte li amiamo, dall’altra appena decidiamo di perdere qualche chilo li eliminiamo drasticamente – finendo col mangiare troppi grassi e proteine – considerandoli dei pericolosi nemici (salvo poi sognarci i dolci la notte…). Ma oltre alla quantità, sarebbe bene occuparci della qualità dei carboidrati.

I cereali integrali – preferibilmente di coltivazione biologica per evitare la possibile presenza di residui sulla cuticola – hanno una ricchezza nutrizionale decisamente maggiore di quelli raffinati. Durante la raffinazione, oltre alle fibre, le farine perdono l’importante patrimonio vitaminico (gruppo B, vitamina E) e di minerali (ferro, calcio, magnesio e zinco per esempio), acidi grassi polinsaturi, tutte sostanze prevalentemente contenute nel germe di grano, che nella raffinazione viene scartato. Quando possibile, perciò, cerchiamo di consumare i chicchi di cereali integri per i nostri primi piatti (riso, grano, farro) e scegliamo il pane integrale.

A questo proposito va ricordato che in commercio possono esserci pani o altri prodotti venduti come «integrali», ma che in realtà sono composti da farine raffinate con l’aggiunta di crusca. Meglio acquistare solo quelli a base di vera farina integrale, che è derivata dalla macinazione del chicco integro, fibre e germe compresi. Ma mangiare «integrale» aiuta anche chi desidera perdere peso. Secondo un recente studio pubblicato su The Journal of Nutrition chi segue una dieta ipocalorica e preferisce abitualmente i cereali integrali al posto di quelli raffinati dimagrisce di più, ossia perde più massa grassa, rispetto a chi segue la stessa dieta ma coi cereali raffinati.

Magico olio! Occhio però a scelta e conservazione

Nella patria della dieta mediterranea, quale può essere il condimento per eccellenza se non l’olio di oliva? Attenzione però alla qualità: l’extravergine è l’unico ottenuto solo tramite spremitura meccanica delle olive e senza solventi chimici, come negli oli di minor pregio o di semi. In cucina, l’olio va mantenuto al riparo da aria e luce: i grassi – e ancor di più gli oli – sono sostanze che si ossidano facilmente, trasformandosi, se non si fa attenzione, da virtuosi in dannosi. Ricapitolando: preferiamo oli di qualità, ottenuti senza lavorazioni chimiche; a casa teniamo le bottiglie ben chiuse (evitare le oliere sempre aperte e l’eventuale rabbocco) e al riparo dalla luce. Seppure sano, un cucchiaino d’olio apporta circa 50 calorie, quindi meglio non eccedere coi condimenti; in media si consiglia di stare intorno ai tre cucchiaini d’olio a pasto, equivalenti a un cucchiaio e mezzo.

IL DECALOGO PER UNA DIETA MEDITERRANEA SANA E LEGGERA

1 Scegliere

preferibilmente prodotti a base di cereali integrali e cercare di variarli durante la settimana. Allo stesso tempo, provare a ridurre gli alimenti a base di zuccheri semplici, quali i dolci.

2 Cercare

di consumare le famose cinque porzioni al giorno di frutta e verdura. Saziano e nutrono l’organismo di tutte quelle sostanze che lo aiutano a mantenersi in salute (vitamine, antiossidanti, minerali ecc.).

3 Preferire

tra gli alimenti animali, quelli più magri (carni bianche, pesce, latticini freschi, legumi). Cercare di consumare 2-3 volte a settimana il pesce: fonte dei famosi acidi grassi omega 3. Oltre al pesce, alternare gli alimenti proteici con queste frequenze settimanali: carne (possibilmente bianca e magra) 1-2 volte; uova 1- 2 volte; legumi 2 – 4 volte; formaggi 2 volte.

Via libera, anche tutti i giorni, a latte, yogurt, latticini magri come la ricotta e al parmigiano come condimento.

4 Arricchire

sempre i pasti con le fibre: le contengono cereali integrali, legumi, verdure, semi.

Sono sazianti, aiutano il metabolismo a non prendere peso e hanno un benefico effetto sulla funzionalità intestinale.

5 Abituarsi

a utilizzare «integratori» naturali di minerali e vitamine come i semi oleosi. Noci, mandorle, pistacchi e così via. Tritati o interi, nel muesli del mattino oppure aggiunti su insalate, zuppe, contorni di verdure, dessert.

6 Preferire come condimento principe l’olio extravergine di oliva. Alternandolo, eventualmente, con altri oli di semi solo se di origine biologica e ottenuti tramite spremitura a freddo.

Tre cucchiai di olio al giorno (sia per cucinare che per condire) è la dose consigliata per una dieta bilanciata.

7 Cucinare

utilizzando cotture leggere: a vapore, alla piastra, al forno, al cartoccio. Limitare i fritti. Durante la cottura, ricordarsi che è possibile ridurre moltissimo l’uso dei grassi allungando con brodo vegetale preparato in casa, salsa di pomodoro, limone, vino. Utilizzare padelle dal fondo spesso, che mantengono di più il calore e necessitano di zero o pochi grassi.

8 Ridurre

il consumo del sale e limitare il consumo di cibi molto salati (cibi in salamoia patatine, salumi, cracker e così via) sostituendolo con erbe aromatiche e spezie.

9 Insaporire

e arricchire di sostanze salutari le pietanze di tutti i giorni con gli aromi (come aglio, cipolla), le erbe aromatiche e le spezie.

10 Bere

almeno 1 litro e mezzo-2 di acqua al giorno. Limitare il vino, preferibilmente rosso,

più ricco di antiossidanti, a 1 calice a pasto per le donne, o a 2 per gli uomini.

LEGUMI

I fagioli, le lenticchie, i piselli e i ceci sono caldi, corroboranti e ricchi di ferro. E farne scorta è particolarmente importante d’inverno perché la carenza di ferro fa sentire di più il freddo. Insieme ai cereali sono ancora più gustosi, nutrienti e sazianti.

CEREALI

I cereali forniscono energia e rivestono particolare importanza per combattere il freddo a tavola. Nella versione integrale i cereali sono ancora più ricchi di vitamine del gruppo B, che aumentano la resistenza al freddo. Puoi usarli per i pasti principali, preferibilmente abbinati ai legumi per un classica pasta e fagioli o pasta e ceci. Ti scalderai e rimarrai sazio a lungo.

FRUTTA SECCA

Noci, mandorle, nocciole e pistacchi contengono vitamina E (antiossidante e amica del sistema immunitario) e sali minerali. Lo zinco, in particolare, presente soprattutto nelle noci, aiuta a rafforzare le difese immunitarie e protegge anche la pelle provata dal freddo.

CARNE, PESCE E UOVA

Tutte le fonti proteiche sono importanti con il freddo. Il consumo di proteine attiva infatti la termogenesi, quindi la produzione di calore. Da privilegiare le carni bianche e il pesce azzurro, soprattutto se sei a dieta, perché nutrono senza appesantire e bilanciano i tempi digestivi più lunghi richiesti dalle zuppe di cereali e legumi. Per contrastare il freddo, preparali al forno con un contorno di verdure miste, e servili ben caldi.

FRUTTA FRESCA

Tra la frutta, quando il freddo è pungente, privilegia kiwi e agrumi. Entrambi sono infatti ricchi di vitamina C, che rafforza il sistema immunitario messo alla prova dagli sbalzi di temperatura. Una spremuta di arancia a inizio giornata o a metà mattina è l’ideale per tenere lontano il raffreddore.

VERDURE FRESCHE

Tra i vegetali ce ne sono alcuni più utili per combattere il freddo a tavola, perché puoi mangiarli caldi e perché ricchi di proprietà benefiche per l’organismo. Gli spinaci: ricchi di ferro che contrasta il freddo. I broccoli, la zucca, il radicchio e le carote: tutte queste verdure sono ricche di vitamina C e di antiossidanti che sostengono le difese immunitarie. Il betacarotene delle carote, in particolare, stimola la produzione di globuli bianchi.

PARMIGIANO

Contiene proteine ad alto valore biologico che hanno la capacità di rinforzare gli anticorpi. Senza eccedere in quantità, dato che ha un’elevata quota di grassi oltre ai nutrienti, puoi anche abbinarlo alle zuppe e alle insalate miste.

LATTICINI

Una tazza di latte caldo è l’emblema del calore e del nutrimento. Meglio di giorno che di sera, per non appesantire la digestione. Lo yogurt invece rafforza il sistema immunitario ed è anche di aiuto per la pelle dal punto di vista cosmetico.

BEVANDE CALDE

Le tisane e il tè riscaldano, rilassano, sono depurative e spesso anche antiossidanti (come il tè verde). Ideali nel pomeriggio o prima di andare a letto, per scaldarsi e non smangiucchiare.

AGLIO E CIPOLLA

Entrambi sono antimicrobici e antibatterici, importanti alleati contro l’influenza soprattutto se consumati crudi. L’infuso a base di aglio è particolarmente efficace per il mal di gola, naturalmente per chi riesce a berlo perché ha un gusto particolare.

RICETTE PER L’INVERNO

Come concretizzare questi consigli alimentari? Con alcune fra le pietanze di eccellenza dell’inverno e che rappresentano il giusto connubio tra correttezza nutrizionale e benessere psicofisico. Fra queste: le zuppe di cereali e legumi: pasta e fagioli, pasta lenticchie, pasta e ceci, riso e piselli e così via; il minestrone di verdura con pasta o riso. Sono piatti che possono essere arricchiti con proteine di origine animale, con l’aggiunta di formaggio grattugiato ad esempio, e con vitamina E ed antiossidanti grazie all’utilizzo di olio extravergine di oliva.

