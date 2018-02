Dieta senza sale, perdi peso e smaltisci il grasso

Quello che ti proponiamo qui a una dieta senza sale se segui questo percorso potrà smaltire immediatamente chili e chili di grasso. E se proseguire con costanza in una settimana, potrebbe perdere fino a mezzo chilo al giorno ritrovando di dopo sette giorni con una taglia in meno, vedrai l’organismo, liberato dal sodio, si sgonfierà sempre di più, regalandoti un corpo tonico e magro pronto anche per la spiaggia.

Il sodio, la cui formula chimica è Na, è un minerale che molti alimenti e bevande contengono naturalmente. Il sale da cucina invece è cloruro di sodio (NaCl) e viene aggiunto agli alimenti per dare sapidità oppure come conservante. Un grammo di sodio equivale a circa 2,5 grammi di sale da cucina: è importante sapere questa equivalenza quando viene consigliata una dieta iposodica e per capire le etichette nutrizionali che possono riportare sia il contenuto di sodio sia quello del sale.

Secondo l’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN) le principali fonti di sodio nella nostra alimentazione sono: 1. per il 10% gli alimenti allo stato naturale (tra cui: acqua, carne, pesce, latte..); 2. per circa il 36% il sodio aggiunto durante la preparazione casalinga e/o in tavola; 3. per il restante 54% il sodio contenuto in prodotti conservati (ad esempio salumi e formaggi), trasformati (ad esempio lo scatolame o gli snack), pre-cucinati (dai sughi pronti ai surgelati da mettere in forno) o consumati in pasti fuori casa (bar, ristorante, fast food,..). Va inoltre messo in evidenza che alimenti che mangiamo tutti i giorni, come pane e prodotti da forno (cracker, grissini, biscotti, merendine, cereali da prima colazione,…) contribuiscono in maniera elevata alla quota introdotta rispetto ad altri alimenti come prosciutto o formaggi che, pur più salati, generalmente sono consumati in quantità minori e saltuariamente.

Ridurre la quantità di sodio L’apporto di sodio ottimale è di circa 2-2,5 grammi, equivalente a 5-6 grammi di sale da cucina, cioè a 1 cucchiaino da caffè raso. I dati sui consumi effettivi dicono che in realtà ne introduciamo circa il doppio di quanto consigliato, cioè circa 10 grammi. Gli esperti distinguono tra: – sodio discrezionale: la dose che possiamo aggiungere a nostra discrezione perché sotto il nostro diretto controllo; – sodio non discrezionale: la quantità che è più difficile controllare perché nascosta sia negli alimenti freschi sia, in quantità molto maggiore, negli alimenti conservati/cucinati.

Questa seconda quantità contribuisce almeno per la metà al quantitativo giornaliero introdotto e sarà molto difficile mantenerci nella quota consigliata se mangiamo spesso fuori casa, oppure se consumiamo alimenti pronti che contengono sodio nascosto: dal pane, che di solito è salato, alle pizze, ai cornetti, ai biscotti, fino ai salumi e ai formaggi. Il segreto sta nell’acquistare alimenti freschi o surgelati e a cucinarli in casa. Potremo ridurre in modo graduale il sale che aggiungiamo e, così facendo, avremo il tempo di abituare il gusto ad alimenti meno salati. In qualche settimana un piatto salato “normalmente” ci apparirà “troppo” salato. L’adozione di accorgimenti che esaltino i sapori consentirà al palato di abituarsi meglio al gusto meno sapido. Molto utili sono le spezie e le erbe aromatiche che possono sostituire, almeno in parte, il sale dando aroma al cibo e migliorandone il sapore; anche l’aggiunta di aceto di vino, aceto balsamico e di mele, succo di limone esaltano il sapore degli alimenti.

Molto importante è anche consumare prodotti confezionati senza sale come pane toscano e pane arabo e acquistare i prodotti come cracker, tonno, patatine scegliendoli tra quelli segnalati come poco salati ..; evitare di mettere a tavola la saliera; usare condimenti alternativi come le salse. Così. per variare e rendere più ricca la dieta, potremo saltuariamente permetterci di consumare piccole quantità di alimenti contenenti sale nascosto. I sali iposodici Spesso chi deve seguire una dieta iposodica cerca aiuto nei sostituti del sale, i cosiddetti sali iposodici. Usare sale iposodico è una tattica sbagliata: è come comprare cibi light per avere la scusa di poterne mangiare di più. Per alcune persone inoltre, usare il sale iposodico può essere pericoloso perché in esso il cloruro di sodio è sostituito con cloruro di potassio.

Ad esempio, chi ha un’insufficienza renale può non eliminare efficacemente il potassio, oppure può assumere medicinali che hanno come effetto collaterale una ritenzione del potassio. Per evitare iperpotassiemie pericolose per il cuore bisogna quindi evitare il cosiddetto sale iposodico! Si invece al sale arricchito di iodio per prevenire la carenza di iodio che è molto diffusa. Mangiare fuori casa Se per motivi di lavoro dobbiamo consumare un pasto al bar oppure al ristorante cominciamo con leggere il menu e scegliere attentamente tra i piatti offerti. Saltiamo gli stuzzichini a base di olive, patatine, arachidi a favore di crudité di verdure. Tra i primi piatti preferiamo quelli conditi con sughi semplici – meglio di verdure che di carne – ed evitiamo di aggiungere parmigiano. Scegliamo secondi piatti alla griglia, contorni di verdure cotte ed insalate crude e chiediamo di essere noi a condirle. Abbondiamo con aceto, succo di limone, peperoncino; evitiamo invece di aggiungere salse (maionese, ketchup, salsa di soia).

Infine ricordiamo che i clienti siamo noi e non dobbiamo avere timore di chiedere piccole modifiche. Possiamo consumare liberamente ogni giorno pane toscano senza sale, cracker e fette biscottate senza sale pasta, riso, polenta, orzo, patate, semolino, grano saraceno,… carne fresca o surgelata preparata in casa pesce fresco o surgelato preparato in casa frutta e verdura fresca aromi e spezie naturali: aglio, rosmarino, cipolla, peperoncino, prezzemolo, aceto di vino, aceto balsamico, aceto di mele, succo di limone Da consumare con moderazione cracker, grissini, pane salato, sfilatino, pan carrè, fette biscottate, pane di segale… biscotti, cornetti, muesli, cornflakes, pizza… latte, ricotta, philadelphia, stracchino, mozzarella pasta ripiena, alimenti precucinati e surgelati legumi e minestre in scatola carne conservata in scatola prosciutto cotto, mortadella vongole, cozze, ostriche fresche, acciughe sott’olio verdure sott’olio e sott’aceto Da evitare dadi da brodo, bicarbonato di sodio salsa di soia, salsa ketchup, maionese, senape … patatine fritte in busta bresaola, speck, salsiccia, prosciutto crudo, salame, capocollo, pancetta pecorino secco, parmigiano, groviera, emmenthal, fontina, formaggini, feta, provolone, taleggio,… tonno in scatola, sgombro sott’olio, salmone affumicato, uova di pesce, caviale, granchi acciughe salate, aringhe marinate, stoccafisso, baccalà olive in salamoia Evitare di mettere la saliera in tavola,