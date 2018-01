Dimissioni neomamme: il problema si abbatte su oltre 25mila donne

Se sei una mamma che deve abbandonare il lavoro, nel nostro paese ci sono le dimissioni volontarie per tutti quei genitori che hanno figli fino a tre anni di età. Dalle ultime cifre che ci arrivano fornite dall’ispettorato Nazionale del lavoro, le donne licenziate sono 29.008 79. Per quanto riguarda le neomamme, solamente oltre 5000 sono andate ad altre aziende, tutto il restante è uscita dal lavoro per accudire proprio figlio.

Questo forte aumento di abbandono del posto di lavoro, è dovuto soprattutto dalla mancanza di asilo nido e specialmente per i costi elevati che percepiscono. Un forte impatto l’ho avuto anche la difficoltà nelle abbinare lavoro e famiglia. Per il sesso femminile accade il contrario. Su circa 8000 papà che hanno abbandonato il posto di lavoro, 5000 sono andati a lavorare ad altre aziende e solo il restante ha lasciato definitivamente per problemi familiari.

Il rapporto di lavoro dirigenziale di solito è un contratto a tempo indeterminato che in qualsiasi momento può essere risolto da una delle due parti, datore di lavoro o dirigente, nel rispetto di determinate regole, disposte dal contratto collettivo nazionale di lavoro e che trovano il loro fondamento giuridico nell’art. 2118 e seguenti del codice civile. Le dimissioni sono la risoluzione del rapporto di lavoro da parte del dirigente e, per disposizione del contratto collettivo, devono essere comunicate al datore di lavoro per iscritto. Le dimissioni possono essere volontarie; qualificate, per disposizione di legge o di contratto collettivo; per giusta causa. In questo articolo esamineremo quelle volontarie, cioè liberamente volute e decise dal dirigente, senza costrizioni o pressioni aziendali, ma anche senza accordi con la società.

Ovviamente molto dipende dal tipo di lavoro: le categorie più colpite ovviamente sono gli operaie e le impiegate con ben 28.000 abbandoni a differenza di 680 delle donne che dirigono o che sono manager. Infatti, per mandare un figlio all’asilo o permettersi una baby-sitter tra pappe pannolini, non bastano 500 € al mese, una cifra esorbitante a differenza degli stipendi che percepiscono una semplice operaia o impiegata che, le più fortunate arrivano a 1500 € al mese.

Il caso più frequente è quello del dirigente che lascia l’azienda perché ha trovato una posizione lavorativa più interessante o meglio remunerata. Le dimissioni volontarie sono disciplinate dall’art. 37 del ccnl del 13 luglio 2013 per i dirigenti del terziario e da norme analoghe per quelli degli altri settori. Vediamole nel dettaglio. Il dirigente dimissionario deve dare al datore di lavoro un preavviso, la cui durata varia da contratto a contratto ed è correlata all’anzianità lavorativa in azienda, eventualmente anche con altre qualifiche, se nominato dirigente nel corso del rapporto di lavoro. I dirigenti del terziario Per i dirigenti del terziario (e Federalberghi) il preavviso di dimissioni può durare due mesi (sino a due anni di anzianità), tre

mesi (da due anni compiuti fino a cinque anni di anzianità), quattro mesi (per un’anzianità superiore ai cinque anni). I dirigenti d’albergo I dirigenti delle catene alberghiere hanno uno scaglione in più rispetto ai colleghi del terziario: devono dare un preavviso di cinque mesi se la loro anzianità aziendale supera i dieci anni. I dirigenti dei trasporti e agenzie marittime I dirigenti dei trasporti e delle agenzie marittime, invece, devono dare un preavviso di dimissioni di durata pari alla metà rispetto al preavviso di licenziamento: pertanto, i dirigenti dimissionari dei trasporti e delle agenzie marittime sono tenuti a dare un preavviso oscillante tra un minimo di tre mesi (per anzianità aziendale sino a quattro anni) e un massimo di sei mesi, se hanno oltre 12 anni di servizio.

I dirigenti dei magazzini generali Infine, i dirigenti dei magazzini generali in caso di dimissioni devono dare al proprio datore di lavoro un preavviso di tre mesi sino a quattro anni di anzianità aziendale e di quattro mesi per un’anzianità superiore ai quattro anni. Dopo le dimissioni, cosa succede? Una volta che il dirigente abbia rassegnato le proprie dimissioni, possono verificarsi tre ipotesi: a) il dirigente dà il preavviso e rimane in servizio sino al termine dello stesso e, di conseguenza, sino alla naturale scadenza del rapporto di lavoro; b) il dirigente rifiuta di prestare in servizio, in tutto o in parte, il preavviso da lui dovuto. Il datore di lavoro potrà trattenergli dalle spettanze di fine rapporto, a titolo di indennizzo, un importo corrispondente alla retribuzione lorda del preavviso non lavorato; c) il datore di lavoro rinuncia alla prestazione lavorativa, in tutto o in parte, del preavviso.

Se il datore rinuncia al preavviso In quest’ultimo caso, nei settori del terziario e delle agenzie marittime, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al dirigente dimissionario le corrispondenti mensilità (con il pagamento della contribuzione previdenziale e assistenziale) per il periodo non lavorato. Negli altri settori (trasporti, alberghi e magazzini generali), invece, il datore di lavoro può rinunciare al preavviso in tutto o in parte senza dover corrispondere alcun indennizzo al dirigente. Nuove dimissioni in via telematica A partire dal 12 marzo di quest’anno le dimissioni devono essere formalizzate, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematica. Non è più sufficiente, quindi, una semplice lettera consegnata al datore di lavoro. La procedura – che prevede la compilazione telematica di un modulo contenente i dati relativi al lavoratore, all’azienda e al rapporto di lavoro – può essere effettuata personalmente dal dirigente sul sito del ministero del Lavoro. In questo caso è necessario munirsi del pin dispositivo dell’Inps. In alternativa, il dirigente potrà rivolgersi a un soggetto abilitato (Manageritalia, patronato, Direzione territoriale del lavoro) che avrà il compito di identificare il lavoratore, compilare i dati e inviarli al ministero del Lavoro. Entro sette giorni dalla trasmissione del modulo, il dirigente ha la facoltà di revocare le dimissioni con le medesime modalità.