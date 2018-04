Dirty talk: cos’è e i consigli per praticarlo

Il dirty talk è una pratica sessuale utilizzata per creare una certa tensione erotica durante il rapporto, capace di far salire l’eccitazione alle stelle. Letteralmente significa “parlare sporco” e sottintende l’uso di termini espliciti e talvolta anche volgari. C’è chi ama rimanere in silenzio durante l’amplesso e chi invece preferisce parlare, urlare, farsi sentire o addirittura dire parolacce. Sono proprio questi ultimi a praticare il dirty talk che, al contrario di quanto si possa pensare, non è qualcosa di poco elegante ma semplicemente di diretto e di provocante. In particolare, devono essere usati termini hot ed espressioni piccanti per descrivere le sensazioni provate durante quell’incontro oppure le cose che si desidererebbero tra le lenzuola. Che ci si trovi al cinema, in macchina o al ristorante, non importa, la cosa fondamentale è scatenare le proprie fantasie più “sporche”, in modo tale da stuzzicare così tanto il partner da farlo impazzire dalla voglia di fare sesso.

I consigli per praticare il dirty talk

1. Non esagerare – Il dirty talk è capace di rendere l’atmosfera davvero bollente in camera da letto, a patto che non si esageri. Per le prime volte in cui lo si prova sarebbe meglio evitare delle frasi troppo spinte e puntare su dei semplici “Mi fai impazzire” o “Continua, è fantastico”: riescono lo stesso a trasformare il sesso in qualcosa di super eccitante.

2. Crearsi un alter ego – Praticare il dirty talk non significa “rinnegare” la propria natura di brava ragazza ma solo esprimere a pieno la passione che si prova durante il sesso. Le donne che proprio non riescono a trovare coraggio farebbero bene a crearsi un alter ego come quello di una spogliarellista o di una spia sexy, così da sentirsi delle persone diverse nel momento in cui stuzzicano il partner con le parole.

3. Parlare dei propri desideri – Per gli uomini non c’è nulla di più eccitante di una donna con le idee chiare tra le lenzuola. Parlare dei propri desideri non è audace, è una cosa assolutamente normale che riesce anche ad alzare in un istante la temperatura in camera da letto.

4. Chiedere quali sono i suoi desideri – Nel sesso non bisogna essere egoisti ed è fondamentale valutare anche le esigenze dell’altro. Chiedere “cosa vuoi che ti faccia?” è la frase perfetta per scatenare la propria fantasia nel dirty talk: di sicuro si finirà a fare sesso in modo passionale.

5. Usare le parolacce – Durante il sesso tutto è concesso, anche l’uso delle parolacce. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, non è volgare, anzi è estremamente liberatorio. Come se non bastasse, gli uomini impazziscono di fronte le donne dall’animo “selvaggio”, a patto che non si esageri.

6. Preparare frasi a effetto – E’ inutile negarlo, tutti hanno delle frasi a effetto con cui conquistare le proprie “prede”. Perché non prepararsi anche per una sessione di dirty talk? Il risultato sarà di sicuro super eccitante.

7. Iniziare una conversazione hot con dei messaggi – Per far eccitare il partner ancor prima di vederlo, è fondamentale fare qualcosa per stuzzicarlo. Il dirty talk è l’ideale. Mandandogli dei messaggi hot in cui si spiega cosa si vorrebbe fare con lui è la soluzione perfetta per far salire il suo desiderio alle stelle.