Disease X, virus che potrebbe decimare la popolazione mondiale: l’Oms lancia l’allarme

Sembra essere in arrivo una misteriosa malattia chiamata Malattia X che potrebbe uccidere davvero milioni di persone. È questo l’annuncio fatto dall’organizzazione Mondiale della sanità che ha aggiunto Dunque una misteriosa malattia alla sua lista di 9 malattie che potrebbero causare un’ epidemia mondiale. Si tratta della malattia Diseas X e come abbiamo anticipato si tratterebbe di una malattia che Potrebbe causare un’ epidemia mondiale. Non si tratterebbe di un agente patogeno Killer ma di un cosiddetto male oscuro che potrebbe essere stato generato da una mutazione piuttosto strana biologica, come è accaduto per le precedenti epidemie mortali tipo l’influenza spagnola o l’HIV e potrebbe essere stato generato da un attacco. Nell’elenco di cui abbiamo parlato sopra che viene aggiornata ogni anno da parte dell’Oms compaiono dei nomi noti come l’ebola o la febbre, la febbre emorragica Congo Crimea, Sars e Mers, Nipah e febbre della Rift Valley, ovvero tutte patologie dichiarate mortali per le quali purtroppo non ci sono delle cure o degli efficaci i vaccini.

All’ultimo posto di questa lista appare ‘disease X‘ ovvero questa nuova malattia. “Con questo termine vogliamo rappresentare che una seria epidemia internazionale può essere causata da un patogeno di cui al momento non conosciamo la capacità di causare malattie nell’uomo, e quindi la ricerca deve cercare di mettere in campo una preparazione ‘trasversale’ in grado di essere rilevante anche per una patologia sconosciuta”, aggiungono ancora gli esperti che hanno elaborato questa lista. Secondo quanto dichiarato dall’Oms, questo virus potrebbe rappresentare davvero la formazione di una nuova allerta originata da un patogeno del tutto sconosciuto e mai studiato fino a questo momento.

“L’intensità del contatto umano e animale sta crescendo sempre di più con lo sviluppo del mondo, e questo rende più facile l’emergere di nuove malattie” ha ammesso il consigliere dell’organizzazione Oms, Marion Koopmans. Il fatto che questo nuovo agente patogeno sia stato aggiunto alla lista delle malattie più pericolose al mondo ha una funzione ben specifica ovvero quello di spingere i governi a prepararsi anche sui tipi di minacce insospettate che potrebbero comunque in largo anticipo trovare delle soluzioni di contenimento, ma soprattutto di prevenzione. Non è di certo una novità il fatto che le epidemie arrivano senza essere state annunciate e proprio per questo motivo la loro diffusione sembra essere ad ampio spettro.

In caso di epidemia Purtroppo le popolazioni non sono mai pronte soprattutto non hanno le giuste armi per poterli accogliere. Ufficialmente l’allarme sarebbe scattato lo scorso 7 febbraio nel corso di una riunione dell’OSS nella sede di Ginevra per poter valutare le potenzialità epidemiologiche sulle più importanti malattie che al momento sono in atto come la febbre di Lassa, Zika e Sars. Le cause di questo possibile contagio sarebbero da ricercare nella crescita esponenziale del contatto umano e animale, dai viaggi e le importazioni commerciali da tutto il mondo.

COSA SONO LE ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA?

Sono state le Nazioni Unite a fare la distinzione fra “armi convenzionali” e “armi distruzione di massa”. Convenzionali sono le armi usate normalmente in tutte le guerre in tutti conflitti, capaci di arrecare un danno relativamente locale e limitato a uomini e cose. Sono armi convenzionali:. i coltelli e le spade, le pistole, i cannoni e gli esplosivi chimici. Le armi di distruzione di massa sono invece quelle che possono provocare devastazioni, morte e malattie su scala molti più grande incompatibile con la sopravivenza. Le armi di distruzione di massa sono indicate con la sigla Cbrn: chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari. Cosa si deve intendere per armi Cbrn: Armi chimiche: Dall’articolo II della Convenzione sulle armi chimiche: “Per armi chimiche s’intende quanto segue, insieme o separatamente: a) Sostanze chimiche tossiche e loro precursori, eccetto quando utilizzate per scopi non proibiti da questa Convenzione purché con queste finalità; b) Munizioni e ordigni, specificamente progettati per causare morte o altri danni mediante le proprietà tossiche di quelle sostanze chimiche tossiche specificate nel paragrafo (a) che possono essere rilasciate come risultato dell’impiego di queste munizioni e di questi ordigni; c) Ogni mezzo specificamente progettato per essere usato in connessione con impieghi delle munizioni e degli ordigni specificati nel paragrafo (b)”. Armi biologiche: Dall’articolo I della Convenzione sulle armi biologiche: “Ogni Stato parte di questa Convenzione promette che mai in nessuna circostanza svilupperà, produrrà, ammasserà o in qualsiasi altro modo acquisterà e conserverà: 1) agenti microbici o altri agenti biologici o tossine qualsiasi sia la loro origine o il metodo di produzione, di tipi e quantità che non hanno giustificazione se non per profilassi, protezione o altri scopi pacifici; 2) armi, equipaggiamenti o strumenti di diffusione progettati per utilizzare questi agenti per finalità ostili in conflitti armati”. La Convenzione, inoltre, definisce le armi biologiche “ripugnanti alla coscienza del genere umano” Armi radiologiche: Sono considerati tali tutti quei dispositivi che sono in grado di diffondere radioattività nell’ambiente senza necessariamente avere un forte impatto esplosivo. Armi nucleari: Sono le armi che, attraverso una reazione, a catena di fissione o di fusione del nucleo atomico, liberano con un’esplosione una grande quantità di energia e di radioattività.

Armi chimiche Effetti:

Avvelenamento della pelle, dei polmoni, del sistema nervoso o del sangue. Contaminazione di aree più o meno vaste, di attrezzature e di equipaggiamenti di protezione per periodi che vanno da poche ore a giorni interi. Possono costringere le unità militari ad adottare misure di protezione restrittive o a usare antidoti che producono inattività. Generano falsi allarmi e panico. Errori nell’identificazione dell’agente o confusione tra agenti chimici e biologici (che possono essere mescolati) possono portate al fallimento delle misure difensive. Provocano terrore e panico sia tra la popolazione sia tra i militari. L’aumento di lavoro a carico dei medici può portare a errori nella terapia adottata. Pressioni perché avvenga il dispiegamento di difese aree e missilistiche ad alto costo. Paralisi o distruzione della vita civile e delle attività economiche nelle aree a rischio o in quelle attaccate. Obiettivi: Caserme, basi aeree, navi, porti, aree organizzative, centri di comando, depositi di munizioni, città, reti per l’approvvigionamento elettrico o di carburante, impianti di deionizzazione dell’acqua. Scopo: Uccisione dei corpi militari e della popolazione civile. Intimidazione. Attacco diffuso alla popolazione civile o a obiettivi precisi. Annientamento delle operazioni militari per l’impiego di misure protettive o per la necessità di decontaminazione. Abbandono delle aree o delle attrezzature contaminate. Guerra psicologica, provocare panico e terrore. Limiti militari: Per raggiungere un elevato grado di letalità sono necessarie grandi quantità dell’agente chimico. Gli effetti sul mondo economico e militare non sono tali da rappresentare un vantaggio strategico rispetto agli attacchi convenzionali in cui l’obiettivo viene scelto accuratamente. Molti agenti chimici si degradano rapidamente e i loro effetti dipendono largamente dalla temperatura e dalle condizioni atmosferiche, dalla metodologia di spargimento, dal terreno e da come l’area interessata è stata costruita. I mezzi di rilevamento e di allarme sono molto più efficienti rispetto a quelli per gli agenti biologici. Misure protettive ed equipaggiamento adeguato possono diminuire di molto l’effetto delle sostanze chimiche e per eludere la difesa è necessario un numero abbastanza alto di spargimenti e di missili. Lasciano gli edifici e gli equipaggiamenti potenzialmente riutilizzabili dal nemico. Agenti chimici persistenti possono contaminare il terreno che gli attaccanti vogliono attraversare o occupare costringendoli all’utilizzo di misure o di decontaminazione.

Armi biologiche. Effetti:

Avvelenamento biochimico o contaminazione da malattie infettive. Contaminazione di aree più o meno vaste, di attrezzature o di equipaggiamenti di protezione per periodi di tempo che vanno da poche ore a giorni interi. Effetti a lungo termine che possono essere studiati per causare inattività o per uccidere. Gli agenti biologici possono essere scelti per la possibile (o non possibile) esistenza di terapie e per le modalità di trasmissione dell’infezione. Possono costringere le unità militari ad adottare misure di protezione restrittive o a usare vaccini che costringono all’inattività. Provocano falsi allarmi e panico. Il rischio che l’agente biologico non sia identificato correttamente è elevato. La confusione tra agenti chimici e biologici (che possono essere mescolati) può portare al fallimento delle misure difensive adottate. Provocano terrore e panico sia tra la popolazione civile che tra i militari. L’aumento di lavoro a carico di medici può portare a errori nella terapia adottata. Pressioni perché venga avvenga il dispiegamento di difese aeree e missilistiche ad alto costo. Paralisi o distruzione della vita civile e delle attività economiche nelle aree a rischio o in quelle attaccate. Obbiettivi: Caserme, basi aeree, navi, porti, aree organizzative, centri di comando, depositi di munizioni, città, reti per l’approvvigionamento elettrico o di carburante, impianti di deionizzazione dell’acqua. Potenzialmente molto più efficaci delle armi chimiche sia contro obiettivi militari che civili. Scopi: Inattività e uccisione della popolazione civile e militare. Intimidazione. Attacco diffuso alla popolazione civile o a obiettivi precisi. Annientamento delle operazioni militari per l’impiego di misure protettive o per la necessità di decontaminazione. Abbandono delle aree o delle attrezzature contaminate. Guerra psicologica, provocare panico e terrore. Limiti militari: molti agenti biologici necessitano di umidità e si degradano rapi, nonostante le spore, forme di resistenza alla mancanza di acqua negli agenti biologici, e molte tossine siano persistenti. Generalmente gli effetti necessitano di un certo lasso di tempo per manifestarsi (non nel caso di alcune tossine). Gli effetti sono imprevedibili e sono anche più dipendenti degli agenti chimici dalla temperatura e dalle condizioni ambientali, dal metodo di spargimento, dal terreno e dalle caratteristiche urbane dell’area. Rischio molto elevato di contaminazione di aree sbagliate. I sistemi di rilevazione e di allarme possiedono una certa incertezza nell’identificazione degli agenti biologici che possono essere confusi con altri. Misure protettive e un equipaggiamento adeguato possono ridurre gli effetti di una contaminazione biologica. Lasciano gli edifici e le attrezzature potenzialmente riutilizzabili dal nemico dopo la decontaminazione. Agenti persistenti possono contaminare il terreno che gli attaccanti vogliono attraversare o occupare costringendoli all’utilizzo di misure protettive o di decontaminazione.

Armi nucleari. Effetti:

Esplosioni, fuoco e radiazioni. Distruzione totale di vaste aree. Produzione di fall-out e contaminazione secondo il tipo di arma utilizzata e dell’altezza dell’esplosione. Contaminazione di aree più o meno vaste, di attrezzature e di equipaggiamenti di protezione per periodi di tempo che vanno dalle poche ore a giorni interi. Costringono le unità militari ad adottare misure di protezione molto restrittive e a utilizzare massicce quantità di decontaminanti. Generano il panico tra la popolazione e il corpo militare. Portano a un elevato carico di lavoro per i medici. Pressioni perché avvenga il dispiegamento di difese aeree e missilistiche ad alto costo. Paralisi o distruzione della vita civile e delle attività economiche nelle aree a rischio o in quelle attaccate. Tasso di mortalità elevata per anni a causa dell’effetto a lungo termine delle radiazioni. Dispersione delle forze militari ed evacuazione della popolazione civile. Distruzione di centri militari ed economici, della leadership politica della nazione e dell’autorità di comando. Obiettivi: Obiettivi inattaccabili, attrezzature nemiche, armi di distruzione di massa. Destabilizzazione dell’economia del paese nemico, annientamento della leadership politica e delle autorità di una nazione. Caserme e depositi di armamenti, basi aeree, navi, porti, aree strategiche e centri di comando. Depositi di munizioni, città, reti di distruzione del carburante e dell’elettricità. Scopo: Costringere le forze militari alla dispersione e causare l’evacuazione di massa della popolazione civile. La distruzione di centri militari ed economici, della leadership politica della nazione e delle autorità di commando. L’utilizzo di armi nucleari può cambiare le caratteristiche della nazione attaccata e creare seri problemi per un possibile recupero.

Limiti militari:

Il costo elevato. Difficoltà nel trovare le armi nucleari. Rischi d’incidenti o di fallimento che possono colpire territori amici. Attraversamento della soglia per cui la rappresaglia nucleare è reale. Distruzione o contaminazione dei territori e delle attrezzature che gli attaccanti vogliono attraversare o occupare. Rischio di massicci danni collaterali a carico dei civili, se ciò è importante per gli attaccanti. Tutte le armi Cbrn hanno una caratteristica comune: che sono percepite, come le più ripugnanti, efferate rispetto alle armi convenzionali. In sostanza, oltre che essere armi di distruzioni di massa, sono anche armi psicologiche. La minaccia dell’uso di queste armi può provocare il panico. La setta giapponese di Aum Shinrikyo è diventata famosa non tanto per le vittime che ha provocato con i suoi attentati:– sei morti in un attentato chimico alla metropolitana di Tokyo nel 1995 – quanto giacché in questi attentati ha utilizzato armi chimiche e biologiche. L’effetto psicologico delle armi Cbrn si realizza anche tra i soldati sui campi di battaglia classici, quelli che vedono schierati due eserciti regolari contrapposti. Durante la guerra tra Iraq e Iran, combattuta negli anni ’80 del XX secolo, il maggior effetto provocato dall’uso frequente e sostenuto di armi chimiche è stato proprio il panico scatenato nelle file nemiche. Le armi chimiche, biologiche e radiologiche (non quelle nucleari) hanno un’altra caratteristica comune: la grande versatilità dell’impiego. Possono essere usate in tutte le forme e dimensioni contro obiettivi di tutte le forme e dimensioni. L’arma biologica, per esempio, è leggera e compatta. Spesso invisibile. Le spore di antrace, se ridotte a micro particelle e usate sotto forma di aerosol, si comportano come un gas e si diffondono facilmente sia in ambienti chiusi e che aperti, occupando tutto lo spazio a disposizione.

Da sempre gli esseri umani si combattono. E da sempre pensano di combattersi con ogni mezzo efficace, incluse le armi di distruzione di massa. Cibi, pozzi e armi avvelenate fanno parte della casistica bellica classica e moderna. Riferimenti ad armi chimiche tanto nella letteratura greca e latina, quanto nella letteratura cinese e indiana. Quasi mai però, queste armi si sono rilevate decisive o anche solo importanti sui campi di battaglia. Bisognerà attendere il XX secolo e lo sviluppo della chimica industriale, perché la chimica assuma una certa importanza in ambito militare. Un caso molto diverso è il rapporto tra guerra e biologia. Da sempre, infatti, le malattie rincorrono le guerre, e le guerre diffondono malattie. Spesso gli agenti biologici hanno avuto del tutto involontariamente un ruolo addirittura decisivo in un conflitto. Quello che per gli europei è stata la scoperta dell’America, per gli americani (ovvero gli abitanti di queste terre, che furono definiti indios) è stata la scoperta degli agenti biologici, del vaiolo, dell’influenza e del morbillo che hanno sistematicamente accompagnato i conquistadores spagnoli nell’esplorazione e nella conquista. Con effetti devastanti. Nel 1495, per esempio, fu il virus del vaiolo portato in America da Colombo e dai suoi marinari a uccidere l’80% della popolazione di Santo Domingo. E qualche anno dopo Hernàn Cortes riuscì ad avere ragione del grande impero azteco non perché i suoi 300 soldati andavano a cavallo e fossero ritenuti degli dei. Né tantomeno, perché avessero un’arte militare superiore. Cortes, ebbe ragione dell’impero azteco grazie all’involontaria ma fulminante guerra biologica che i suoi uomini riuscirono a scatenare. In meno di 10 anni tre aztechi su quattro morirono e la popolazione dell’impero passò da 25 milioni a 6,4 milioni di persone, a cause dall’attacco sferrato contro l’indifeso sistema immunitario degli aztechi dagli agenti biologici dell’influenza.

D’altra parte le malattie al seguito della guerra ha cambiato il corso della storia più spesso e più radicalmente di quanto non si crea. A sconfiggere Napoleone durante la campagna di Russia, più che l’esercito dello zar o il “generale inverno”, è stato l’epidemia di tifo che decimò le truppe napoleoniche, riducendole da 655.000 a 93.000 uomini3 . In realtà una guerra biologica non provocata dall’uomo ma dalla natura è costellata costantemente l’intera storia dell’umanità. Nel 1998 sono morte 54 milioni di persone. Un quarto di queste morte è stato provocato da malattie infettive causate da qualche agente biologico. Nei paesi dipendenti (quelli definiti “Terzo Mondo”) una morte su due è causata da una malattia infettiva. Ora possiamo solamente immaginare cosa possa significare una guerra biologica deliberatamente causata. Il primo esempio documentato di guerra biologica che si conosca, fu durante il medioevo, che provocò un esito catastrofico.

Nel 1347 il Khan Ganibek stringe d’assedio la città di Caffa, che era uno scalo commerciale che Genova possedeva in Crimea. Il Khan fa catapultare oltre le mura di Caffa i cadaveri dei suoi uomini contagiati e uccisi da Yersinia pestis, il batterio che causa la “morte nera”. L’attacco ha un effetto dirompente. I genovesi sono contagiati e i marinai lasciano Caffa portando l’agente biologico prima a Pera, che era un altro scalo che Genova possedeva nel porto di Costantinopoli. Così la peste si diffonde anche a Costantinopoli (era il mese di luglio del 1347). In seguito i marinari partono per Genova, facendo scalo a Messina. Anche qui il contagio ha una diffusione immediata. Ma le notizie hanno una diffusione immediata. Così, Genova rifiuta l’ingresso ai suoi marinai. La nave dirotta verso Marsiglia. Anche qui la diffusione della “morte nera” è veloce. Intanto a raggiera i marinai degli altri paesi che hanno frequentato i porti di Caffa, Costantinopoli e Messina portano il contagio agli altri approdi europei: Venezia, Spalato, Livorno, Barcellona, Valencia, Almeria e tutte le isole, piccole e grandi, del Mediterraneo. All’inizio del 1348, in pieno inverno, la peste penetra nell’entroterra, si diffonde nell’intera Europa e si manifesta in forma polmonare. Il batterio Yersinia pestis non semina solo terrore (e per questo è un’autentica arma psicologica). È anche un agente di contagio implacabile. Nell’autunno del 1348 è già a Parigi e a Londra. Nell’estate del 1350 in Svezia e nei paesi del Baltico. Nel 1351 in Germania orientale e in Bielorussia. Nel 1352 è a Novgorod, in Russia. In meno di cinque anni ha passato l’intera Europa e ne ha ucciso almeno un quarto della sua popolazione.

Da allora fino all’Ottocento, con un picco nel Seicento, il batterio ritorna ogni dieci o dodici anni con epidemie fulminanti. La “peste nera” induce la popolazione europea ad avvicinarsi del concetto di causa in medicina. Ma non induce i militari alla prudenza. La guerra biologica entra, sia pur marginalmente, nelle opzioni di guerra. A più riprese, gli inglesi, anche in epoca contemporanea, usano coperte di lana contaminate dall’agente del vaiolo nel corso di varie vicende belliche in Francia e contro gli indiani d’America. Ma la capacità di provocare e di controllare il contagio in modo utile per la conduzione della guerra non è alla portata degli eserciti fino al XX secolo inoltrato. E per questo che la prima arma di distruzione di massa a fare il suo esordio nel XX secolo è l’arma chimica. Il battesimo dei gas avvenne nel corso della prima guerra mondiale imperialista (1914-1918). La prima battaglia in cui è usata l’arma chimica si combatte a Ypress, il 22 aprile 1915, i tedeschi aprirono 5.730 bombole contenenti 180 tonnellate di cloro liquido, seguendo le istruzioni impartite da Fritz Haber, il chimico che ha appena realizzato la sintesi artificiale dell’ammoniaca. La nuvola di cloro segue diligentemente i venti e avvolge l’esercito nemico, avvelenando 16.000 tra soldati francesi, algerini e canadesi. Un terzo di loro muore. L’arma chimica dimostra di essere un’autentica arma di distruzione di massa. Le linee francesi cedono e sono travolte.

Ma i generali tedeschi non avendo previsto un così clamoroso successo, non sfruttano il vantaggio. L’arma chimica è usata in tutti i fronti durante il conflitto. Su quello italiano, nel mese di giugno del 1916, l’esercito austro-ungarico attacca le linee italiane con una sostanza chimica chiamata fosgene e uccide almeno 5000 soldati italiani. Durante il primo conflitto mondiale i gas causano 1.297.000 intossicati e 91.000 morti5 . Anche se da un punto vista militare i gas non sortiscono effetti importanti. Perché contro questi aggressivi che attaccano la gola è trovato un antidoto efficace: la maschera antigas. Allora i generali in camice bianco, i chimici che lavorano per l’esercito, si mobilitano allora alla ricerca di nuove sostanze, in grado di attaccare non la gola, ma la pelle degli avversari. Meno facile da difendere. Sono messi a punto, così “i gas mostarda”. Non per questo le armi chimiche diventano decisive per le sorti della guerra.

LE ARMI BIOLOGICHE E LE SPERIMENTAZIONI SUL CAMPO

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito l’arma biologica come un’arma che ha come obiettivo quello di disseminare agenti che provocano malattie, come virus, batteri, tossine, acidi nucleici infettivi o prioni, quelli che provocano il morbo della mucca pazza. La lista degli agenti rimane però imprecisa perché sono tuttora in corso discussioni fra gli scienziati. L’Organizzazione Mondiale della Sanità indica 47 agenti biologici che possono essere considerati come armi. Questa lista non è equivalente a quella proposta dagli esperti dell’ONU, dalla convenzione delle armi biologiche e dalla NATO. Tuttavia tutti sono d’accordo nel considerare certi agenti come armi.

Fra questi gli esperti citano il bacillo del carbonchio, quello della peste, il batterio della febbre tifoide, il virus del vaiolo, la brucella, lo Pseudomonas pseudomallei, che nell’uomo provoca un’infezione chiamata melioidosi, caratterizzata da polmonite e ascessi in varie parti del corpo, e la Francisella tularensis responsabile della tularemia. Gli esperti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità aggiungono a questo catalogo molti altri microrganismi come il bibrione del colera, gli hantavirus (o virus della febbre coreana), i virus della febbre emorragica di Crimea e Congo, gli agenti della febbre emorrragica della Valle del Rif, i virus dell’encefalite russa primaverile ed estiva, l’agente della dengue, i virus dell’encefalite giapponese, dell’encefalite equina venezuelana. Anche i Center for Diseases Control di Atlanta hanno aggiornato la lista dei patogeni, privilegiando alcuni criteri che tengono conto della facilità con cui un germe può essere disseminato dalla facilità con cui un germe può essere disseminato e può diffondersi per contagio da uomo a uomo. Hanno poi valutato il loro potenziale mortale e le ripercussioni sulla salute pubblica, l’impatto psicologico sulla popolazione e la capacità di costituire un elemento di disgregazione sociale e infine il livello di specializzazione degli interventi attuabili per controllare un’eventuale emergenza. Il catalogo delle armi biologiche è molto ampio e una rassegna di tutte quelle disponibili presupporrebbe la stesura di un trattato che metta assieme manuali di malattie infettive e di malattie tropicali e compendi di medicina militare.

Eccone alcune che hanno più scompigliato nella popolazione civile: Antrace Il Bacillus anthracis possiede una caratteristica particolare: è capace di trasformarsi, costruendosi attorno ad un involucro che gli permette di sopravvivere a lungo nell’ambiente. nel corso del secolo scorso ha provocato infezioni che raramente erano gravi per l’uomo. Le ricerche sul bacillo dell’antrace sono cominciate da più di ottant’anni. Vaiolo Il vaiolo è la malattia che fa più paura: perché contagiosa, perché è mortale. Gli esperti ritengono che il virus del vaiolo, se usato come arma biologica, rappresenti una seria minaccia per la popolazione civile. Il tasso di mortalità Yersinia pestis Nel 1970, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ipotizzò un futuro da incubo. Se cinquanta chili di Yersinia pestis liberati da un aerosol su una città di mezzo milione di abitanti, almeno 150.000 persone potrebbero sviluppare una forma di peste polmonare e 36.000 andare incontro alla morte. Il bacillo della peste, quando è aerosolizzzato, può diffondersi nel giro di un’ora in un raggio di 10 km. Non solo, ma un certo numero di persone potrebbe tentare la fuga dalla città, contribuendo così a una più ampia diffusione della malattia. Normalmente il microrganismo responsabile della peste è trasmesso all’uomo dal morso di pulci infette e, come preludio a un’epidemia, accade di solito una moria di topi, gli ospiti abituali delle pulci, che costringe queste ultime ad aggredire l’uomo. Opportune manipolazioni di laboratorio possono però trasformare l’Yersinia pestis in un microrganismo in grado di diffondersi anche attraverso un aerosol: è così che diventa un’arma biologica. La tossina botulinica Lo sviluppo e l’uso della tossina botulinica come arma biologica sono cominciate sessant’anni fa e la maggior parte degli esperimenti ha avuto come obiettivo lo studio della tossina sotto forma di aerosol per un impiego di tipo militare. Si stima che la liberazione da un aerosol di tossina botulinica in un singolo punto possa danneggiare o uccidere il 10% delle persone nel raggio di mezzo chilometro. L’idea è sempre la stessa: diffondere la tossina in ambienti chiusi attraverso i sistemi di ventilazione utilizzati per cospargere le aree agricole con fertilizzanti e pesticidi o addirittura trasmetterla utilizzando missili o proiettili di artiglieria. Si è calcolato, per esempio, che un missile pieno di tossina botulinica può contaminare un’area di 3700 kilometri quadrati.

Gli USA avevano realizzato a un programma di guerra biologica nel 1942 sotto la direzione di un’agenzia “civile”, il War Reserve Service. Il programma coinvolse centridi ricerca e sviluppo a Camp Detrick, in Maryland (rinominato Fort Detrick nel 1956), aree per i test nel Missisipi e nell’Utah e impianti di produzione a Terre Haute, in Indiana. Gli esperimenti si fecero con alcuni patogeni come il bacillo dell’antrace e la brucella. Gli impianti di produzione però mancavano, però, di adeguate misure di sicurezza: si verificarono alcuni episodi di contaminazioni sia degli impianti sia dell’ambiente durante testi di fermentazione e durante l’immagazzinamento di agenti non patogeni. Questa situazione impedì una produzione su larga scala di armi biologiche da utilizzare durante la guerra, ma nonostante questo furono prodotte, in un impianto pilota a Camp Detrick 5.000 bombe caricate con spore di antrace. Dopo la guerra, le ricerche a Camp Detrick continuarono. A queste ricerche si unirono gli scienziati giapponesi dell’Unità 731 che ebbero l’immunità dall’accusa di crimini di guerra alla condizione che fornissero informazioni sul loro precedente lavoro e collaborassero nell’attività di ricerca sulla guerra biologica.

Il programma americano subì un’accelerazione con la guerra di Corea. I primi esperimenti su esseri viventi coinvolsero dapprima gli animali e furono condotti a Fort Detrick o su imbarcazioni in pieno oceano Pacifico, in seguito si passa agli esseri umani su test su militari e civili. Alcuni esperimenti sono condotti al chiuso. A Fort Detrick si utilizza una stanza dalla forma sferica e dalle pareti di metallo chiamata eight hall, dove sono fatte scoppiare munizioni biologiche esponendo i volontari, rinchiusi all’interno, a germi aerosolizzati. L’obiettivo è di valutare la vulnerabilità degli individui e studiare l’efficacia dei vaccini, della profilassi e delle terapie. Altri test impiegano, invece germi simili a quelli più pericolosi, ma non patogeni per l’uomo. O almeno così si pensava. I più utilizzati erano l’Aspergillus fumigatus, che può provocare polmoniti, il Bacillus subtilis, un bacillo presente nell’ambiente che raramente può dare infezioni all’uomo, e la Serratia marcescens che può causare infezioni soprattutto in persone con le difese immunitarie compromesse, e servivano per studiare le tecniche di produzione e d’immagazzinamento e i metodi di aerosolizzazione. In particolare si voleva studiare il comportamento di aerosol disseminati su grandi aree geografiche e l’effetto delle irradiazioni aerosolizzati. Intere città furono trasformate all’insaputa dei loro abitanti, in giganteschi laboratori, dove si liberava no germi e si studiavano i batteri e gli effetti sulla gente6 . Ciò che ufficialmente si sa, di quello che è accaduto fra il 1949 e il 1968 a New York, San Francisco e in altre città american che almeno 236 centri urbani grandi e piccoli, in tutti gli U.S.A., sono stati teatro di questi esperimenti. A New York, nel 1966, miliardi di batteri del tipo Bacillus subtilis furono buttati dalle grate della ventilazione della metropolitana, da dove si sono diffusi nelle stazioni, sui marciapiedi. Almeno più di un milione di civili furono esposti. L’anno prima l’aeroporto di Washington erano state piazzate, al deposito bagagli, alcune valige piene di batteri che ne facilitavano la dispersione. Ancora prima a San Francisco i batteri erano stati seminati nelle acque fu proprio questo esperimento a far nascere i primi sospetti.

Fra il settembre 1950 e il febbraio 1951 nell’ospedale dell’Università Stanfors, vicino a San Francisco si verificò un’epidemia d’infezioni urinarie. Il germe responsabile appartenente a un ceppo ospedaliero di Serratia marcescens. Ma la Serratia marcescens era anche il germe utilizzato poco tempo prima per gli esperimenti segreti nella baia di San Francisco. Undici persone furono colpite dall’infezione, una di queste andò incontro a una batteriemia transitoria, cioè a una diffusione del germe attraverso il sangue, e un altro morì per endocardite. Tutti i pazienti avevano subito una catetarizzazione urinaria e cinque erano stati sottoposti a cistoscopia su suggerimento dell’urologo: due pratiche invasive e dolorose per i pazienti. Secondo alcuni l’epidemia rappresentava un caso d’infezione ospedaliera provocata da germi opportunisti, germi cioè che normalmente non provocano infezioni nell’uomo, ma che possono diventare pericolosi in seguito all’uso eccessivo di antibiotici e all’impiego di nuovi dispositivi medici. Stava, però il fatto che nessun episodio del genere si era verificato negli altri ospedali di San Francisco e rimaneva il nesso temporale fra gli esperimenti militari e l’epidemia ospedaliera. Di fronte a tutto ciò, l’esercito convocò nel 1952 un gruppo di esperti. Essi (ovviamente) non commentarono l’associazione tra l’episodio ospedaliero con gli esperimenti militari, essi (guarda caso) ribadirono l’opportunità a utilizzare, per i test, la Serratia, dato la sua bassa virulenza, ma raccomodarono anche di potenziare le ricerche per trovare un sostituto del microrganismo.