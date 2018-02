Disoccupazione scende ai minimi, a dicembre meno occupati e più inattivi

Il mercato del lavoro italiano si è inceppato. A dicembre dello scorso anno, secondo l’Istat, lavoravano 66mila persone in meno rispetto a novembre. Sull’anno gli occupati in più sono 173mila, ma oramai la crescita vale solo peri posti a tempo determinato. Anche il tasso di disoccupazione sceso al 10,8% dal 10,9% di novembre, pur toccando i minimi dall’agosto del 2012 deve la limatura soprattutto alla crescita degli inattivi, le persone escluse dalle statistiche ufficiali perché hanno smesso di cercare un’occupazione.

Secondo Paolo Mameli, economista di Intesa Sanpaolo, la disoccupazione scesa «più del previsto» a dicembre è un dato «meno brillante di quanto appaia a prima vista» proprio per l’aumento degli inattivi, il maggiore dal dicembre 2014, con 112mila persone uscite dal computo sulla disoccupazione. Valido per l’insieme delle forze lavoro, il meccanismo è lo stesso che ha provocato il calo dei disoccupati pure fra gli under 25. Così i giovani a spasso sono scesi al 32,2%, grazie all’incremento degli inattivi aumentati dello 0,6%. In compenso la flessione degli occupati di dicembre porta il tasso di occupazione al 58%, lo 0,2% in meno rispetto a novembre.

Fra l’altro, proprio su base annua, tra gli occupati aumentano soprattutto gli ultracinquantenni (+365mila) ma anche i 15-24enni (+42mila),mentre calano i 25-49enni, che sono addirittura 234mila in meno rispetto al dicembre 2016. Poco significativo anche il conteggio grezzo dei posti di lavoro occupati che tornano al livello del 2008, dunque alla situazione precedente la crisi. Ma l’incremento si concentra nei contratti a termine (+303mila),mentre calano gli autonomi (-105mila) e, anche se in misura minore, arretrano i contratti stabili (-25mila).Vale la pena di notare inoltre che le occupazioni a tempo determinato sono anche quelle peggio retribuite.

Segnali positivi arrivano invece da artigiani e piccole imprese. L’anno scorso l’occupazione in questo universo è cresciuta del 2,7% e le donne (+3,7%) hanno fatto meglio degli uomini (+2,1%).Un risultato addirittura superiore al +2,4% del 2016 e al +2,3% del 2015. L’aumento degli occupati tra artigiani e piccoli imprese è stato del 7,7% dal dicembre del 2014, poco prima dell’entrata in vigore del Jobs act.