Il dispositivo creato in Italia che mette il turbo a Internet

Il futuro delle telecomunicazioni e della trasmissione dei dati ad altissima capacità, densità e velocità passa dal grafene e dal contributo dell’Italia. Il gruppo di ricerca congiunto tra Istituto Tecip (Tecnologie della Comunicazione, Informazione, Percezione) della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e Consorzio Nazionale Interuniversitario perle Telecomunicazioni (Cnit), coordinato da Marco Romagnoli, responsabile della produzione su larga scala dei componenti optoelettroniciper Graphene Flagship, il più grande programma di ricerca europeo con 150 partner e un budget di 1 miliardo di euro, ha pubblicato su Nature Photonics la dimostrazione del primo modulatore ottico di fase al mondo, realizzato ingrafene e silicio.

Si tratta di un dispositivo che promette di mettere il turbo a internet e telecomunicazioni, è capace di inviare sulle fibre ottiche segnali complessi, rendendo le comunicazioni molto più efficienti. In sintesi: una rivoluzione confrontabile a quella avvenuta nell’elettronica grazie a chip più piccoli e potenti.

La ricerca coordinata da Romagnoli dimostra che questo innovativo dispositivo fotonico, di circa mezzo millimetro, utilizzato per la conversione dei dati elettronici in dati ottici in maniera estremamente efficiente può essere davvero rivoluzionario, oltre che «a basso consumo energetico», spiega uno degli autori, Giampiero Contestabile, delTeCIP.Tutto questo potrebbe portare, nel giro di 5 o 10 anni, a comunicazioni in fibra ottica più veloci e potenti, da quelle intercontinentali alle reti di quartiere, così come potrebbe rendere rapidissime le connessioni elettroniche, a partire daigi- ganteschi super computer fino a pc di casa e telefoni cellulari.