Disturbi mentali: in 600mila al Pronto Soccorso per disturbi psichiatrici

Numeri che fanno impressione e che continuano a crescere: nel 2016 sono stati circa 600.000, pari al 2,8% del numero totale di accessi al pronto soccorso. Un problema, quello legato alla salute mentale, che sta assumendo sempre di più i contorni di una questione di sanità pubblica. A rivelarlo è l’ultimo Rapporto sulla salute mentale pubblicato dal ministero della Salute. Nevrosi, attacchi di panico, stati d’ansia: sono i disturbi psichiatrici di questo tipo, che non necessitano di un ricovero e che potrebbero essere invece trattati in modo più mirato dalla rete dell’assistenza territoriale.

“Gli accessi al Pronto Soccorso per disturbi psichiatrici – spiega lo psichiatra Massimo Cozza, coordinatore del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL Roma 2, il più grande d’Italia con circa 1,3 milioni di abitanti – nel 2016 sono stati 575.416, pari al 2,8% del numero totale di accessi, in leggero calo rispetto al 2015 quando se ne totalizzarono 585.087. Va però segnalato che ben 274.363 sono gli accessi nel 2016 per sindromi nevrotiche e somatoformi (47,7%), che avrebbero potuto essere gestite a livello territoriale”.

Sindromi nevrotiche, stati d’ansia, crisi emotive, attacchi o stati di panico, disturbi del sonno di origine psicologica, dolori psicogeni e cefalea da tensione sono infatti tra i disturbi più diffusi, tra quelli psichiatrici, per gli accessi al Pronto soccorso. Ma le persone con questi disturbi psichici, afferma Cozza, “in gran parte si dovrebbero rivolgere alla rete territoriale dei medici di medicina generale e delle Case della Salute, nei casi più gravi ai centri di salute mentale.

Il dato dunque, seppure in lieve diminuzione rispetto all’anno precedente, rappresenta un campanello d’allarme ed indica il bisogno di un potenziamento del territorio, che dovrebbe avere la capacità di offrire maggiori risposte tempestive evitando al cittadino di doversi recare al Pronto soccorso”. E proprio il fatto che “solo il 13,2% degli accessi al Pronto soccorso per patologie psichiatriche esiti in ricovero – sottolinea – rafforza la necessità di investire sul territorio ed in particolare nei Dipartimenti di salute mentale”. Il costo dell’assistenza psichiatrica, come risulta dal Rapporto 2016, evidenzia Cozza, “è infatti fermo al 3,5% del Fondo Sanitario Nazionale, a fronte del 5% indicato dal Documento delle Regioni del 2001”.

Gli utenti psichiatrici assistiti invece dai Dipartimenti di Salute Mentale (DSM), segnala il Rapporto, sono stati 807.035, in leggero aumento rispetto al 2015 (777.035). Quanto al personale per assistenza psichiatrica, nel 2016 è di 31.586 unità, rispetto al dato 2015 di 29.260 unità (+ 2.326). E’ “senz’altro un trend positivo, anche se ancora sussiste un’importante carenza. Infatti – rileva Cozza – secondo il Progetto Obiettivo Tutela della Salute Mentale 1998-2000, lo standard dovrebbe essere di almeno un operatore ogni 1500 abitanti. Essendo pari a 60.656.000 la popolazione italiana al 2016, dovrebbero esserci 40.437 unità. Ne mancano 8.851, un numero – conclude – ancora troppo alto”.

COS’È IL BURNOUT?

Il termine inglese burnout (letteralmente „bruciarsi“) indica uno stato di logoramento emotivo, mentale e fisico che perdura per un periodo prolungato di tempo e si associa a un senso di vuoto e assenza di motivazione. I soggetti colpiti lamentano scarsa autostima e negatività nei confronti del lavoro, ma anche verso sé stessi e gli altri. Il burnout non è una malattia mentale, bensì un fattore di rischio per depressioni, sindromi ansiose, disturbi psicosomatici e dipendenze. Esso può dunque anticipare una malattia psichica o fisica o associarsi ad essa. Il burnout viene chiamato anche „malattia del manager“, in quanto può essere innescato da un forte stress lavorativo. Ne sono particolarmente colpiti coloro che svolgono attività professionali a carattere sociale e i soggetti sottoposti a pressioni multiple o in posizioni dirigenziali. Diversi studi indicano che il numero delle persone affette da burnout ha registrato una forte crescita negli ultimi anni.

COME SI MANIFESTA IL BURNOUT? Il burnout si manifesta a tre livelli: emotivo, psichico e fisico. Lo stato di malessere viene a lungo rimosso e negato e in genere se ne acquista consapevolezza solo a seguito di un evento particolare che può essere una reazione di cortocircuito, un grave errore, una notizia terribile, un incidente, una malattia o un altro fatto imprevisto. La reazione emotiva comprende l’abbattimento, il disinteresse, l’insoddisfazione, l’amarezza, la facilità al pianto, il senso di isolamento, il negativismo, la disperazione fino ai pensieri di suicidio. Lo sfinimento fisico si può invece manifestare tramite sintomi quali spossatezza, concomitanza di stanchezza e insonnia, tensioni muscolari, dolori di schiena, variazioni di peso, disturbi cardiocircolatori, problemi gastrointestinali, abuso di caffè, tabacco, alcol e altre droghe o generi voluttuari. L’esaurimento psichico può tradursi infine in una forte riduzione delle prestazioni e in difficoltà di concentrazione e di memoria. Il burnout ha un’evoluzione latente che attraversa diverse fasi: generalmente si parte infatti da un forte impegno e idealismo nel proprio lavoro per arrivare a una situazione finale di grande delusione e disperazione. Nelle fasi intermedie si osserva un marcato calo motivazionale e prestazionale, con ritiro sociale, disinteresse e perdita di empatia verso sé stessi e verso gli altri, associati a senso di depressione, aggressività e cinismo. Possono manifestarsi in modo ricorrente o persistente anche sintomi fisici quali tensione addominale, disturbi gastrici, diarrea, stipsi, cefalea, dolori di schiena, disturbi del sonno, problemi cardiocircolatori, variazioni di peso, attacchi di debolezza, vertigini, senso di sordità e crampi muscolari. I soggetti colpiti da burnout si sentono logorati, presentano un effettivo calo prestazionale e non sono più in grado di riconoscere i propri bisogni.

COME SI ARRIVA AL BURNOUT? I soggetti predisposti presentano di norma una personalità piuttosto propensa al sacrificio e tendono a mettere i propri bisogni in secondo piano rispetto a quelli degli altri. Si tratta tipicamente di persone molto esigenti verso sé stesse e verso gli altri, particolarmente coscienziose e con uno spiccato bisogno di riconoscimento. A questi tratti della personalità si associano spesso condizioni sfavorevoli sul posto di lavoro, quali la difficoltà nei rapporti con colleghi e superiori, una burocrazia onerosa e apparentemente inutile, l’assenza di regole chiare nell’azienda, l’impossibilità di influire sui percorsi decisionali, la negazione della motivazione e dell’iniziativa personale, ma anche la scarsa solidarietà fra colleghi e superiori o il mobbing (termine inglese che indica l’attacco violento nei confronti di un individuo). Possono svolgere un ruolo significativo anche eventuali conflitti e problemi nell’ambiente domestico o determinati schemi comportamentali nella famiglia d’origine, così come motivazioni di carattere economico, culturale, spirituale e politico (forte competizione sociale).

IL BURNOUT NASCE DALLA NEGAZIONE DELLO STRESS I soggetti affetti da burnout sviluppano nel tempo la necessità ossessiva di dimostrare le proprie capacità, pur essendo da tempo esauriti e logorati. Essi non riescono a dire di no e non sono più in grado di riconoscere il proprio bisogno di riposo e di recupero. I loro valori mutano e spesso essi finiscono per trascurare il proprio stesso organismo, tendono a evitare sempre più i conflitti, i problemi e i contatti sociali e si ottenebrano sovente con alcol o farmaci, oppure tentano di distrarsi concentrandosi ancor più sul lavoro, mangiando in modo incontrollato o praticando un sesso sfrenato, con una consapevolezza scarsa o nulla dell’autolesività dei comportamenti assunti.

A CHI CI SI PUÒ RIVOLGERE? Uscire da questa situazione di sofferenza e individuarne le cause è più facile se ci si rivolge a un esperto. Medici e psicoterapeuti sono infatti in grado di offrire un aiuto mirato a chi soffre di burnout. In presenza di patologie associate quali depressione, sindromi ansiose o dipendenza è poi assolutamente necessario affidarsi a uno psicologo o psichiatra oppure agli specialisti del servizio per le dipendenze. I disturbi fisici sono campanelli d’allarme che dovrebbero essere valutati e trattati dal medico di base o dall’internista affrontando apertamente nel colloquio anche il contesto in cui si sono manifestati. Quando i soggetti colpiti si rendono conto che non possono andare avanti così è bene parlare con loro della possibilità concreta di modificare il proprio sistema di valori e il proprio stile di vita. I diretti interessati possono infatti fare molto per migliorare la propria situazione. Sul burnout è possibile intervenire con ottimi risultati, anche e soprattutto attraverso la presa di coscienza e il comportamento dei diretti interessati.

COSA SI PUÒ FARE? Rendersi conto dello stress e ridurre il carico Il primo passo per affrontare il burnout consiste sempre nel rendersi conto dello stress precedentemente negato o rimosso e nell’ammettere il proprio logoramento psichico e fisico, riducendo di conseguenza il carico lavorativo. Si possono ad esempio fare più pause durante il lavoro, si può parlare più frequentemente di argomenti che possano distrarre e rapportarsi più attivamente con i collaboratori, senza temere che la riduzione della prestazione lavorativa porti a una perdita di affetto o di stima da parte degli altri. Spesso, infatti, se si riduce la quantità migliora la qualità! Volersi bene Per uscire dalla situazione di burnout è necessario rivedere il proprio modo di lavorare e di rigenerarsi. Può essere utile anche riflettere su tutto ciò che si desidererebbe fare, le persone con cui si sta volentieri, i progetti e i sogni che si vorrebbero realizzare, in modo da distaccarsi dai precedenti schemi comportamentali e introdurre nuove prospettive nel proprio quotidiano. Al tempo stesso occorre dedicare maggiore attenzione al proprio corpo e alle sue esigenze (igiene, riposo e movimento). In questo modo si recupereranno quasi automaticamente valori fino a quel momento trascurati.

Rilassarsi Tutti possono trovare un proprio modo di rilassarsi, ma arrivarci non è sempre facile. Esistono forme di rilassamento attive e passive. C’è chi trae giovamento da attività sportive quali la bicicletta, il nuoto, la corsa o le lunghe passeggiate, chi invece preferisce dedicarsi all’arte e alla cultura e sceglie ad esempio la pittura, il ballo, il teatro, la musica. Altri metodi di rilassamento che consentono di rigenerarsi e “staccare la spina” sono il training autogeno, lo yoga, i viaggi con la fantasia e i massaggi. La maggior parte delle persone tende a combinare più modalità di rilassamento per ottenere una benefica alternanza fra lavoro, ricreazione e distrazione. Il sostegno sociale Il contatto umano e i rapporti con gli altri sono estremamente utili per il nostro benessere, sia nella sfera privata che in quella professionale. Riconoscimento e stima sono presupposti importanti per un corretto sviluppo della personalità. Che si tratti di sostegno morale o di un consiglio spassionato, i rapporti umani svolgono la funzione di una solida rete in grado di fornire stabilità alla persona. Naturalmente è lecito anche lamentarsi e arrabbiarsi, perché questo ci rende più consapevoli dello stress patito e riduce la tendenza a negarlo o rimuoverlo. La visione dall’esterno (supervisione) Un supervisore è un consulente esperto che con la sua competenza e con metodologie adeguate può aiutare a guardare con distacco una situazione professionale incancrenita: dall’introduzione di prospettive nuove possono così scaturire comportamenti diversi e soluzioni ai vari problemi. Nella supervisione rientrano l’autoriflessione, l’autorganizzazione (“come reagisco allo stress?”), il ragionamento sulla gestione delle situazioni difficili e la definizione di nuovi obiettivi professionali. Essa può essere riferita a singoli individui, ma anche a team e gruppi di lavoro.

Una nuova valutazione dell’organizzazione e dei processi lavorativi Lo sviluppo dell’organizzazione con l’aiuto di un esperto permette di individuare le regole e i valori esistenti in un’azienda, i vari ruoli e le mansioni, gli stili dirigenziali e le condizioni operative (tempi, spazi, team, rapporto numerico fra personale e assistiti), discutendo e definendo insieme a tutti i collaboratori lo status ottimale auspicato. Spesso è necessario in questa fase riformulare le condizioni e le regole generali dell’azienda, superando eventuali irrigidimenti e creando nuovi modelli comportamentali e di comunicazione. Per un periodo limitato queste situazioni di transizione possono sopportare anche un po’ di caos e incertezza, poiché questi facilitano il cambiamento. I gruppi di auto-mutuo-aiuto: non siamo soli con il problema Nei gruppi di auto-mutuo-aiuto si incontrano persone con vissuti e difficoltà simili. Questi incontri permettono di uscire dall’isolamento, favoriscono lo scambio di informazioni utili sull’argomento e sulle esperienze maturate e offrono sostegno grazie alle varie competenze dei partecipanti. I gruppi di auto-mutuo-aiuto sono caratterizzati dalla volontà di gestire autonomamente la propria situazione e la ricerca delle soluzioni. Con il sostegno degli altri membri del gruppo è possibile formulare e perseguire attivamente nuovi obiettivi per il futuro. Il confronto con la propria filosofia di vita Chi riesce a comprendere e percepire il senso del proprio lavoro e il contesto in cui questo si esplica è meno esposto al rischio di burnout. Secondo Viktor Frankl, la ricerca e l’individuazione di un significato in ciò che facciamo ci permettono di realizzarci come persone. L’adozione di nuovi valori o anche la semplice ridefinizione delle priorità possono influire positivamente sulla qualità della vita. Può dunque rivelarsi utile di tanto in tanto passare in rassegna e rivedere la scala dei propri valori.

Il rispetto di sé Non è facile imparare ad accettarsi, a relazionarsi con sé stessi, a riscoprire il proprio bisogno di contatto, affetto, sicurezza e stima. Il dialogo e il rispetto reciproco possono essere un valido aiuto, come lo sono anche l’umiltà e la pazienza. Per ritrovare il rispetto di sé ciascuno ha però bisogno, oltre che della vicinanza altrui, anche della libertà di svilupparsi in modo autonomo. Talora è bene rendersi conto che la strada della conoscenza di se stessi è la meta! Il buonumore L’allegria e il riso costituiscono la via maestra per evadere dalla prigione delle nostre pressioni e dei nostri timori. L’umorismo ci permette di osservare con sguardo distaccato il nostro quotidiano arrabattarci, scoprendo molti lati divertenti di noi stessi. E il bello è che il buonumore è contagioso! Domande utili per chi soffre di burnout: Chi mi può sostituire? Chi mi può affiancare? Quale gruppo condivide i miei interessi? Come mi posso procurare una visione d’insieme? Cosa succede se dico di no? Posso controllare il mio impegno?

LA DEPRESSIONE PUÒ COLPIRE CHIUNQUE …

Tutti soffrono almeno una volta nella vita di uno stato depressivo e circa dal 15 al 20 percento delle persone sviluppa nel corso della propria esistenza una depressione tale da richiedere un intervento terapeutico. Nel corso di un anno si possono presentare disturbi nel 10 percento della popolazione. La depressione dopo la sindrome ansiosa costituisce dunque il secondo disturbo psichico più diffuso. Secondo una stima dell’OMS (Organizzazione mondiale della Salute) nel 2030 la depressione sarà la malattia più importante ed incisiva a livello mondiale. L’incidenza della depressione è doppia nelle donne rispetto agli uomini. Nei bambini sono stati descritti casi di depressione a partire dai 9 anni di età. La depressione è spesso preceduta da una situazione di stress particolare, da una perdita o da un periodo di sovraffaticamento, ma può anche colpire improvvisamente e senza apparente motivo. Sovente i depressi non vengono presi sul serio („devono reagire…“) e l‘opinione pubblica è complessivamente poco informata sulla depressione. Nelle persone depresse la mortalità per suicidio è 20 volte superiore a quella della media della popolazione. La depressione non è la conseguenza di un fallimento personale, bensì una malattia come l‘ipertensione o il diabete, e può colpire chiunque, indipendentemente dall‘età, dalla professione e dalla condizione sociale. La depressione non è un male immaginario; si tratta invece di una malattia reale e diffusa che può avere talora conseguenze fatali, ma che oggi può essere curata con successo.

I SINTOMI DELLA DEPRESSIONE: 3 sintomi principali: – senso di abbattimento, ansia, preoccupazione, disperazione; – perdita dell‘interesse e del piacere nello svolgere attività che in passato apparivano gradevoli (compresi gli hobby ed il sesso) e che ora risultano faticose e insopportabili; – riduzione dell’energia, spesso più marcata la mattina con un miglioramento verso sera. sintomi aggiuntivi: – difficoltà di concentrazione; – riduzione dell’autostima; – idee di colpa e di inutilità; – visione pessimistica del futuro; – disturbi del sonno: difficoltà ad addormentarsi, sonno interrotto o risveglio precoce; – perdita dell‘appetito e calo del peso corporeo oppure (raramente) forte aumento dell’appetito ed incremento del peso; – idee o atti di autoaggressività o di suicidio. Si parla di depressione quando almeno due sintomi principali e due sintomi aggiuntivi perdurano simultaneamente per almeno 14 giorni.

POSSIBILI SINTOMI FISICI: – Mal di testa, dolori alla schiena, formicolio, dolori o insensibilità in altre parti del corpo; – visione doppia, vista annebbiata, perdita di capelli; – senso di oppressione sul petto, respiro faticoso; – secchezza delle fauci, sensazione di nodo alla gola, difficoltà della digestione, nausea.

La depressione è un disturbo della condizione emotiva e dell‘energia interiore e può essere scambiata per uno stato di malessere fisico.

LA DEPRESSIONE HA MOLTI VOLTI La depressione non si manifesta necessariamente solo attraverso la tristezza: in alcuni casi prevale la mancanza di energie, in altri un doloroso senso di inquietudine interiore. Alcune persone tendono a sviluppare una condizione depressiva in autunno ed in primavera, altre invece durante l‘inverno. Si distinguono quattro tipologie di depressione, che richiedono terapie in parte differenziate: l’episodio depressivo: insorge sovente a seguito di eventi minimi o addirittura in assenza di eventi scatenanti, talora da un giorno all‘altro; se non trattato dura in genere per un periodo di 6 mesi, al quale segue una guarigione completa. In più della metà dei casi si verificano nuovi episodi depressivi in fasi successive della vita: Si parla allora di depressione ricorrente; il disturbo affettivo bipolare: vedasi il capitolo “Maniacalità: Che cos’è?”; la distimia: vedasi il capitolo “Distimia: che cos’è?”.

A CHI RIVOLGERSI? Il medico di medicina generale va consultato non appena sorge il dubbio di soffrire di depressione; meglio rivolgersi al medico una volta di troppo che rischiare di trascurare la malattia. Lo psichiatra interviene quando il medico di base non è in grado di risolvere il dubbio. In caso di depressione grave o rischio di suicidio è necessario rivolgersi direttamente ad uno psichiatra.

Lo psicoterapeuta (psicologo o psichiatra) è invece l‘interlocutore più adatto in caso di depressioni di lieve o media entità correlate a problemi esistenziali. I gruppi di auto-aiuto offrono sostegno e condivisione della sofferenza, aiutando a sopportarla meglio. Non bisogna vergognarsi di chiedere aiuto, ma il primo passo può richiedere un certo sforzo e molto coraggio: famigliari ed amici possono offrire un importante sostegno in questa fase.

COME SI CURA LA DEPRESSIONE? La combinazione di psicoterapia e farmaci (antidepressivi) permette di curare efficacemente la depressione. Purtroppo il ricorso a questi strumenti è relativamente scarso poiché spesso le depressioni non vengono riconosciute e curate. La psicoterapia fornisce al soggetto depresso gli strumenti necessari per vedere in una prospettiva diversa i propri problemi ed affrontarli in modo nuovo, sperimentando esperienze positive anziché rimuginare sulle proprie preoccupazioni. La psicoterapia presenta diversi orientamenti: in alcuni casi punta sulla ricostruzione di fatti risalenti all‘infanzia, in altri si concentra sul presente con training comportamentali e tecniche di rilassamento e di percezione corporea, in altri ancora richiede la partecipazione dei famigliari o si svolge in gruppi. Oggi sappiamo comunque che nella psicoterapia, più che l‘orientamento scelto, conta soprattutto il rapporto che si instaura fra il soggetto depresso ed il terapeuta, rapporto che deve essere caratterizzato da un clima di fiducia e di rispetto. Per tutto quanto viene detto nelle sedute di psicoterapia, come in ogni altro rapporto professionale, vige il segreto professionale.

La psicoterapia è in grado di curare il 70% delle forme di depressione più lievi. Nella psicoterapia il soggetto depresso impara a conoscersi e ad accettarsi; egli si rende conto che non può cambiare le persone che lo circondano, ma che può solo cambiare sé stesso e la propria situazione. I farmaci antidepressivi devono essere assunti con regolarità. I primi benefici (ritorno delle energie e miglioramento dell‘umore) si avvertono solo dopo due o tre settimane. Ogni depressione modifica, indipendentemente dalle sue cause, il metabolismo del cervello. In certi centri cerebrali si sviluppa una carenza di neurotrasmettitori, e di conseguenza la trasmissione di segnali positivi ed attivanti si rende più difficile. Il farmaco antidepressivo compensa la carenza di neurotrasmettitori migliorando in tal modo la trasmissione alterata. Per evitare ricadute la terapia farmacologica deve protrarsi per diversi mesi . Ad alcuni pazienti viene consigliato di continuare ad assumere anche per anni i farmaci da cui hanno tratto beneficio.

GLI ANTIDEPRESSIVI NON PRODUCONO DIPENDENZA E NON ALTERANO LA PERSONALITà Il 70% delle depressioni gravi può essere trattato con successo con antidepressivi. In alcuni casi anche la deprivazione del sonno, la terapia della luce e la terapia elettroconvulsivante, da sole o associate ad altri strumenti, possono aiutare a combattere la depressione. La depressione non è un destino ineluttabile: oggi può essere solitamente curata con successo.

SINDROMI ANSIOSE: COSA SONO?

Sindromi ansiose: Cosa sono? 17 PROVARE ANSIA È NORMALE L’ansia è un’emozione d’importanza vitale che proviamo quando ci sentiamo esposti ad un pericolo o ad una minaccia. Essa induce nel nostro organismo una situazione di particolare allerta, anticipa la percezione del pericolo ancor prima che questo sia chiaramente identificato, e ci stimola a fuggire o a combattere. Si tratta di una condizione di breve durata, necessaria per reagire in modo adeguato, ma che può anche diventare sproporzionata agli stimoli e peggiorare l’adattamento all’ambiente.

L‘ANSIA SI MANIFESTA SEMPRE A TRE LIVELLI: CORPOREO, PSICHICO E DEL COMPORTAMENTO

Il corpo manifesta l‘ansia con un aumento della tensione: il cuore batte più veloce, il respiro risulta accelerato, la pressione sanguigna sale, i muscoli si tendono ed iniziano a tremare, si suda freddo e la salivazione diminuisce. Altri possibili sintomi dello stato ansioso sono: il dolore toracico, il senso di oppressione o di vuoto nella testa, di vertigini, di difficoltà nella digestione e l’insensibilità degli arti. A livello psichico si ha la sensazione di perdere il controllo, di avere un infarto, di essere sul punto di impazzire o di morire. Disperazione e pensieri come „sono disperato“, „devo andarmene da qui“ o „sta per succedere qualcosa di terribile“ sono caratteristici di un forte stato ansioso (catastrofismo). Nel comportamento l‘ansia si può manifestare attraverso una forte agitazione con tendenza a rifuggire o ad evitare le situazioni ansiogene.

E‘ importante che ciascuno conosca il proprio modo di reagire all‘ansia. Solo così essa risulterà più comprensibile e dunque meno minacciosa, consentendo una reazione adeguata. L’ansia è un’emozione normale quando è proporzionata alle circostanze e quando produce una risposta utile. Le sindromi ansiose dipendono sempre da una gestione errata di processi di per sé normali.

L’ANSIA PUÒ INVECE ESSERE UN SINTOMO DI DISTURBO PSICHICO QUANDO … – si manifesta senza motivo apparente, ossia in situazioni assolutamente innocue, – si presenta con eccessiva frequenza o intensità, – dura troppo a lungo, – porta alla perdita di controllo, – è causa di forte disagio psicologico, – porta ad evitare determinate situazioni della vita quotidiana.

Si calcola che il 10% circa della popolazione sia affetto da sindromi ansiose. Esse costituiscono dunque i disturbi psichici più diffusi al mondo e colpiscono più le donne che gli uomini. Quando la sindrome ansiosa si protrae a lungo insorgono spesso sintomatologie depressive quali abbattimento, senso d’impotenza e spossatezza che inducono a ritrarsi sempre più dal proprio ambiente. Non di rado le persone tentano di combattere l’ansia facendo uso di alcol e tranquillanti. Depressione e dipendenza da alcol o tranquillanti sono dunque le patologie più frequentemente associate alla sindrome ansiosa.

Le sindromi ansiose producono stati di grande disagio psicologico. Quanto più precoce è il trattamento, tanto maggiore è la probabilità di prevenire eventuali patologie associate all’ansia.

I TRE VOLTI DELLA SINDROME ANSIOSA: PANICO, FOBIA E ANSIA GENERALIZZATA Il disturbo da attacchi di panico è caratterizzato da episodi d’ansia ricorrenti ed improvvisi, apparentemente immotivati. I sintomi più appariscenti sono vistose reazioni organiche quali palpitazioni cardiache, dolore toracico, vertigini e senso di soffocamento, seguite dalla paura di perdere il controllo, d’impazzire o di morire. Benché gli attacchi di panico nei maggior casi non durino che pochi minuti, i soggetti colpiti ne escono fortemente provati. La paura di morire, in particolare, porta sovente al ricovero d’urgenza in ospedale, dove non vengono però accertati disturbi organici significativi. Le persone che hanno già vissuto parecchi episodi di panico vivono inoltre spesso nella continua preoccupazione che questi si possano ripetere. É dunque l’ansia stessa a generare stati ansiosi. Questa ansia anticipatoria aumenta lo stato generale di tensione fisica e psichica, rendendo ancora più probabile la comparsa di ulteriori attacchi di panico. Gli stati d’ansia riferiti esclusivamente a determinati oggetti o situazioni vengono definiti fobie. Si possono ad esempio sviluppare fobie nei confronti dei serpenti, del sangue o dei cani. Le fobie possono riguardare anche il rapporto con altre persone (fobie sociali) o i luoghi in cui non sembra possibile ottenere soccorso immediato (agorafobia), per esempio perché c’è molta folla o si è soli. I fobici cercano di evitare sempre di più le situazioni, gli oggetti o gli esseri che potrebbero scatenare in loro uno stato d’ansia. Questo comportamento rinforza la paura e, specie se esteso a più situazioni, può compromettere gravemente l’autorealizzazione di questi soggetti nella società causandone persino l’isolamento.

Diversamente da quanto accade negli attacchi di panico e nelle fobie, l’ansia si può sviluppare anche in modo latente e progressivo, manifestandosi per mesi solo come stato di costante inquietudine, preoccupazione o tensione. Le persone colpite sviluppano una serie di timori immotivati per qualsiasi aspetto della loro esistenza. L’ansia non è dunque circoscritta a situazioni particolari, ma investe in modo continuo l’intera vita quotidiana. In questi casi si parla di sindrome ansiosa generalizzata. A questa condizione si associano problemi di ordine fisico quali disturbi del sonno, vertigini, dolori allo stomaco e vampate di calore. I soggetti colpiti si sentono inoltre spesso incapaci di rilassarsi ed appaiono irritabili e irrequieti.

LE SINDROMI ANSIOSE POSSONO DIPENDERE DA MOLTI FATTORI Stress e preoccupazioni hanno effetti sia sul corpo sia sulla psiche e reciprocamente una patologia fisica è fonte di stress e preoccupazione, quindi spesso le cause si intrecciano e si aggravano. In alcuni casi la sindrome ansiosa dipende da una patologia del corpo, per esempio l’ipertiroidismo. In altri casi la predisposizione alla reazione ansiosa è parzialmente ereditaria. Anche delle brutte esperienze infantili possono costituire terreno fertile per lo sviluppo di un comportamento ansioso. Le sindromi ansiose possono infine derivare dal mancato apprendimento di determinati comportamenti, quali la capacità di imporsi, di dire di no o di parlare di fronte ad altre persone. Nella maggior parte dei casi, però, la sindrome ansiosa viene scatenata da uno stress psichico improvviso o protratto nel tempo. Si osserva comunque una frequente concomitanza di più di uno dei fattori descritti. L‘ansia può diventare una malattia quando non viene affrontata correttamente. Essa infatti costituisce un problema nel momento in cui si trasforma in un circolo vizioso di ansia anticipatoria, catastrofismo, angosce e sintomi organici.

AFFRONTARE L’ANSIA È IL MODO MIGLIORE PER VINCERLA Alcuni soggetti fobici riescono a superare da soli le proprie ansie, esponendosi intenzionalmente e ripetutamente alla situazione ansiogena, fino a quando non riescono a sopportarla. Le sindromi ansiose possono essere curate efficacemente da parte degli operatori sanitari di base (medico ed infermiere) in grado di insegnare la pratica di tecniche di rilassamento, che sono il rimedio più efficace al semplice stress. Anche gli sport di resistenza e lo sforzo fisico possono essere utili. I gruppi di auto-aiuto svolgono un’importante opera d’informazione ed aiutano a superare il senso d’isolamento. Il medico di medicina generale valuta se sussistono cause organiche ed in caso di bisogno invia l’utente dallo psicoterapeuta o da medici specialisti. Lo psicoterapeuta (psicologo o medico) è l’esperto in grado di diagnosticare e trattare nel modo più efficace le sindromi ansiose. Le psicoterapie forniscono al soggetto ansioso gli strumenti utili a vedere le proprie ansie in una prospettiva diversa e sono in grado di curare il 70% delle sindromi ansiose. Lo psichiatra va consultato quando gli altri approcci terapeutici non hanno dato l’esito sperato o se insorgono patologie secondarie. Se gli attacchi di panico sono frequenti o se il soggetto è anche depresso può essere utile l’uso di farmaci antidepressivi. In caso d’ansia marcata può essere utile l’uso a breve termine di farmaci ansiolitici. Questi farmaci vengono per lo più usati come intervento immediato in quanto attenuano l’ansia anticipatoria e rilassano. Essi però possono causare dipendenza (nel 5% dei casi trattati) o assuefazione. Dopo alcune settimane di trattamento la somministrazione di ansiolitici dovrebbe essere progressivamente ridotta. Talvolta si ricorre alla combinazione di psicoterapia e farmaci per consentire sia un intervento immediato sia un cambiamento duraturo.

SINDROME DA DEFICIT DI ATTENZIONE E IpERATTIVITÀ (ADHD): CHE COS’È?

SALTAMARTINI O TRASOGNATI? La sindrome da deficit di attenzione e iperattività (ADHD = Attention-Deficit/ Hyperactivity-Disorder) non è una moda legata alla nostra società così inquieta e forse persino ostile ai bambini. L’ADHD era già stata descritta scientificamente in numerose opere del XIX secolo. Una rappresentazione estremamente riuscita di un bambino iperattivo fu fornita ad esempio nel 1844 dal neurologo tedesco Heinrich Hoffmann nel noto libro per l’infanzia intitolato “Pierino Porcospino”. Ancora oggi i bambini affetti da ADHD vengono sovente etichettati come irrequieti, disturbatori, cattivi scolari, emarginati, scansafatiche o disubbidienti, mentre hanno davvero bisogno di un valido aiuto, anziché di punizioni.

I BAMBINI CON ADHD HANNO DIFFICOLTà IN TUTTI GLI AMBIENTI DELLA VITA Disturbo da deficit di attenzione, iperattività e sindrome ipercinetica sono tutti sinonimi che indicano lo stesso disturbo. I bambini che soffrono di questo disturbo presentano gravi disagi dovuti alla scarsa capacità di partecipare alla vita familiare e scolastica o ad altre forme di relazione sociale. I bambini affetti da ADHD hanno difficoltà di concentrazione, disturbano spesso le lezioni e tendono a perdere il controllo dei propri impulsi. La loro costante iperattività, irrequietezza, distraibilità e talora anche aggressività li rendono spesso insopportabili per l’ambiente che li circonda. Solo recentemente ci si è resi conto che vi sono anche bambini in cui i problemi di attenzione si traducono in un atteggiamento di ipoattività, eccessiva tranquillità e trasognatezza. I bambini con ADHD generano confusione ovunque si trovino. Genitori, insegnanti ed educatori riescono a malapena a sopportare l’irrequietezza e l’iperattività di questi bambini, ma anche il loro comportamento aggressivo, impertinente e ribelle, con frequenti eccessi d’ira. I bambini con ADHD sono in genere molto disordinati, non danno retta a nessuno e non accettano critiche. La loro calligrafia è disastrosa, interrompono costantemente chi parla e reagiscono a qualsiasi stimolo sembri loro interessante. Appaiono sbadati, distratti e impulsivi e hanno difficoltà a costruire e mantenere rapporti di amicizia. Il loro modo di interagire con il resto del mondo è superficiale, incostante e caratterizzato da un elevato tasso di errori, specie nelle attività che richiedono concentrazione. Altri bambini si distinguono invece per la loro eccessiva tranquillità e trasognatezza, sono paurosi, piagnucolosi o presentano una tendenza quasi provocatoria a trastullarsi continuamente. Se a questi atteggiamenti si aggiungono difficoltà nell‘apprendimento scolastico, potrebbe trattarsi anche in questo caso di una sindrome da deficit di attenzione e iperattività (ADHD).

L’ADHD È UN DISTURBO PSICHIATRICO FREQUENTE IN ETà PEDIATRICA L’ADHD colpisce almeno il 4% dell’intera popolazione infantile, con una netta prevalenza dei maschi rispetto alle femmine. I primi sospetti sorgono spesso già alla scuola materna, ma in genere il problema si manifesta appieno in coincidenza con l’ingresso nella scuola. L’ADHD può presentarsi con livelli di gravità anche molto diversi e le sue conseguenze possono persistere fino all’età adolescenziale o adulta, con difficoltà dello sviluppo in età scolastica e della personalità adulta. Una volta cresciuti, i bambini affetti da ADHD possono costituire un elemento fortemente dirompente in grado di scuotere e sconvolgere la società in cui vivono, innescandovi profondi cambiamenti.

QUALI SONO LE CAUSE E LE CONSEGUENZE? Non è stato sinora possibile individuare una causa precisa cui attribuire in modo univoco l’ADHD. Si ritiene che esista una predisposizione ereditaria, giacché nelle storie famigliari dei bambini con ADHD si ritrovano spesso fratelli, genitori o altri famigliari con lo stesso problema. L’ADHD colpisce inoltre i maschi con una frequenza nove volte superiore rispetto alle femmine. La predisposizione all’irrequietezza, all’incapacità di concentrarsi, all’impulsività, alla distraibilità o a stati di leggera agitazione è evidentemente correlata ad un problema nella maturazione delle funzioni cerebrali che presiedono all’attenzione ed al movimento, e più precisamente ad un’insufficiente capacità di “filtraggio” del cervello. I bambini affetti da ADHD non riescono infatti a capire esattamente quali percezioni sono importanti in un determinato momento e quali non lo sono. Anche i danni arrecati dall’assunzione di nicotina ed alcol da parte della madre durante la gravidanza sembrano avere qualche responsabilità in alcuni casi, così come l’esposizione a determinati metalli pesanti o farmaci, la presenza di patologie della tiroide o di lesioni cerebrali e l’effetto di meccanismi psichici possono produrre stati simili all’ADHD. Sempre più spesso, infine, le possibili cause vengono ricercate anche nelle allergie alimentari. I bambini con ADHD hanno bisogno di aiuto e comprensione. Un’ADHD non trattata può arrecare gravi sofferenze all’intera famiglia ed i bambini che ne sono affetti sono costretti a subire un costante susseguirsi di critiche, richiami e sgridate. Implorare, minacciare e punire non servono a migliorare le vistosità comportamentali dei bambini affetti da ADHD e li convincono anzi di non poter modificare la propria situazione neanche con l’impegno. Ne consegue un comportamento sempre più ostinato, aggressivo o addirittura depressivo, fino al totale rifiuto di qualsiasi tipo di prestazione.

I BAMBINI CON ADHD HANNO IL DIRITTO DI RICEVERE UN TRATTAMENTO ADEGUATO I genitori di bambini con ADHD vengono costantemente accusati di non aver saputo educare i propri figli. Un figlio affetto da ADHD costituisce un enorme fattore di stress psichico soprattutto per le madri, che sovente finiscono persino per dubitare delle proprie capacità come educatrici. Molte di loro sviluppano profondi sensi di colpa o rifuggono l’ambiente circostante per timore delle brutte figure dei figli o per non dover ascoltare per l’ennesima volta i tanti suggerimenti educativi che tutti si sentono in dovere di dare. Se non vengono trattate per tempo, le forme più gravi di ADHD possono letteralmente distruggere la vita sociale e scolastica di genitori e figli.

COME SI CURA L’ADHD? Quando sorge il sospetto che un bambino sia affetto da sindrome da deficit di attenzione e iperattività (ADHD), i genitori lo dovrebbero accompagnare da uno specialista esperto di questa malattia. É importante che venga effettuata un’accurata valutazione medica, neuropsichiatrica e psicologica perché vi sono altre patologie psichiche o fisiche che possono causare manifestazioni simili all’ADHD e perché la stessa ADHD può presentarsi in associazione con altri disturbi. Il trattamento consiste in genere nella combinazione di vari livelli di intervento: – consulenza ed informazione dei genitori e del bambino e della scuola per l’infanzia; – psicoterapia individuale e/o terapia famigliare; – farmaci; – terapie funzionali ed interventi di carattere pedagogico; – ulteriori misure quali diete particolari. La prima fase del trattamento consiste nell’informazione dei genitori, del bambino, dei fratelli e delle altre persone di riferimento (asilo, scuola, istituto) in merito alla sindrome da deficit di attenzione e iperattività (ADHD). La terapia famigliare punta sull’integrazione del bambino in un contesto sociale caratterizzato dall’attenzione reciproca e da una cultura relazionale all’interno della quale tutti si possano sentire protetti e sicuri. La struttura fondamentalmente depressiva che spesso caratterizza i bambini affetti da ADHD e le modalità relazionali che ne derivano possono così essere modificate favorendo la crescita della persona. Mediante esercizi comportamentali individuali o di gruppo il bambino impara a migliorare la propria concentrazione ed a controllare maggiormente i propri impulsi. Anche l’ergoterapia, la terapia psicomotoria, la musicoterapia, l’ippoterapia e particolari esercizi di apprendimento possono costituire un utile supporto (terapie funzionali). I genitori e la scuola devono essere coinvolti nel trattamento. Per il successo della terapia è essenziale che le persone di riferimento a scuola ed in casa concordino e perseguano gli stessi obiettivi, anche per agevolare il bambino nello svolgimento dei compiti richiesti e per ridurre le aspettative nei suoi confronti. La terapia farmacologica consiste nella somministrazione di sostanze in grado di migliorare la concentrazione e l‘autocontrollo dei bambini affetti da ADHD. Molti genitori e persone di riferimento sono restii alla somministrazione di farmaci ai bambini ed è bene che queste perplessità vengano affrontate e chiarite in modo aperto e completo. Il farmaco più utilizzato (metilfenidato = Ritalin®) è una sostanza stimolante che migliora l’attenzione senza provocare alcun tipo di dipendenza nel bambino. La terapia farmacologica deve essere affidata ad un medico esperto nella cura di bambini con ADHD. Sarà lui a fornire ai genitori ed ai bambini un’informazione ed una consulenza completa sull’azione del farmaco, sul suo dosaggio e sugli effetti collaterali. La collaborazione dei genitori è indispensabile anche per la somministrazione. La terapia farmacologica non deve comunque essere mai effettuata da sola, ma deve essere sempre accompagnata da un intervento psicoterapeutico e da un adeguato supporto pedagogico.

LA MANIACALITà: CHE COS’È? Il tono dell’umore varia nel tempo: ogni persona può attraversare periodi in cui ha l’umore equilibrato, altri periodi in cui si sente triste o depressa ed altri ancora in cui si sente allegra o euforica. Gli psichiatri indicano i periodi di eccessiva e immotivata allegria con i termini “mania” o “maniacalità”. Gli interessati non riescono più a modulare le loro emozioni e non le adattano alle situazioni, sembrano letteralmente “irrigiditi” in euforia o disforia. Il loro comportamento iperattivo e caotico corrisponde al tono dell’umore. Gli ammalati non sono consci dei loro sentimenti anomali, di solito si sentono molto realizzati o superiori agli altri. La mania è l’unico disturbo psichico che molte persone vivono positivamente: percepiscono un aumento della vitalità, una uscita dalle abituali ristrettezze e riferiscono di “non essersi mai sentiti meglio”. Altri invece la percepiscono come una fase inautentica, estranea alla loro personalità.

I SINTOMI DELLA MANIA SONO I SEGUENTI: – umore elevato, e nei casi più gravi molto variabile; – aumento dell’energia, dei progetti e delle attività, fino ad un insieme di iniziative caotiche e disorganizzate; – elevato senso di sé, che può sfociare in deliri di grandezza (la persona si convince di essere importante e può identificarsi in un milionario, profeta, politico famoso); – tendenza a parlare molto più del solito, pensiero più veloce, turbe della concentrazione; – diminuzione del sonno senza stanchezza di giorno; – comportamenti insoliti con disinibizione sociale: comportamento espansivo e chiassoso, eccessi di alcol e droghe, spreco di denaro, acquisto di oggetti inutili, guida rischiosa, avvicinamenti provocatori all’altro sesso, molestie sessuali ed ipersessualità; – eventualmente anche allucinazioni uditive positive (interpretate spesso come la “voce di Dio”) che danno delle indicazioni importanti da seguire; La mania quindi è in un certo senso la faccia opposta, l‘altro “polo”, della depressione ed assieme alla depressione fa parte di un disturbo che viene chiamato “disturbo bipolare”. Gli interessati guariscono di regola dalla mania, e si riammalano dopo periodi variabili o di mania o di depressione. Per indicare la temporaneità dei disturbi si usano i termini “episodio maniacale” ed “episodio depressivo”.

IL DISTURBO BIPOLARE Il vecchio nome del disturbo bipolare era malattia maniaco-depressiva. Entrambi i termini si riferiscono alle oscillazioni di mania e di depressione che caratterizzano la malattia; i due “poli” del disturbo. Il disturbo è episodico, nel senso che il singolo periodo maniacale e depressivo si estingue. La diagnosi di disturbo bipolare può essere posta non appena il soggetto ha avuto un episodio maniacale o ipomaniacale, anche se esso è breve. É probabile che nuovi episodi maniacali e depressivi si presentino nel corso della vita e tale probabilità cresce con il numero degli episodi. Gli episodi di mania si alternano a episodi di depressione o sono staccati da loro, nei tempi intermedi la persona è completamente sana. C’è chi soffre solo una volta in vita sua di un episodio maniacale e di un episodio depressivo. Spesso però la frequenza degli episodi è maggiore, con aumentata probabilità di episodi depressivi in primavera ed in autunno, e di episodi maniacali in estate. Le interruzioni della vita normale possono avverarsi anche più volte all’anno e costituiscono un grande peso per gli ammalati e le loro famiglie. Il disturbo bipolare interessa approssimativamente l’1% della popolazione generale, con la stessa frequenza fra uomini e donne. Tipicamente il disturbo bipolare si presenta per la prima volta verso i 20 anni di età. Una particolare attenzione va posta per riconoscere la maniacalità degli adolescenti, nei quali può esprimersi con abuso di alcool o droghe, irritabilità, problemi scolastici, deliri (idee o convinzioni che non rispondono alla realtà). Persone affette solo da mania molto lieve (episodi ipomaniacali) possono avere anche un particolare successo professionale o privato utilizzando i periodi di marcata creatività ed instancabilità. Questi decorsi non richiedono trattamenti, sono però molto rari.

LA MANIACALITà PUÒ DIPENDERE DA MOLTI FATTORI Tra le cause del disturbo vi è sicuramente la predisposizione genetica, che comporta una maggiore probabilità ad ammalarsi di questo disturbo nelle famiglie in cui vi è già qualche parente affetto. Episodi maniacali e depressivi possono insorgere di colpo. I fattori psicosociali (stress intensi, lutti) o condizioni ormonali (gravidanza) hanno un ruolo determinante nello scatenare gli episodi. Le neuroscienze indicano un metabolismo cerebrale alterato negli affetti da disturbo bipolare: durante le fasi maniacali troppi neurotrasmettitori attivanti sono a disposizione di determinati centri del cervello, mentre nelle depressioni si avvera una loro carenza. Di conseguenza i segnali positivi vengono smisuratamente rafforzati nella mania ed attenuati nella depressione. Sintomi maniacali si possono avere anche in altri disturbi psichici (schizofrenia, uso di alcol e droghe), organici (tumori cerebrali, ictus), ormonali o in intossicazioni da farmaci che vanno diagnosticati e curati in quanto tali.

CHI PUÒ ESSERE D’AIUTO? Gran parte delle persone con disturbo maniacale sono sposate, hanno figli e svolgono un’attività lavorativa. Abbiamo visto che il disturbo può variare considerevolmente nella sua gravità. All’estremo leggero dello spettro è necessario il trattamento solo durante le fasi acute. Purtroppo però la mania, se non trattata, mette a repentaglio i rapporti famigliari (alto numero di separazioni), il lavoro (spesso i pazienti vengono licenziati), le relazioni con gli altri. Soprattutto può ripetersi nel tempo e dopo ogni crisi la persona deve faticosamente ricucire quello che la mania ha strappato o distrutto. La persona che attraversa una fase maniacale di regola non ha coscienza di malattia, respinge spesso le cure psichiatriche e vive le proposte terapeutiche come delle provocazioni; è inoltre imprevedibile nel suo comportamento ed eventualmente anche incapace di intendere e volere. Il fatto che la mania spesso provochi negli altri un senso di fastidio o di rabbia comporta che in genere i familiari sono i primi ad accorgersene. Nei casi di grave mania è quasi sempre necessario un ricovero, perché i comportamenti sono talmente disturbanti che non è possibile una convivenza con i famigliari. Nei casi estremi può essere necessario obbligare la persona a ricoverarsi, perché non ha coscienza di stare male. Il ricovero coatto (trattamento sanitario obbligatorio) viene proposto da due medici, deliberato dal sindaco e di regola attuato con l’aiuto delle forze dell’ordine. Se vi accorgete che un vostro famigliare incomincia ad accusare alcuni dei disturbi descritti, la prima cosa da fare è contattare il medico di famiglia, che valuta se è necessario intervenire, e in questo caso va consultato anche lo psichiatra.

LA CURA DELLA MANIACALITà Sono disponibili trattamenti efficaci dell’episodio acuto, ed il trattamento a lungo termine può prevenire episodi futuri se l’interessato comprende l’importanza del trattamento preventivo da effettuare anche in fase di pieno benessere con controlli clinici. Inoltre l’identificazione precoce della sintomatologia risulta decisiva per la terapia. Perciò la rete di supporto deve estendere nel tempo l’osservazione del decorso del disturbo ed è importante chiedere scelte precise e tempestive all’equipe terapeutica: i terapeuti devono adattare di volta in volta, in relazione alle necessità, il programma terapeutico e preventivo. La terapia farmacologica, la psicoterapia, il supporto alla famiglia sono importanti perché permettono di evitare o contenere le ricadute. La psicoterapia individuale permette al paziente di aver una maggiore consapevolezza rispetto alla malattia, ed anche di seguire con costanza le terapie farmacologiche. É importante inoltre per consentire al paziente di adottare stili di vita meno stressanti. I colloqui assieme ai famigliari hanno l’importante compito di sostenerli nei momenti di crisi ed aiutarli ad “adattarsi” alle fasi dell’umore del paziente. La terapia farmacologica è costituita dagli stabilizzatori dell’umore, farmaci che riescono a temperare ed a volte eliminare completamente le crisi di mania. Questi farmaci (litio, valproato, carbamazepina) richiedono dei controlli del sangue per valutare il loro dosaggio, agiscono spesso dopo mesi e devono essere assunti per degli anni o decenni. I farmaci antidepressivi vanno usati durante le eventuali crisi depressive, ma con la cautela di sospenderli immediatamente se fanno virare l’umore verso la mania. Durante la crisi maniacale si possono usare inoltre i farmaci sedativi ed antipsicotici, per contenere i sintomi e ridurre l’intensità della crisi.

É importante costruire una rete terapeutica, che coinvolga i famigliari, il medico di famiglia e l’equipe psichiatrica. Mania e disturbo bipolare non sono un destino ineluttabile. Oggi possono essere curati con successo. Il trattamento a lungo termine può prevenire episodi futuri.

LE ABITUDINI POSSONO ESSERE UN AIUTO, LE OSSESSIONI UN LIMITE Quasi tutti abbiamo qualche piccola ma innocua ossessione nella vita di ogni giorno. Per esempio, tendiamo a fare determinate cose seguendo sempre lo stesso schema. Questo ci consente di risparmiare tempo ed energie, facilitandoci in molte attività quotidiane. A volte, però, le abitudini possono diventare così forti da non poter più essere interrotte o controllate con la semplice volontà, fino a riproporsi con un’insistenza tale da rendere la vita stessa un inferno. É il caso di quelle persone che sentono di dover ripetere costantemente determinate azioni anche contro il proprio volere, per esempio controllando un’infinità di volte se hanno chiuso bene la porta di casa, oppure lavandosi continuamente le mani per proteggersi dallo sporco o dai germi. Altre sono invece attanagliate da pensieri che, pur provandoci strenuamente, non riescono ad allontanare: vi sono ad esempio giovani madri che alla sola vista di un coltello non riescono a pensare ad altro che al rischio di ferire il loro bambino o se stesse. per “ossessioni” si intendono pensieri o azioni che si impongono costantemente alla persona. Benché gli stessi interessati si rendano perfettamente conto che si tratta di pensieri ed azioni irragionevoli, essi non riescono in alcun modo ad evitarli e, se tentano di resistere, si trovano a vivere in una condizione di crescente tensione, ansia o disgusto. Il senso di oppressione si attenua solo nel momento in cui cedono all’impulso alimentato dall’ossessione. Questo circolo vizioso causa estremo disagio alle persone colpite che se ne vergognano, nascondendo le proprie ossessioni il più a lungo possibile anche a costo di restare isolate o di subirne conseguenze negative sul posto di lavoro. Per dirla con le loro stesse parole, si sentono dei “pazzi dalla mente lucida”. Le ossessioni sono più forti della volontà e non si lasciano reprimere.

IL DISTURBO OSSESSIVO-COMPULSIVO È MOLTO DIFFUSO E SI ASSOCIA SPESSO AD ALTRI DISTURBI PSICHICI Il disturbo ossessivo-compulsivo colpisce l’1-2% delle persone. Dopo l’ansia, la depressione, i disturbi psicosomatici e l’alcolismo esso rappresenta dunque il quinto disturbo psichico più diffuso al mondo e colpisce gli uomini in percentuale leggermente superiore alle donne. In metà dei casi i primi sintomi del disturbo si osservano già in età infantile, anche se nel bambino taluni fenomeni ossessivi possono essere legati alla fase evolutiva e tendono a scomparire spontaneamente. Se i sintomi persistono oltre la pubertà, invece, è raro che la guarigione sia spontanea. In genere il disturbo ossessivo-compulsivo si manifesta appieno nella prima età adulta. Può accadere che le persone che ne sono affette considerino per molto tempo assolutamente normali i propri comportamenti e le proprie ansie, specie quando le loro ossessioni sono accettate dalla società (p. es. controllare, riordinare od organizzare meticolosamente il proprio posto di lavoro). Spesso si deve arrivare alla perdita del posto di lavoro o alla fine di un rapporto di coppia per rendersi conto che bisogna intervenire con urgenza e che all’ossessione si è ormai sacrificata una parte importante della propria vita. In altri casi, invece, le ossessioni compaiono improvvisamente a seguito di un evento sconvolgente o doloroso. Due terzi delle persone affette da disturbo ossessivo-compulsivo sviluppano anche una depressione. Al secondo posto in ordine di frequenza fra i disturbi associati all’ossessione figurano le sindromi ansiose, seguite da altre patologie quali la dipendenza da alcol o farmaci ed i disturbi psicosomatici. In assenza di un trattamento adeguato il disturbo ossessivo-compulsivo non scompare spontaneamente: in molti casi, anzi, esso si estende progressivamente ad altri ambiti dell’esistenza.

OSSESSIONE E COMPULSIONE: DUE VOLTI DELLO STESSO PROBLEMA Per ossessioni si intendono pensieri persistenti che si presentano al soggetto contro la sua volontà. Esse possono avere per oggetto un potenziale pericolo (p. es. non aver spento il fornello a gas) ed assumono proporzioni esagerate, tanto da interferire sempre più con la normale conduzione della vita (ci si pensa talmente spesso da non potersi più concentrare sul lavoro). Le ossessioni possono però essere anche di tipo aggressivo (insultare un superiore), religioso (bestemmiare ad alta voce in chiesa) o sessuale (masturbarsi in pubblico). Il soggetto le percepisce come spiacevoli e vive nel costante timore che si possano realizzare. Questo in realtà non accade praticamente mai, né per quanto riguarda gli insulti, né tanto meno nel caso degli atti aggressivi od osceni. Le persone affette da ossessioni si sentono in colpa per azioni che non hanno commesso. Le compulsioni sono spesso una conseguenza delle ossessioni (p. es. il ripetuto controllo dell’interruttore della luce per paura che un cortocircuito possa innescare un incendio), ma possono essere anche indipendenti da queste. Le compulsioni sono rituali che il soggetto, a dispetto delle proprie resistenze interiori, si vede costretto a ripetere con una frequenza esagerata per attenuare le proprie ansie, prevenire un presunto danno o rispettare determinate regole che egli stesso si è imposto. Gli atti compulsivi più diffusi consistono in un eccesso di controllo, lavaggio, conteggio, riordino, ripetizione o collezione. I rituali ossessivi richiedono moltissimo tempo e la sensazione di aver fatto abbastanza matura con estrema lentezza. Inoltre, ad ogni interruzione si ricomincia da capo. Molte ossessioni si manifestano solo fra le mura domestiche. Non di rado anche i famigliari vengono coinvolti nei rituali ossessivi: in alcun casi, ad esempio, basta la loro assicurazione che la porta di casa sia stata ben chiusa o la stanza pulita a dovere per porre termine allo stato di ansia. Ma quello che a prima vista potrebbe sembrare un modo per ridurre la sofferenza in realtà non è altro che un’ulteriore estensione dell’ossessione.

IL DISTURBO OSSESSIVO-COMPULSIVO (DOC) PUÒ DIPENDERE DA MOLTI FATTORI Si ritiene che il disturbo ossessivo-compulsivo sia determinato da più cause concomitanti. Vi sono infatti fattori ereditari che fanno sì che in certe famiglie le ossessioni siano più frequenti che in altre. Nei soggetti affetti da DOC risultano particolarmente attive determinate porzioni della regione frontale che presiedono al controllo mentale e il metabolismo di certi neurotrasmettitori risulta alterato.

Anche l’educazione rigida, le situazioni di forte impatto emotivo e la difficoltà nel gestire lo stress possono svolgere un ruolo significativo nell’insorgenza e nella persistenza del disturbo. Le ossessioni possono essere interpretate come un tentativo di superare una forte paura (p. es. lavarsi ripetutamente le mani per liberarsi della paura dello sporco). Se ad un dato comportamento segue una rapida attenuazione dell’ansia, esso verrà ripetuto sempre più spesso: in un certo senso, dunque, le ossessioni si possono “apprendere”. Le persone affette da DOC sono estremamente meticolose, precise ed ambiziose, con uno spiccato senso del dovere. Esse reprimono la propria aggressività suscitando negli altri un’impressione di estremo autocontrollo, tendono ad essere più consapevoli dei propri doveri che dei propri diritti e proprio per queste caratteristiche sono in genere molto stimate dalla società.

A CHI RIVOLGERSI? Il medico di medicina generale va consultato se sorge il dubbio di soffrire di disturbo ossessivo-compulsivo: è meglio rivolgersi al medico una volta di troppo che rischiare di trascurare il problema. Gli psicoterapeuti (psicologi o psichiatri) sono gli specialisti in grado di assicurare un trattamento mirato per il disturbo ossessivo-compulsivo. Gli psichiatri possono diagnosticare meglio di chiunque altro un disturbo ossessivocompulsivo, distinguendolo da altre patologie psichiche. Lo psichiatra deve essere comunque consultato quando il solo approccio psicoterapeutico non ha dato i risultati sperati oppure in presenza di patologie associate o quando il disagio è tale da generare nel soggetto pensieri suicidi. I famigliari possono aiutare il soggetto colpito evidenziandone con pazienza i comportamenti ossessivi per fargli comprendere che si tratta di una malattia da prendere sul serio. I gruppi di aiuto-aiuto contribuiscono a rompere l’isolamento nel quale cadono sovente i soggetti affetti da DOC. In un gruppo di persone con lo stesso problema è più facile superare la vergogna della propria sofferenza, ammettendola apertamente e cercando aiuto.

COME SI CURA IL DISTURBO OSSESSIVO-COMPULSIVO? Purtroppo buona parte dei soggetti colpiti nasconde il proprio problema per una decina d’anni prima di chiedere aiuto. Quanto minore è la durata del disturbo e quanto più improvvisa la sua comparsa, tanto migliori sono le prospettive di guarigione. Il disturbo può essere trattato efficacemente con la psicoterapia, i farmaci antidepressivi o con una combinazione di entrambi. Attraverso la psicoterapia il soggetto riconosce le caratteristiche del disturbo ed individua le strategie che gli consentono di ridurre le proprie immotivate paure e di acquisire un certo distacco rispetto alle proprie ossessioni (“quello non sono io, quella è la mia ossessione”). Contemporaneamente impara a rispettare i propri desideri e le proprie esigenze, contenendo entro un limite ragionevole le aspettative riposte dagli altri nei suoi confronti. Tra i vari approcci psicoterapeutici la terapia cognitivo-comportamentale è quella che scientificamente ha dimostrato più risultati nel trattamento delle ossessioni. Per la buona riuscita della terapia non conta però tanto la scuola seguita, quanto piuttosto la motivazione del soggetto e l’esistenza di un buon rapporto di fiducia fra psicoterapeuta e paziente. I farmaci antidepressivi riducono le apprensioni che alimentano l’ossessione, rafforzando il soggetto nella decisione di opporvisi e di sopportare le paure che ne conseguono. La piena efficacia dei farmaci si raggiunge dopo due o tre mesi di trattamento. Se la terapia dà risultati soddisfacenti il farmaco deve essere assunto con regolarità, anche per anni. Gli antidepressivi consentono di trattare con successo una percentuale compresa fra il 50% e il 70% dei soggetti colpiti. Il ricovero in un reparto psichiatrico o in una clinica psicosomatica è consigliabile quando il trattamento ambulatoriale non ha prodotto risultati soddisfacenti. In passato si credeva che il disturbo ossessivo-compulsivo non potesse essere curato. Oggi si sa che questo non è vero e la maggior parte dei soggetti colpiti può trarre notevoli benefici da un trattamento mirato.