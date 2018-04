Ricchezza e disuguaglianza di genere, neomamme costretta alle dimissioni

Dunque la persistenza della discriminazione è tale da rendere impossibile (o almeno molto difficile) il suo superamento da parte della singola madre. Un altro elemento che emerge attraverso l’analisi sperimentale, spesso trascurato nelle analisi economiche (ma anche sociologiche) tradizionali, è che i meccanismi discriminatori non investono solo i comportamenti dei datori di lavoro ma anche delle stesse lavoratrici madri che spesso vivono in modo conflittuale la identità di madre e quella di lavoratrice. Infatti, le donne quando sono indotte, per esempio in laboratorio, a focalizzarsi sulla maternità, diventano meno propense alla competitività mentre sono più competitive se si focalizzano sul lavoro. Questo mette in evidenza che la minore competitività delle madri non è dovuta alla maternità in sé ma piuttosto al fatto che le donne rispondono alla norma sociale legata all’immagine della madre che deve essere, tra l’altro, meno competitiva. Dunque, le analisi sperimentali evidenziano che non tanto (o almeno non solo) la maternità in sé ma l’idea di maternità e la rispondenza a stereotipi e norme sociali influiscono sui comportamenti sia dei datori di lavoro sia delle madri, portandoli verso forme di discriminazione e di auto-discriminazione.

Vedere gli stereotipi in azione su entrambe le categorie, può aiutare a capire che l’una come l’altra sono investite dalla forza di credenze e norme che ne influenzano le scelte. Così come la donna, indotta a focalizzarsi sulla maternità diventa meno competitiva, il datore di lavoro, focalizzato sulla maternità, assume comportamenti discriminatori. In entrambi i casi, i comportamenti possono essere frutto di scelte se non inconsce quantomeno non razionali. Di questi aspetti sarebbe opportuno tenere conto nella scelta delle politiche da attuare. Inoltre, se è vero che la maternità diminuisce la propensione alla competizione da parte delle donne, di fronte ad un datore di lavoro che pone la maternità in termini problematici (anche senza costringere la donna a dimettersi), la donna è immediatamente esposta all’influenza della immagine di sé come madre. Questa esposizione, richiamando la norma sociale della maternità, rende la lavoratrice quantomeno più disponibile ad accettare la scelta del datore di lavoro. Questo contribuirebbe a spiegare alcuni comportamenti apparentemente strani, come l’esiguo numero di denunce da parte di madri costrette a dimettersi dal lavoro rispetto alla entità del fenomeno delle dimissioni. Inoltre, una parte degli abbandoni forzati del lavoro potrebbero non essere frutto di costrizione (il cosiddetto fenomeno delle dimissioni in bianco) e quindi passibili di denuncia. Molti abbandoni forzati, correttamente percepiti e descritti come tali dalle lavoratrici madri, potrebbero essere indotti e ottenuti con l’assenso della lavoratrice, in un momento della vita della donna in cui la sua capacità di affrontare situazioni di competizione e conflitto è abbassata dall’effetto normativo del ruolo di madre ma anche da effetti di natura biologica.

Se dunque la norma sociale collegata alla maternità, e non la maternità in sé, innesca dinamiche discriminatorie e auto-discriminatorie, diventa importante comprendere quali siano gli elementi che attivano l’azione della norma sociale. A questo scopo, risulta particolarmente utile confrontare gli effetti dei periodi di astensione dal lavoro della madre (soprattutto quella facoltativa, se prolungata) e quelli dei servizi di cura. Il ricorso alla astensione incide sulla partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Un’ampia letteratura e la comparazione delle esperienze di paesi diversi mostrano che se l’astensione con indennità – mantenendo il posto di lavoro – agevola il rientro della lavoratrice madre, quando essa si protrae per periodi lunghi, incide negativamente sul ritorno delle madri al lavoro: quanto più lungo è il periodo di astensione, tanto più basso è il livello di occupazione delle madri. Invece il ricorso ai servizi di cura, agevola il ritorno delle madri e diminuisce anche il gap salariale. L’analisi cognitiva e sperimentale può contribuire a spiegare le ragioni che generano questo effetto delle astensioni e delle indennità: infatti l’indennità protrae il periodo di astensione facoltativa delle madri che durante quel periodo sono esposte continuamente alla identità sociale di madre che prende evidentemente il sopravvento su quella lavorativa, inducendole ad allontanarsi dal mercato del lavoro.

In questo modo si potrebbe spiegare anche il comportamento delle tanti madri italiane che, sebbene dichiarino che ipoteticamente vorrebbero tornare a lavorare, poi di fatto non cercano lavoro. Se è vero infatti, che in questo fenomeno gioca un ruolo chiave lo scoraggiamento (non si cerca lavoro perché si sa di non trovarlo), è anche vero che esso è molto più diffuso tra le madri rispetto alle donne che non sono madri e agli uomini. Il ricorso ai servizi per l’infanzia, invece, consente alle donne di non allontanarsi per lunghi periodi dal mercato del lavoro e di mantenere dunque un maggiore equilibrio tra la identità di madre e quella di lavoratrice. La accessibilità ai servizi di cura svolge un ruolo fondamentale non solo diretto, fornendo un aiuto significativo alle lavoratrici madri, ma anche indiretto perché se la cura dei bambini può essere delegata senza problemi, la donna è meno esposta all’influenza della identità sociale di madre. Se il ricorso alla rete della famiglia sostituisce l’effetto positivo diretto dei servizi, non sostituisce quello indiretto: infatti, una donna che deve organizzare quotidianamente la gestione della cura dei figli da parte dei parenti, è continuamente esposta alla identità sociale della maternità. Contestualmente, se si affermasse una maggiore accessibilità dei servizi di cura e se questa abbassasse il periodo di astensione dal lavoro, anche le preoccupazioni e gli effetti culturali esercitati da essa sui datori di lavoro diminuirebbero. Se l’abbandono del lavoro da parte delle donne poggia su stereotipi e norme persistenti, può essere di aiuto il confronto con alcuni altri ambiti nei quali stereotipi e norme simili sono stati combattuti e superati, in particolare: la segregazione occupazionale e gli abbandoni del lavoro a causa del matrimonio.

In questi ambiti infatti, molta strada è stata fatta (anche se molta ne resta da fare) per superare le dinamiche discriminatorie. Sia le analisi sul superamento della segregazione occupazionale negli Stati Uniti sia l’esperienza italiana sul superamento degli abbandoni del lavoro a causa del matrimonio mostrano che gli interventi normativi e culturali hanno svolto un ruolo cruciale. È particolarmente interessante ricordare che le clausole matrimoniali sono il corrispettivo nelle discriminazioni legate al matrimonio di quello che le dimissioni in bianco sono nelle discriminazioni legate alla maternità. Sulla base di queste esperienze passate, è possibile ipotizzare ragionevolmente che i cambiamenti normativi e culturali e non (o almeno non solo) le dinamiche competitive debbano giocare oggi un ruolo altrettanto centrale nel superamento dell’abbandono, volontario o forzato, del lavoro da parte delle madri. Il capitolo analizza il fenomeno dell’abbandono distinguendo tra l’abbandono per costrizione diretta (dimissioni in bianco) e per costrizione indiretta (carenza di servizi). Dunque, si considera il ruolo di stereotipi discriminazioni e norme sociali, mettendo in evidenza le difficoltà che molti studi tradizionali incontrano nel trattare queste cause del fenomeno degli abbandoni forzati o volontari. Si propone l’economia cognitiva e sperimentale come aiuto nel superamento di queste difficoltà, richiamando i principali risultati raggiunti in questo ambito nella misurazione delle discriminazioni e nella individuazione delle loro cause profonde. Dunque si illustrano i risultati di un esperimento pilota realizzato utilizzando come soggetti sperimentali studentesse e studenti dell’Università del Salento. Infine si reinterpreta il fenomeno delle dimissioni alla luce dei risultati dell’economia sperimentale, mettendo soprattutto in luce alcune peculiarità dei servizi per l’infanzia che li rendono uno strumento particolarmente adatto a superare non solo i problemi organizzativi legati alla maternità ma anche molti tra gli stereotipi e le norme sociali che incanalano i comportamenti dei datori e delle madri verso la rottura dei rapporti di lavoro a seguito della maternità.

DISPARITÀ TRA I SESSI NEL MONDO DEL LAVORO EUROPEO La Costituzione (1946) sancisce “piena parità di tutti i cittadini senza distinzione di sesso”. L’art. 37 sul lavoro dà alla donna gli stessi diritti e, a parità di occupazione, la stessa retribuzione dell’uomo, ma attenua questi principi indicando l’essenziale funzione familiare delle donne. Inoltre, essa ha di fatto accantonato la possibilità per le donne di accedere alla magistratura per l’idea che esse siano costituzionalmente inadeguate alle funzioni giudiziarie e ha rinviato la decisione sulla questione alla legge ordinaria. Solo nel ’63 sarà approvata la legge che ammette le donne ai concorsi per entrare in magistratura, e nel ’65 ci saranno le prime donne giudice, pionere di una professione destinata in tempi recenti a femmminilizzarsi a ritmo veloce. Nel 1950 ci fu l’approvazione da parte di parlamentari donne la legge per la tutela delle lavoratrici madri, che vieta il licenziamento durante la maternità assicurandole un congedo di cinque mesi (due mesi prima e tre mesi dopo il parto).

Fu il primo progetto di legge presentato e poi approvato nel primo Parlamento del dopoguerra, considerato ancora oggi uno dei testi più avanzati d’Europa in fatto di maternità. Molte sono state le battaglie importanti finalizzate a superare divieti e discriminazioni giuridiche: un esempio è la clausola di nubilato ovvero l’impegno a non sposarsi che si faceva firmare alla lavoratrice al momento dell’assunzione. Ma nel gennaio del ’63 si vota una legge apposita per vietare il licenziamento a causa di un matrimonio. Nei primi anni del secondo dopoguerra si verifica un notevole incremento della disoccupazione femminile, la cui espulsione dall’attività produttiva è legata alla ristrutturazione delle aziende tessili e manifatturiere altamente femminilizzato. Forte viene dunque ad essere la segregazione occupazionale delle donne in senso verticale (concentrazione nelle qualifiche più basse) e orizzontale (presenza nei settori unicamente femminili), inoltre per loro manca ogni opportunità di fare carriera e sono oggetto di forte discriminazione salariale.

La lotta per la parità salariale si conclude con un accordo nel 1960 che riguarda solo i settori dell’industria di base dove la presenza femminile è scarsa mentre non avviene nei settori manifatturieri altamente femminilizzati. Il boom economico tra la fine degli anni ’50 e i primi anni ’60 vede un incremento dell’occupazione femminile soprattutto nel commercio ma anche come commesse e coadiuvanti familiari e data la crescita del salario, le donne hanno la possibilità di occuparsi della famiglia e alla casa diventando casalinghe a tutti gli effetti, comportando un’enfasi della maternità quale elemento di sua identificazione e realizzazione. La casalinga a tempo pieno diventa presto un ruolo difficile da sostenere e si diffonde il lavoro a domicilio e fenomeni di disoccupazione. Viene a configurarsi un iter tipico delle donne italiane che entrano in massa nel mercato del lavoro da giovani per poi uscirne soprattutto dopo la nascita dei figli. Nel corso degli anni ’70, si cominciano ad evidenziare i successi professionali delle donne, esaltando i nuovi dirigenziali femminili, le donne in carriera vengono prese come modello mentre sono meno osservate le nuove povertà femminili e il permanere di discriminazioni soprattutto in ambito lavorativo.

Un’importante legge sulla tutela delle lavoratrici madri introduce un sistema di garanzie, diritti e facoltà per le lavoratrici dipendenti durante il periodo della gravidanza e dell’allattamento e imponendo una serie di divieti al datore di lavoro. Inoltre, nel 1977 viene promulgata una legge sulla parità di trattamento fra uomini e donne in materia di lavoro garantendo equità di trattamento economico. Nel complesso si afferma il cosiddetto dualismo del mercato del lavoro che mette in contrapposizione una forza lavoro forte (maschile, adulta) con una forza lavoro marginale (in genere femminile) assumendo caratteristiche di elevato sfruttamento e disparità salariale. Si parla di segregazione occupazionale quando si rileva una diseguale distribuzione degli individui tra le diverse occupazioni. Possiamo specificare che la componente femminile del mercato del lavoro subisce una segregazione di tipo orizzontale all’interno di compiti che tendono a riprodurre stereotipi di ruolo oltre che contenuti e forme del lavoro domestico. Si tratta di occupazione scarsamente remunerate e/o a bassa qualificazione e con ridotte prospettive di carriera ma per tempi e modalità organizzative più accordabili con la gestione dei carichi di lavoro familiari. Nell’occupazione femminile riscontriamo anche una segregazione di tipo verticale in quanto le donne si concentrano ai livelli più bassi della scala gerarchica ossia nelle qualifiche a cui corrispondono gradi di potere, di responsabilità, di autonomia e riconoscimenti economici inferiori.

Per quanto riguarda il lavoro regolare comincia a venire rilevato e studiato il fenomeno della segregazione orizzontale ovvero il fatto che le donne tendono a concentrarsi in determinati lavori o professioni che vanno appunto femminilizzandosi mentre per la segregazione verticale troviamo cause di tipo economico, culturale connesse al ruolo produttivo femminile e alla suddivisione disuguale dei compiti domestici e familiari tra i membri della coppia. Nell’84 furono adottate le azioni positive che sono diventate lo strumento operativo della politica dell’Unione per promuovere la partecipazione delle donne a tutti i livelli e settori dell’attività lavorativa. Negli stessi anni viene istituita la figura della consigliera delle pari opportunità con l’obiettivo della promozione e il controllo dell’attuazione di principi di uguaglianza e delle opportunità e non discriminazione di uomini e donne sul lavoro. In Italia dagli anni ’90 vengono considerate azioni positive le misure specifiche che rimuovono gli ostacoli che di fatto impediscono le pari opportunità favorendo la diversificazione delle scelte professionali delle donne attraverso l’orientamento scolastico e professionale, valorizzando il potenziale lavorativo femminile sia in termini qualitativi che quantitativi, eliminare le disparità che colpiscono le donne nell’accesso e nella partecipazione al mercato del lavoro. La Conferenza di Pechino (1995) mette in evidenza come le italiane siano le donne che lavorano di più e che insieme alle spagnole fanno meno figli, si crea una condizione di arretramento rispetto ai paesi più avanzati, soprattutto nei confronti delle socialdemocrazie del Nord Europa. Infine, il 26 marzo 2000 è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità, allo scopo di apportare le modifiche per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa. In conclusione, le forme di congedo si possono riassumere in due filoni: – il congedo obbligatorio di maternità, prevede un’astensione dal lavoro della madre lavoratrice nei due mesi antecedenti la data prevista per il parto e i tre mesi successivi la nascita del bambino. – il congedo parentale, connesso a ciascun genitore entri gli otto anni di età del proprio figlio e con un massimo di dieci mesi complessivi tra i due genitori.

TASSI DI OCCUPAZIONE E DIFFERENZIALI RETRIBUTIVI TRA UOMINI E DONNE IN EUROPA Se andiamo ad osservare i tassi di occupazione e di disoccupazione femminile in alcuni paesi europei rileviamo innanzitutto che l’Italia e la Grecia continuano ad occupare gli ultimi posti nella classifica dell’Europa dei 27 risultando le realtà in cui la donna trova maggiori difficoltà di inserimento lavorativo (tab. 3.1). Approfondendo l’analisi della tabella notiamo invece che Danimarca, Svezia e Finlandia, ma anche l’Olanda, vedono più vicina la parità di presenza tra maschi e femmine nel mondo del lavoro; nessun paese tuttavia raggiunge la parità di genere che a livello europeo si attesta su una differenza del 14,3% a svantaggio femminile. Per quanto riguarda il tasso di disoccupazione l’Italia si colloca di poco sopra la media europea (+0,6%) mentre gli altri paesi mediterranei (Spagna, Francia e Grecia) la superano significativamente (rispettivamente +3,4%, +2,9% e +5,4% ) collocandosi ai livelli più alti della UE dopo Polonia e Slovacchia (+6,5% e +6,7% ). La relazione positiva tra titolo di studio e livelli di occupazione si riscontra in tutti i paesi dell’Unione Europea: chi possiede un titolo di studio universitario ha più possibilità di trovare un’occupazione di chi si è fermato a livelli scolastici inferiori; si rileva inoltre come l’influenza del titolo di studio sia più forte per le donne rispetto agli uomini; in Italia tale fenomeno appare ancora più accentuato.

All’aumentare del titolo di studio i tassi europei di occupazione maschile crescono in media di 12,8 punti percentuali mentre per le donne il divario tra le lavoratrici in possesso del titolo di studio inferiore rispetto a quello universitario è di 31,6 punti percentuali. In Italia la variazione nel tasso di occupazione al passare dalla licenza media alla laurea per gli uomini è minima mentre le occupate con titolo universitario superano del 33,5% le lavoratrici in possesso del solo titolo di base. Tuttavia per aumentare significativamente il tasso di occupazione sarà necessario consentire anche alle meno istruite di entrare nel mercato del lavoro. Altro fattore che ha contribuito all’aumento dell’occupazione femminile è la maggiore flessibilità nei tempi, negli orari e nelle modalità di svolgimento del lavoro che si è manifestata nell’ultimo decennio. La presenza sempre più massiccia del cosiddetto lavoro atipico, caratterizzato da elasticità oltre che da riduzione degli orari, ha consentito alle donne di conciliare meglio l’attività per il mercato con quella per la famiglia ma ha comportato anche degli svantaggi, tra questi l’instabilità lavorativa. E’ da sottolineare che l’instabilità lavorativa e la discontinuità dei rapporti di lavoro atipici implica in genere bassi livelli retributivi ma non in modo uguale rispetto al genere; si può dedurre che all’interno del mercato del lavoro atipico si sono configurate vere e proprie gabbie salariali di genere.

Nonostante il superamento delle disuguaglianze esplicite e normativamente sancite, infatti, permane ancora una disparità in termini di reddito. Il differenziale retributivo si concretizza in un 17% in più che gli uomini percepiscono rispetto alle donne. Nel complesso è il settore industriale a discriminare maggiormente in termini di genere; infatti al suo interno la distanza retributiva a scapito delle donne arriva al 20% , mentre nei servizi il divario si ferma al 10%. Se poi consideriamo il lavoro autonomo, il dislivello a favore degli uomini aumenta fino al 30%. Approfondendo l’analisi relativa ai differenziali salariali per livello occupazionale osserviamo che la minore differenza tra maschi e femmine in termini retributivi si riscontra tra i dirigenti e gli impiegati: gli uomini guadagnano dall’1,7% al 3,9% in più rispetto alle donne nella stessa posizione. Il maggiore divario si evidenzia invece tra operaie e operai specializzati dove i secondi guadagnano circa il 20% in più; la situazione appare non molto dissimile per le professioni intellettuali e quelle tecniche, mentre la disparità a favore dei maschi si riduce pur rimanendo al di sopra della soglia del 10% nell’ambito commerciale. Il differenziale retributivo in base al genere si accerta in modo sistematico in tutti i paesi monitorati dall’OCSE anche se si riscontrano notevoli differenze al loro interno: consideriamo le donne tra i 30 e i 44 anni vediamo che ci sono realtà virtuose come l’Ungheria, il Lussemburgo, la Polonia dove le lavoratrici percepiscono salari equivalenti a oltre l’80% di quelli dei lavoratori; per un altro raggruppamento di paesi il reddito femminile si colloca tra il 70% e l’80% di quello maschile, tra questi l’Italia (74%) assieme a Spagna, Svezia, Belgio, Danimarca, Turchia ecc.; ci sono altri paesi , tra cui Stati Uniti, Canada, Australia e Olanda, nei quali il reddito femminile non supera il 69% di quello maschile. Infine il gruppo con le maggiori disparità salariali in termine di genere comprende Regno Unito, Germania, Svizzera, Corea del Sud e Austria. L’Italia si pone tra i paesi con un livello di discriminazione relativamente basso riguardo ai salari percepiti da maschi e femmine [Ocse 2007].

Entrare in modo più approfondito nel merito delle variabili che influiscono sulle retribuzioni può risultare utile per capire meglio da dove provengono le differenze salariali tra maschi e femmine: innanzitutto dal livello d’istruzione posseduto ma anche dal numero di ore lavorative, dal tipo di contratto di lavoro, dal sistema di contrattazione individuale o collettivo, dal sistema di tassazione nonché dalle opportunità di welfare a disposizione, dall’anzianità lavorativa, dal tipo di attività svolta, dal settore occupazionale e dalla dimensione dell’impresa, dal livello raggiunto in termini di progressione di carriera strettamente connesso alle interruzioni del percorso lavorativo e dai cambiamenti di attività. Molteplici dunque sono i fattori e le dimensioni da tener presenti nell’analisi in oggetto che riguardano caratteristiche personali ascritte come l’età e il sesso o acquisite e legate a scelte personali quali il tipo di scuola secondaria e di università frequentante; il numero di anni di studio ma anche la formazione successiva in termini di specializzazioni e nuove competenze acquisite; il tipo di occupazione svolta nonché i ruoli ricoperti. La spiegazione sta dunque nei ruoli di genere presenti nella società e nella segregazione occupazionale che da essi deriva. Fattori culturali dunque, ancorati però alle politiche del lavoro e al sistema di welfare (scarsa disponibilità di servizi per l’infanzia, orari di lavoro e orari della città che rendono difficile la conciliazione); legati, inoltre, alle preferenze delle aziende che si basano su pregiudizi o convenienze diverse nell’assunzione di maschi o di femmine , ma anche agli individui che privilegiano o sono costretti a scegliere determinati tipi di occupazione in quanto interpretano diversamente il proprio ruolo sociale.