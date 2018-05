Diventerà madre a 9 anni, non potrà abortire

Quella che stiamo per raccontarvi è una di quelle storie che vi lasceranno sicuramente con l’amaro in bocca. E’ una storia di violenze avvenuta su una piccola bambina di soli 9 anni. La piccola sarebbe rimasta incinta del patrigno che avrebbe abusato di lei per circa 10 volte. A notare tutto sarebbe stata la mamma della piccola, la quale notando che la sua pancia continuava a crescere si è preoccupata, ma ovviamente non poteva immaginare cosa davvero potesse essere accaduto.Questa incredibile storia è avvenuta a Ventanilla, in Perù, dove è scoppiato un vero e proprio scandalo che ha lasciato senza parole davvero tutto il paese.

A stuprare la bambina peruviana di 9 anni è stato il suo patrigno, e la cosa più incedibile è che la piccola non potrà più interrompere la gravidanza. Secondo gli addetti ai lavori che hanno indagato sul caso, la bambina di 9 anni è stata costretta a subire le violenze sessuali anche fino a 10 volte al giorno, ma la bambina pare non avesse mai trovato il coraggio di ribellarsi nei confronti dell’uomo.

Come abbiamo già riferito, ad accorgersi di tutto è stata la mamma della piccola, che ha fatto sottoporre la figlia ad un’ecografia dalla quale è risultata essere incinta ed era già arrivata al quinto mese, e dunque oltre il limite stabilito per legge per poter procedere con l’aborto.

Per questa ragione, la piccola ha dovuto portare a termine la gravidanza e mettere al mondo il frutto del “peccato”, ovvero la creatura nata dalle violenze. Il patrigno, d’altro canto sembra sia sparito nel nulla una volta venuto a conoscenza del fatto che la bambina era rimasta incinta. Per questo motivo, venuta alla luce la notizia, è immediatamente partita una caccia all’uomo in tutto il paese. Si tratterebbe di Elmer Sergio Chambergo Tapia, un uomo di 30 anni.

Adesso la sua famiglia chiede che venga fatta giustizia. E’ intervenuto sulla vicenda anche Ana Maria Choquehuanca, il Ministro per i diritti delle donne del Perù, che ha assicurato che il governo sta facendo tutto il possibile per poter approvare una legge nel più breve tempo possibile per prevenire altri casi del genere.

Il Ministro per i Diritti delle donne del Perù ha fatto sapere che il governo peruviano approverà prima possibile delle leggi che possano essere in grado, finalmente di tutelare le vittime di abusi sessuali e che potrà dunque, come già detto, prevenirli. Si parla non soltanto di abuso sul piano fisico ma anche emotivo, e come ci insegnano i fatti di cronaca degli ultimi anni, la violenza sessuale in famiglia è più diffusa di quanto si possa pensare.

