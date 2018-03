Dna svela il mistero dell’alieno mummificato di Atacama

Probabilmente già avrete visto queste immagini in rete. Di che cosa si tratta non si sa ancora bene, si stanno effettuando molti studi, è un piccolo scheletro mummificato, non più lungo di una penna stilografica, con delle proporzioni perfette, è stato sepolto in un altro di stoffa vicino ad una chiesa cattolica. La notizia se sarà confermata è davvero clamorosa. Con questa frase si comunicava l’esito dei primi esami effettuati sono una creatura trovata nel corso del 2003 nel deserto cileno di Atacama da parte dell’ufologo americano Stephen Green, i resti ritrovati da un certo Oscar Munoz vicino a una chiesa abbandonata in una città fantasma chiamata Lanoria a 56 km verso l’interno della provincia di Ip, nel nord del Cile furono venduti inizialmente il proprietario di un pub locale per 30.000 pesos cileni e successivamente al suo proprietario attuale, una donna d’affari di nome Ramon

È stato svelato il mistero relativo allo scheletro ritrovato pubblicato nel deserto cileno di Atacama nel 2003. Inizialmente sembrava si trattasse di un alieno in miniatura, trattandosi di un esserino di circa 15 cm di altezza con il cranio allungato le orbite oculari Oblique e circa 10 paia di costole. A distanza di tanto tempo, invece pare sia stato svelato il mistero e lo scheletro ritrovato mummificato nel deserto cileno di Atacama, pare appartenga ad un feto umano di sesso femminile il quale purtroppo risulterebbe deformato da tutta una serie di anomalie genetiche, alcune delle quali risultano davvero sconosciute al giorno d’oggi. E’ questo Quanto emerso dall’esame del DNA che è ancora oggi conservato e pare risalga circa 40 anni fa. I risultati di queste analisi sono stati pubblicati sulla rivista Genova Research dell’università di Stanford oltre che da quella della California a San Francisco. “Ho saputo di questo esemplare da un mio amico e sono riuscito ad averne una foto: è impossibile guardarlo e non pensare che sia interessante, è sensazionale”, e questo sostanzialmente quanto raccontato dal docente di microbiologia e immunologia Ten Ford Garry Nolan. “Per questo ho detto al mio amico, ‘qualunque cosa sia, se ha un Dna, posso analizzarlo‘”, ha aggiunto ancora Garry Nolan.

Il sequenziamento è stato condotto proprio in collaborazione con a Atul Butte, ovvero il direttore di dell’Istituto di scienze computazionali per la salute dell’università della California e pare che abbia dimostrato come questo scheletro che è stato chiamato ATA ha un DNA umano Ma tipicamente cileno, proprio perché pare abbia delle caratteristiche che sono tipiche degli antenati e di nativi americani ed europei. Comea Abbiamo visto però, questo scheletro è apparso tutto deformato e ciò sarebbe attribuibile ad alcune rare mutazioni che sono state ritrovate in 27 geni legati a malattie come scoliosi, nanismo e ad alcune anomalie muscoloscheletriche.

“Analizzare un campione enigmatico come quello del genoma di Ata ci può insegnare come gestire oggi in ambito medico i campioni, magari legati a più mutazioni”, sottolinea Butte. “Quando studiamo il genoma di pazienti con sindromi insolite, ci potrebbe essere più di un gene o di un meccanismo coinvolto dal punto di vista genetico, cosa che non viene sempre considerata”. Stando a quanto riferito dai ricercatori, lo studio delle ossa invecchiate precocemente di ATA Infatti dimostrano a 68 anni di età e potrebbero essere d’aiuto proprio nella lotta alle malattie dell’osso e soprattutto nella ricerca di farmaci utili per poter accelerare la riparazione in caso di frattura.

Non si tratta Dunque di un alieno, ma di un essere umano e questo è stato confermato dall’ Università della California secondo cui lo scheletro appartiene ad una donna che ha sofferto come già abbiamo visto di mutazioni genetiche e che non è sopravvissuta molte ore in seguito alla sua nascita.

Mitologia Aliena

Esiste una antica, e volutamente ignorata, documentazione sui miti celesti che vennero riconosciuti come Dei dagli uomini; una tradizione orale e scritta che tende a spostare i nostri parametri di ricerca ai margini di un universo chiamato Terra. Le antiche civiltà credevano fermamente in un intervento divino molto diverso da quello, con valenze prettamente spirituali, che prese in seguito il sopravvento: Dei, Dee, esseri di altri mondi che incrociavano il nostro spazio e interagivano con il nostro pianeta. Oggi li conosciamo come Ufo, Grigi, extraterrestri, e tentiamo di confinarli in uno spazio utopistico nel tentativo di sognare un universo fantastico pur rimanendo saldamente ancorati a una realtà molto più tangibile e rassicurante; ma un tempo storia e mito convivevano tra loro; una delle spiegazioni proposta più di frequente riguardo all’origine del mito si basa sulla sua diretta discendenza da un sentimento religioso, ovvero l’estremo bisogno di razionalizzare un atteggiamento superstizioso o, comunque, qualunque cosa non possa essere spiegata con il solo ausilio della ragione.

Se da un lato questa teoria risulta sicuramente accettabile, dall’altro non tiene conto del fatto che l’inspiegabile non è soltanto una prerogativa divina; esistono infatti molti fenomeni inspiegabili che non rientrano nella natura divina ma sembrano appartenere alla sfera umana. Uno dei tanti misteri, ad esempio, che da sempre affligge gli storici e gli scienziati è quello dei petroglifi, e in particolar modo quello che riguarda molte raffigurazioni antiche che sembrano riprodurre moderne creature rivestite da una sorta di tuta spaziale, se non addirittura veri e propri esseri di natura non umana. Proviamo a paragonare le varie pitture rupestri e cerchiamo tra loro un comune denominatore; l’uomo primitivo dipingeva o scolpiva la pietra per riprodurre ciò che temeva o ciò che osservava. Nel primo caso potremmo affermare che si trattava di una sorta di esorcismo, attuato rappresentando la figura che lo minacciava e scaricando quindi il proprio timore sull’opera appena compiuta. Nel secondo caso, però, non possiamo che arguire di trovarci ad osservare la rappresentazione di ciò che l’artista realmente aveva visto, una visione ovviamente distorta dalla sua cultura e dal sentimento religioso, ma pur sempre una rappresentazione di qualcosa alla quale aveva assistito o, comunque, di qualcosa che aveva visto con i propri occhi. Partendo da questo presupposto, le figure anomale rinvenute in svariate località della Terra non possono essere attribuite a semplici fantasie, sono troppo simili tra loro e l’enorme distanza che divideva gli artisti non favoriva certo uno scambio di idee sui modelli da raffigurare.

Rimane quindi la domanda: cosa rappresentavano? Possibile, come alcuni asseriscono, che quelle strane figure, dotate di caschi e tute, fossero soltanto la rappresentazione dell’antico desiderio dell’uomo di volare? Come spiegazione dobbiamo ammettere che lascia molto a desiderare, sarebbe molto più logico a questo punto, accettare la teoria di visitatori alieni, con tutto ciò che ne consegue. Il problema principale rimane comunque l’affinità tra le culture nel Medio Oriente e quelle localizzate nelle Americhe, ovvero la loro sconcertante concordanza; l’antica Babilonia era infinitamente lontana dal Sud America, così come ogni cultura presentava caratteristiche diverse: una si sviluppava a stretto contatto con il mare, l’altra nasceva sulle montagne, il tutto scandito da esigenze diverse e da diverse idee. Ciò nonostante, la similitudine delle rappresentazioni grafiche lascia ancora oggi perplessi; pur ammettendo che si sia giunti alle stesse soluzioni percorrendo strade diverse, questo non spiega in maniera soddisfacente l’enigma delle rappresentazioni pittoriche e architettoniche. Esiste di certo la possibilità che rappresentanti di diverse culture siano venuti in contatto tra loro, spargendo per il mondo allora conosciuto, come moderni missionari, le loro conoscenze; ma questi uomini da chi avevano appreso? Se la maggior parte delle informazioni provengono da tradizioni orali perpetuate nel tempo, quale era la loro origine.

In poche parole, se culture diverse erano solite rappresentare esseri racchiusi in quelle che oggi definiamo tute spaziali, ci deve comunque essere stato qualcuno che, inizialmente, testimone di questo strano avvenimento, ne ha in seguito perpetuato il ricordo. Esseri alieni, laddove questo attributo indichi la loro provenienza extraterrestre o molto più semplicemente creature di questo pianeta dalla natura sostanzialmente diversa da quella umana e appartenenti a una diversa dimensione, hanno interagito da sempre con l’evoluzione delle civiltà. Nell’antichità questi misteriosi personaggi vennero assimilati agli Dei, e quando (per motivi ancora non del tutto svelati) la loro sinergia con gli esseri umani volse al termine, entrarono a far parte del mito. A riprova di quanto appena detto ci basterà rileggere, ma con diversi occhi e con una diversa apertura mentale, l’intero periodo della storia umana; non saranno certo pochi gli episodi che ci riporteranno alla memoria l’antica sinergia tra uomini e Dei. D’altra parte non deve stupirci più di tanto il fatto che, in passato, ogni cosa proveniente da una dimensione diversa da quella umana fosse rivisitata in chiave mitologica; la paura dell’inspiegabile richiedeva una pronta giustificazione, una chiave di lettura che aiutasse a spiegare fatti e avvenimenti che, in caso contrario, sarebbero apparsi assurdi e pericolosi.

Nascono in tal modo molte delle figure che ritroveremo nei capitoli a seguire; Quezalcoatl in Messico, Indra in India, Pvada Sabava in Tibet, i Celestiali in Cina, gli onorevoli Dei in Giappone, Horus in Egitto, Zeus in Grecia, Odino nell’Europa del nord, Cheisven in Galles, Leacoscia in Perù, il grande spirito negli USA, i signori del cielo in Persia, i Nommos nel Mali, gli Apkallu e Oannes nel Golfo Persico, Leviatan nella Bibbia, gli Anunnaki nella cultura dei Sumeri. Tutti questi personaggi si spostavano nell’aria per mezzo di uova volanti, carri aerei, carri celesti vibranti, occhi volanti, perle spaziali, velivoli luminosi, e da questi personaggi si narra discendano quasi tutte le grandi civiltà e numerosi popoli; i Sumeri, gli Esquimesi, gli Incas, i Maya, gli abitanti dell’isola di Pasqua, quelli del Tibet. L’apporto degli Dei celesti e la sinergia che questi svilupparono con la popolazione, furono elementi unici e irripetibili di un progresso conquistato nello spazio di pochi anni; a seconda delle varie tradizioni, insegnarono l’architettura, la scrittura, la matematica, e soggiornarono a lungo tra gli uomini prima di andarsene, muovendosi periodicamente tra la terra e lo spazio.

Gli antichi racconti mitologici conservano ancora innumerevoli tracce di quel periodo, spesso frutto di tradizioni ancora più vetuste, altre volte usando l’immagine di esseri incredibili per rappresentare una altrettanto incredibile realtà; gli antichi greci, ad esempio, ci parlano della Gorgone, descrivendola come qualcosa metallico (bronzo) e luminoso (fiammeggiante), di aspetto alieno (mostruoso) e con il potere di paralizzare gli uomini attraverso l’uso di un raggio paralizzante (lo sguardo); descrizioni molti simili si possono rintracciare anche nei miti americani. In questo caso si tratta di una razza di giganti creata dagli Dei prima dal diluvio, e il parallelismo con i racconti contenuti nella Bibbia non può certo passare inosservato. Nelle antiche cronache trascritte in sanscrito si parla dei Vimana, macchine volanti che tuonando vomitavano fuoco e mercurio fluido, mentre il “Libro dei Morti”, redatto dagli antichi egizi, ci racconta che la prima astronave discese sulla Terra nel 18617841 a.C., lo stesso si afferma nelle tavole di Cuthca. Secondo le tavole Brahminiche, soltanto 18 milioni d’anni fa un’umanità primitiva iniziò a svilupparsi, ma ben presto la sua ascesa subì una battuta d’arresto, fino a quando, nel 18617841 a.C., il Signore della fiamma scese per la prima volta sulla Terra con la sua astronave. Arrivò sulla terra con quattro grandi signori e cento assistenti, con il compito di mutare l’essere androgino che vagava per il pianeta.

Il corpo che doveva ospitare la nuova vita venne modellato dalla Terra, alla fine gli Dei si imbarcarono sulla loro astronave fiammeggiante, sfrecciarono nell’aria, e atterrarono sull’Isola Bianca che sorgeva nel mare di Gobi, dove oggi si estende il deserto. Semplici racconti generati da antiche fantasie? Visioni? Ovviamente è possibile che la data dei 18 milioni di anni fa sia del tutto simbolica e si riferisca, invece, ad epoche già in quel periodo così remote da non consentire un calcolo esatto, ma sarebbe di certo interessante, oltre che sicuramente non privo di sorprese, condurre uno studio che riuscisse a dare una immagine esatta di quello che realmente stavano osservando i vari cronisti. Troppe coincidenze e troppi racconti simili tra loro, una moltitudine di fatti somiglianti che investono tutte le antiche civiltà; ma non c’è soltanto questo, esiste anche una lunga catena di simboli che si perpetuano nel tempo, variando nella forma, ma rimanendo pur sempre espressione di una antica e mai dimenticata immagine primordiale. Nella baia peruviana di Pisco, ad esempio, su di una scoscesa parete rocciosa, si staglia prepotente la figura di un candelabro alto 250 metri, oppure, seguendo altre ipotesi, quella di una freccia che indica Nazca. Si tratta probabilmente della figura del candelabro ebreo, lo stesso simbolo fatto costruire dal Signore a Mosè. Questo stesso candelabro ricorda però anche il simbolo di Atlantide, si tratta infatti della rappresentazione perfetta delle sette torri della capitale atlantidea e, al tempo stesso, simboleggia la rappresentazione della struttura della città a capo del mitico continente, evidenziando i canali circolari e concentrici, oltre che la via che li attraversava. Perché i popoli antichi erano ossessionati dal bisogno di erigere grandi figure che fossero visibili dall’alto? Ci troviamo forse in presenza del primo tentativo, tra l’altro ampiamente documentato, di entrare in contatto con esseri alieni? Ancora una volta ritorniamo al quesito iniziale; se infatti si potrebbe spiegare il problema della somiglianza tra le varie rappresentazioni artistiche, questo nulla sembra togliere al mistero iniziale: quale avvenimento remoto scosse così profondamente i suoi testimoni, tanto da diventare un mito quasi universale?

Da secoli gli alieni tra di noi

Il protagonista di quella straordinaria avventura, dopo anni di silenzio, ha voluto incontrare anche Mario Ca‐ rotti, fondatore ed animato‐ re del Gruppo Ufo Cremona, che raccoglie una ventina di appassionati osservatori dei lati più bui dei nostri cieli. Si ritrovano ogni quindici giorni per scambiarsi opinioni, testimonianze e suggestioni. Anche la sua testimonianza è stata inserita nel dossier in cui il gruppo sta raccogliendo quelle esperienze che nessuno, per timore, ha mai voluto raccontare. E sono davvero molte. D’altronde quella del 2012 è de‐ stinata ad essere ricordata co‐ me l’estate degli ufo. Nel corso del mese di agosto si sono ripetuti gli avvistamenti di oggetti volanti non identificati da Rivolta d’Adda a Casalbuttano.

Dall’inseguimento in auto di uno stranissimo oggetto luminoso da parte di un quarantenne fra le campagne di Casalbuttano e Corte de’ Cortesi, all’apparizione di una grande rapace meccanico nel cielo di Ferragosto nei pressi del Migliaro. L’ultimo caso agli inizi di febbraio, quando un misterioso cilindro luminoso di passaggio sui cieli dell’Ipercoop, ha causato una serie di malori tra gli spetta‐ tori del multisala. Ma di strani oggetti volanti sono piene anche le cronache cremonesi di un tempo. E’ il caso dello storico Lodovico Cavitelli che nel 1588 nei suoi “Annales” fornisce scrupolosa‐ mente notizie su sfere luminose, soli e lune rosse comparse improvvisamente nel cielo, seguite poi da eventi calamitosi di ogni genere. Nel 1161 riferisce della comparsa di tre soli e altrettante lune in forma di croce che ricomparvero, pochi anni dopo nel 1169, verso il tramonto del 5 settembre. Passano i secoli.

Il Medioevo fu soprattutto l’epoca del‐ le “Trabes ardentes” e di simboli celesti ad esse correlati: segni fu‐ nesti per antonomasia, il cui ma‐ nifestarsi era associato a sventure o ad incombenti tragedie. Nel 1222, racconta il nostro annalista, “in Italia apparve una stella crinita, ossia con la criniera; forse una stella cometa. A causa delle frequenti piogge i fiumi erano accresciuti oltre misura e dalle acque di questi fu portato grave danno ai raccolti, A causa di ciò si verificò una grave carestia”. E, riferendosi al 1239: “il 3 giugno fu I vista una stella crinita procedere velocemente verso occidente con un astro simile ad una fiaccola, a causa di ciò si manifestò una grave carestia per la quale morirono moltissime persone”. Ma i tre soli tornano nel cielo di Cremona la sera dell’11 gennaio, al tempo del pretore milanese Bartolomeo Roncaroli, seguiti da un grande vento che sradica alberi, danneggia case e affonda navi e precede un grande terremoto. Altri eventi funesti vengono annunciati, nella notte tra il 28 e 29 giugno nel 1521, dai soliti tre soli e da tre pallide lune che annunciano la comparsa di una “orrenda stella cometa” a sua volta foriera di un’invasione di rettili e lupi in Pannonia e in Gallia, seguiti da fortissimi venti con tuoni folgori e grandine.

Ma a stupirci di più è la minuziosa descrizione del fenomeno accaduto nel‐ la notte tra il 25 e 26 gennaio 1567: una vera e propria invasione di ufo. Verso le tre, nello spazio di tre ore, apparvero tre soli con cerchi concentrici di diverso colo‐ re, di cui uno si diresse verso est, uno verso ovest e quello in mezzo prima verso nord e poi verso ovest fino a scomparire dopo aver modificato i colori dei cerchi dal rosso al verde, all’arancione, al blu. Che dire? Soli verdi e soli rossi sono segnalati nel 1557 anche in Polonia. Infine, nel 1566, una vera e propria parata di sfere scure e rosse, si verificò nel cielo di Basilea, a ricordo della quale un “volantino” stampato per l’occasione descrive graficamente l’evento di fronte all’attonita popolazione. In epoca moderna gli avvistamenti si moltiplicano e diventano più puntuali. Si inizia con il 1940 quando un oggetto luminoso sfreccia velocissimo da la Spezia a Cremona. In poco più di cinquant’anni, cioè da quando si è iniziato a prestare attenzione al fenomeno, ci sono stati almeno una quarantina di avvistamenti.

Uno, in particolare, è entrato negli annali dell’ufologia e riguarda un abitante di Torre de’ Picenardi, Franco Premi. in un giorno di Giugno del 1954, si trovava in aperta campagna, erano circa le 14.30 e attendeva un suo cliente per motivi di lavoro. L’uomo leggeva tranquillo quando notò segni di irrequietudine nel suo cane; cercò inutilmente di calmarlo. All’improvviso Premi udì un forte sibilo e vide a 200 metri da terra un ufo in discesa che atterrò su un campo di granoturco. Il velivolo, grigio ma trasparente nella parte anteriore, aveva una forma a goccia con un’abbozzo di coda. Era leggermente curvo nella par‐ te inferiore e molto bombato superiormente; Franco Premi stimò le dimensioni dell’oggetto in circa 10 metri di lunghezza, 7 di larghezza e 3 di altezza. Il sibilo cessò e il cane si calmò. Il signor Premi, allora, scese dalla sua auto e si nascose prudentemente fra i cespugli: dal suo punto di osserva‐ zione poté vedere distintamente due strani esseri uscire da sotto il velivolo. Gli alieni, secondo la sua descrizione, erano di forma umanoide, alti circa 2 metri; indossa‐ vano delle tute rigide di colore azzurro e il volto era coperto da una specie di grandi occhiali scuri che avvolgevano tutta la testa arrivando fin dietro la nuca.

Gli esseri sembravano avere difficoltà di locomozione, quasi come se non camminassero da molto tempo. I due alieni raccolsero alcuni campioni di vegetazione dal terreno circostante e li posero in alcuni contenitori che avevano preso dall’ufo, dopodiché controllarono brevemente il velivolo e vi rientrarono. Subito dopo il misterioso ufo decollò velocemente. L’oggetto partì producendo nuovamente il sibilo assordante e lasciando in‐ torno un forte odore di ozono. Il 1954 è davvero un anno partico‐ lare. Il 1 novembre alle 17,30 due studenti di Cremona affermano di avere visto in periferia un umanoide in tuta, con casco e bombole. Lo stesso giorno verso sera un corpo lumnoso sfreccia velocissimo nel cielo e alle 21 almeno un centinaio di persone notano un disco volante. La sera del giorno dopo una sfera grande come la luna viene vista da piazza Sant’Anna. L’avvistamento più incrdibile avviene però nell’estate del 1967 in riva al Po. Il protagonista, E.S., ha raccontato la sua storia quarant’anni dopo all’ex sottufficiale dell’aero‐ nautica militare Massimo Stacciali di stanza al‐ l’aeroporto di Ghedi. Erano circa le tre di notte quando venne svegliato insieme ai genitori da uno strano persistente sibilo, come una “turbina” che gira, ma intervallata da scatti metallici, quasi avesse un difetto… Con molta circospezione con il padre si diresse verso la riva del Po, che distava un centinaio di metri dalla loro abitazione.