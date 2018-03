Da domenica 4 marzo parte il ‘mese della mobilità dolce’

Domenica 4 marzo, oltre a essere la data in cui si voterà per le elezioni politiche e, nel Lazio e in Lombardia, anche per quelle regionali, sarà, come sempre accade a livello globale, una giornata naturalmente ricca in ogni modo pure di altri eventi a vario titolo interessanti, significativi e importanti, per la cittadinanza e la collettività.

Proprio il 4 marzo, per esempio, sarà infatti il giorno nel quale prenderà il via la nuova edizione, quella per l’anno 2018, del ‘mese della mobilità dolce’, organizzato da Co.Mo.Do (Cooperazione per la Mobilità Dolce, ossia quella mobilità che, essendo per propria natura non motorizzata – pedonale, ciclabile – possiede al massimo i requisiti di sostenibilità e concorre a favorire lo sviluppo di nuove forme ricreative di turismo volte alla riscoperta di risorse naturalistiche e storico-culturali presenti sul territorio) con la collaborazione della Fondazione FS, per promuovere appunto la valorizzazione di itinerari lungo sistemi storici, ambientali e culturali, del valore e degli obiettivi raggiunti con il brandidentity “Giornata Nazionale delle Ferrovie Dimenticate”, della valorizzazione e conservazione dei Paesaggi e beni culturali basati su Reti di Greenway, Sentieri e Cammini, di #Spostiamocileggeri, #spostiamocitutti.

L’iniziativa nasce dalla constatazione della presenza in Italia di un grande potenziale non pienamente sfruttato ma di considerevole ricchezza: sono difatti tuttora circa 7000 i chilometri di tratte ferroviarie in disuso, gran parte dei quali potenzialmente riutilizzabili con la trasformazione in greenways o in alcuni casi con la loro riconversione a linee ferroviarie turistiche da percorrere su treni storici.

Oggi comunque la situazione, va detto, sta, seppur lentamente, migliorando, poiché negli ultimi anni sono stati convertiti in greenways circa 800 chilometri di rete fino a poco tempo fa del tutto dismessi, in Sicilia come nel nord Italia, dove se ne trova la maggioranza.

D’altra parte l’iniziativa di Fondazione Fs in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, illustrata appena pochi giorni fa, ha portato negli ultimi tre anni alla riapertura di nove linee storiche, per quasi 600 chilometri di percorsi: per questa ragione la Giornata Nazionale delle Ferrovie Dimenticate, giunta alla sua undicesima edizione, è stata inserita, insieme alla prima Giornata Nazionale del Turismo Equestre, in un più vasto ambito di eventi sotto la succitata denominazione di Mese della Mobilità Dolce. Gli eventi che, lo ricordiamo, avranno inizio il 4 marzo, si protrarranno fino a primavera inoltrata.

Il vicepresidente vicario della Federciclismo, Daniela Isetti, nel suo intervento sullo sviluppo del turismo in bicicletta, e sull’impegno della FCI nella formazione, per far sì che si possa sempre fare fronte a nuove esigenze e dar vita a nuovi progetti, ha sottolineato “l’importanza del cicloturismo e dei corsi di formazione delle guide cicloturistiche per la Federazione. L’FCI, grazie anche a tutto questo, riesce a dare un grande appoggio alle iniziative di mobilità dolce, mediante l’uso di ciclovie recuperate anche a partire da tratti ferroviari abbandonati”.

“Viaggiare senza limiti: turismo per tutti in Europa”. Un titolo ambizioso, per un’opera che si propone in realtà un solo scopo: essere un punto di partenza per chi, nel mondo del turismo, che è poi anche il mondo dei servizi, si tiene lontano da un settore per timore o per mancanza di conoscenza. Come quando, negli anni Ottanta, i primi divulgatori scientifici scrivevano qualche libro sulla cosmologia o sulla biologia, prima che Jurassic Park trasformasse i dinosauri da terribili fotografie sui sussidiari delle elementari a compagni di giochi per un’intera generazione. Nel mondo del turismo accessibile, la reazione degli operatori è la stessa dei genitori quando per le prime volte i ragazzi chiedevano di acquistare un giocattolo a forma di T-Rex: sarà solo un caso isolato? Possibile che sia davvero questo il futuro? Che devo fare, oppormi o seguire la corrente? O meglio, cavalcare la tendenza? E con le spese come faccio, dovrò ricomprare tutto, lo zainetto, l’astuccio, i quaderni, i giochi, le tazzine e lo spazzolino da denti. C’è ancora dunque tanta incertezza, tanta diffidenza, tanta confusione. In parte perché in realtà il settore è confuso di per sé, per primi sono i clienti, i turisti con esigenze particolari, a non sapere bene che cosa desiderano, come richiederlo e come ottenerlo. In parte, però, ed è la parte maggiore, manca la conoscenza del settore, la comprensione di quali siano le cosiddette esigenze particolari e di quanto sia promettente il mercato. Con questa pubblicazione si vuole dare un contributo a fare chiarezza, a capire che cosa siano e quali siano le esigenze particolari, che cosa si chiede a un territorio o a una struttura ricettiva o turistica. Magari sfatando anche qualche falso mito e dando qualche indicazione pratica, sicuramente utile in un mondo che spesso vive solo di teoria. Tanti argomenti sono soltanto accennati, molti mancano del tutto, come il grande capitolo delle intolleranze alimentari. Non perché non pensiamo che avrebbero giovato alla qualità della pubblicazione, ma perché non è stato possibile reperire un contributo qualificato e qualificante, ed allora abbiamo preferito rinunciare, piuttosto che pubblicare inesattezze. Quello che abbiamo cercato di fare è raccogliere le testimonianze di esperti, cercando di stimolarli ad approfondire un argomento in cui fossero particolarmente ferrati, partendo dalla descrizione delle necessità, per passare alla strutturazione dell’offerta e giungere quindi al grande capitolo e alla grande sfida della promozione e del marketing. Crediamo di avere gettato un sassolino nello stagno, sperando che le onde arrivino il più lontano possibile.

Un paese davvero civile non può non consentire ai suoi cittadini la piena accessibilità a tutte le sue strutture pubbliche e private. E questo vale a maggior ragione per un settore, quello del turismo, che vede l’Italia primeggiare nel mondo per le sue eccellenze in tutti i campi. Se il turismo vuole davvero diventare uno degli asset strategici futuri di questo paese, non può fare dei distinguo fra chi può accedere a determinate strutture e chi no. Questo principio vale non solo per ragioni di civiltà ma rappresenta anche un investimento di tipo economico perché coinvolge milioni di potenziali clienti del turismo. Per questo, la Commissione per la promozione e il sostegno del turismo accessibile, costituita presso il Ministero del Turismo, ha voluto elaborare un ‘Manifesto’ che rappresenti la base programmatica e culturale del suo lavoro futuro. Un lavoro a cui sono chiamati a partecipare tutti coloro che fanno parte della filiera del turismo e che sono direttamente coinvolti con i temi che la Commissione ha individuato come prioritari. In primo luogo ci rivolgiamo ai Comuni Italiani che di questa sensibilità devono essere i più diretti interpreti nel territorio. Proprio con Anci è stata avviata una collaborazione che vedrà nei quattro incontri organizzati nel nord, centro, sud Italia e isole, l’occasione importante per promuovere il Manifesto e il suo Documento applicativo. Il principio che deve guidare la nostra azione è semplice e chiarissimo: l’individuo nella sua totalità, con i suoi bisogni che derivano da personali condizioni di salute – qualunque esse siano, dalle disabilità motorie alle intolleranze alimentari, da una gravidanza all’età avanzata – è un cittadino ed un cliente che ha diritto a fruire dell’offerta turistica in modo completo e in autonomia. L’accessibilità, ossia l’assenza di barriere architettoniche, culturali e sensoriali, è la condizione indispensabile per consentire la fruizione del patrimonio turistico italiano. La Commissione metterà in campo azioni finalizzate a raggiungere questi obiettivi perché, come ho già detto, un paese per ritenersi davvero civile deve essere accessibile.

Il concetto di turismo accessibile Il turismo accessibile è un concetto che è diventato sempre più conosciuto negli ultimi 10-15 anni; sia i turisti che l’industria turistica tendono a diventare più consapevoli dei suoi vantaggi. Il turismo accessibile può essere brevemente descritto come i prodotti e i servizi di tutta la catena di servizi turistici che sono progettati per tutti e senza barriere. Può anche essere descritto in termini di mercato essendo il mercato turistico che cresce più velocemente. Perché questo? Stiamo attraversando un cambiamento demografico, questo è un dato di fatto. Una parte crescente degli europei è gente anziana, 60 anni o più. Questa generazione che ha sperimentato il boom del turismo di massa in Europa a partire dagli anni Sessanta non è pronta a rinunciare a viaggiare a causa di qualche disabilità che potrebbe sopraggiungere con l’età. Questi clienti senior probabilmente non chiamerebbero loro stessi ”disabili” ma le loro necessità di accesso quando viaggiano corrisponderebbero invariabilmente ai requisiti d’accesso delle persone con disabilità. La popolazione che invecchia sta rapidamente portando alla trasformazione del “turismo accessibile” da quello che era considerato come un mercato di nicchia a un fenomeno di mercato di massa. Il potenziale di mercato del Turismo per Tutti non solo include la popolazione più anziana, ma anche molte persone in tanti stadi della vita con necessità estese di una buona accessibilità: persone con disabilità con amici e famigliari; famiglie con bambini piccoli; persone con problemi di salute temporanei o cronici. Quando si considerano solo le persone con disabilità in Europa questo mercato equivale ad almeno 630 milioni di persone che pernottano in Europa per anno e almeno 130 milioni di cittadini europei secondo le stime della Commissione Europea. Inoltre, le persone che provengono da altre parti del mondo hanno all’incirca le stesse necessità di accessibilità e le stesse aspettative e molte di loro vogliono visitare l’Europa. Studi tedeschi hanno mostrato come il target del turismo accessibile sia portato a spendere più soldi per le proprie vacanze, ami viaggiare in bassa stagione, sia più fedele alla destinazione del turista qualunque e che spesso venga accompagnato dalla famiglia o dagli amici. Il turismo accessibile può portare ad un fatturato crescente per le imprese, stagioni prolungate, nuove opportunità lavorative e un maggiore reddito per la società.

Un fenomeno con molte etichette Il turismo accessibile come concetto è conosciuto sotto varie etichette. Turismo per Tutti, turismo inclusivo, turismo senza barriere sono alcune delle tante espressioni usate per lo stesso fenomeno. Il turismo accessibile si basa sulla filosofia del Design for All, un approccio verso il design dell’ambiente, dei prodotti e dei servizi costruito che assicuri la possibilità di partecipazione da parte di tutte le persone su base equa a tutte le attività sociali. Il Design for All è la filosofia e la visione di una società aperta e funzionale per tutti, basata sul fatto che tutti gli esseri umani sono differenti. Quindi i prodotti, i servizi e gli ambienti devono essere studiati sin dall’inizio per essere adatti al maggior numero di persone possibile, e per ridurre la necessità di adattamento per un certo target di persone o necessità. Un prodotto o un servizio che è sviluppato secondo la filosofia del Design for All può essere utilizzato nella più ampia cerchia di utenti senza modifiche e può essere facilmente adeguato per venire incontro a necessità specifiche. Raggiungere questo scopo è un’importante sfida per i progettisti, gli architetti e i designer, scopo che inoltre creerà una situazione doppiamente vincente per la società, i cittadini e le imprese. Un prodotto o un servizio studiato per tutti è facile da capire e da usare; è utilizzabile nonostante eventuali limiti delle abilità individuali e fornisce i requisiti necessari per tutti per partecipare alla società su basi eque.