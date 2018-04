Donna muore di aneurisma all’aorta addominale, i medici credevano fosse lombosciatalgia

Daniela Sabbatini è morta a 49 anni in un letto d’ospedale al Policlinico Casilino di Roma. Aneurisma all’aorta addominale recita il referto, ma per i medici che l’avevano visitata si trattava solo di una brutta lombosciatalgia, così la rimandano a casa prescrivendogli l’assunzione di antidolorifici e antinfiammatori per farsi passare il mal di schiena. Ma dopo 24 ore quei dolori si fanno insopportabili e decide di tornare in ospedale. I familiari chiamano un’ambulanza: la loro congiunta si contorce per il dolore, suda, non ce la fa più. Ma soprattutto è ormai chiaro che non si tratta solo di mal di schiena ma di qualcosa di più grave. Daniela torna così al Casilino e nel tardo pomeriggio del 20 marzo si spegne. Quando viene ricoverata le sue condizioni sono già gravi: i reni bloccati, glicemia e la pressione alle stelle. Si pensa ad una meningite, ma nel giro di una mattinata la diagnosi diventa più precisa: aneurisma addominale con un inizio di ischemia celebrale. Ormai le speranze di salvarla sono pochissime e nel giro di poche ore la 49enne se ne va, mentre i medici comunicano alla famiglia che non c’era più nulla da fare e che la loro cara se ne stava andando. Neanche gli addetti del 118 si preoccupano: Daniela torna al Policlinico Casilino. «Verso mezzanotte l’ho vista, aspettava ancora la visita. Era su una sedia, con dolori terribili e l’ago della flebo era uscito dalla vena. Si è alzata per chiedere quanto mancava alla visita, ma è quasi svenuta. Mi hanno fatta uscire, sono rimasta con mio padre in sala d’attesa. Lei mi mandava messaggi per chiedermi aiuto, ma non potevo entrare». La notte passa nell’angoscia, la donna smette di rispondere ai messaggi della sorella. «Verso le 5 un medico mi ha chiamato per chiedermi se Daniela aveva problemi psichiatrici. Ovviamente ho risposto di no, ma quando l’ho vista mi sono spaventata. Era a letto, ancora cosciente ma tutta storta, un braccio blu e gonfio, una flebo infilata in un piede e continuava a lamentarsi per il dolore con un filo di voce, si contorceva, ma mi diceva grazie per essere lì e scusa, ripeteva, scusami. Mi guardava, ma gli occhi non erano più i suoi: lei li aveva azzurri, erano diventati di un grigio velato e la parte inferiore del corpo era livida, fredda».

A quel punto i medici iniziano a parlare di una grave infezione che aveva già bloccato i reni, con glicemia e pressione altissime. Pensano a una meningite, poi spiegano che Daniela va ricoverata in rianimazione, che le avrebbero fatto una tac e forse anche un prelievo di midollo. «La dottoressa che l’aveva visitata la prima sera mi ha detto di andare a salutarla, subito, prima che la portassero in reparto. Sono riuscita a dirle che dopo l’esame mi avrebbe trovata lì a aspettarla, lei ha annuito, non poteva più parlare. È stata l’ultima volta che l’ho vista viva». Quasi alle 13 la famiglia viene richiamata dai medici: «Ci hanno dato pochissime speranze. Aveva un aneurisma addominale, con un inizio di ischemia celebrale e addensamento di sangue nei polmoni. Le avevano trovato anche una neoplasia ai polmoni, ma dissero che era l’ultimo dei problemi». Alle 17 l’altro colloquio coi medici: «Ci hanno detto che c’era solo da aspettare la fine. Mia madre, scioccata, ha chiesto se doveva proprio morire, il primario le ha risposto tranquillo: “Sì, ma tanto tocca a tutti”».

Alle 18,35 del 20 marzo Daniela muore. I familiari chiedono l’autopsia, il referto sarà pronto il 5 maggio. «Sono rimasta sola, l’altro mio fratello è morto 6 anni fa in un incidente. I miei genitori sono distrutti, ma vogliono giustizia per Daniela. E non ci fermeremo». Introduzione Come Staff di Neurochirurgia, abbiamo voluto preparare questa “guida” poiché l’argomento Aneurisma Cerebrale ed Emorragia Subaracnoidea può diventare, per un uomo o una donna, estremamente importante per la gravità e repentinità con cui può manifestarsi, sia dal punto di vista del o della paziente, sia dal punto di vista del familiare e della famiglia stessa, alterando quella normalità di vita a cui noi tutti siamo abituati. Cos’è un aneurisma? L’aneurisma è una malformazione, e riguarda i vasi arteriosi cerebrali. La parete dell’arteria che è interessata dall’aneurisma può presentarsi dilatata e sottile sin dalla nascita, oppure, come succede nella maggior parte dei casi, si ha la formazione, con iltempo, di una vera e propria sacca determinata da vari fattori di rischio, fra i quali il fumo è il principale. Come si presenta? Anatomicamente, l’aneurisma si presenta come una vera e propria dilatazione della parete arteriosa a forma di sacca; quest’ultima è in comunicazione con l’arteria tramite un piccolo foro (colletto dell’aneurisma) attraverso cui passa il sangue che la riempie. La parete della sacca è debole perché non possiede la struttura normale di un’arteria ed ecco perché può rompersi se la pressione del sangue aumenta improvvisamente. Normalmente non ci sono segni premonitori della presenza dell’aneurisma, a meno che questo non comprima delle strutture nervose adiacenti (ad es. nervi cranici) provocando dei deficit (malfunzionamenti) o che la sua grandezza non comprima il tessuto cerebrale circostante. In pratica l’aneurisma da segno di sé quando si rompe ed il sangue arterioso si riversa negli spazi subaracnoidei che avvolgono il cervello Loading...

Sintomatologia Il sintomo più frequente dato dalla rottura di un aneurisma è la cefalea intensa ed improvvisa (come un colpo di pugnale alla nuca), accompagnata da nausea e vomito, che spesso viene descritta dai pazienti come il peggior mal di testa della propria vita. Altri sintomi possono essere: rigidità nucale, una breve perdita di coscienza, confusione e rallentamento motorio e cognitivo, problemi alla vista, difficoltà ad esprimersi, paralisi di una parte del corpo, movimenti incoordinati o a scatti sino ad un coma estremamente grave e profondo. Questo dimostra l’estrema gravità che la rottura di un aneurisma comporta per un paziente, che dal pieno benessere può presentare nel giro di qualche minuto, un coma profondo. Purtroppo circa il 30% dei pazienti muore a causa del sanguinamento mentre arrivano all’Ospedale. Le conseguenze della rottura La rottura di una aneurisma determina la presenza di sangue nello spazio subaracnoideo, cioè all’interno delle meningi, dove non dovrebbe esserci che liquor. L’emorragia subaracnoidea, detta anche ESA, ha quattro sequele principali:

DANNO ALLE CELLULE DEL CERVELLO: il sangue fuoriuscito e raccoltosi nello spazio subaracnoideo può irritare, danneggiare o distruggere i tessuti nervosi vicini. Se la quantità è abbondante si potrà formare un ematoma che potrà comprimere il cervello.

RISANGUINAMENTO: può succedere nel 30-40% dei casi nelle prime 3-4 settimane dall’ESA. Dopo tale periodo la possibilità scende allo 0.5-2% dei casi a seconda del tipo e della grandezza dell’aneurisma.

IDROCEFALO: Il sangue potrebbe bloccare il normale flusso del liquor nello spazio subaracnoideo, portando così al suo accumulo con conseguente allargamento dei ventricoli cerebrali ed aumento della pressione intracranica. Per evitare questo problema, che può avere gravi conseguenze, potrebbe essere necessario l’inserimento di un catetere di drenaggio (esterno o interno) all’interno dei ventricoli.

VASOSPASMO: Il sangue, come gi… detto, al di fuori della sua normale sede, può irritare i tessuti ed i vasi, causando il suo restringimento (vasospasmo) con conseguente diminuzione di apporto di ossigeno al cervello e possibile comparsa di ictus. Tale fenomeno, che si verifica in maniera seria nel 15% dei casi, si presenta più frequentemente entro i primi 14 giorni dal sanguinamento. Il vasospasmo è un evento estremamente grave che può essere fatale. Tipi di aneurisma. Ci sono quattro tipi di aneurisma: sacculare, che come una sacca si espande dalla parete di un vaso, generalmente a livello di una biforcazione di un vaso, gigante, cioè un aneurisma sacculare di dimensioni superiori ai 2,5 cm,fusiforme, dovuto alla dilatazione di tutta la parete di un vaso, micotico, causato dalla infezione di una parete vascolare. La scelta del trattamento dipende dal tipo di aneurisma, dalla sua posizione, dalle dimensioni e dalle condizioni del paziente. Come si arriva alla diagnosi Nel dubbio di ESA, si eseguirà dapprima un TAC cerebrale, che ci dimostrerà la presenza di sangue nello spazio subaracnoideo e quindi una angiografia cerebrale. Se la TAC è negativa e nel dubbio possa esserci stato un sanguinamento, si eseguirà una puntura lombare per accertarsi ed essere sicuri che non ci sia presenza di globuli rossi. L’angiografia cerebrale, che serve per dare indicazioni sulla sede, le dimensioni e la forma dell’aneurisma e sull’eventuale presenza di vasospasmo, si esegue introducendo un catetere lungo i vasi principali, a livello dell’inguine fino a raggiungere i vasi intracranici, attraverso il quale viene poi iniettato un mezzo di contrasto per evidenziare i vasi sanguigni. L’angiografia è un’indagine invasiva alla quale è connesso un rischio di sviluppare un ictus cerebrale pari allo 0.5%, ma rimane l’esame d’elezione per diagnosticare questa pericolosa patologia. L’angiografia viene eseguita dai medici radiologi in radiologia.

Come viene trattato un aneurisma? Generalmente le opzioni terapeutiche sono due e cioè: INTERVENTO CHIRURGICO: questo viene eseguito in anestesia generale con chiusura ed esclusione dal vaso dell’aneurisma con una clip fatta di titanio: il chirurgo eseguirà dapprima un taglio sulla cute quindi rimuoverà una porzione di osso (craniotomia). Avvalendosi del Microscopio Operatore, aprirà la dura madre e raggiungerà l’aneurisma che verrà escluso dal vaso di origine con una o più clips, impedendone così successive rotture e sanguinamenti. A questo punto richiuderà la dura e riposizionerà l’osso del cranio. La cute verrà suturata e la testa fasciata. Questo tipo di intervento ha esito positivo nel 95-98% dei casi. clips EMBOLIZZAZIONE: in alcuni casi la procedura pi— opportuna Š l’embolizzazione (pazienti in coma o anziani). Viene eseguita in anestesia generale da un neuroradiologo in Radiologia, esperto in questo campo. Questa tecnica consiste nell’esecuzione di un’angiografia nel corso della quale, attraverso particolari microcateteri che raggiungono l’aneurisma, vengono introdotte delle sottilissime spirali di platino che provocano la chiusura dell’aneurisma e la sua esclusione dal circolo arterioso. Le duetecniche hanno percentuali di successo e rischi che al momento sono sovrapponibili come percentuale. La tecnica più indicata verrà scelta di volta in volta in base alla sede ed al volume dell’aneurisma, alle condizioni cliniche ed alla preferenza del paziente (se vigile e cosciente) dopo averlo informato esaurientemente su rischi, benefici e modalità di tecnica. Il ruolo dei familiari L’apporto che i familiari possono dare è molto importante; dapprima sulla decisione del tipo di trattamento, insieme al personale medico se il paziente non è in grado di farlo e poi nell’assistenza, prima e subito dopo l’intervento; ma soprattutto al momento del rientro a casa. Il paziente avrà bisogno di tutto l’aiuto possibile per poter riprendere la sua vita nel modo più normale possibile, cominciando dalle piccole cose, come poter fare delle passeggiate o in tutte le normali attività quotidiane, che all’inizio potranno rappresentare dei momenti impegnativi per lui.