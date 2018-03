Donna salva grazie al fiuto eccezionale del suo cane: ecco cosa ha scoperto

La prevenzione è sicuramente molto importante e talvolta può rivelarsi l’unica arma per combattere i tumori. Lo sa bene una donna di 42 anni di nome Lauren Gauthier, un’avvocatessa rimasta in vita soltanto grazie alla sua cagnolina di nome Victoria una bastardina Trovatella e adottata alcuni anni fa. Tra la cagnolina e la protagonista di questa storia, è nata subito un’incredibile sintonia ed un particolare legame anche per il fatto che la ragazza ha donato alla cagnolina cieca di un occhio, sin dal primo giorno tanto affetto e tanto amore, perché la cagnolina è riuscita a scoprire un tumore che la donna aveva alla narice destra.

E’ questo quanto accaduto in California dove un avvocato ha dedicato davvero tutta la sua esistenza ai bisogni dei cani e soprattutto a quelli senza casa, a quelli che erano stati maltrattati dai loro proprietari ed infine anche abbandonato, prendendoli con sé e dando loro una seconda possibilità proprio come accaduto alla sua piccola Victoria Trovata davvero in mezzo alla strada e anche cieca di un occhio.

“Non mi era mai successo prima di allora”, è questo quanto spiegato dalla donna nel corso di una delle interviste rilasciate nell’ultimo periodo. Improvvisamente sembra che il cagnolino abbia cominciato ad avere un comportamento piuttosto strano, ovvero odorava continuamente e insistentemente il naso e questo accadeva ogni qualvolta la donna si avvicinava alla piccola Victoria. Un giorno guardandosi allo specchio, avrebbe notato una macchietta Rossa proprio sul naso.

Visto l’atteggiamento del cane e incuriosita da questa macchietta di colore rosso, Un giorno la donna decise di ricorrere al medico che dopo aver fatto le opportune verifiche le ha diagnosticato purtroppo una forma aggressiva di cancro della pelle ed è stata sottoposta ad un intervento chirurgico nel giro di pochissimi giorni, nel corso del quale i medici le hanno asportato il tumore che per fortuna non aveva colpito altri organi. Una biopsia ha rilevato che proprio quel punto rosso altro non era che un carcinoma basocellulare una forma di cancro della pelle che secondo la Skin cancer Foundation colpisce bene 4 milioni di persone all’anno negli Stati Uniti.

Il medico infatti gli avrebbe consigliato la tecnica mohs ovvero una procedura che comporta la rimozione della pelle infetta strato dopo strato e nel caso della donna avrebbe rimosso Lembo di pelle dalla parte superiore del naso e lo avrebbe poi utilizzato per coprire il buco che cancro aveva lasciato. “Il mio cane ha fiutato il cancro se non fosse stato per lei, probabilmente non l’avrei notato e adesso sarebbe stato troppo tardi. Victoria mi ha salvato la vita. Il mio naso adesso è cambiato, ma quella cicatrice mi ricorderà per sempre quello che è accaduto. Credo che Victoria, in un certo senso, abbia voluto restituirmi il favore di averle salvato la vita”, ha aggiunto ancora la donna.