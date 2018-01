Donne dopo i 50 anni a rischio infarto: sintomi sottovalutati

In continuo affanno per far quadrare vita familiare e lavoro, le donne non hanno tregua e lo stress è la loro compagnia quotidiana. I risultati, in termini di salute che scricchiola, si vedono: malattie un tempo declinate soprattutto al maschile, a cominciare da quelle cardiovascolari, colpiscono sempre di più (e prima) anche il sesso femminile. In Italia una donna su due è a rischio di una malattia di cuore – secondo la Società Italiana di Cardiologia – soprattutto dopo la menopausa.

Le patologie cardiovascolari sono la prima causa di mortalità e disabilità nelle signore over50 (nel 55 per cento dei casi contro il 43% degli uomini stima l’Onda, l’Osservatorio nazionale salute della donna) e si accompagnano ancora ad una scarsa consapevolezza della popolazione femminile che comporta ritardi diagnostici e terapeutici. Le cause? Stress, vita sedentaria, fumo, troppo lavoro, dieta ipercalorica, diabete mellito e pressione alta. Uomini e donne in questo si assomigliano. Eppure molte considerano l’infarto, e il mal di cuore, roba da maschi, trascurando così i rischi che corre il loro muscolo, soprattutto dopo i 50 anni.

E sarà proprio il cuore delle donne il protagonista della prima giornata di lavori di "Donne che sanno", il ciclo di sei incontri ( un appuntamento al mese dal 29 gennaio al 4 giugno) promosso da "Fondo Mario e Paola Condorelli". Obiettivo dell'iniziativa è l'alfabetizzazione sanitaria, ovvero migliorare la capacità dei singoli di capire ed elaborare le informazioni offerte dall'universo mediatico per effettuare scelte consapevoli sui temi della salute.

Prevenzione, corretti stili di vita e controlli periodici. Ad affrontare questi temi durante la tavola rotonda “Cuore di donna”, dedicata al prof. Mario Condorelli: Bruno Trimarco, Professore di Cardiologia (Direttore Cattedra di Cardiologia Università Federico II di Napoli); Domenico Bonaduce, Professore Medicina Interna ad indirizzo cardiologico e respiratorio (Università Federico II); Alaide Chieffo, Responsabile ricerca clinica UO Emodinamica (San Raffaele Milano). A moderare i lavori, il giornalista Mario Pappagallo. Quindi le domande del pubblico e le conclusioni affidate alla dottoressa Celeste Condorelli.

“In Campania – afferma il prof. Trimarco – registriamo un incremento dei fattori di rischio comportamentali, come l’obesità, e delle patologie, quali il diabete. Questo aumento riguarda sia gli uomini che le donne. Ma nonostante siano queste ultime ad occuparsi della salute dei familiari, sono le prime a non prendersi cura di loro stesse. Nella nostra regione il 51 per cento delle donne non fa alcuna attività fisica regolare contro il 42% dei sedentari di sesso maschile, per di più una percentuale più elevata di donne ammette di non riuscire a smettere di fumare o bere alcol. Inoltre, sentono il peso dei costi che la salute comporta: in Italia, al Sud più che altrove, le donne si sottopongono a controlli e analisi solo quando li ritengono necessari, considerandoli troppo cari”.

Gli infarti sono circa 200.000 in un solo anno in Italia, non è un numero da poco, bisogna cercare di prevenirlo in chi lo ha già avuto, per una condotta di vita tale da eliminare quegli eccessi e situazioni che possono provocare un attacco cardiaco.

Le malattie cardiache colpiscono gli uomini che le donne. Tuttavia, il modo in cui si manifestano potrebbe essere diverso negli UNI e nell’altre. Per questo motivo, oggi parliamo di sintomi dell’infarto che le donne tendono ad ignorare.

Negli ultimi anni aumentato il numero delle vittime femminili infarto, non solo perché riconosce le più difficili, ma perché le donne non vanno subito dal medico quando sperimentano qualsivoglia disagio. Il rovescio della medaglia è che molti dei primi sintomi dell’infarto vengono confusi con condizioni più lievi, molto di rado vengono considerati come una valida ragione per andare da un medico.

Sopravvissute a un infarto, nell’anno successivo le donne rischiano più degli uomini una recidiva o altre complicanze per via di trattamenti peggiori e non adeguati rispetto a quelli ricevuti dagli uomini.

A rivelarlo è uno studio dell’Università di Leeds e del Karolinska Institutet pubblicato sul Journal of the American Heart Association. Stando ai dati, le donne hanno in media una probabilità inferiore di ricevere le terapie standard raccomandate dalle linee guida dopo un infarto.

L’infarto del miocardio è una malattia che colpisce il cuore quando una o più arterie coronarie si chiudono. Le arterie coronarie portano il sangue ossigenato e ricco di sostanze nutritive al cuore; quando vi è un’improvvisa occlusione di un’ arteria, il sangue non riesce a raggiungere una parte di muscolo cardiaco, detto miocardio, di conseguenza vi è un’ischemia e una parte di cuore diventerà necrotica.

PERCHE’ SI OCCLUDONO LE ARTERIE CORONARIE? Le arterie coronarie si occludono per diversi motivi che si possono ricondurre AI FATTORI DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE. Ne hai mai sentito parlare? Il tuo medico ti ha già detto che devi modificare lo stile di vita? Sei consapevole della necessità di ridurre il tuo rischio cardiovascolare? Condurre uno stile di vita sano evitando questi fattori di rischio, significa diminuire sensibilmente la possibilità di essere vittima di un infarto del miocardio. Quali sono i fattori di rischio NON modificabili? Età. Con il passare degli anni è inevitabile che il cuore e l’apparato circolatorio vadano incontro ad un progressivo deterioramento ed invecchiamento. Le pareti del cuore perdono elasticità favorendo la formazione di placche aterosclerotiche.

Il rischio di malattia coronarica aumenta con l’età: nell’uomo si considera a rischio un’età superiore a 55 anni, nella donna superiore a 65 anni. Sesso Le donne presentano un rischio cardiovascolare minore, rispetto agli uomini di pari età, grazie agli effetti benefici esercitati sul sistema cardiovascolare dagli ormoni estrogeni. Con la menopausa la protezione si riduce progressivamente e verso i 75 anni la mortalità è simile nei due sessi: le malattie cardiovascolari sono le malattie più frequenti nelle donne; il 40% delle morti femminili è dovuta ad infarto e ictus; le donne muoiono molto di più a causa delle malattie cardiovascolari che per tutti i tumori messi assieme, compreso il tumore del seno; l’allungarsi della vita media porta le malattie cardiovascolari a rappresentare un’emergenza per la salute della donna. Familiarità Esiste una predisposizione genetica per la quale, a parità di condizioni ambientali, alcuni soggetti sono a maggiore rischio di sviluppare aterosclerosi coronarica rispetto ad altri. In particolare il peso della familiarità non va ignorato quando è presente una storia di infarto miocardico o di morte improvvisa prima dei 55 anni nel padre o nei parenti di sesso maschile, oppure prima dei 65 anni nella madre o nei parenti di primo grado di sesso femminile.

Quali sono i fattori di rischio modificabili? Fumo ll fumo provoca sul cuore e sulle arterie una serie di danni estremamente pesanti da sopportare, soprattutto nel tempo. Fa aumentare il numero dei battiti cardiaci, inducendo tachicardia ed incremento della pressione arteriosa così provocando l’insorgenza di un vero e proprio stato ipertensivo. Il cuore è, infatti, costretto a lavorare di più e rischia di “sfiancarsi”. Diminuisce la quantità di ossigeno nel sangue all’interno delle arterie, sollecitando una maggior richiesta da parte dei tessuti periferici. Lo sforzo sopportato dal cuore è così sempre maggiore mentre diminuisce il carburante, ossia il sangue in arrivo dalle arterie coronarie che lo irrorano. Questo meccanismo, negli anni, pregiudica la resistenza del miocardio. La nicotina favorisce il restringimento del calibro arterioso e modifica la normale componente di grassi nel sangue. Ipertensione arteriosa Quando la pressione arteriosa diventa troppo alta e rimane tale, con il passare del tempo essa può danneggiare le arterie e i delicati organi, come reni, cuore, cervello, gli occhi. Inoltre l’ipertensione può determinare un superlavoro per il cuore e portare a delle modifiche cardiache come l’ipertrofia (“irrobustimento delle pareti”). Quando ciò avviene, è più facile per grassi e colesterolo insediarsi nelle arterie, arrivando a ostruirle. Ad ogni incremento di 5-10 mmHg della pressione diastolica si associa un aumento del rischio di ictus del 40% e di attacchi di cuore di circa il 25%. La pressione sanguigna viene espressa mediante una coppia di valori: la pressione sistolica (la “massima”) e la pressione diastolica (la “minima”). Il valore viene generalmente espresso come pressione massima/pressione minima (ad esempio “130/80” o 130 su 80 millimetri di mercurio o mmHg).

Dislipidemie L’ipercolesterolemia (livelli elevati di colesterolo) è una delle condizioni più comuni che colpiscono le persone di qualsiasi età. Consiste in un livello di colesterolo nel sangue più elevato rispetto al normale. È una condizione molto comune che interessa milioni di persone in tutto il mondo. È regola generale che un livello di colesterolo superiore a 200 mg/dl aumenti il rischio di malattia cardiaca, sebbene al giorno d’oggi si tendano a considerare anche le sottofrazioni lipidiche (colesterolo LDL detto anche “cattivo”, colesterolo HDL detto “buono” ) e i trigliceridi. Diabete mellito Il diabete è una patologia del metabolismo che è caratterizzata da un livello elevato di glucosio, di “zuccheri”, nel sangue (glicemia a digiuno maggiore di 126 mg/dl). Il valore normale di glicemia a digiuno deve essere inferiore a 110 mg/dl Obesità E’ associata ad un aumentato rischio di coronaropatia, oltre che a numerosi altre condizioni dannose per la salute.

COME SI MANIFESTA L’INFARTO MIOCARDICO? Il sintomo più comune dell’infarto miocardico è il dolore toracico che può essere irradiato anche al braccio sinistro o ad entrambe le braccia, alla mandibola, al collo, alle spalle. Ad esso possono associarsi: nausea e/o vomito, sudorazione, difficoltà di respiro, senso di angoscia.

NB : Questi sintomi si possono manifestare tutti assieme o più spesso essere presenti solo in parte. Esistono dei casi in cui alcuni pazienti, di solito diabetici, possono avere un’ infarto miocardico asintomatico, cioè senza la presenza di alcun sintomo specifico. Quindi se sei diabetico devi prestare attenzione a segni e sintomi anche lievi; nel tuo caso i sintomi potrebbero essere lievi oppure del tutto assenti COME CI SI DEVE COMPORTARE IN CASO DI INFARTO MIOCARDICO? Quando si manifesta un dolore toracico di tipo oppressivo, urente, in genere ampio e non circoscritto alla punta di un dito, che non si modifica né con il respiro né con il movimento e si pensa sia di origine cardiaca, è necessario assumere (se disponibile) una compressa di nitroglicerina ed attendere, meglio se sdraiati, che il dolore passi. Qualora, dopo 3-5 minuti il dolore non sia passato, è necessario assumere una seconda compressa. Se in 3-5 minuti il dolore non è ancora passato, e siamo quindi a 6-10 minuti dall’inizio, chiama il 112. PS: Il tempo è prezioso, prima giungete in ospedale, prima vi vengono somministrate terapie in grado di ridurre il danno cardiaco; non mettete a rischio la vostra vita attendendo l’arrivo di qualche parente o ancor peggio mettendosi alla guida della propria autovettura per raggiungere l’ospedale. Il metodo più sicuro è chiamare il 112; solo il personale sanitario allertato dalla vostra telefonata al numero 112 è in grado di intervenire con professionalità e competenza evitando che la situazione peggiori .

COSA SUCCEDE IN OSPEDALE? Ti sei recato in Pronto Soccorso per un dolore al petto irradiato alle braccia e alla gola, l’elettrocardiogramma (ECG) ha evidenziato che c’è un infarto. Con molta probabilità sei stato trasferito in Unità di Terapia Intensiva Cardiologica (Coronaria) e ti hanno proposto di eseguire la coronarografia nel minor tempo possibile. L’esame ha evidenziato che c’era una coronaria ostruita quindi grazie all’utilizzo di un palloncino (gonfiato e sgonfiato ripetutamente), lo staff della sala emodinamica ha riaperto l’arteria coronaria comprimendo la placca contro la parete (angioplastica) ed applicando una piccola rete metallica (stent).

Il Cuore e la donna

Negli anni passati si è sempre ritenuto che le Malattie Cardiache fossero quasi un’esclusività degli uomini con un coinvolgimento marginale delle donne che in realtà hanno sempre temuto e concentrato le loro attenzioni e paure verso i tumori della mammella e dell’utero. Per queste temibili malattie sono state organizzati efficaci programmi di prevenzione con il Pap-Test e la Mammografia.

Occorre però segnalare che oggigiorno la realtà delle Malattie è un’altra: in Europa ogni anno il temuto tumore della mammella è responsabile del solo 3% dei decessi delle donne mentre 56 donne su cento muoiono per cause Cardio-Cerebrovascolari!

Perché questo? Certamente il cambiamento degli stili di vita e dello stato socioculturale e il prolungamento della durata media della vita ha favorito questa diffusione delle malattie cardiovascolari anche nelle donne.

Ma che differenze ci sono tra uomo e donna per essere colpiti da un Infarto Miocardico, uno Scompenso Cardiaco o un Ictus?

Tradizionalmente gli uomini hanno sempre avuto molti Fattori di Rischio come il fumo di sigaretta, le abitudini alimentari, l’attività lavorativa ed il conseguente stress.

Questi stili di vita negli ultimi decenni si sono diffusi anche nelle donne. Negli anni ’50 erano pochissime le donne che fumavano rispetto a tantissimi uomini che avevano quest’abitudine. Nel 2010 l’Istituto di Ricerca e Statistica DOXA riscontra che il numero dei fumatori maschi italiani è calato notevolmente e le donne oramai fumano quanto gli uomini (rimane una piccola differenza del 4% in più nell’uomo). Il dato più allarmante è che le ragazze iniziano a fumare ad un’età sempre inferiore ( età media 17 anni).

Ma nelle donne è tutta colpa del fumo?

Certamente no perché ci sono altri Cofattori di Rischio: la Menopausa, la Pressione Arteriosa alta, l’aumento del Colesterolo, il Diabete, il sovrappeso e la scarsa attività fisica e la vita sedentaria.

A che età si manifesta un infarto o un’angina pectoris nella donna?

Le donne beneficiano del cosidetto effetto protettivo degli ormoni estrogeni dell’età fertile che viene a decadere dopo la menopausa; per questo risulta che la malattia delle arterie coronarie si manifesta mediamente 10 anni più tardi rispetto all’uomo.

Dopo i 70 anni l’incidenza di malattia coronarica è sovrapponibile nei due sessi.

La pillola estro-progestinica anticoncezionale può avere effetti negativi?

Certamente questi ormoni rappresentano un fattore di rischio per la loro azione favorente la trombosi (occlusione) coronarica in particolare quando associati ad Ipercolesterolemia, Ipertensione Arteriosa e Diabete. Gli stessi rischi sono determinati dalle terapie ormonali sostitutive in corso di menopausa. I Cardiologi, in base a tanti studi clinici negativi effettuati negli ultimi anni, sconsigliano l’impiego di queste terapie per attenuare le caldane o altri sintomi neurovegetativi come palpitazioni e sudorazioni causati dalla menopausa.

Le Arterie Coronarie delle donne sono anatomicamente o funzionalmente diverse rispetto all’uomo?

Da sempre si è ritenuto che il diametro delle arterie coronarie femminili è inferiore a quelle maschili ma in particolare si è dimostrato che esse sono più reattive alle modificazioni ormonali e agli stress esterni. L e coronarie di piccolo calibro si spasmizzano più facilmente e sono più suscettibili all’occlusione temporanea, quindi causano più frequentemente il dolore toracico (angina pectoris) e anche l’infarto.

Ci sono differenze nella tipologia dei sintomi dell’ infarto e dell’angina pectoris nella donna?

Ci possono essere notevoli differenze nella percezione soggettiva e nelle caratteristiche del dolore dell’attacco coronarico acuto. In circa il 20% delle donne anziane l’infarto può svilupparsi anche senza o con scarso dolore (infarto analgesico) e questo avviene più frequentemente in presenza di diabete ( che determina un danno sulle terminazioni nervose che dovrebbero percepire il dolore). Quando il dolore è presente, molto spesso, ha caratteristiche cosidette atipiche per la sede, il tipo, l’intensità e la durata. Più spesso è localizzato al collo, alla mandibola e al dorso invece di esordire in regione retro sternale e al braccio sinistro. Il dolore nella regione dello stomaco, la nausea e il vomito sono frequentemente i sintomi dell’esordio dell’Infarto e che spesso ingannano perché simulano o vengono interpretati e percepiti come “un’indigestione” così la paziente non chiede o rinvia

l’assistenza medica che sarebbe importante per una diagnosi precoce dell’Infarto Acuto. In questi casi sfortunati la diagnosi di infarto viene effettuata nei giorni successivi quando compaiono le complicanze (aritmie, scompenso cardiaco). Questo spiega l’elevata mortalità in questo gruppo di donne anziane e diabetiche.

Per questo è importante che nelle donne dopo i 70 anni e con altri fattori di rischio cardiovascolare ( in particolare il diabete) debbano essere considerati con attenzione anche i sintomi atipici.

Per le caratteristiche atipiche dei loro dolori toracici le donne possono essere penalizzate negli accertamenti clinici: alcuni studi hanno dimostrato che vengono effettuati meno esami diagnostici-terapeutici come la coronarografia e l’eventuale angioplastica coronarica perché pregiudizialmente questi sintomi vengono attribuiti a cause extracardiache come l’artrosi degenerativa, a disturbi digestivi (reflusso gastro-esofageo, ernia jatale, gastrite) o a stati ansiosi in genere.

Ci sono altre malattie cardiovascolari peculiari della donna?

Negli ultimi 5 anni i Cardiologi hanno individuato una nuova malattia cardiaca in origine descritta in Giappone e definita Sindrome TAKO-TSUBO. In questa situazione clinica acuta, grave come un infarto miocardico acuto, il cuore assume la forma rotondeggiante (come un pallone) simile all’antico vaso usato dai pescatori giapponesi per catturare i polipi (Tako-Tsubo). Questa malattia colpisce nel 97% dei casi le donne ed insorge quasi sempre subito dopo un intenso stress acuto (shock psichico dopo un evento luttuoso di un familiare, ricevere una brutta notizia, dopo un litigio, dopo una violenza ed altre situazioni con forte impegno emotivo). Nella fase acuta i sintomi sono quelli tipici dell’infarto e quindi queste pazienti sono ricoverate in Terapia Intensiva Cardiologica dove dopo le terapie con antiaggreganti, betabloccanti, vasodilatatori ed ossigeno si assiste nei giorni successivi ad un completo recupero del danno cardiaco che all’esordio appare molto grave. Superata la fase acuta la prognosi a distanza risulta buona anche se in alcuni casi (3%) si può registrare una recidiva.

Ci sono altre cardiopatie, oltre all’infarto, che colpiscono maggiormente il sesso femminile?

Certamente le donne devono temere di più la Fibrillazione Atriale che è l’aritmia cardiaca più frequente e che è caratterizzata da palpitazioni, irregolarità del ritmo cardiaco e dal rischio di complicanze tromboemboliche come l’Ictus cerebrale.

E’ stato dimostrato che il genere femminile di per sé rappresenta un rischio aggiuntivo nel determinismo delle complicanze tromboemboliche della fibrillazione atriale e quindi nelle donne va iniziata la profilassi del tromboembolismo con Aspirina o Coumadin in anticipo rispetto agli uomini.

Quali sono i consigli per le donne per una prevenzione cardiovascolare efficace?

Il primo consiglio va alle ragazze che non devono fumare ma iniziare e poi mantenere una regolare e costante attività fisica. Nel periodo della menopausa sarà importante controllare la Pressione Arteriosa che non dovrà superare i 140/90 mmHg, il peso corporeo mantenendo un valore della Circonferenza della Vita inferiore ad 88 centimetri (nell’uomo deve essere inferiore a 102 cm). Occorrerà controllare il valore della Glicemia, dei Trigliceridi, del Colesterolo totale e delle sue frazioni LDL ed HDL. Nella dieta si dovrà privilegiare la frutta e la verdura, carni bianche e pesce.

L’attività fisica deve essere regolare con almeno 150 minuti settimanali di camminata veloce.

Prima di intraprendere la profilassi primaria con Aspirina, in assenza di precedenti eventi cardiovascolari, nelle donne va sempre valutato il rapporto rischio/beneficio considerando la non trascurabile incidenza di complicanze emorragiche; la presenza di diabete, menopausa ed ipercolesterolemia giustifica l’assunzione dell’Aspirina.

Le pazienti che hanno già avuto un evento cardiovascolare dovranno assumere regolarmente le terapie prescritte dai Cardiologi perché è ben noto che la sospensione di uno, due o tre farmaci (aspirina o beta-bloccante o statina) dopo un anno porterà ad un aumento della mortalità e recidiva infartuale in oltre il 10 % dei casi.