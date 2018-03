Donne costrette a prestazioni sessuali in cambio di aiuti

“Donne e ragazze ‘senza protettori maschili’, come vedove e donne divorziate, nonchè donne sfollate, sono considerate particolarmente vulnerabili allo sfruttamento sessuale”. Oltre le donne testimoni anche operatori umanitari che operavano il loro ruolo con dovere e rispetto hanno riferito che lo sfruttamento delle donne era arrivato a un livello tale che le donne si rifiutavano di presentarsi ai centri di distribuzione degli aiuti perché oramai chi aveva dato in cambio prestazioni sessuali era scontato doverlo rifare.

La cooperante Danielle Spencer, in un’intervista alla Bbc, racconta che nel marzo 2015 aveva raccolto diverse testimonianze di donne siriane in un campo profughi della Giordania, dove gli aiuti umanitarivenivano distribuiti in cambio di favori sessuali a uomini locali che lavoravano per l’Onu o altre organizzazioni umanitarie. Queste bestie vanno arrestate e con loro quelli che li hanno vergognosamente coperti per tutto questo tempo.

Abusavano delle donne siriane che avevano bisogno di cibo e dei prodotti minimi per la sopravvivenza.

2015 – Il fenomeno dello sfruttamento sessuale in cambio di aiuti è stato denunciato la prima volta tre anni fa. A rivelarlo, in una drammatica intervista alla Bbc, è stata la cooperante Danielle Spencer.

“Da qualche parte qualcuno ha deciso che andava bene continuare a lasciare che i corpi delle donne fossero usati, abusati e violati per poter portare aiuti a più persone”. “Mi ricordo di una donna che piangeva in una stanza, stava molto male. Gli operatori locali che distribuiscono gli aiuti chiedono numeri di telefono“, vogliono visitare le case delle donne assistite per “prendere qualcosa in cambio” come “passare una notte assieme”. I combattimenti sono destinati a riprendere e non si vede una via di uscita.

Una inchiesta sulle violenza di genere condotta dallo United Nations Population Fund (Unfpa) ha concluso che questo tipo di abusi sono diffusi in vari governatorati della Siria.

Inoltre già nel giugno 2015 l’International Rescue Committee aveva denunciato che su 190 donne e ragazze a Dara’a e Quneitra circa il 40% aveva subito violenza sessuale mentre cercavano di avere assistenza, tra cui aiuti umanitari. Il report dell’intera inchiesta è intitolati “Voci dalla Siria 2018″ e si leggono orrori e drammi silenziati fino ad oggi all’opinione pubblica: si legge ad esempio, “Ci sono stati esempi di donne o ragazze che sposavano per un breve periodo di tempo i responsabili della distribuzione di aiuti per ricevere cibo“.