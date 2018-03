Donne in menopausa, ringiovanite le ovaie con le staminali: adesso è possibile

Arriva dagli Usa l’ultima innovazione nel campo della medicina. Grazie a una terapia basata sulle cellule staminali, sono state ringiovanite le ovaie di due donne che erano in menopausa precoce. Il risultato è dei ricercatori dell’università dell’Illinois Chicago, che ora vogliono estendere la sperimentazione ad altre 33 donne. A 6 mesi dalla iniezione le 2 donne hanno avuto di nuovo il ciclo mestruale.

Un grande passo in avanti è stato effettuato nel campo della medicina e nello specifico nel settore delle terapie con staminali. Si tratta di una scoperta e di un grande lavoro effettuato da un gruppo di ricercatori dell’università dell’ Illinois Chicago, i quali pare siano riusciti a ringiovanire le ovaie di due donne iniettando lì dentro con una tecnica innovativa le cellule staminali prelevate dalle stesse pazienti. Il risultato di questa sperimentazione pare sia stato presentato nel corso del congresso della società di endocrinologia usa e a Chicago. Stando a quanto riferito sembra che le donne soffrissero di menopausa precoce a distanza di sei mesi dall’ iniezione curativa sarebbero tornata ad avere il ciclo mestruale. “Il loro livello di estrogeni è aumentato tre mesi dopo le iniezioni e l’effetto è durato per almeno un anno”, ha spiegato Ayman Al-Hendy, coordinatore dello studio. Proprio grazie a questa terapia a base di staminali, i sintomi della menopausa delle due donne sarebbero state allegate e come già abbiamo riferito a circa 6 mesi dalle iniezioni le donne hanno avuto un nuovo ciclo mestruale.

“Nelle due partecipanti che hanno completato il trattamento i livelli sierici di estrogeni sono aumentati già 3 mesi dopo l’iniezione di staminali e l’effetto si è mantenuto per almeno un anno. I sintomi della menopausa sono stati alleviati e a 6 mesi dal trattamento alle pazienti sono ricomparse le mestruazioni”, riferisce l’autore senior Ayman Al-Hendy, docente di ginecologia e direttore di ricerca traslazionale all’università dell’Illinois di Chicago. Secondo quanto riferito, le cellule staminali mesenchimali sono state ricavate dal midollo osseo delle pazienti e poi sarebbero state iniettate direttamente dentro soltanto una delle due ovaie, mentre l’altra sarebbe stata utilizzata come teste di controllo.

Un risultato molto simile a questo è stato mantenuto qualche mese fa da un gruppo di ricercatori della clinica di Valencia che però pare avessero iniettato le staminali attraverso l’arteria ovarica. Alle due pazienti che al momento hanno concluso la cura, I medici hanno ricavato le staminali mesenchimali attraverso un prelievo di midollo osseo a livello a livello della cresta iliaca posteriore. “Anche se si tratta di dati preliminari, che riguardano solo due pazienti, sono molto interessanti“, commenta Pasquale Patrizio, direttore del centro di Fertilità dell’Università di Yale.

Il risultato come già abbiamo detto è stato presentato al Congresso della Società di endocrinologia Usa a Chicago. “L’imaging a ultrasuoni ha mostrato un aumento significativo delle dimensioni dell’ovaia trattata rispetto all’altra. La terapia è stata ben tollerata, senza complicazioni né effetti avversi”, ha aggiunto ancora il ricercatore. Adesso che i livelli di estrogeni di entrambe le donne sono aumentati in modo significativo e le signore hanno riavuto le mestruazioni, il team di ricerca auspica che esse possano nuovamente diventare fertili.