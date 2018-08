Donna incinta prende il caffè da McDonald’s ma scopre che si tratta di detersivo

È davvero incredibile quanto accaduto ad una donna incinta del suo terzo figlio la quale ha acquistato un caffè in un distributore automatico McDonald, ma si è accorta soltanto al primo Sorso che quello non era un caffè ma un detersivo. E’ questo quanto accaduto la scorsa domenica alla canadese Sarah Douglas, una donna incinta del suo terzo figlio, la quale era in auto diretta ad un torneo di baseball, quando ha deciso di fare una sosta al McDonald’s per poter ordinare un caffè.

Una volta tornata in strada e dopo averne bevuto un sorso di quello che pensava fosse il caffè, si è accorta che effettivamente dentro il bicchiere c’era del detergente. “Ho cercato immediatamente di sciacquarmi più volte la bocca con l’acqua. Poi mi sono tornata al McDonald per chiedere spiegazioni. Sul posto, un dipendente mi ha spiegato che, per errore, uno dei tubi del prodotto per la pulizia è stato collegato direttamente alla macchina da caffè”, ha raccontato la donna che è nella sua 32a settimana di gravidanza.

Un altro dipendente avrebbe aggiunto che però quell’ errore si era già verificato in passato ed a confermare l’errore è stato anche il direttore del ristorante che ha tenuto personalmente a scusarsi con la donna. Quest’ultima si è immediatamente recata dal suo ginecologo che le ha assicurato che sia lei che il figlio stavano tutto tutto bene.

In seguito a questo evento è intervenuto Giovanni D’Agata ovvero il presidente dello sportello dei diritti e quali ha rilevato che purtroppo nell’ultimo periodo McDonald’s sta collezionando tutta una serie di problemi Dai piatti di plastica rifiuti nel cibo, allo scandalo per la carne scaduta acquistata da una ditta cinese ed era ancora il dente umano finito Nelle patatine e adesso il detergente al posto del caffè.