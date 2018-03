Donne con la pancia gonfia? Attenzione potrebbe essere un tumore all’ovaio

Donne con la pancia gonfia? Attenzione Potrebbe trattarsi di nulla ma potrebbe anche essere qualcosa di molto grave. Potrebbe Infatti non trattarsi di un problema di peso oppure di flora intestinale sotto stress, ma si potrebbe trattare di una malattia piuttosto grave quale quella del tumore all’ovaio. Queste ipotesi è più probabile soprattutto nelle donne over 50 anni e più nello specifico dopo la menopausa visto che in questo periodo della vita solitamente si è soliti trascurare anche i sintomi più banali come potrebbe essere un gonfiore addominale. Secondo quanto riferito da uno studio condotto nel Regno Unito dall’organizzazione caritatevole target ovarian cancer è emerso che una donna su tre con questi sintomi Si rivolge al medico e questo dunque fa presupporre che molte donne valutano questi sintomi che potrebbero comunque essere un vero e proprio campanello di allarme.

Dunque il gonfiore addominale potrebbe essere un sintomo del tumore all’ovaio che è il tipo di cancro più diffuso tra le donne e uno tra i più letali, proprio a causa della diagnosi che In molti casi avviene in fase piuttosto avanzata. Soltanto un terzo del migliaio di donne intervistate nel corso di un recente sondaggio inglese ha dichiarato di rivolgersi ad un medico di famiglia per parlare proprio del gonfiore addominale. Purtroppo nel 2017 si sono registrati ben 5200 nuovi casi di tumore all’ovaio e la maggior parte è stata diagnosticata in donne in menopausa e purtroppo 3000 sono risultati fatali. A parlarne è stato anche Nicoletta Cerana presidente di alleanza contro il tumore ovarico la quale ha detto che secondo le statistiche più recenti circa 6 italiani su 10 non conoscono questo tipo di tumore E soprattutto non ne sanno riconoscere i sintomi.

“Tanto più che la malattia, nelle fasi iniziali, non dà segnali chiari e quando questi compaiono la malattia ha ormai cominciato a diffondersi agli organi circostanti e le probabilità che le cure abbiano successo sono poche. Le aspettative di vita aumentano però se si riesce ad avere una diagnosi precoce”, ha aggiunto ancora Nicoletta Cerana, Presidente di Alleanza contro il Tumore Ovarico.

“Avevo la pancia così voluminosa che sembravo una gestante all’ottavo mese di gravidanza, c, ma pensavo di essere stressata. Poi ho iniziato ad avere bruciori urinari e un’eccessiva necessità di fare pipì e, credendo di avere la cistite, bevevo molto e prendevo medicinali da banco. Poi sono arrivati i dolori addominali, ma credevo tutto facesse parte di un periodo particolarmente ansioso, durante il quale mangiavo anche troppo. È stato il mio curante, durante una visita fatta per altri motivi, a ipotizzare potessero essere indizi di un carcinoma ovarico“, è questa la testimonianza di una donna inglese di 54 anni Andrea Oliver, in occasione della presentazione del sondaggio condotto dalla charity britannica Target Ovarian Cancer.