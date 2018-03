Doppia tragedia a Mantova, marito e moglie si impiccano in casa davanti la figlia di 6 anni

Una duplice tragedia si è verificata nella giornata di ieri nel mantovano e nello specifico in un piccolo comune chiamato Pegognaga dove marito e moglie sono stati ritrovati impiccati con una corda al corrimano della scala interna del loro appartamento. Stando a quanto riferito, sembra che il suicidio sarebbe avvenuto proprio sotto gli occhi della figlia della coppia di 6 anni la quale è stata ritrovata dal nonno in evidente stato di shock con lividi sul collo. Al momento gli inquirenti non escludono che i due genitori di 35 e 27 anni abbiano tentato di uccidere anche lei prima di compiere poi questo drammatico atto. Nella giornata di ieri, la bambina è stata portata presso il reparto di pediatria dell’ospedale Carlo Poma di Mantova, mentre le salme dei genitori sono state portate nella camera mortuaria del medesimo ospedale su disposizione del magistrato.

Nelle prossime ore la bambina sarà sentita con l’assistenza di una psicologa dagli inquirenti per cercare di capire come e perché soprattutto sarebbe avvenuta la tragedia che potrebbe essere stata architettata direttamente dalla coppia nei minimi dettagli, così come si può intuire dalla telefonata che il padre avrebbe fatto all’azienda agricola presso la quale si trovava impiegato per avvertire che quella mattina non sarebbe andato al lavoro perché impegnato ad accompagnare la moglie a fare una visita medica.

Uno dei nonni della bambina nella serata di giovedì non avendo avuto alcuna notizia dei figli e della nipote è andato a casa a trovarli ma purtroppo davanti a lui si è presentata una scena terribile ovvero il figlio e la nuora impiccati e la bambina in stato di shock con lividi sul collo e questo ha fatto pensare che molto probabilmente i genitori avevano provato ad uccidere anche lei.Come già detto, la bambina si trova attualmente ricoverata nel reparto di pediatria dell’ospedale Carlo Poma di Mantova.

Il datore di lavoro del 35enne avrebbe riferito che il giovane ragazzo era davvero una brava persona e con una bellissima famiglia. “Era un ragazzo d’oro con una bella famiglia. Siamo sconvolti e non abbiamo idea di quello che possa aver scatenato questo gesto”, è questo quanto riferito più nello specifico dal datore di lavoro intervistato nella giornata di ieri dai giornalisti. Si è trattato, dunque, di una tragedia familiare che sicuramente ha lasciato tutta la comunità senza parole, essendo avvenuta in un piccolo comune lombardo in provincia di Mantova ovvero Pegognana. Marito e moglie erano molto giovani e al momento risulta davvero difficile capire cosa abbia spinto due ragazzi apparentemente tranquilli a compiere questo triste gesto, tra l’altro sotto gli occhi della figlia di soli 6 anni.