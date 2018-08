“Dottore, mi dia tempo. Devo portare mia figlia al saggio”. La richiesta di Lorenzo malato di leucemia al suo medico

La vicenda che stiamo per raccontarvi è davvero straziante. Lorenzo è un papà con la leucemia ed avrebbe chiesto al dottore: «Dottore, mi dia tempo. Devo portare mia figlia al saggio». E’ questo il racconto dell’ ematologo che ha in cura il giovane papà con una forma aggressiva di tumore al sangue. Lorenzo avrebbe chiesto di Far slittare l’inizio della terapia ma sarebbe stato rischioso, tuttavia in alcuni casi bisogna ascoltare e capire le necessità dei pazienti, è questo quello che ha chiesto il papà. «Vorrei rinviare l’inizio della terapia di una decina di giorni. Quello che basta per poter andare al primo saggio di danza della mia bambina e accompagnarla sul palco nel ballo finale, insieme a tutti gli altri papà». Lorenzo, elettricista trentaquattrenne sardo diventato Ligure per l’amore, avrebbe spiazzato il medico. Infatti fare slittare il trattamento nelle condizioni in cui si trova l’uomo sarebbe stato molto pericoloso. Il paziente ed Emanuele Angelucci, il direttore della ematologia e del centro trapianti all’ospedale policlinico San Martino di Genova si conoscono bene, infatti ormai sono passati quasi due anni Da quando il giovane è stato ricoverato per iniziare la battaglia contro la leucemia.

«Nel momento in cui ha avanzato quella richiesta Lorenzo era già un veterano del mio reparto e di questa malattia. Nel 2015 lo abbiamo curato con un mix di farmaci chemioterapici, diversi cicli durati mesi. All’inizio, per stroncare il tumore, abbiamo prescritto un regime molto intenso, con una tossicità ed effetti collaterali che gli hanno impedito di lavorare. Lui ha sempre sorriso, sopportato, stretto i denti. Calmo e speranzoso, attentissimo a non far spaventare le sue “donne”», racconta Angelucci, che è anche vicepresidente della Società Italiana di Ematologia. N el 2016 Lorenzo si era appena sposato con la coetanea genovese Laura, che l’avrebbe conosciuto durante le vacanze in Sardegna. Qualche anno prima i ragazzi avevano già una bambina al primo anno d’asilo Lucia e attorno a letto nel reparto si trovano anche mamma e suocera del giovane paziente che cercano di aiutarsi a vicenda dandosi il cambio dei turni.

L’uomo era arrivato in ospedale per degli accertamenti in seguito a una febbre che non passava e delle grandi sudate soprattutto notturne ed una stanchezza estrema, avrebbe ricordato Angelucci. La biopsia del midollo osseo aveva confermato la diagnosi: leucemia linfatica acuta. Una malattia molto aggressiva, che come tale andava trattata con chemioterapia intensiva e poi trapianto di midollo osseo. Quando Lorenzo torna 20 mesi dopo le sue dimissioni dal dottore Angelucci i sintomi non sono buoni, Infatti non fanno ben sperare, in particolare quel dolore alla schiena. Dopo essersi sottoposto alle cure di chemio. il giovane pare abbia perso i capelli. Dopo che i medici e il paziente si sono guardati sapevano entrambi che il nuovo percorso da intraprendere non sarebbe stato per nulla facile. «Negli adulti, a cinque anni dalla diagnosi di leucemia linfatica acuta è vivo tra il 30 e il 50 per cento dei malati, a seconda delle caratteristiche cliniche e biologiche di presentazione. Gli ho prospettato nuovi cicli di chemioterapia e una terapia antidolorifica, nella speranza di poter arrivare a un nuovo trapianto», ricorda Angelucci.

Infatti è proprio a quel punto che il papà avrebbe chiesto dei giorni Preziosi per un evento di valore inestimabile, il primo saggio di danza di Lucia. ” In anni di corsia ho imparato che il valore della vita non può essere più misurato solo nella sua durata. Ci sono situazioni in cui l’aspetto “umano” nel senso di vivere emozioni importanti della vita può permettere di correre coscientemente rischi maggiori di quelli normalmente tollerati. Cerco sempre di far capire a pazienti e familiari quale può essere la conseguenza a lungo termine di alcuni comportamenti e tendo a far prevalere l’aspetto tecnico-professionale, particolarmente quando la prognosi è ancora aperta. Ma ho anche capito che ascoltare i malati e le loro necessità è cruciale in questo mestiere. Saper bilanciare un dovere professionale (assicurare al proprio paziente la miglior terapia e anche consigliare la decisione più indicata in termini di salute fisica) e comprendere il senso di certe emozioni e di certi momenti. In fondo anche questo è un rapporto fra rischio e beneficio», racconta il medico. Così Il papà ha potuto accompagnare la propria figlia al saggio, l’ha tenuta per mano ed ha applaudito insieme agli altri papà e il giorno successivo è entrato in ospedale. Per ora la speranza è ancora viva, chissà l’uomo possa guarire.