Torino – Roma Streaming gratis rojadirecta ore 18:00

La prima partita di oggi domenica 19 agosto, valida come sua giornata di serie A, sarà quella trattoria in Roma, una gara molto importante. La partita si svolgerà all’Olimpico di Torino. Vogliamo ricordare a tutti i nostri utenti che la partita sarà trasmessa in diretta su Sky, o in alternativa attraverso servizi di Sky Go se avete un personal computer, uno smartphone o meglio ancora tablet. La diretta streaming gratis viene fornita la mozione di Web sia testuale che video.

A Torino molti diffusi sono già in stato di euforia per vedere la squadra fronteggiare a loro. La Roma, infatti, è pronta a dare spettacolo. Nuovo gruppo di di Francesco si è enormemente rinforzato con l’aggiunta di ottimi giocatori di qualità.

L’orgoglio del presidente Urbano Cairo: «Non ab-I biamo mai investito così tanto in un mercato. Siamo la seconda squadra per sbilancio, 64 milioni investiti e 12 incassati, ma ci tenevo a fare bene». Una serie di colpi che ha riacceso l’entusiasmo di una piazza granata galvanizzata dagli arrivi «spettacolari» (parola del presidente) di Roberto Soriano e ancor più di Simone Zaza. Lo stesso Cairo ha ricordato in un intervento a Radio Sportiva il processo che ha portato a creare la rosa di oggi: «Siamo partiti puntellando la difesa con Izzo e Bremer e il centrocampo con Meité. Poi, nell’ultima settimana, sono arrivati prima Aina e Djidji, quindi Soriano e Zaza». Ma lo stesso numero 1 ha voluto chiarire il sorpasso granata al club di Ferrerò sull’attaccante: «Zaza soffiato alla Samp? Lo seguivamo da un mese, era un obiettivo su cui lavoravamo in silenzio. Ora sarà importante riuscire a far fruttare gli investimenti senza pressione perché Mazzarri e la squadra stanno lavorando bene». Sulle voci di un possibile contatto con il Napoli per Belotti, Cairo ha smentito: «Non ne ho mai parlato con De Laurentiis, non avrei problemi a dire il contrario. L’oscar del mercato? Lo darei alla Juve, ma io non lo vorrei».

REALISMO Un entusiasmo crescente che soltanto il realismo di Walter Mazzarri cerca di arginare: «Serve concentrazione, la Roma è fòrtissima, dei nuovi arrivati parleremo più avanti». E il motivo è semplice: «La Roma è fortissima, soprattutto a centrocampo ha fatto operazioni strabilianti. Era un gruppo forte, si è ulteriormente rinforzato». E il suo Toro, fra l’altro, ha l’incognita della tenuta fisica per alcuni elementi «non abituati ai novanta minuti; vista la forza della Roma, dovremo essere bravi a tirare fuori il meglio ed essere perfetti. Zaza subito in campo? Deve ancora fare i test atletici… Soriano, poi, negli ultimi tempi non s’è allenato con continuità».

SCELTA SUBtTA Sull’oppor-tunità di giocare in un weekend segnato dai funerali di stato delle vittime del ponte Morandi, il presidente Cairo avrebbe preferito che la serie A si fermasse: «La tragedia di Genova lascia senza parole. Io forse sarei stato più favorevole a non giocare, ma i problemi oggi non si risolvono solo decidendo di sospendere il campionato». Il tecnico conferma: «Mi adeguo alle scelte della Lega anche se secondo me sarebbe stato giusto che nessuno scendesse in campo». Per il suo Toro, però, il tecnico spera in uno sfoltimento dell’organico: «Ho dato indicazioni sul numero dei giocatori che è giusto avere se facciamo solo due competizioni. In carriera quando ho avuto una rosa ben assortita numericamente sono riuscito a fare rendere i giocatori al 110%. Qui ho 30 elementi, per sceglierne undici devo prima sapere tutto di loro». A livello di reparti, «in difesa, a centrocampo e sugli esterni siamo a posto. Troppi, invece, davanti».

Diretta Torino-Roma (Serie A) – Sky Sport Uno.

Un grande classico della Serie A apre la stagione dello Stadio Olimpico Grande Torino. I padroni di casa ospitano infatti la Roma. Entrambe le squadre sembrano essersi mosse bene durante il mercato estivo, ma è solo il campo che può dare le giuste risposte sulla validità delle strategie messe in atto dai dirigenti durante il calciomercato. Arbitro: Di Bello di Brindisi (Posado-De Meo).

Diretta Torino Roma in pay-per-view sul canale digitale di Sky Sport Uno (anche in alta definizione HD). La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5.

20:30 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251).

I numeri dicono che sareb­bero in calo, che la scorsa stagione per entrambi è stata meno brillante di quella precedente. Ma poi vagli a cre­dere ai numeri, nel senso che non sempre poi si può rappre­sentare la realtà con la fredda aritmetica. Anzi. Perché poi Be- lotti nella scorsa stagione è sta­to martoriato dagli infortuni mentre Dzeko ha segnato qual­che gol in meno, è vero, ma ha anche fatto segnare. E forse la verità è che due stagioni fa, quella del boom, Dzeko e Belot- ti erano andati via come il ven­to. Non li fermava nessuno, non sbagliavano niente. Ecco, oggi a Torino si riparte da qui, dalla sfida tra due bomber tanto di­versi tra di loro quanto decisivi.

AL CENTRO Edin Dzeko resta il punto fermo dell’attacco della Roma. Nonostante alle sue spalle scalpiti Schick, che poi nel precampionato si è dimo­strato il più in forma di tutti. Per vederli insieme bisognereb­be passare a un 4-3-1-2, per ora Di Francesco li alterna. Anche perché quel­lo che gli dà Dzeko non è solo tanto come gol, ma anche di manovra offensiva. Di fatto, il bosniaco è un regista avanza­to, quello che ti crea gioco e spazi (per gli inserimenti dei centrocampisti) negli ultimi 30 metri. «Dzeko rispetto a Belotti ha tanta esperienza in più, ma sono due attaccanti con carat­teristiche tecniche diverse. Be­lotti è più dentro la partita co­me cattiveria, determinazione, attacco alla porta e alla profon­dità. Edin, invece, è più qualita­tivo sotto il punto di vista del gioco e di ciò che esprime. Non sono paragonabili, anche se Be­lotti mi piace tantissimo per co­me si muove in campo e per il lavoro che fa per la squadra».

CHE LAVORO Ma di lavoro ne fa eccome anche Dzeko. Accor­dando, venendo a dialogare con i centrocampisti, giocando appunto come un regista offen­sivo. Non è un caso che il bosni­aco faccia tante sponde in più rispetto agli altri centravanti (2,86 a gara nell’ultima stagio­ni, media ruolo di 1,46) o an­che verticalizzazioni (4,53 con­tro 4,09), è proprio il frutto del suo oscillare tra l’area di rigore e la linea di centrocampo.

IN FORMA II miglior Be­lotti, invece, è quello che il Toro ha visto in questa felice estate granata, do­ve il Gallo si presenta in condizione super al via del campionato. Mazzarri non è so­lo confortato dagli 11 gol del precampionato (9 in 6 amiche­voli, prima della doppietta al Cosenza in Coppa Italia): è un capitano finalmente leggero di testa e di gambe, arrivato in ri­tiro con la mente sgombra dai turbamenti del mercato di un anno fa, e capace di costruire in poche settimane una forma fisi­caeccezionale grazie a una pre­parazione mirata che ne ha esaltato le doti atletiche. Un la­voro intenso, personalizzato, con cui Belotti ha raggiunto una condizione quasi ottimale, lui che dispone di una muscola­tura possente, ma necessita al­tresì della giusta elasticità. Ed è, appunto, quanto sono riusciti a farei preparatori di Mazzarri: sforzo massimale, ma minimiz­zando il rischiodi infortuni. E il risultato è sotto gli occhi di tut­ti. Non a caso il capitano grana­ta è stato il giocatore più utiliz­zato dal tecnico toscano nel precampionato (394’ minuti), in un gruppo che invece ha sfruttato frequenti rotazioni. Più giocava, più la condizione del Gallo cresceva: un’equazio­ne semplice a dirsi, tutt’altro che a realizzarsi.

ALTRA STORIA Una sintesi per­fetta che aiuterà Belotti ad evi­tare stop improvvisi come quei due infortuni al ginocchio de­stro che nella passata stagione l’avevano costretto a un rendi­mento a singhiozzo, prima in seguito al k.o. di Verona ad ot­tobre, il secondo in allenamen­to durante la pausa natalizia. «Andrea può essere una grandissima risorsa per noi», l’am­missione di Mazzarri. Un altro Toro, un altro Gallo. Quello vi­sto in campo sino ad oggi (e non c’era ancora nell’aria il no­me di Zaza), e che farà felice pure il c.t. Roberto Mancini, ha colpito in positivo Mazzarri an­che per il grande movimento e la capacità di creare gli spazi a favore degli inserimenti dei centrocampisti: il Baselli letale contro il Cose nza ne è stato solo l’ultimo esempio. Oggi l’ultima verifica: il tecnico granata ha costruito un Toro nuovo intor­no a lui, e Belotti ha coraggiosa­mente accettato la sfida.

Nondsarà Nzonzi, ri­masto a Trigona a la­vorare con un pro­gramma personalizzato. E non d saranno neanche Ma­xime Gonalons (ad un passo oramai dal prestito al Sivi­glia) e Diego Perotti, che nell’allenamento di venerdì pomeriggio ha riportato un problema alla caviglia. Di Francesco, però, ha talmen­te tante alternative di livello che non gli mettono certo ansia le assenze. A differen­za, invece, del Torino. Quel­lo sì un po’ d’ansia gliela mette addosso, perché il tecnico della Roma sa quan­to è difficile giocare al­l’Olimpico e perché Mazzar­ri è sempre complicato da affrontare. «È una trasferta insidiosa, con un allenatore che sa preparare le partite in modo molto meticoloso- dice Noi, però, vogliamo partire benissimo».

IL CAMPIONATO Del resto, lo scorso anno fu proprio così, con la vittoria per 1-0 in casa dell’Atalanta (tra l’altro, prossima avversaria dei giallorossO. Di France­sco si accontenterebbe an­che di una vittoria di misu­ra, ci mancherebbe altro. Anche perché il Torino è una squadra diversa da quella della scorsa stagione. «Tutta la Serie A è cresduta, dalla Juventus di Cristiano Ronaldo alle ultime della classe. Sono cresciute anche tutte quelle che d sono finite dietro nella scorsa stagione. Mi viene in mente il Torino, la La­zio e la Fiorentina». E in un mercato in cui si sono dette tante cose («Si è parlato di Mo- dric, Vidal e Milinkovic, ma an­che noi abbiamo parlato di Messi», dice scherzando il tec­nico giallorosso), Di Francesco è soddisfatto: «Sono state fatte delle scelte, anche come ces­sioni. Abbiamo messo dentro tanti giocatori, ma più di quan­tità parlerei di qualità, anche se qualcosa d è sfuggito».

LE SCELTE Si parte da Olsen, sarà lui il titolare. «Nonè facile sostituire Alisson, uno dei mi­gliori al mondo. Robin ha delle qualità e spero che le mostri anche qui, come al Mondiale». Poi De Rossi in regia, ovvia­mente. «Può anche coesistere con Nzonzi, vedremo strada fa­cendo, anche se per caratteri­stiche tecniche si può anche creare un dualismo tra i due». E po ci saràFlorenzi, che ripar- tirà da terzino destro, in attesa della crescita di Karsdorp. «Ri- ck è rientrato bene, è in cresci­ta, anche se non è ancora al top. Florenzi oggi lo ritengo ancora un terzino, sapendo pe­rò che può ricoprire anche il ruolo di attaccante, seppur con caratteristiche differenti da quelle che di solito richiedo ad un esterno». I dubbi, invece, sono in mezzo al campo, con tre giocatori (Pastore, Cristan­te e Strootman) per due ma­ghe. «Pastore e Cristante sono entrambi in ottime condizioni, anche se sono differenti come giocatori. Dei due Pastore può fare anche il trequartista, Cri­stante è più centrocampista. A Torino potrebbero giocare tutti e due o anche uno solo», del re­sto, con 23 giocatori in rosa i dubbi saranno sempre tanti.

