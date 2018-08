Dramma in spiaggia, bimba di 2 anni ingoia acino d’uva e muore soffocata

Una notizia molto triste quella successa a Taranto in spiaggia dove una bimba di appena 2 anni, avrebbe ingerito un ossicino d’uva ed è morta soffocata. Sembra che la piccolina fosse sfuggita per alcuni attimi al controllo dei propri genitori e avrebbe ingerito un Acino di uva, mentre si trovava in spiaggia. La piccola però non è riuscita ad ingoiarlo ed è diventata subito cianotica. Inutile ogni tentativo successivo di salvarle la vita.

Una tranquilla giornata in spiaggia, in pochi attimi si è trasformata in una tragedia per una famiglia pugliese che nelle scorse ore si trovava in spiaggia a Marina di Lizzano lungo la costa ionica tarantina. Una bimba di quasi 2 anni è rimasta soffocata da un Acino di uva. Sembra che la piccola lo avesse ingerito di nascosto. La tragedia si è consumata mercoledì, in una affollata spiaggia dalla zona.

Secondo una prima ricostruzione, la piccola che proprio oggi avrebbe compiuto 2 anni, si trovava in compagnia dei propri genitori quando eludendo i loro controlli, avrebbe preso un chicco l’uva e lo ha messo in bocca. Quando i genitori se ne sono accorti respirava già a fatica.

Sono stati inutili i tentativi della coppia di liberarla e farla respirare. La piccola infatti non è riuscita ad ingoiare l’uva ed è diventato subito cianotica. A nulla sono serviti i successivi soccorsi arrivati da un stabilimento balneare e da un amico presente sul litorale che alla fine è anche riuscito ad estrarre quel Chicco, ma ormai era troppo tardi. I sanitari del 118 arrivati sul posto hanno anche provveduto a trasportare la piccola in ambulanza all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, ma purtroppo per la piccola non c’è stato più nulla da fare. Sul caso i carabinieri avrebbero aperto un’inchiesta anche per accertare la catena dei soccorsi ed eventuali ritardi nel tentativo di salvare la piccola.

