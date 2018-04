Droga shock: il web fa crescere il mercato smart drug, 450 nuove sostanze

Droghe e farmaci

Sorprendentemente esistono pochi studi che abbiano valutato l’effetto di droghe o farmaci sulla spermatogenesi nell’uomo. Grazie a modelli animali, è stato dimostrato che i cannabinoidi, come la marijuana, possono compromettere severamente la steroidogenesi testicolare, la produzione, la maturazione e la motilità degli spermatozoi. L’effetto di tali sostanze si esplica attraverso l’attivazione di recettori sensibili ai cannabinoidi (CB1, CB2) che sono espressi anche nell’uomo. Questo supporta l’ipotesi di effetti simili anche sulla spermatogenesi umana, ma i dati ad oggi a disposizione non sono convincenti39. In uno studio di diversi anni fa, l’uso di cocaina nei due anni precedenti l’esame del liquido seminale è stato riscontrato con una frequenza doppia nei soggetti oligospermici rispetto ai soggetti normospermici. Analogamente, tra i soggetti con ridotta mobilità spermatica ed elevata incidenza di spermatozoi anomali, si è riscontrata con maggior frequenza l’abitudine all’assunzione di cocaina. Si tratta di risultati la cui robustezza statistica è ai limiti della significatività, ma che suggeriscono un potenziale effetto della cocaina sulla riproduzione maschile, meritevole di ulteriori approfondimenti.

Solo sesso, niente amore. Con un amico. A tutti è capitato almeno una volta nella vita di portare avanti una relazione solo ‘’fisica’’ senza coinvolgimento emotivo. Insomma, qualcuno vuole negare di aver avuto un trombamico? Ecco. I termini inglesi è ‘’friends with benefits’’ o ‘’fuck buddy’’ che significano letteralmente ‘’amici di letto’’ o, come dicevamo sopra ‘’trombamici’’. Si tratta di amici speciali con i quali non solo ci si confida e si piange e si brinda e si va a cena, ma si va anche a letto.

Il vantaggio? Si fa sesso e ci si sfoga ma non ci sono vincoli emotivi e quindi la relazione è più rilassata. La vera domanda però è la seguente: il rapporto con il trombamico può funzionare? Si riesce davvero a tenere separati sesso e amore oppure, a lungo andare, scatta il coinvolgimento emotivo? Non è facile rispondere. In linea di massima, comunque, il rapporto di amicizia con sesso funziona alla grande. Sempre che non ci siano incidenti di percorso. Perché funziona? Semplice, si fa sesso con una persona che si conosce come le proprie tasche e si evitano i rapporti occasionali che, il più delle volte, sono una fregatura. Oltre che pericolosi (non si sa mai con chi si sta andando a letto e si rischiano persino malattie sessualmente trasmissibili).

Fare sesso senza che l’altro pretenda qualcosa in cambio (il proprio tempo, la propria fedeltà, le proprie promesse) è ciò che tutti sognano. La gelosia non esiste, si fa sesso quando si fa voglia, non si rinuncia alla propria libertà e si vive felici. La cosa più importante, però, è mettere le cose in chiaro da subito: se si è trombamici, non si esce insieme (come coppia), non si va a cena fuori (come coppia), ci si vede, ci si confida, si fa sesso. E arrivederci e grazie. Ovviamente sono contemplati degli strappi alla regola ma non devono esserci romanticismi. Altrimenti è la fine. Quindi no a regali di Natale o tutte quelle cose che sono prerogativa delle coppie. In pratica, il rapporto deve essere finalizzato alla soddisfazione sessuale. Stop. Fare sesso senza che l’altro pretenda qualcosa in cambio (il proprio tempo, la propria fedeltà, le proprie promesse) è ciò che tutti sognano. La gelosia non esiste, si fa sesso quando si fa voglia, non si rinuncia alla propria libertà e si vive felici. La cosa più importante, però, è mettere le cose in chiaro da subito: se si è trombamici, non si esce insieme (come coppia), non si va a cena fuori (come coppia), ci si vede, ci si confida, si fa sesso. E arrivederci e grazie. Ovviamente sono contemplati degli strappi alla regola ma non devono esserci romanticismi. Altrimenti è la fine. Quindi no a regali di Natale o tutte quelle cose che sono prerogativa delle coppie. In pratica, il rapporto deve essere finalizzato alla soddisfazione sessuale. Stop.

Il rischio più grande, si sa, è quello di trovarsi coinvolti psicologicamente. E questo va oltre la trombamicizia. Il fatto è che, con il trombamico, si hanno molte cose in comune e quindi si rischia di innamorarsi senza neanche rendersene conto. Dopo un po’, a volte, si inizia a pensare che il trombamico sia l’unica persona con la quale vale la pena fidanzarsi. Così, però, si viene meno ai patti iniziali. Il rapporto diventa poi ambiguo e si rischia di perdere la persona in questione. Anche perché, a differenza di ciò che si vede nei film, è raro che una trombamicizia sfoci in una relazione vera e propria. Quindi fate molta attenzione.

La maggior parte dei giovani che sperimentano droghe o le utilizzano a scopo ricreativo, ad esempio in occasione di feste, non contraggono seri problemi legati al loro utilizzo. Per costoro i maggiori rischi di conseguenze negative sono associati a possibili incidenti, possibili risse o problemi con la polizia, oppure a rapporti sessuali senza precauzioni mentre si è sotto l’effetto di alcool o sostanze stupefacenti illecite. Tuttavia, una piccola, ma significativa parte di giovani che sperimenta droghe diventa un consumatore accanito di tali sostanze e contrae dei seri problemi di salute a causa del loro consumo. La ricerca ha identificato una gamma fattori di rischio per lo sviluppo di problemi drogacorrelati. Alcuni fattori di rischio sono associati alle caratteristiche del singolo soggetto, quali, ad esempio, la presenza di un disturbo mentale, come il disturbo dell’attenzione, l’iperattività o la depressione ecc. mentre altri sono associati alle particolarità della famiglia o del quartiere di residenza. I bambini che vivono in famiglie in cui si riscontra un forte conflitto genitoriale, difficili relazioni interpersonali e scarsa attenzione oppure una situazione familiare in cui sono gli stessi genitori ad avere problemi di droga od alcool rischiano più di altri di abusare di droghe. I giovani senzatetto, gli esclusi dalla scuola o coloro che hanno cessato di frequentarla, i giovani che delinquono ed i giovani che sono stati internati in istituti assistenziali o sono in affidamento sperimenteranno molto probabilmente delle sostanze stupefacenti in giovane età e contrarranno problemi legati ad esse. Questi fattori sono fortemente legati tra loro e sono meglio compresi come una «rete di rapporti di causa-effetto». Questo «briefing» informativo affronta lo sviluppo di fattori protettivi in gruppi di giovani, che più di altri rischiano di diventare tossicodipendenti abituali. Esso prende in considerazione metodi a complemento delle strategie universali di prevenzione dalla droga fornendo interventi selettivi mirati nei riguardi di coloro che più corrono il rischio di diventare tossicodipendenti accaniti.

Loading...