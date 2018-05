Drunkoressia, il nuovo disturbo alimentare, lo sballo dimagrante

Bere per dimenticare, sì, ma soprattutto per dimagrire. Insieme con il peso si perde la salute, si mette in pericolo se stessi e gli altri. Finendo magari in ospedale in coma etilico, oppure in un video, girato con lo smartphone dai coetanei e poi sbattuto sui social network.

Sembra un’assurdità, ma è questo il nuovo e sempre più preoccupante disturbo alimentare che si abbatte sulle giovanissime italiane. Si chiama drunkoressia, dall’inglese drink, bere, e richiama la malattia più diffusa in questo ambito, l’anoressia. Ma questo fenomeno – per ora difficile da fotografare in senso statistico all’interno degli oltre 2,3 milioni di adolescenti con disturbi alimentari calcolati dal ministero della Salute nel 2017 – rischia di diventare una piaga sociale. «Nessuno ha dati certi, ma da alcuni anni i casi sono in netto aumento», ammonisce Luca Bernardo, direttore della Casa pediatrica dell’ospedale Fatebenefratelli- Sacco di Milano. «E trattandosi di un disagio multifattore bisogna assolutamente tenere la guardia alta».

Ma come funziona la drunkoressia? «Si tratta di ingerire alcolici a digiuno completo. Anzi, alcune pazienti confidano di provocarsi addirittura il vomito prima di bere, in modo tale da svuotare del tutto lo stomaco». Una pratica pericolosissima sotto tutti i punti di vista, anche vista l’età in cui l’incidenza è massima: «Le ragazze che si ammalano di solito hanno tra i 14 e i 16 anni». Si inizia spesso da un lieve sovrappeso. «La ricerca del corpo perfetto e dell’accettazione sociale a tutti i costi porta a cercare in modo ossessivo i difetti allo specchio». Sono ragazzine che passano le giornate a guardarsi, sezionando ogni dettaglio quasi chirurgicamente, con responsi inevitabilmente impietosi. L’alcol diventa così la risposta a più domande. «Il calo di peso è immediato e spesso eccessivo, con effetti drammatici sulla vita quotidiana». Molte approdano al pronto soccorso in coma etilico. Quelle più accorte distribuiscono l’alcol nel corso delle ore, finendo per diventarne dipendenti.

«I rischi a lungo termine sono molteplici. Sul fegato, innanzitutto, che in un organismo in crescita come è a quell’età non è in grado di metabolizzare l’alcol», continua il pediatra, «ma anche sullo stato generale di coscienza. Si perde il contatto con la realtà anche nell’equilibrio, nei movimenti e nel senso delle distanze. Pensate al pericolo nel mettersi alla guida di un motorino in queste condizioni o persino all’attesa di un autobus su una pensilina dalla quale si potrebbe cadere da un momento con l’altro».

Ma c’è persino di più di così. C’è il racconto di una paziente che, anche in un professionista di lungo corso quale è Bernardo, ha lasciato una memoria indelebile. «Si trattava di una ragazzina di 14 anni, brillante, di ottima famiglia e bravissima a scuola. Venne in ospedale da noi perché era in sovrappeso, la seguì il nostro staff di nutrizionisti». A quella dieta equilibrata, avrebbe dovuto aggiungere un po’ di movimento e così si iscrisse in palestra con un’amica. «Le suggerirono quello che io chiamo “doping alcolico” e lei così giovane ci cascò. Perse così tanto peso che non riusciva a fermarsi e iniziò ad addormentarsi durante le lezioni». Con conseguenze enormi sulla sua vita. Non è un’esagerazione. «Fu bocciata, entrò in depressione. Il suo percorso psicologico è stato lungo e ancora non si è risolto perché lo vive come un fallimento personale». Come dire: lo sballo per dimagrire non è mai limitato ai chili da perdere.

Genitori e scuola, come sempre, assistono a volte impotenti, a volte solo distratti. Eppure i segnali sono molti a volerli osservare con attenzione. «Intanto di colpo le ragazze dormono parecchio più del solito. Spossatezza, stanchezza e alterazione delle attività quotidiane sono da tenere nella massima attenzione». A parte i vestiti che all’improvviso ballano addosso, ci sono poi altri comportamenti insoliti per ragazzine di quell’età. «Iniziano a trascurarsi sia nell’abbigliamento sia nella cura personale, proprio come accade spesso in chi è dipendente dall’alcol. Ma al contempo si profumano tantissimo per scongiurare il rischio che qualcuno si accorga dell’odore di alcol che resta loro addosso». Una piaga vecchissima nelle modalità, ma nuova negli intenti, che può creare danni irreparabili. Anche perché nasce da una dimensione non solo fisica ma anche e soprattutto sociale. «Stare in gruppo per queste ragazze spesso ipersensibili è molto difficile», conclude il pediatra, «e l’alcol regala loro quell’illusoria leggerezza che sentono di non riuscire a trasmettere da sobrie. In più le fa dimagrire, il che lo rende appetibilissimo». Pericoloso, eppure ancora un fenomeno di nicchia, dicevamo. Ma basta dare un occhio in Rete, diventata ormai anche grande contenitore degli inganni di massa, per capire che potrebbe assumere le dimensioni di epidemia.