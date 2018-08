Durex richiama lotti di preservativi per rischio rottura

“La sicurezza dei nostri consumatori è sempre una priorità, e per questo adottiamo rigorosi standard di qualità. Abbiamo recentemente verificato che alcuni lotti specifici di profilattici in polisoprene Durex RealFeel e Durex No Latex non rispettano pienamente i valori di riferimento sulla durata di conservazione”, è questo quanto si legge sul sito della Durex in seguito al richiamo. Sembra che la Durex abbia ritirato dal mercato alcuni Lotti di profilattici che non rispettano i consueti standard di qualità. Si tratterebbe di preservativi poco sicuri ed a rischio rottura.

Ecco qui di seguito i Lotti interessati dal richiamo: Durex Real Feel, lotto n. 1000417778 con scadenza dicembre 2020, Durex No Latex, lotto n. 1000419930 con scadenza gennaio 2021, Durex No Latex, lotto n. 1000435193 con scadenza gennaio 2021. Stando a quanto riferito dall’ Ap, sembra che i preservativi non abbiano superato i test sulla pressione man mano che si avvicinavano alla data di scadenza. “Non vi sono preoccupazioni immediate per la sicurezza dei consumatori“, è questo ancora quanto ho fatto sapere dall’azienda che comunque per cercare di tranquillizzare i consumatori ha messo a disposizione il numero verde 800-868000 per le modalità di restituzione e rimborso.

Come abbiamo visto, non vi è alcuna preoccupazione immediata per la sicurezza dei consumatori Ma si tratta soltanto di un numero limitato di Lotti. Stretta collaborazione con le autorità competenti Dunque ci sono richiamati i Lotti sopraindicati e nessun altro Lotto di Durex RealFeel e Durex No Latex e nessun altro prodotto Durex è interessato da questo richiamo in Italia.

Tutti coloro i quali avessero acquistato una confezione di Durex Real Feel e Durex No Latex appartenente ai lotti indicati può restituire la confezione al punto vendita e ottenere il rimborso. «La qualità dei prodotti Durex e la sicurezza dei nostri consumatori sono sempre al primo posto.Tutti gli altri lotti di profilattici rispettano i consueti standard di qualità e non sono interessati da questo richiamo che riguarda alcuni punti vendita del territorio nazionale», si legge ancora in una nota diffusa dall’azienda.

