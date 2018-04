Dwayne Johnson, detto “The Rock”, è stato vittima del male oscuro

A sentire il suo motto si direbbe che non c’è nulla al mondo che lo spaventi: «Devi diventare quella persona che ogni mattina, quando poggia i piedi sul pavimento, fa esclamare al diavolo “Accidenti, è di nuovo sveglio”», ama ripetere Dwayne John- son. Eppure c’è stato un tempo in cui l’attore, 45 anni, soprannominato The Rock, la roccia, per la prestanza fisica (è alto 1 metro e 92 per 110 chili di peso), e i ruoli da duro che interpreta sempre nei film, avrebbe fatto tenerezza perfino al demonio. «Ero arrivato al punto di non volere fare più nulla e di non andare da nessuna parte. Piangevo costantemente», ha infatti rivelato in questi giorni Dwayne in una intervista al quotidiano britannico Daily Express.

Sembra impossibile, conoscendo il personaggio. Prima di diventare un divo di Hollywood The Rock è stato un acclamato campione di wrestling, gli spettacolari incontri di lotta tra atleti colossali in cui i colpi proibiti sono la regola e non l’eccezione: Dwayne in quella disciplina ha conquistato 17 titoli mondiali! Sul grande schermo non è stato mai da meno. Per lui solo ruoli da super macho tutto muscoli e azione, dal Re Scorpione alla serie di Fast&Furious, da Baywatch alle sue due nuovissime avventure in uscita nel 2018, Rampage-Furia animale e Skycra- per, naturalmente all’insegna dell’adrenalina pura.

Il 13 dicembre 2017 ha perfino avuto il suo posto d’onore nella Walk offame di Los Angeles, il lungo marciapiede sul quale le star del cinema di tutti i tempi hanno impresso le impronte delle mani e dei piedi e inciso il loro autografo a imperitura memoria della propria grandezza artistica. Il massimo, insomma. Ultimamente, però, l’autostima dell’attore un colpetto a dire il vero lo ha subìto eccome. Come ogni anno la rivista americana Forbes ha stilato la classifica degli attori più pagati del Pianeta, tenendo conto dei compensi percepiti nella stagione precedente. Per il 2016 il re di Hollywood era risultato proprio Dwayne Johnson, con un guadagno di 64,5 milioni di dollari, poco più di 50 milioni di euro. Ma per il 2017, che colpo di scena! Il primo posto tocca infatti a Mark Whalberg, 46 anni, il protagonista di Transfomer-Lultimo cavaliere, che si è intascato in tutto 68 milioni di dollari.

The Rock è soltanto secondo con 65 milioni di dollari. Ma a fargli versare calde lacrime non è stato il conto in banca più magro del solito. A rendere difficile la vita a Dwayne è stata la malattia più insinuante che c’è: «Soffrivo di depressione», ha confessato il divo. «A scatenarla», ha svelato ancora, «è stato un avvenimento terribile accaduto nel 1987, quando avevo 15 anni. Mia madre tentò di suicidarsi davanti ai miei occhi». Il suo racconto è da brividi: «Ero in automobile insieme con mia mamma [Ata Johnson, oggi ha 69 anni, ndr.], lungo la Interstate 65 vicino a Nashville, la capitale della musica country nello Stato del Tennessee. Guidava lei, all’improvviso fermò la macchina, ne uscì e si mise a camminare in mezzo al traffico. Mentre camion e auto sterzavano febbrilmente per evitare di colpirla, saltai fuori anche io, riuscii ad afferrarla e a portarla al sicuro sul bordo della carreggiata. Mia madre tuttora non ricorda quel gesto, per me fu uno choc terrificante. E senza che me ne accorgessi allora, l’episodio ha lasciato un’ombra scura pronta ad avvolgermi alle prime avversità».

Non si sbagliava. Dwayne seppe convivere con quel ricordo penoso fino al 1995. «Quello fu il mio anno orribile», ha spiegato al Daily Express. «Venni licenziato dalla squadra di football americano in cui giocavo e mi lasciò anche la mia ragazza. Fu in assoluto il momento più brutto della mia vita. Ero depresso. Ho impiegato molto a capire che la chiave è non avere paura di aprirsi, di raccontare perfino le cose brutte. Specialmente noi uomini abbiamo la tendenza, sbagliata, a tenerci tutto dentro».

Sarà per questo che adesso Dwayne ha voluto mettere al corrente all’istante i suoi fan del regalo più bello che sta per arrivargli. Ha da poco annunciato su Instagram che lui e la sua compagna, la cantautrice Lauren Hashian, 33 anni, a breve diventeranno di nuovo genitori, dando una sorellina alla loro primogenita Jasmine, 2 anni. Per Johnson in realtà sarà la terza figlia: dall’ex moglie Dany Garcia ha avuto Si- mone Alexandra, 16 anni. Quando abbraccerrà la nuova venuta, dalla “roccia” sgorgheranno altre lacrime. Questa volta, però, lo si sa già, saranno soltanto per la felicità.