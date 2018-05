E’ allarme febbre Q nel vicentino, due casi in pochi giorni

E’ allarme febbre Q in Italia è più nello specifico nel vicentino, dove un uomo di 65 anni che abita in campagna è stato ricoverato presso l’ospedale di Vicenza. Stando a quanto riferito, si tratterebbe di una forma di malattia piuttosto rara che viene trasmessa molto probabilmente da un gregge di pecore in transumanza. Questo raro ma potente virus,, pare abbia colpito un 65enne di Montegalda il quale è stato ricoverato al San Bortolo e che pare possa essere stato colpito da un gregge di pecore in transumanza che lo stesso ha riferito aver visto passare proprio davanti alla sua abitazione che si trova in campagna. Proprio per questa ragione l’ULSS 8 pare abbia fatto scattare l’allarme e qualora i test sierologici effettuati dall’istituto Zooprofilattico di Legnano dovessero in qualche modo accertare la trasmissione uomo animale,, scatterebbe davvero un piano di quarantena che prevede l’isolamento degli animali della zona.

A lanciare l’allarme pare sia stato anche il fatto che non si tratta dell’unico caso visto che nelle scorse settimane a San Bortolo è arrivato anche un altro paziente con la stessa patologia, Ovvero la febbre Q. Il paziente è risultato residente nel basso Vicentino e arrivato in ospedale pare sia stato accertato che fosse affetto proprio da questo virus. Questo batterio della febbre Q viene trasmesso per inalazione da polvere contaminata e nella maggior parte dei casi questa malattia ha un decorso che somiglia molto a quella di una normale influenza soltanto che in alcuni casi può portare a delle complicazioni piuttosto gravi come epatiti e polmoniti, che come è prevedibile possono essere molto pericolose se non vengono trattate in tempo.

Quindi come abbiamo visto nella maggior parte dei casi questa malattia somiglia ad un’influenza Piuttosto normale, Solo che come già visto può avere delle complicazioni non indifferenti e in questo caso i danni più seri possono anche comparire a livello del cuore. La febbre Q viene diagnosticata in modo piuttosto semplice attraverso un esame del sangue.

Esistono forme più gravi e forme più lievi e mentre le seconde guariscono nel giro di un paio di settimane e senza anche necessità di particolari trattamenti, quelle più severe potrebbero richiedere delle cure prolungate e anche a base di antibiotici. Ricordiamo che la febbre Q è una zoonosi acuta che viene causata dalla coxiella burnetii, un batterio che va a colpire gli esseri umani e anche gli altri animali. Questo organismo piuttosto raro si trova nei bovini, nelle capre, nelle pecore ma anche negli animali domestici come cani e gatti. L’infezione avviene attraverso l’inalazione di spore di tipologia variante a piccole cellule e dal contatto con le feci, il latte e l’urina, nonché lo sperma di animali infetti e il muco vaginale. Il periodo di incubazione generalmente di 9- 40 giorni.