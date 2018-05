“È già morto”. Ma quando vanno a staccare la spina… I genitori avevano deciso di donare i suoi organi dopo il consulto dei medici. La storia che commuove il mondo

Questa storia ha dell’incredibile. Dopo la tragedia del piccolo Alfie, ecco che invece arriva un vero e proprio inno alla vita. La vita che sa vincere la morte. Sembrava spacciato Trenton McKinley, un 13enne dell’Alabama (Usa) rimasto vittima di un grave trauma cerebrale e ormai ritenuto senza speranza dai medici. Il suo era un caso disperato, tanto che i genitori – su consiglio dei medici – avevano ormai autorizzato l’espianto degli organi.

Ma il 13enne, proprio quando la sua ora sembrava scoccata, si è aggrappato alla vita e non l’ha più lasciata. Il giovane, come ha raccontato la madre Jennifer a Cbs News, si è svegliato 24 ore prima che staccassero le macchine. “Il giorno dopo era in programma l’ultimo test cerebrale per la dichiarazione di morte, ma i suoi segni vitali sono migliorati, così il test è stato cancellato”, ha detto la donna. Il 13enne era stato ricoverato dopo un grave incidente avvenuto nel mese di marzo.

Il ragazzo era caduto sotto un rimorchio che si era capovolto e l’aveva colpito alla testa. Nonostante gli interventi chirurgici, le sue condizioni anziché migliorare si erano aggravate. Secondo i dottori non c’erano più speranze. I genitori hanno così detto sì all’espianto degli organi – che avrebbero potuto salvare 5 bimbi – e si sono preparati a dire addio al loro Trenton. Ma qualche volta anche la scienza può sbagliare. Chi è fatalista magari dirà che non era ancora giunta la sua ora.

Fatto sta che oggi il ragazzino parla e cammina, legge e fa i compiti di matematica. La storia di Trenton ha commosso l’America. Il 13enne non è del tutto guarito: dovrà sottoporsi ad altre operazioni, ma il peggio è passato. Secondo la BBC la famiglia del giovane ha avviato una raccolta di fondi su Facebook per finanziare le spese mediche. E tutti ci auguriamo che dopo questa lunga battaglia, Trenton torni a vivere normalmente.