È morto l’uomo più anziano d’Italia

E’ morto stamattina a Novara Lorenzo Berzero: era l’uomo più anziano d’Italia e da cinque mesi aveva compiuto 110 anni. Nato il 2 marzo 1908 a San Germano Vercellese, viveva dal 2015 nella casa di riposo San Francesco di Novara. Era vedovo da ventitré anni, quando era morta la moglie Virginia, dalla qualche aveva avuto la figlia Maria Teresa, oggi 74enne, che l’aveva reso nonno di due nipoti. Il funerale sarà celebrato domani a Quinto Vercellese, paese dove Berzero ha abitato per gran parte della sua lunga vita.

Il segreto di Lorenzo Berzero: “Mangiare bene e tirare il fiato”

Lorenzo Berzero ha lavorato dapprima in agricoltura come “cavalant”, conduttore di cavalli, poi in una fabbrica del Vercellese. A chi – e capitava spesso – gli chiedeva quale fosse il segreto della sua straordinaria longevità diceva: “Tirare il fiato, mangiare bene”: nel 1950, raccontava sovente, era riuscito a sopravvivere a un grave incidente a Quinto Vercellese, dove era stato investito da un camion, ma si salvò. E ricordava che il giorno più bello era stato il matrimonio con la moglie Virginia, morta nel 1995. Nel 2016 la figlia e i nipoti gli avevano donato una vacanza a Varazze, esaudendo uno dei suoi sogni: aveva 108 anni e aveva visto il mare solo una volta nella vita, appena trent’anni prima. Per questo i suoi familiari lo avevano portato in vacanza in Liguria, dove ha potuto dedicarsi a lunghe passeggiate in riva al mare, attaccando bottone con gli altri turisti. “Era un ospite modello, siamo rattristati – racconta il direttore della casa di riposo, monsignor Ernesto Scirpoli – con la sua grande simpatia e vitalità ci ricordava che la vita è fatta anche di cose semplici”.

Per il suo centodecimo compleanno, lo scorso 3 marzo, aveva chiesto che gli venisse regalato un bel salame, cosa che era stata fatta naturalmente con gioia dai suoi familiari.