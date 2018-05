È stata usata nei combattimenti tra cani e abbandonata legata a una catena, poi tutto è cambiato. Non è un segreto che ci siano un sacco di animali che soffrono sulla Terra. L’uomo ha ancora troppo poco rispetto per la flora e la fauna che lo circondano. Gli animali vengono talvolta usati per scopi oscuri e vivono in condizioni precarie.

Fortunatamente, ci sono sempre persone che fanno del loro meglio per aiutare gli animali su questo pianeta nel miglior modo possibile. Come per esempio i dipendenti della SPCA in Texas. Questi eroi hanno condiviso una storia su una cagnolina che hanno salvato.

La poverina era stata usata per i combattimenti tra cani. Qualcosa di assolutamente illegale, ma nonostante questo ancora esistono certe barbarità. La cagnolina era in pessime condizioni, affamata e incredibilmente debole. Era rimasta legata a una catena e aveva bisogno di acqua e cibo, come scrive The Dodo.

L’amica a quattro zampe era così debole che riusciva a malapena a rialzarsi. Ecco perché i veterinari sono andati sul posto per aiutarla. Oltre alla malnutrizione e alla disidratazione, la femmina aveva anche gravi infezioni. L’hanno quindi portata immediatamente alla clinica veterinaria dove ha potuto bere, mangiare e ricevere una trasfusione di sangue.

Alla cagnolina è stato dato il nome dalla famosa artista Gwen Stefani. Dopo le cure, il riposo e le dovute attenzioni, ha iniziato a riprendersi e migliorare. Ha potuto finalmente alzare la testa e scodinzolare. La cagnolina si è presto resa conto che non avrebbe mai più dovuto vivere ciò che aveva sopportato.

Gwen oggi è energica e felice. E adora correre. È circondata da persone che la amano e giocano con lei. Perché Gwen ormai è stata adottata e sta bene.