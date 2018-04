È successo a poche ore dalla sfida scudetto tra Juve e Napoli. La foto di Diego Armando Maradona ha fatto il giro del web

Un’immagine tenerissima che ha scaldato il cuore dei tifosi napoletani alla vigilia della sfida scudetto con la Juventus. Diego Armando Maradona regge con dolcezza tra le proprie braccia il piccolo Diego Matias, il nipotino figlio di Diego Junior e della moglie – Nunzia Pennino – nato venti giorni fa, e gli dà un bacio affettuoso. L’ex Pibe de Oro, come appare nelle foto pubblicate sui social network dalla compagna – Rocio Oliva – ha conosciuto così il primo nipote maschio che porta il suo stesso nome e lo ha stretto a sé con gioia. “Sono molto felice e mi riempie il cuore”, disse ‘el diez’ quando venne a sapere del lieto evento e ieri ha potuto finalmente accarezzare il bimbo.

Maradona è tornato in Italia per partecipare alla trasmissione ‘Amici’ di Maria De Filippi su Canale 5. E’ stato l’ospite d’eccezione entrando in scena assieme insieme alla conduttrice, accompagnato dalla standing ovation del pubblico. L’ex fuoriclasse della Seleccion ha partecipato al programma nelle vesti di motivatore delle squadre bianche e blu (con i ragazzi del talent protagonisti della puntata) fino a esibirsi in un ballo con la showgirl e connazionale, Belen Rodriguez. Una danza sensuale che ha sciolto anche l’ex campione del mondo, trascinato dalla melodia e dalla bravura della partner.

Mi hai fatto il regalo più bello del mondo, me ne fai tanti ma questo li supera tutti – ha ammesso Belen nel corso della trasmissione -. Per me che sono argentina lui è il re.

Cosa farà adesso l’ex Pibe? Guarderà la partita del Napoli che questa sera a Torino – nella tana della Juventus – si gioca una stagione intera e la possibilità di ambire allo scudetto? L’ultima volta fu oltre 30 anni fa, quando c’era ancora lui con la dieci azzurra sulle spalle a regalare una gioia immensa al popolo partenopeo nell’eterna sfida con la rivale bianconera.