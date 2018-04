È successo a pochi minuti dalla diretta Linus è costretto ad abbandonare la trasmissione

Piccolo inconveniente per Linus, il conduttore radiofonico di Raio Deejay che è stato costretto a farsi sostituire a Deejay Chiama Italia a causa di una improvvisa perdita di sangue dal naso. A rimpiazzarlo, nei venti minuti iniziali della trasmissione del 16 aprile, è stato Fabio Volo, che come da consuetudine aveva appena chiuso la puntata del Volo del Mattino, programma in onda proprio prima di quello accompagnato dalle voci di Linus e Nicola Savino.

Cosa è accaduto a Linus in diretta

Volo ha preso il posto del direttore di Radio Deejay, che pochi secondi prima dell’inizio della trasmissione (come noto ripresa anche da telecamere e trasmessa in diretta anche in tv), ha iniziato a perdere vistosamente sangue dal naso e si è trovato obbligato ad abbandonare lo studio per tamponare la perdita, dovuta a una epistassi, una emorragia originata all’interno delle fosse nasali e che negli adulti può essere di forma traumatica o patologica.

Fabio Volo conduttore d’emergenza

Fabio Volo e Nicola Savino hanno trovato proprio in questo argomento una via di fuga dall’impreparazione per quel momento e i venti minuti di trasmissione che hanno condotto insieme sono stati incentrati sui vari rimedi, anche quelli casalinghi e più tradizionali, per tamponare questo genere di perdite. Dopo alcuni minuti Linus ha ripreso tranquillamente il timone della trasmissione, concedendo a Fabio Volo un ulteriore passaggio a tre, per entrare nel ritmo e assicurarsi che tutto andasse per il meglio.

Deejay Chiama Italia in onda dal 1991

Deejay Chiama Italia è un programma radiofonico trasmesso ogni mattina, dalle 10, su Radio Deejay, e in onda su Deejay Televisione, canale 69 di Sky, oltre che sulle pagine social dell’emittente. La trasmissione nasce nel 1991, ma solo nel 1997 Niscola Savino si affianca a Linus, consolidando il programma radiofonico come uno dei più seguiti del panorama nazionale.