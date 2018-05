Ebola, nuova epidemia in Congo: preoccupa la rapida espansione del virus

Torna a fare paura, con 42 casi e 23 decessi avvenuti nella Repubblica Domenicana del Congo, l’ebola. Questa nuova epidemia di ebola inizia davvero a fare paura ed è la nona a partire dal 1976 ovvero un anno in cui fu scoperta la famiglia di virus responsabili dell’ epidemia di febbre emorragica. I primi casi di Ebola pare sono stati registrati in un piccolo centro che si trova sul lago Tuba, ovvero nel quadrante nord orientale del paese che confina con Repubblica centrafricana il Camerun, nella Guinea Equatoriale e il Gabon. Purtroppo nelle ultime ore sembra che sia intervenuto il Ministro della Sanità Oli Ilunga Calenda, Il riscontro del primo caso è avvenuto a Mbandaka ovvero una città di circa 1 milioni di abitanti che sono situati a 130 km dal centro dove è stato osservato il primo focolaio.

A preoccupare abbastanza è il trasferimento più che veloce del virus. “Questo è uno sviluppo importante del focolaio. Ora abbiamo un Ebola urbano, che è molto diverso da quello rurale. Ora c’è il potenziale per un aumento esplosivo dei casi”, ha affermato Salama alla Bbc. Il vice direttore generale dell’area emergenza dell’organizzazione Mondiale della sanità è intervenuta in modo tempestivo a supporto delle autorità sanitarie locali notte delle organizzazioni non profit presenti sul territorio per poter limitare la diffusione del virus.

“Stiamo entrando in una nuova fase dell’epidemia di Ebola che ora sta colpendo tre zone sanitarie, inclusa una urbana”, lo ha detto il ministro della Salute congolese, Oly Ilunga, commentando il caso di Mbandaka. Il ministro di è detto piuttosto preoccupato perché la città è piuttosto popolata e Crocevia della provincia dell’equatore. “Da quando é stato fatto l’annuncio dell’allerta a Mbandaka, i nostro epidemiologi stanno lavorando sul campo” per “identificare le persone che sono state in contatto con casi sospetti”, ha aggiunto ancora Ilunga.

L’ebola tra il 2013 ed il 2016 Ha determinato la morte di circa 11000 persone in Sierra Leone, Liberia, Guinea, Nigeria Ma anche molti casi di infezione in Camerun, Niger, Burkina Faso, Mali, Costa d’Avorio, Ghana, Togo, Combo, Società Democratica Congo, Marsica via Mauritania e Senegal ed è tornata a far paura lo scorso 8 maggio il giorno in cui il governo della Repubblica Democratica del Congo annunciato la comparsa di un nuovo focolaio. L’ultimo focolaio si era verificato nel 2017 nella zona di Likati, al nord del paese e però era stato contenuto grado piuttosto di infettivo. Come abbiamo visto però questa volta l’arrivo dell’ebola sembra stia preoccupando per lo più per La Rapida espansione. La strategia adottata dalle autorità sanitarie prevede l’inserimento del virus e l’identificazione dei contatti non cadi interruzione della trasmissione. Sono circa 430 le persone che potrebbero avere avuto dei contatti con l’agente eziologico.